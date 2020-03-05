EN|RU|UK
Теми дня: Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Коронавірус із Китаю Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  10327  50
Матеріали за темою:
Все про:Кабмін (3825) Данилюк-Ярмолаєва (3) Денис Шмигаль (32)

 Новий "уряд для людей" - список людей додається. ВIДЕО

У черговому випуску нового проєкту "Без цензури" журналістка Марина Данилюк-Єрмолаєва аналізує процес призначення нового українського уряду під керівництвом Дениса Шмигаля та його склад.

Як вийшло, що шукати нових міністрів довелося мало не в районних газетах і чому заповнювати міністерські крісла довелося представниками технічого крила "регіоналів", а подекуди й прямими креатурами олігархів?

Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - лише факти.

Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада призначила Дениса Шмигаля на посаду прем'єр-міністра України. Також парламент затвердив на посаді деяких міністрів Кабінету міністрів України.

За призначення міністром оборони Андрія Тарана проголосували 258 народних депутатів.
За призначення міністром закордонних справ Дмитра Кулеби проголосували 288 нардепів.
Віцепрем'єр-міністром - міністром цифрової трансформації України став Михайло Федоров;
Віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - Вадим Пристайко;
Віцепрем'єр-міністром - міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій - Олексій Резніков;
Міністром соціальної політики - Марина Лазебна;
Міністром внутрішніх справ України - Арсен Аваков;
Міністром молоді та спорту України - Вадим Гутцайт;
Міністром інфраструктури України - Владислав Криклій;
Міністром у справах ветеранів України - Сергій Бессараб;
Міністром юстиції України - Денис Малюська;
Міністром Кабінету міністрів - Олег Немчінов;
Міністром розвитку громад і територій - Олексій Чернишов;
Міністром охорони здоров'я - Ілля Ємець;
Міністром фінансів України - Ігор Уманський.

Підписуйтеся на youtube-канал "Цензор.НЕТ"

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3179565
 
   
 Топ коментарі
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
"Без цензуры"? Там что матом слуг будут крыть трех этажным?
 показати весь коментар
 
 
Сразу можно сказать , что это правительство ПРОТИВ людей. Оно экономит на жизнях и здоровье самых незащищенных категорий - пенсионеров. Отсрочило противозаконно мартовскую индексацию пенсий до сентября, на конец года. То есть иными словами - подыхайте пенсионеры, у нас для вас бабла нет, мы его проели, на себя протратили и проср-ли, а вы держитесь как хотите. Вот это зеленая политика нынешних рептилоидов.И не удивлюсь , если пенсионеры это проглотят.И не удивлюсь, если они и армии нашей такое скажут. Деньги -то таят, поступление в бюджет тает, а клоуны олигархические никуда не делись - на манеже все теже прокладки олигархата.
 показати весь коментар
 
 
На осінніх місцевих виборах покажемо слугам на чолі з клоуном велику дулю. І то легше.
 показати весь коментар
 
ОДНО ПОСТОЯННО СЛУГИ....ИУДЕЙСКОГО НАРОДЦА ПЛЕМЕНИ.,
 показати весь коментар
 
 
Плять немає слів)))) Особливо сабаков...зелене лайно почало смердіти і розагаться
 показати весь коментар
 
 
Зелєбобіки, як вам таке? Таки ревнш? Таки антимайдан?
 показати весь коментар
 
 
Министры для людей есть. А министры для гоев ?
 показати весь коментар
 
 
Очередное мудачье теперь Ахметовское?
 показати весь коментар
 
 
А разве Кулеба не попадает под закон о люстрации?
 показати весь коментар
 
 
Этот пацик плодотворно трудился в кабмине яныка... как собственно и барыга...
 показати весь коментар
 
в кабмине трудилось несколько десятков тысяч человек, считая уборщиц и водителей.

ты бы хоть ради интереса попытался узнать, на кого распространяется люстрация.

хотя, о чём это я ...

ты и узнать - это антонимы.
 показати весь коментар
 
"правительство для людей" ... Да знаем мы этих людей
 показати весь коментар
 
 
новый премьер, судя по отзывам, еще тот жополиз галичанский...
 показати весь коментар
 
 
жополизы там в почете . значит задержится надолго Новий "уряд для людей" - список людей додається - Цензор.НЕТ 4507
 показати весь коментар
 
 
что и следовало ожидать . у Вовочки выкинутого на Олимп силой глупости обывателей просто нет компетентных кадров . и в этой ситуации он принял самое дибильное решение . обратился за помощью в решении этого вопроса к тем с кем обещал бороться Новий "уряд для людей" - список людей додається - Цензор.НЕТ 3145
 показати весь коментар
 
 
258 - монобольшинство - проголосовало за Тарана который обвинялся по статье "государственная измена" и считается кацапским агентом. Армия которой руководят предатели, изменники и агенты ***** победить ***** не сможет... А как же президентская присяга Бубочки? ... " Я вам ничего не должен"...
 показати весь коментар
 
 
"Какая разница"... їх легион уже... розбились по троє і традиційно бухають "за пабєду" - а на ще кацапи здатні?
 показати весь коментар
 
Саме той. І ще й керував виборчим штабом Смішко, а Смішко патентований агент ФСБ і протеже афериста Гордона.
 показати весь коментар
 
Похоже,что нелоха хитрый ахметка развёл,как последнего лоха.
 показати весь коментар
 
 
Це таке ж "правительство для людей", як "слуги народа". Вони знову не уточнити, яких (чиїх) "людей". Бо вже зрозуміло, що ці "слуги" не мають жодного відношення до українського народу
 показати весь коментар
 
 
А че ПЕС не голосовал пррротив, пррротивные?
А сцикотно промолчал???
 показати весь коментар
 
Сцикотно, це коли ти ходиш по ВР, яка завалена по вінця, твоїми ж пліснявими, під прикриттям охоронців. Оце - сцикотно. Так сцикотно не було навіть сцикливому януковичу
 показати весь коментар
 
У свинофермы праздник, одного премьера уели, теперь можно приниматься за следующего.
 показати весь коментар
 
"Слуги народа", "правительство для людей". Фарисеи. Дайте людям возможность работать и зарабатывать, обеспечьте безопасность, а не лгите на каждом шагу как народ вам дорог. Украина вам бизнес-проект, а народу здесь жить и умирать.
 показати весь коментар
 
"Ам-ням-ням-ням да и шмыг-шмыг-шмыг-шмыг"©
(песня из к/ф "Обыкновенное чудо")
 показати весь коментар
 
Вангую, що цей уряд можна буде назвати одним словом - кабздець.
Шмигаль - людина Ахметова.
Шеф МЗС - взагалі людина Януковіча(!!!)
Міноборони Таран - людина Пуйла(!!!!!!!!)
І це так, тільки по верхівкам.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору