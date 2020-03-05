 Новий "уряд для людей" - список людей додається. ВIДЕО

Як вийшло, що шукати нових міністрів довелося мало не в районних газетах і чому заповнювати міністерські крісла довелося представниками технічого крила "регіоналів", а подекуди й прямими креатурами олігархів?

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Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада призначила Дениса Шмигаля на посаду прем'єр-міністра України. Також парламент затвердив на посаді деяких міністрів Кабінету міністрів України.

За призначення міністром оборони Андрія Тарана проголосували 258 народних депутатів.

За призначення міністром закордонних справ Дмитра Кулеби проголосували 288 нардепів.

Віцепрем'єр-міністром - міністром цифрової трансформації України став Михайло Федоров;

Віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - Вадим Пристайко;

Віцепрем'єр-міністром - міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій - Олексій Резніков;

Міністром соціальної політики - Марина Лазебна;

Міністром внутрішніх справ України - Арсен Аваков;

Міністром молоді та спорту України - Вадим Гутцайт;

Міністром інфраструктури України - Владислав Криклій;

Міністром у справах ветеранів України - Сергій Бессараб;

Міністром юстиції України - Денис Малюська;

Міністром Кабінету міністрів - Олег Немчінов;

Міністром розвитку громад і територій - Олексій Чернишов;

Міністром охорони здоров'я - Ілля Ємець;

Міністром фінансів України - Ігор Уманський.

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