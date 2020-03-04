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Все про:армія (2696) танк (286) Укроборонпром (593)

 Київський бронетанковий завод передав ЗСУ партію з 6 модернізованих танків Т-72. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

4 березня Київський бронетанковий завод, що входить до ДК "Укроборонпром", передав Збройним Силам України останню партію з шести танків Т-72, чим завершив поставку танків за державним контрактом з Міністерством оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

На машинах проведено доробки, які значно покращили їхні бойові та технічні характеристики. Партія Т-72 пройшла перевірку і її прийнято для укомплектування підрозділів ЗСУ.

Українські Т-72 мають значно кращу захищеність, забезпечену сучасними елементами динамічного захисту. За рахунок удосконалення ходової зросла мобільність (гусениці замінено новими з гумометалевими шарнірами і огумленою біговою доріжкою, що дозволило збільшити плавність ходу).

Київський бронетанковий завод передав ЗСУ партію з 6 модернізованих танків Т-72 01

Фахівці підприємства доопрацювали оптику і стабілізаційну систему гармати, танк отримав високоточні керовані ракети "Комбат" виробництва ДККБ "Луч". У результаті цієї клопіткої роботи вогнева міць суттєво збільшилась.

Київський бронетанковий завод передав ЗСУ партію з 6 модернізованих танків Т-72 02

Особливу увагу в доробці Т-72 приділено прицільному комплексу і засобам спостереження. Танки оснастили приладами нічного бачення із сучасними електронно-оптичними перетворювачами третього покоління й нічним прицілом для ведення вогню "Комбат". Також на танки встановлено комплект з цифрової радіостанції та супутникової навігаційної апаратури, що дозволяє підтримувати надійний зв’язок з іншими машинами й піхотними підрозділами на полі бою.

Київський бронетанковий завод передав ЗСУ партію з 6 модернізованих танків Т-72 03

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Перші 25 одиниць відремонтованих Т-72 із покращеними тактико-технічними характеристиками передано до українського війська двома партіями в січні 2020 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3179526
 
   
 Топ коментарі
 
Геращенко: пздц шо воно меле, госссподи.. Порошенко: тихо Іра, якшо не думати шо воно президент, то можна славно по угарати з цього додіка.Киевский бронетанковый завод передал ВСУ партию из 6 модернизированных танков Т-72 - Цензор.НЕТ 5686
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ОГО! Вот это зебильное достижение! Целых 6 танков за 6 месяцев!!!
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_Отож. А в это время вместо круглосуточно ракеты клепать Южмаш простаивает! Если путлеровцы бросят против нас массированно авиацию, боюсь нам крышка. Будет как в Сирии.
Без ракет средней дальности как оружия сдерживания мы беззащитны против полномасштабной войны с путлеровцами.
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ОГО! Вот это зебильное достижение! Целых 6 танков за 6 месяцев!!!
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а если на 10 умножить? Ну типа по приколу!
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Кто тебе РЕАЛЬНО скажет, сколько и чего закупили и поставили на вооружение..
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Т-72 не має йти на озброєння армії, бо в нас основний танк Т-64Б а два основних танки наша армія не потягне. А в нас три танки Т-64Б, Т-72 та Т-80 - повний зоопарк!
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Правильно. Ты же рекомендовал раньше-пусть лучше ВСУ на жипах 30-летних ездят по передку,мол,ПТУР попадает и вреда никакого. Вот бы вас с Грыцем посадить в такие жыпы и месячишко по передку повозить. Может вспомните куда БМП-шки списали.
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Это лучше, чем поломаные санитарки от "Богдана".
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поломаные? Ты уже диверсию организовал и поломал авто?
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Спроси бывших атошников, сколько на Донбассе машин - санитарок поломанных валяется.
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Спросил, сказали все нормально, и говорят, - если это тебе херню пишет Ринат Амедов, сразу шли его нахер.
Вот теперь сижу и думаю, слать вас или как то не культурно. Но ведь атошники же плохого не скажут?!
Вы согласны?
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За те, що робите диверсії можете надовго сісти.
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Это ты расскажи своему пороху, почему его завод такие некачественные машины делает.
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Атошники говорят машина - супер!
Кто врет ты или атошники?
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Думаю, що він, бо машини ремонтуються.
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Такие пистаболы как он это 146% свидетели секты "порошенко все украл"!
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Геращенко: пздц шо воно меле, госссподи.. Порошенко: тихо Іра, якшо не думати шо воно президент, то можна славно по угарати з цього додіка.Киевский бронетанковый завод передал ВСУ партию из 6 модернизированных танков Т-72 - Цензор.НЕТ 5686
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Тобто у нас між оновлено лише 6 танків, а росія вже підготувала проти нас 1100 танків не рахуючи гелікоптерів та літаків...
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Ветряками и солнечными панелями будете отбиваться. Ахметову в год государство платит дотаций и льгот только по *зеленым тарифам* на десятки миллиардов гривень, вместо того чтобы вооружать армию. Ну посмотрим как ваш Ахметов будет останавливать росийские войска
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Мій Ахметов? Ти просто хамло та з глузду з'їхав.
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Так это потому твой зебилоид теперь назначил ахметовского халуя премьер министром???
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_Отож. А в это время вместо круглосуточно ракеты клепать Южмаш простаивает! Если путлеровцы бросят против нас массированно авиацию, боюсь нам крышка. Будет как в Сирии.
Без ракет средней дальности как оружия сдерживания мы беззащитны против полномасштабной войны с путлеровцами.
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В Сирии нет лесов. там можно бомбить. Если пойдет партизанская война что будет логично при массированном наступлении кацапов. То их самолеты будут до одного места.
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Задумка хорошая, тогда массированное наступление может остановить одна заминированная запорожская АЭС!
Терять то все равно нечего будет, все попадем в рай, а кацапы просто сдохнут!
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Їхній ПП2 майже зупинений, тому при наступі магістральний газогін буде знищений.
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Они должны бояться не за газогон, а за то что в случае чего их болта накроет радиоактивный пепел и вся московия превратиться в "заповедник" по типу Чернобыля!!!
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Попелу вони не дуже бояться, бо нещодавно погрожували Туреччині ядерним ударом. Їх більше турбують гроші за їхній газ.
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одно дело языком трепаться, а другое дело радиоактивное облако после взрыва АЭС, хочу Вам напомнить что Чернобыльская АЭС взорвалась только на 5%!
Если взорвать АЭС при помощи взрывчатки вот тогда реально будет катастрофа. Но если москали начнут войну против Украины то реально терять не будет что!
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На жаль, але я добре знаю про Чорнобиль. Мій родич у травні 1986 року працював цілий місяць за 800 метрів від того блоку. Помер від раку після того. Мій батько все кинув і робив прилади для перевірки усіх продуктів на наявність радіації... Страшні були ті часи...
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Кацапи можуть нам підпалити усі ліси.🤔
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_Чей воздух - тот, считай, одержал победу (не люблю про войну говорить "выиграл"). Турецкие беспилотники тебе доказательство: крошат и броню и просто пехоту. Много видео есть и они красноречивей тысяч слов и домыслов.
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у кацапов основное вооружение танки, бтр и тд.
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Вам, о чем нибудь говорит название Хюргенский лес? Самое кровавое сражение США, лес через котоый они шли пол-года?
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Eugeniusz 1 Ліси добре горять.А партизанщина призводить до більших втрат,ніж у ворога.Ось у В'єтнамі була паризанщина і ліси.Втрати були в деятки разів більші у в'єтнамців.ніж у США.Хіба зараз хтось в нас так буде воювати?
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Ето достижение однозначно. Аж 6 свежепокрашеных старых танков. Страна под надежной защитой епть.... Особенно если посмотреть на сирийский фронт что с такими танками делает современное вооружениеКиевский бронетанковый завод передал ВСУ партию из 6 модернизированных танков Т-72 - Цензор.НЕТ 758
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Картонную Армату развалить достаточно и этого.
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Как минимум, тепловизор это уже не просто окрашен.
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В Україні розділили повноваження головнокомандувача ЗСУ та начальника Генштабу ... может всё отдать генштабу,а Главнокомандующий пусть политикой занимается и коррупцию расстреливает? Київський бронетанковий завод передав ЗСУ партію з 6 модернізованих танків Т-72 - Цензор.НЕТ 7359
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Рулевое управление в виде рычагов как у старых тракторов и как у Т-34. Уже давно, даже фашисты на своих тиграх и пантерах, ставили рулевое управление с гидроусилителем и кондиционеры. О кондиционерах можно только мечтать!
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Против назначения руководителя КБ "Луч" (основной разработчик украинского ракетного оружия) Олега Коростелева вице-премьером по вопросам оборонной промышленности, активно выступает глава ОПУ Ермак. Ну это логично. Учитывая близкие связи Ермака с российскими структурами. Напуганной турецкими дронами в Сирии, России только полномасштабного ракетного перевооружения Украины не хватало.
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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Оце так прогрес, ще по 4 000 $ видасть всім вчителям і премія Нобеля у нього в кишені Київський бронетанковий завод передав ЗСУ партію з 6 модернізованих танків Т-72 - Цензор.НЕТ 169
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А шо, обещал по 4 куска зелени каждому учителю- за полгода? Так и сказал? Київський бронетанковий завод передав ЗСУ партію з 6 модернізованих танків Т-72 - Цензор.НЕТ 2940
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