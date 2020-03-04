 Київський бронетанковий завод передав ЗСУ партію з 6 модернізованих танків Т-72. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.
На машинах проведено доробки, які значно покращили їхні бойові та технічні характеристики. Партія Т-72 пройшла перевірку і її прийнято для укомплектування підрозділів ЗСУ.
Українські Т-72 мають значно кращу захищеність, забезпечену сучасними елементами динамічного захисту. За рахунок удосконалення ходової зросла мобільність (гусениці замінено новими з гумометалевими шарнірами і огумленою біговою доріжкою, що дозволило збільшити плавність ходу).
Фахівці підприємства доопрацювали оптику і стабілізаційну систему гармати, танк отримав високоточні керовані ракети "Комбат" виробництва ДККБ "Луч". У результаті цієї клопіткої роботи вогнева міць суттєво збільшилась.
Особливу увагу в доробці Т-72 приділено прицільному комплексу і засобам спостереження. Танки оснастили приладами нічного бачення із сучасними електронно-оптичними перетворювачами третього покоління й нічним прицілом для ведення вогню "Комбат". Також на танки встановлено комплект з цифрової радіостанції та супутникової навігаційної апаратури, що дозволяє підтримувати надійний зв’язок з іншими машинами й піхотними підрозділами на полі бою.
Перші 25 одиниць відремонтованих Т-72 із покращеними тактико-технічними характеристиками передано до українського війська двома партіями в січні 2020 року.
Вот теперь сижу и думаю, слать вас или как то не культурно. Но ведь атошники же плохого не скажут?!
Вы согласны?
Кто врет ты или атошники?
Без ракет средней дальности как оружия сдерживания мы беззащитны против полномасштабной войны с путлеровцами.
Терять то все равно нечего будет, все попадем в рай, а кацапы просто сдохнут!
Если взорвать АЭС при помощи взрывчатки вот тогда реально будет катастрофа. Но если москали начнут войну против Украины то реально терять не будет что!
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html