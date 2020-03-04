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Все про:Львів (1209) похорон (779) втрати (1574) 72 окрема механізована бригада (110)

 Загиблого на Донбасі бійця 72-ї ОМБр Ігоря Гавриляка провели в останню путь у Львові. ВIДЕО

У Львові попрощалися з 33-річним бійцем Ігорем Гавриляком, який загинув 1 березня поблизу населеного пункту Катеринівка Попаснянського району Луганської області.

Відправа за покійним відбулась у гарнізонному храмі святих Петра і Павла у Львові, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ігор служив у нас у 72-й окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців із 2016 року. Служив справно. Дуже шкода таку людину, справді захисник України. Загинув на позиції, був на посту. Отримав кульове поранення у голову", – розповів Руслан Сулим, побратим загиблого.

Цього року в кулеметника Ігоря Гавриляка мав завершитися контракт із ЗСУ, він мав намір продовжити службу. Боєць родом із Буського району Львівської області.

Вічний спочинок військовослужбовець знайшов на Личаківському цвинтарі у Львові, де поховані українські бійці, які загинули на Донбасі.

Ігор Гавриляк став 313-м військовослужбовцем із Львівської області, який загинув під час збройного конфлікту на Донбасі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3179516
 
 
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Той храм був свідком багатьох поховань, сліз за Героями України, загиблими у війні ...
Вічна пам'ять полеглому Воїну...Царство Небесне..
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