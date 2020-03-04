 Загиблого на Донбасі бійця 72-ї ОМБр Ігоря Гавриляка провели в останню путь у Львові. ВIДЕО

Відправа за покійним відбулась у гарнізонному храмі святих Петра і Павла у Львові, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ігор служив у нас у 72-й окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців із 2016 року. Служив справно. Дуже шкода таку людину, справді захисник України. Загинув на позиції, був на посту. Отримав кульове поранення у голову", – розповів Руслан Сулим, побратим загиблого.

Цього року в кулеметника Ігоря Гавриляка мав завершитися контракт із ЗСУ, він мав намір продовжити службу. Боєць родом із Буського району Львівської області.

Вічний спочинок військовослужбовець знайшов на Личаківському цвинтарі у Львові, де поховані українські бійці, які загинули на Донбасі.

Ігор Гавриляк став 313-м військовослужбовцем із Львівської області, який загинув під час збройного конфлікту на Донбасі.

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