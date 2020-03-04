 Арахамія назвав справу Порошенка останньою краплею проти Рябошапки. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Останньою краплею, напевно, стало непідписання підозри панові Порошенку. Тому що все готово до підписання підозри, але ніхто цього нічого не робить", - сказав Арахамія в коментарі журналістам.

Він додав, що плани звільнити Рябошапку "не пов'язані жодним чином" з тим, що генеральним прокурором незадоволений Ігор Коломойський. Він вважає, що Коломойський не такий впливовий, щоб "змусити парламент одноголосно голосувати" за звільнення Рябошапки.

За словами голови фракції СН, голосів за відставку Рябошапки більш ніж достатньо.

"Просто реально - недоробка Офісу генерального прокурора. Там і заступники генерального прокурора", - сказав Арахамія.

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