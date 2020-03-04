 Арахамія назвав справу Порошенка останньою краплею проти Рябошапки. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.
"Останньою краплею, напевно, стало непідписання підозри панові Порошенку. Тому що все готово до підписання підозри, але ніхто цього нічого не робить", - сказав Арахамія в коментарі журналістам.
Він додав, що плани звільнити Рябошапку "не пов'язані жодним чином" з тим, що генеральним прокурором незадоволений Ігор Коломойський. Він вважає, що Коломойський не такий впливовий, щоб "змусити парламент одноголосно голосувати" за звільнення Рябошапки.
За словами голови фракції СН, голосів за відставку Рябошапки більш ніж достатньо.
"Просто реально - недоробка Офісу генерального прокурора. Там і заступники генерального прокурора", - сказав Арахамія.
Спорят с викингом раввин.
Спор заведомо бесплоден:
- Бог - один! И он - не Один!
- Один - бог! И не один!
Зебіли, готові до санкцій?
- Так без паники. Поднимай всех! Гражданских отсечь!
- Да кого всех? Нас всего 8%- да и то половина, это престарелые пенсы задурманенные вашим зомбоящиком!
- Блд... ладно, тогда звони Новикову с Гонопольским пусть подскажут где там лучше купить недвижимость в РФ. В Ростов не хочу, рвану в Липецк!
вали, болезный, к себе на родину-уродину, на паРашу, за поребрик!
Порошенко вменяют уголовные преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на захват власти) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) Уголовного кодекса Украины.---------------------------------------------------------------------
президент захватывал власть? они ***нутые?
- Да, дети гор. (с)
Потому, что все мосты уже сожжены и в случае реванша Пороха им конец. А вот с ****** они все еще надеются сотрудничать.
https://www.youtube.com/watch?v=-I1NfIMXNIg
И единственно, где они бескомпромиссны и безжалостны - в преследовании... своей собственной предыдущей власти. Тратят энергию не на борьбу с агрессором, а с защитниками Украины! И это происходит в-открытую, среди бела дня и практически без сопротивления общества!
Похоже Украина кончена как нация...