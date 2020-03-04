EN|RU|UK
Теми дня: Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Коронавірус із Китаю Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  24705  178
Все про:Порошенко (11589) Арахамія (250) Рябошапка Руслан (318)

 Арахамія назвав справу Порошенка останньою краплею проти Рябошапки. ВIДЕО

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що генерального прокурора Руслана Рябошапку можуть звільнити 5 березня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Останньою краплею, напевно, стало непідписання підозри панові Порошенку. Тому що все готово до підписання підозри, але ніхто цього нічого не робить", - сказав Арахамія в коментарі журналістам.

Він додав, що плани звільнити Рябошапку "не пов'язані жодним чином" з тим, що генеральним прокурором незадоволений Ігор Коломойський. Він вважає, що Коломойський не такий впливовий, щоб "змусити парламент одноголосно голосувати" за звільнення Рябошапки.

За словами голови фракції СН, голосів за відставку Рябошапки більш ніж достатньо.

"Просто реально - недоробка Офісу генерального прокурора. Там і заступники генерального прокурора", - сказав Арахамія.

Читайте також: Рада, можливо, збереться на позачергове засідання завтра для вирішення питання про звільнення Рябошапки, - "слуга народу" Корнієнко

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3179502
 
 
 Топ коментарі
 
Вы все себе уже заработали на пару сроков. Ждем смены власти.
 показати весь коментар
 
опять агрохимия проговорился....ну шо ж такое? Арахамия назвал дело Порошенко последней каплей против Рябошапки - Цензор.НЕТ 8967
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Класику згадав:

Спорят с викингом раввин.
Спор заведомо бесплоден:
- Бог - один! И он - не Один!
- Один - бог! И не один!
 показати весь коментар
 
 
Ні, звичайна мавпа з єдиною розвиненою навичкою - кидання лайна в опонентів. Зелені усі однакові, одна мета, як у кацапів: всіх вимазати, щоб не відчувати власного смороду.
 показати весь коментар
 
 
Что этого барана, что говнобородька и слушать не хочется.
 показати весь коментар
 
 
Маємо політичні переслідування та репресії. Зеленський скоро займе почесне місце серед таких як він- *****, Асад, Лукашенко, Кім чен Ин....
Зебіли, готові до санкцій?
 показати весь коментар
 
 
Тот кто подпишет подозрение Пете, особенно по кривой делюге, с якобы захватом гос.власти равносильно приговору через 2-3 года. Рябошапка не 42-летний лох
 показати весь коментар
 
 
А когда откроют дело ,против этого Чебурека Абхазского За кливету
 показати весь коментар
 
 
когда этот чебурек надоест коломойше)))
 показати весь коментар
 
 
-Пятро Алексеевич, полундра, собирайте вещички..они же вас посодют!?
- Так без паники. Поднимай всех! Гражданских отсечь!
- Да кого всех? Нас всего 8%- да и то половина, это престарелые пенсы задурманенные вашим зомбоящиком!
- Блд... ладно, тогда звони Новикову с Гонопольским пусть подскажут где там лучше купить недвижимость в РФ. В Ростов не хочу, рвану в Липецк!
 показати весь коментар
 
 
После этих слов спикера законодательных власти ЕС ещё дальше чем год назад. С какой стати депутат вмешивается в дела независимой прокуратуры? На то она и независима, чтобы и вор и депутат были равны перед законом. А какой прокурор будет разследовать Арахамию если он увольняет главного прокурора
 показати весь коментар
 
 
Для справки - ген прокурора увольняет не Арахамия, а конституционным большинством Рада!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Вся Україна чекає посадки соєвої банди ! Арахамія назвав справу Порошенка останньою краплею проти Рябошапки - Цензор.НЕТ 8282
 показати весь коментар
 
 
Вова, сабаков тебя не спасёт. Менты выпадут на мороз, с****ться не успеешь
 показати весь коментар
 
 
А чем ты убогий занимался шесть лет...По мимо рюкзаков для ВСУ???
 показати весь коментар
 
внимательно прочитай текст. осознай что именно оно собирается фотовидеофиксировать. вишенка именно в этом
 показати весь коментар
 
Диб..л!Я згідний давай садіть пороха,але після таких субєктів як Мертвечук,ахметов,бойко і далі по списку,а тоді петра великого,бо теж є за що.Але така послідовність про яку ти там арахамія заявляєш шось дуже схоже на політичну розправу портнова і ко.!
 показати весь коментар
 
 
а чому ж ***** за 5 років так і не посадив "таких субєктів як Мертвечук,ахметов,бойко і далі по списку," - хто йому заважав ?
 показати весь коментар
 
 
Вот так, вот. Украинцы в своей стране становятся рабами. Всякая шваль понаехавшая и обсирающая страну стала хозяевами жизни. Дали команду посадить Пороха значить надо посадить, иначе уволят. Я не сторонник Порошенко, но ему надо отдать должное, он взял руководство страной в очень сложное время (война, экономическая блокада со стороны россии ...). Во внешней политике и обороне страны за период своего правления он справился на отлично, а то что допустил к власти эту мерзкую шваль- большой минус.. Считаю, что на данный момент страной руководят враги и предатели.
 показати весь коментар
 
 
Доброта та порядність Порошенко зіграли з ним злий жарт: Повірив кумам і свинарчукам, а ті йому підсунули свиню..
 показати весь коментар
 
 
Экономика - ничто, посадить Пороха - всё!!!! Для этого в Раде сидит эта шобла долбо@бов и не только в Раде, а вы тут про какое-то развитие страны , кому оно нахер нужно!
 показати весь коментар
 
 
и главное - посадить пороха не за конкретные преступления, а просто беня местью бредит
 показати весь коментар
 
Гребаный стыд , народ вы до чего докатились Арахамія назвав справу Порошенка останньою краплею проти Рябошапки - Цензор.НЕТ 8412
 показати весь коментар
 
 
Что это себе позволяет этот недобитый пророссийский жид арахамия!! Понаехали кацапня блин!! То арахамия,.то новинский, то ещ какая-нибудь ***....дь!!!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Антисемит? Смотри от злобы может сердечный приступ случиться. Рошенку скушкай, полегчает.
 показати весь коментар
 
 
Когда последняя капля упадет в отношении зеленых недорослей?
 показати весь коментар
 
 
чебурек, ты кто такой? давай, до свидания!


вали, болезный, к себе на родину-уродину, на паРашу, за поребрик!




 показати весь коментар
 
 
Проект подозрения подготовлен в рамках досудебного расследования о возможном неправомерном влиянии на конкурс по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года.
Порошенко вменяют уголовные преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на захват власти) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) Уголовного кодекса Украины.---------------------------------------------------------------------
президент захватывал власть? они ***нутые?
 показати весь коментар
 
 
Когда конкурс на руководителя собираются проводить через неделю, а Петро уже поздравляет его с победой, то здесь работы хватит и для ДБР и для НАБУ и для прокурора...
 показати весь коментар
 
 
Есть фото где Порох и зе о чём то говорили перед голосованием в Раде. Порох так смотрит на зе, как когда то смотрел на ввз в Минске. А зе, как крыса - согнулся и глазки в пол. Интересно о чём говорили. Цензор надо узнать.
 показати весь коментар
 
 
Что-то мне не верится, что пана Рябошапку завтра уволят.
 показати весь коментар
 
ЦЕ має таку здібність щось ляпнути, а потім всі "слуги" виправдовуються.
 показати весь коментар
 
 
Этот Давид Браун уже начинает доставать...
 показати весь коментар
 
 
Чівокуня втік до Зростань і віслюк там - але зеленим може так не пощастити. Виведуть в чистий лан, поставлять особами до стіни, націлять дмухала стовбурів у лоби та як стрельнуть, що мови з рота вилетять.
 показати весь коментар
 
 
А ти гірський цап--встигнеш втікти в гори7 Не підписує на Порошенка,бо в звинуваченні одні лозунгі .
 показати весь коментар
 
 
Арахамия, - редкостный дебил... На уровне Кивы
 показати весь коментар
 
 
Арахамло решил в турборежиме добежать до Ростова если успеет
 показати весь коментар
 
 
Дибіли сопливі у нас ворог ху@ло а не порох, вибори у же майже рік як скінчилися беріться уже до зухисту інтересів України а не своїх особистих.
 показати весь коментар
 
 
ЗЕбанарий Пороха боится больше, чем *****. И им реально есть чего бояться.

Потому, что все мосты уже сожжены и в случае реванша Пороха им конец. А вот с ****** они все еще надеются сотрудничать.
 показати весь коментар
 
 
Просто поверить невозможно: нынешняя власть заискивает перед пуйлом, постоянно упрашивает чтобы Членоликий принял Зелю, не называет кацапню агрессором и делает всё, чтобы пуйло сохранил лицо в ситуациях типа как с захватом кораблей.
И единственно, где они бескомпромиссны и безжалостны - в преследовании... своей собственной предыдущей власти. Тратят энергию не на борьбу с агрессором, а с защитниками Украины! И это происходит в-открытую, среди бела дня и практически без сопротивления общества!
Похоже Украина кончена как нация...
 показати весь коментар
 
 
Ара-хама не устраивает невыполнение заказанного дела или я неправильно что-то понял?
 показати весь коментар
 
 
Идиот сегодня во власти зелёный завтра Порох вот и будут сидеть пан рахамия и богдан со своим зе и портяшей
 показати весь коментар
 
 
У населення вже вироблені антитіла проти пороха. тому навіть не треба намагатись.
 показати весь коментар
 
как же так? нелох говорил что прокурор его человек 100%
 показати весь коментар
 
 
Коломойский мешает орохамии жить в обхазии ?
 показати весь коментар
 
 
Арахамия-глупый пастух...Вы только прислушайтесь к его манере говорить..Конюх-конюхом
 показати весь коментар
 
 
Уберите этого конюха,на конюшне навоз некому выгребать, а он тут интервью дает...
 показати весь коментар
 
 
А может Арахамия сам подпишет и будет отвечать за фальсификацию дела? Все ж готово. Беспокоиться не о чем.
 показати весь коментар
 
 
що мені подобається в архамії, так те, що в мозгу, то і на язику. Те що вони посадять пороха рейтинг їм не підніме тому що це не наповнить холодильник і не зменшить ціну газу. Навіть якщо посадять, то через пару місяців випустять по рішенню ЄСПЛ ще й компенсацію заплатять. Тому що рябокепке не ідіот, якби там було достатньо доказів, щоб посадити, він би все б підписав. А так буде просто шоу в кращому випадку з 0вим вихлопом в гіршому з мінусовим.
 показати весь коментар
 
 
Тема не раскрыта! Что с Порошенко не так? Плохо, что копают под него? Или плохо, что не накопани ничего?
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору