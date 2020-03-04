 Гончаренко порівняв Зеленського з Голобородьком, той спустився в зал розібратися. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Главком".
"Я слухав цей виступ, кілька разів навіть аплодував. Але ніяк не міг зрозуміти, хто це виступає - Голобородько чи Зеленський? Якщо Голобородько, то наприкінці мав з'явитися автомат. Якщо Зеленський - то до кого ви зверталися? Це Ви привели цей уряд до влади. Це Ви зібрали цю Верховну Раду. Це Ви винні!" - заявив Гончаренко.
Після емоційного виступу депутата Володимир Зеленський спустився в зал і підійшов до робочого місця Гончаренка. Їхню розмову чула нардепка від "ЄС" Вікторія Сюмар, яка стояла поруч.
"Володимир Зеленський прийшов в останній ряд до Олексія Гончаренка. Зі словами: ніколи не переходьте на особистості...", - написала вона в Фейсбуці.
Після цього президент пішов із залу.
Він помилково вважає кулуарні домовленості інструментом для вирішення своїх і країни проблем, як і помиляється в тому, що колишня кліка є основною опозиційною силою, яка йому протидіє.
Потужна позиція проти нього формується в середовищі тих, хто віддав йому свої голоси на виборах і помилився.
Про це заявив депутат фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко.
"Ми мали обіцянку "кінця епохи бідності". А що ми маємо в результаті? Ми маємо заморожені пенсії людей. Ми маємо вашу обіцянку, що після 70 років нужденні люди не будуть сплачувати комунальні тарифи. І де воно? Ви обіцяли підвищення пенсій людям старше 80 років. Де воно? Навіть ту індексацію, яку ви, по закону, мали зробити зараз, ви її не робите. Нема кінця епохи бідності. Може, тільки для ваших друзів. Ви обіцяли "кінець епохи кумівства". Ми бачимо… Де ваш кум пішов? Де Баканов? Кудись пішов за чортами ганятися чи за розбійниками? Це ваш друг, сусід і партнер. Ви таких всіх назбирали. І це ваша епоха кумівства. Ми бачимо, як вона закінчилася", - сказав Гончаренко.
Він нагадав, що Зеленський обіцяв "кінець епохи жадібності", а зараз виплачує сотні тисяч гривень своїм міністрам, керівникам державних компаній і в конвертах депутатам від "Слуги народу".
"Це "кінець епохи жадібності"? Ви обіцяли "кінець епохи брехні". Але ви брешете людям. Ви обіцяли забрати мандат в депутата, ґвалтівника неповнолітньої, якого ви привели у Верховну Раду. Він тут і зараз сидить. Ану покличте його, розбійника, хай він вам зараз тут напише заяву у вашому стилі. А може, ви вже забули той стиль? Ви багато чого обіцяли людям. Але ви набрехали". - додав Гончаренко.
Він наголосив, що насправді закінчилася епоха "нових облич" - діти набідокурили і зараз шукають дорослого: "хто ж буде розгрібати те, що ви накоїли?".
"А розгрібати нема кому. Тому що ніхто навіть не хоче йти в цей уряд. На колінці сидите і пишете склад уряду, тому що не можете знайти людей, які ризикнуть своєю репутацією, щоб піти. Чому немає депутатів від "Слуги народу"? Відомо. Ви одного вже призначили губернатором на Харківщині. Тепер по його округу ганебно програли, свою кандидатку прибрали, бо не можете вийти до людей за кредитом довіри. Це все зробили ви. До речі, ви сказали про шість органів, які мають у нас працювати і всіх посадити. Ви обіцяли, що прийде весна - посадки будуть. А чому нема посадок? А тому що, крім шести органів, ще двох не вистачає, які зазвичай заважають поганому танцору. Тому що треба вже саджати своїх, а це ви зробити не можете. І тому наберіться мужності, пишіть заяву про відставку і йдіть геть з Гончаруком… і разом з ним", - завершив Гончаренко.
https://prm.ua/zelenskomu-varto-nabratisya-muzhnosti-ta-piti-u-vidstavku-razom-z-goncharukom-nardep/
Мама Римма ...
так зеленка или голобородько )))))))
"На жаль, був перший уряд, і його єдина мета була - набирати в себе негатив. Це такі були "козли отпущения". Я зараз нікого не ображаю. Це не образа, а це просто такий термін є. І зараз нових призначають, хто буде винним через пів року. Через пів року чи рік знову вийде Зеленський і скаже: тепер ці не впоралися і тепер ці мають піти. В мене просте питання, яке я задавав: то, може, не впорався той, хто їх всіх зібрав?", - наголосив депутат.
"Після мого виступу пан Зеленський підійшов до мене - правда, разом з охороною - і сказав, що він дякує мені за мої виступи. Тому що завдяки моїм виступам він зміг зрозуміти, що неправильно в країні, і він це перелічував у своєму виступі. Правда, не завершив так, як мав завершити. Я це сказав з трибуни йому в очі: якщо ти не впорався, то треба мужньо піти. Це буде мужній крок, він би увійшов в історію. Не зміг? Не зміг. Вибач, народе України, я йду. Але він цього не зробив. Але подякував мені за мій виступ", - сказав нардеп.
Гончаренко пригадав, що минулого року глава держави не заходів з ним спілкуватись.
"Свого часу, у березні минулого року, я хотів зустрітися тоді з кандидатом у президенти Зеленським.Чекав на нього біля входу в Жовтневий палац. Він тоді ще там концерти проводив, а не у Верховній Раді, як зараз. І коли я його дочекався, він від мене втік. Я йому кажу: "Ну поспілкуйтесь з народом". Він мені сказав, що "я не народ, а народный депутат", и поэтому со мной общаться не будет. Але, як ви бачите, пройшов один рік, і в нього з'явилося бажання зі мною спілкуватися. І він уже пішов у народ, пішов до мене. Я думаю, що це добрий знак", - зауважив політик.
https://prm.ua/minulogo-roku-zelenskiy-vid-mene-vtik-goncharenko-rozpoviv-pro-rozmovu-z-prezidentom-u-parlamenti/
https://prm.ua/cherez-rik-zelenskiy-znovu-skazhe-shho-uryad-ne-vporavsya-i-maye-piti-goncharenko-po-noviy-sklad-kabminu/
Соломон. А хто ви такой, пришлі, матюкаєтесь тут, шо такоє?
Савка. Та *** твою мать, жидок, я тебе раз переї*у, в тебе з@лупа отвалиться.
(с) Лесь Подерв'янський "Герой нашого часу"
надеюсь, его не постигнет судьба федины....