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Все про:ВР (7176) Зеленський (4682) Гончаренко (259)

 Гончаренко порівняв Зеленського з Голобородьком, той спустився в зал розібратися. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Депутат від "ЄС" Олексій Гончаренко з трибуни Верховної Ради порівняв президента Володимира Зеленського з героєм серіалу "Слуга народу" Голобородьком. Глава держави спустився в зал для особистої розмови з депутатом.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Главком".

"Я слухав цей виступ, кілька разів навіть аплодував. Але ніяк не міг зрозуміти, хто це виступає - Голобородько чи Зеленський? Якщо Голобородько, то наприкінці мав з'явитися автомат. Якщо Зеленський - то до кого ви зверталися? Це Ви привели цей уряд до влади. Це Ви зібрали цю Верховну Раду. Це Ви винні!" - заявив Гончаренко.

Гончаренко порівняв Зеленського з Голобородьком, той спустився в зал розібратися 01

Після емоційного виступу депутата Володимир Зеленський спустився в зал і підійшов до робочого місця Гончаренка. Їхню розмову чула нардепка від "ЄС" Вікторія Сюмар, яка стояла поруч.

Гончаренко порівняв Зеленського з Голобородьком, той спустився в зал розібратися 02Гончаренко порівняв Зеленського з Голобородьком, той спустився в зал розібратися 03Гончаренко порівняв Зеленського з Голобородьком, той спустився в зал розібратися 04

"Володимир Зеленський прийшов в останній ряд до Олексія Гончаренка. Зі словами: ніколи не переходьте на особистості...", - написала вона в Фейсбуці.

Гончаренко порівняв Зеленського з Голобородьком, той спустився в зал розібратися 05

Після цього президент пішов із залу.

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Гончаренко порівняв Зеленського з Голобородьком, той спустився в зал розібратися 06Гончаренко порівняв Зеленського з Голобородьком, той спустився в зал розібратися 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3179494
 
   
 Топ коментарі
 
Порох априори не смог бы попасть в такую позорную ситуацию
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Все так.Є тільки одна проблема, що це все можна в однаковій мірі сказати і кравчуку, і кучмі, і ющенку, і януковичу, і порошенку, ну і тепер зеленському. А це тому, що всі свої злодіяння вони творили безкарно. А безкарність як відомо породжує ще більше зло.
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А чому їм це сходило з рук, а тому що народ який їх вибирає, а точніше робить вибір без вибору після того, як вори олігархи вже розклали свій пасянс і виклали народу своїх вальтів не може згуртуватися і знищити цю гнилу злочинну систему.
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Знаєте що не давно сказав мені за келехом пива один ЗЕбіл? " Я ще більше зненавидив Порошенко за те що він змусив мене голосувати за Зеленського" Гончаренко порівняв Зеленського з Голобородьком, той спустився в зал розібратися - Цензор.НЕТ 4989 ВотаФАК???
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Зеленський хоче створити для себе черговий шанс. Ймовірність, що цей шанс буде успішним, дуже низька. Це вже можна констатувати, виходячи з того, на кого він робить ставку. Крім цього, в його діях дуже помітні впливи суб'єктів, які переслідують власні інтереси, а не інтереси держави і його компроміси з ними виключають оптимістичні сценарії для цієї країни і людей, які в ній живуть. Він не став опиратися на цих людей в своїй діяльності і не тільки відмовився від діалогу з ними, а й втратив будь-який інтерес до них.
Він помилково вважає кулуарні домовленості інструментом для вирішення своїх і країни проблем, як і помиляється в тому, що колишня кліка є основною опозиційною силою, яка йому протидіє.
Потужна позиція проти нього формується в середовищі тих, хто віддав йому свої голоси на виборах і помилився.
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Депутат Гончаренко , коли сказав президенту, що це він особисто винен в таких негативних результатах уряду, який тепер відправля через пів року в відставку , бо він особисто призначав премєром Гончарука і давав добро на всіх міністрів його уряду, Зеленський зараз має мабуть найбільші владні повноваження за всю історію України з 91 року, тому і має нести відповідно найбільшу відповідальність за всі значущі події в країні, бо , по суті, він особисто призначає знов новий уряд, ВР теж під його повним контролем, як вся вертикаль влади на місцях, бо він скрізь розставив свої кадри. Вважаю , що це добром не закінчиться. Через пів року і цей уряд , мабуть , Зе буде мінять, але тоді в нього не буде відмовок на критику. В Україні всім керує олігахат- Коломойський, Ахметов, Фірташ і Ко. , а Зе від них залежний. До поки ми не знищим олігархат, який працює на свій карман, а не на державу, життя в нас не покращиться, і корупцію ми не здолаєм...
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Я смотрю шо ЗЕ руки сцепил и никрму руки не подаёт- боится короновирусу?
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Зеленському варто набратися мужності, написати заяву про відставку і йти геть з Гончаруком.

Про це заявив депутат фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко.
"Ми мали обіцянку "кінця епохи бідності". А що ми маємо в результаті? Ми маємо заморожені пенсії людей. Ми маємо вашу обіцянку, що після 70 років нужденні люди не будуть сплачувати комунальні тарифи. І де воно? Ви обіцяли підвищення пенсій людям старше 80 років. Де воно? Навіть ту індексацію, яку ви, по закону, мали зробити зараз, ви її не робите. Нема кінця епохи бідності. Може, тільки для ваших друзів. Ви обіцяли "кінець епохи кумівства". Ми бачимо… Де ваш кум пішов? Де Баканов? Кудись пішов за чортами ганятися чи за розбійниками? Це ваш друг, сусід і партнер. Ви таких всіх назбирали. І це ваша епоха кумівства. Ми бачимо, як вона закінчилася", - сказав Гончаренко.
Він нагадав, що Зеленський обіцяв "кінець епохи жадібності", а зараз виплачує сотні тисяч гривень своїм міністрам, керівникам державних компаній і в конвертах депутатам від "Слуги народу".
"Це "кінець епохи жадібності"? Ви обіцяли "кінець епохи брехні". Але ви брешете людям. Ви обіцяли забрати мандат в депутата, ґвалтівника неповнолітньої, якого ви привели у Верховну Раду. Він тут і зараз сидить. Ану покличте його, розбійника, хай він вам зараз тут напише заяву у вашому стилі. А може, ви вже забули той стиль? Ви багато чого обіцяли людям. Але ви набрехали". - додав Гончаренко.
Він наголосив, що насправді закінчилася епоха "нових облич" - діти набідокурили і зараз шукають дорослого: "хто ж буде розгрібати те, що ви накоїли?".
"А розгрібати нема кому. Тому що ніхто навіть не хоче йти в цей уряд. На колінці сидите і пишете склад уряду, тому що не можете знайти людей, які ризикнуть своєю репутацією, щоб піти. Чому немає депутатів від "Слуги народу"? Відомо. Ви одного вже призначили губернатором на Харківщині. Тепер по його округу ганебно програли, свою кандидатку прибрали, бо не можете вийти до людей за кредитом довіри. Це все зробили ви. До речі, ви сказали про шість органів, які мають у нас працювати і всіх посадити. Ви обіцяли, що прийде весна - посадки будуть. А чому нема посадок? А тому що, крім шести органів, ще двох не вистачає, які зазвичай заважають поганому танцору. Тому що треба вже саджати своїх, а це ви зробити не можете. І тому наберіться мужності, пишіть заяву про відставку і йдіть геть з Гончаруком… і разом з ним", - завершив Гончаренко.

https://prm.ua/zelenskomu-varto-nabratisya-muzhnosti-ta-piti-u-vidstavku-razom-z-goncharukom-nardep/
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Так нельзя - это очень жестоко ..., вОфочка не такой - он хороший еврейский мальчик.... Он очень уважает дядю бЭню....
Мама Римма ...
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у моники пригорело))))
так зеленка или голобородько )))))))
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Вова, ты жалкое бескультурное мстительное недоразумение. Поддерживаю Гончарука.
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Через рік президент України Володимир Зеленський знову скаже, що уряд не впорався з поставленими завданнями й має піти. Про це в ефірі "Прямого" розповів народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко
"На жаль, був перший уряд, і його єдина мета була - набирати в себе негатив. Це такі були "козли отпущения". Я зараз нікого не ображаю. Це не образа, а це просто такий термін є. І зараз нових призначають, хто буде винним через пів року. Через пів року чи рік знову вийде Зеленський і скаже: тепер ці не впоралися і тепер ці мають піти. В мене просте питання, яке я задавав: то, може, не впорався той, хто їх всіх зібрав?", - наголосив депутат.
"Після мого виступу пан Зеленський підійшов до мене - правда, разом з охороною - і сказав, що він дякує мені за мої виступи. Тому що завдяки моїм виступам він зміг зрозуміти, що неправильно в країні, і він це перелічував у своєму виступі. Правда, не завершив так, як мав завершити. Я це сказав з трибуни йому в очі: якщо ти не впорався, то треба мужньо піти. Це буде мужній крок, він би увійшов в історію. Не зміг? Не зміг. Вибач, народе України, я йду. Але він цього не зробив. Але подякував мені за мій виступ", - сказав нардеп.
Гончаренко пригадав, що минулого року глава держави не заходів з ним спілкуватись.
"Свого часу, у березні минулого року, я хотів зустрітися тоді з кандидатом у президенти Зеленським.Чекав на нього біля входу в Жовтневий палац. Він тоді ще там концерти проводив, а не у Верховній Раді, як зараз. І коли я його дочекався, він від мене втік. Я йому кажу: "Ну поспілкуйтесь з народом". Він мені сказав, що "я не народ, а народный депутат", и поэтому со мной общаться не будет. Але, як ви бачите, пройшов один рік, і в нього з'явилося бажання зі мною спілкуватися. І він уже пішов у народ, пішов до мене. Я думаю, що це добрий знак", - зауважив політик.
https://prm.ua/minulogo-roku-zelenskiy-vid-mene-vtik-goncharenko-rozpoviv-pro-rozmovu-z-prezidentom-u-parlamenti/
https://prm.ua/cherez-rik-zelenskiy-znovu-skazhe-shho-uryad-ne-vporavsya-i-maye-piti-goncharenko-po-noviy-sklad-kabminu/
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Зе в ролі Соломона, ліл )))0))0)))


Соломон. А хто ви такой, пришлі, матюкаєтесь тут, шо такоє?
Савка. Та *** твою мать, жидок, я тебе раз переї*у, в тебе з@лупа отвалиться.

(с) Лесь Подерв'янський "Герой нашого часу"
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Тут лев ринулся в драку, но ударом мощным в сраку, опрокинутый слоном, очутился под столом.
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Личные , я бы даже сказал интимные , темы зеличку цепонули . Оно и понятно - упоминался не злым добрым словом некто Иванисов / педофил и насильник , он же слуга народа / . Не зря же он в Раду попал . Злые языки говорят что он сексуальный партнер умственно еще незрелой Моники Зеленских . Но я в это не верю . Тут скорее всего общее творческое увлечение киноматографом " для взрослых " где зелохочмо видит себя режиссером этих самых фильмов " для взрослых " а Иванисов смолоду оттачивал актерское мастерство насилуя малолеток .
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зеля не только переходил на личности, а ещё касался темы здоровья человека старше себя
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респект Гончаруку! И зачетная фотка вначале))
надеюсь, его не постигнет судьба федины....
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