 Гончаренко порівняв Зеленського з Голобородьком, той спустився в зал розібратися. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Главком".

"Я слухав цей виступ, кілька разів навіть аплодував. Але ніяк не міг зрозуміти, хто це виступає - Голобородько чи Зеленський? Якщо Голобородько, то наприкінці мав з'явитися автомат. Якщо Зеленський - то до кого ви зверталися? Це Ви привели цей уряд до влади. Це Ви зібрали цю Верховну Раду. Це Ви винні!" - заявив Гончаренко.

Після емоційного виступу депутата Володимир Зеленський спустився в зал і підійшов до робочого місця Гончаренка. Їхню розмову чула нардепка від "ЄС" Вікторія Сюмар, яка стояла поруч.

"Володимир Зеленський прийшов в останній ряд до Олексія Гончаренка. Зі словами: ніколи не переходьте на особистості...", - написала вона в Фейсбуці.

Після цього президент пішов із залу.

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