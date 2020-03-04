 Зеленський пропонує Раді призначити Шмигаля прем'єр-міністром України. ВIДЕО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

При цьому текст постанови на сайті Верховної Ради наразі відсутній.

Раніше в середу парламент відправив у відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука, в чиєму уряді Шмигаль обіймає посаду віцепрем'єра - міністра розвитку громад і територій.

Очікується, що голосування за кандидатуру Шмигаля на пост прем'єра відбудеться в середу ввечері.

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