 Нардеп від "Голосу" Железняк - Зеленському: "Ви так і не сказали: "Я особисто помилився", а це сталося". ВIДЕО

Про це він заявив на позачерговому засіданні Ради за участю Президента України Володимира Зеленського, передає Цензор.НЕТ.

"Шановний пане президенте, у Вас була довга та емоційна промова. Але ми не почули одного, дуже важливого. Ви так і не сказали:"Я особисто помилився", а це сталося. Пів року тому було призначено уряд, нові обличчя, так, деякі з досвідом, деякі - ні. Але він був призначений на обіцянках", - зазначив Железняк.

За його словами, фракція "Голос" ще тоді попереджала, що в Кабміні є професійні та порядні люди, що їх потрібно розглядати.

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"Ви нас тоді не послухали. І зараз у нас наслідки тієї помилки. Але найгірше інше, те, що замість того, щоб визнати помилки, ми пропонуємо новий уряд. Нові обличчя зі старими гріхами, які працювали і за Януковича, і за Порошенка, і за Ющенка і напевно за Кучми. Чи це те, чого ми хотіли? Ні! ... Чи є це парламентсько-президентською республікою, коли більшість з вас навіть не знає економічний блок уряду. Чи є це парламентсько-президентською республікою, коли з вами - з коаліцією, не погоджують жодного міністра, ні! Тому наша фракція буде вимагати одного - щоб наступний уряд призначався особисто, кожного міністра ми почули його програму, що він зробив і тільки після цього буде визначено, будуть у нас нові міністри чи ні", - підкреслив Железняк.