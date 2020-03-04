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 Політика України
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Все про:ВР (7149) Гончарук_Олексій (755)

 Профільний комітет ВР рекомендує депутатам голосувати за відставку Гончарука. ВIДЕО

Голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко заявив, що комітет, після розгляду заяви Гончарука, рекомендує голосувати за відставку Гончарука.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив під час виступу в залі ВР.

Клочко заявив, що після розгляду комітетом заяви Олексія Гончарука про відставку, він рекомендує депутатам Верховної Ради голосувати за відставку Олексія Гончарука.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3179423
 
 
 Топ коментарі
 
и шо,и во всем этом,о чем бубочка распинался с выражением виноват гончарук? Профильный комитет ВР рекомендует депутатам голосовать за отставку Гончарука - Цензор.НЕТ 1340
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прошло еще 200 дней:
-блядь! что-делать? что делать?
-может снова правительство поменяем?
-опять??? уже ни рыги ни сепары ни расеяне не хотят!!!
-а может наконец украинских патриотов поставим?
-ты что @бнутый? они же все барыги!!!
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Где там Савченко с гранатами,теперь пора.
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и шо,и во всем этом,о чем бубочка распинался с выражением виноват гончарук? Профильный комитет ВР рекомендует депутатам голосовать за отставку Гончарука - Цензор.НЕТ 1340
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Ой, Вань, гляди-ка, попугайчики! Нет, я, ей-богу, закричу!.. (c)

- Мужики, расклад такой: я выиграл выборы и, как ваш президент, назначаю главой правительства попугайчика.
- В смысле попугайчика? А не охренели вы, Владимир, попугайчика премьером??
- Неееет! Не охренел! Я президент и могу назначить попугайчика, если захочу.
- Но позвольте, у нас же есть Конституция и нельзя попугайчика по конституции.
- Я ваша конституция! Люди за меня проголосовали и они хотят перемен! Поэтому будет попугайчик. Да, он даже не экономист. Но посмотрите, какой он красивый! И совершенно новый, диджитальный. Я гарантирую, что он обеспечит рост ВВП на 40% за 5 лет. И зарплаты. И всем новый айфон.
- Ну, если всем новый айфон, пусть будет попугайчик. Жгите Владимир!
- Дякую! Дуже дякую!

Прошло полгода.
- Мужики, расклад такой. Говном оказался попугайчик. Не смог. Не взлетел. Я тут подумал и решил назначить червяка. Да, неказист. Но плоть от плоти нашей земли. Поэтому доверие мое к нему есть. Роста ВВП уже не обещаю. Айфонов не будет. Но есть и хорошие новости. Заберут у вас только по 500 баксов, а не по тысяче. Да, отстоял вас, бродяги! Всегда можете положиться на своего президента. Служу народу, так сказать!
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пиццы бы сейчас...уже 37 минут ничего не ел...
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Теперь вместо самокатчика в Кабмине будет ахметовский "технократ". Там он будет разъезжать на машине с углём из "братской ДНР", купленным по формуле вроттердам+++. Профільний комітет ВР рекомендує депутатам голосувати за відставку Гончарука - Цензор.НЕТ 6110
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всім нахер-самокатчику і членограю разом з камарильєю.
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Кого б не вибрали праве Зевірус це картинка для лохів
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