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 Політика України, Суспільство
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Все про:звільнення (795) Рябошапка Руслан (303) Офіс генерального прокурора (127)

 "Нікому не потрібна така прокуратура. Нічого вирішити не можуть", - генпрокурор Рябошапка про намір "слуг народу" відправити його у відставку. ВIДЕО

Прогрес у справах "Приватбанку", "Укрнафти" і відсутність можливості "порішати" стали причиною наміру змінити керівництво ГПУ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Чесно", саме так пояснив генпрокурор Руслан Рябошапка ініціативу нардепів від "СН" відправити його у відставку.

"Це політизація роботи. Нікому не потрібна така прокуратура. Нічого вирішити в цій прокуратурі вони не можуть. Вони бачать, що нічого не можуть вирішити в НАБУ. І коли є така конструкція, коли НАБУ працює разом з Офісом прокурора і це може дати неприємні наслідки для деяких олігархів і їхніх підручних, то це у них викликає занепокоєння. Ще є хороший прогрес у справі "Приватбанку", "Укрнафти" і всі ці речі змушують деяких людей рухатися швидше і цинічніше", - сказав Рябошапка.

"Ті депутати, які ініціювали це, і є пов'язаними з тими людьми, які бояться цих справ", - сказав генпрокурор у відповідь на запитання, що його відставка ініційована депутатами від "Слуги народу".

Зокрема, йшлося про нардепів Максима Бужанського та Олександра Дубінського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет Ради рекомендує нардепам розглянути проєкт постанови про недовіру Генпрокурору Рябошапці

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3179401
 
   
 Топ коментарі
 
Ага, тоді може і не чутки.
Рябошапка надав вказівку підлеглим підготувати проект підозри Зеленському, Єрмаку та нардепам, які надумають проголосувати про недовіру Генеральному прокурору. Незаконне втручання в діяльність прокуратури.
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Рябошака класний хлопець-всіх злодіїв-олігархів і корупціонерів посадив у в'язницю.
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Забавно какой они вой подняли, когда их начали уволнять. Дело Шеремета или бронежилетов всё равно на тебе Рябокепка.
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Ага, тоді може і не чутки.
Рябошапка надав вказівку підлеглим підготувати проект підозри Зеленському, Єрмаку та нардепам, які надумають проголосувати про недовіру Генеральному прокурору. Незаконне втручання в діяльність прокуратури.
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Детский лепет. Назначает и снимает депутаты ВР голосованием. Какая к херне підозра. "Нікому не потрібна така прокуратура. Нічого вирішити не можуть", - генпрокурор Рябошапка про намір "слуг народу" відправити його у відставку - Цензор.НЕТ 3042
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не вірю.
рябошапка сам бігам по каналах Бені і приводив його посіпак до влади
звісно, його, як зайвого, тепер приберуть і НІЧОГО він з цим не зробить.
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Рябошака еще тот крендель, но в последнее время он стал осторожнее. Не хочет потом быть стрелочником, как тот-же Гончарук. Главная претензия бубочки к Рябошапке - нежелание того подписывать тот бред на Порошенко, который носит Портновская Венедиктова и Ко. Рябошапка понимает что участие с таком заканчивается слишком плохо. Тем более? что был "толстый" намек от послов G7 не делать этого.
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не зря богоизбранные к бабушке бене на поклон ездили....
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Это стиль коммуникации в банде "СН". Кого навыбирали, то и есть.
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Да нет, судя по возрасту некоторых организмов -- именно бандюки, вернее повзрослевшие "шестаки" на побегушках.
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Если против Рябошапки пошли и "Медведчуки" и "Слуги Коломойского", значит Генпрокурор что-то таки делает, что этим мразям стало непосебе!
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паучки в баночке бранятся только тешатся... "Никому не нужна такая прокуратура. Ничего порешать не могут", - генпрокурор Рябошапка о намерении "слуг народа" отправить его в отставку - Цензор.НЕТ 3678
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потужниий ****** та кум путена "Нікому не потрібна така прокуратура. Нічого вирішити не можуть", - генпрокурор Рябошапка про намір "слуг народу" відправити його у відставку - Цензор.НЕТ 5576 дерибанять трубу з рос.дизпальним
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а ну бырсь на бутылку и лапти подними пол поцарапаешь!
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Рябошака класний хлопець-всіх злодіїв-олігархів і корупціонерів посадив у в'язницю.
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Самое забавное что против Рябошапко и Сытника будут голосовать все кроме голоса и части СН. Даже пеця и вона. За жоп я даже не говорю 😷
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Я бы тоже против них голосовал. Как говорил Зеленский - Рябошапка мой человек. А Сытник некомпетентный мелкий воришка.
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Забавно какой они вой подняли, когда их начали уволнять. Дело Шеремета или бронежилетов всё равно на тебе Рябокепка.
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Многоходовочка Путлера заключается в следующем : сменить все руководство Нафтогаза,ибо он нанесло РАБссии наибольший урон за 6 лет.Вторая задача путлерских крыс,постепенно валить рейтинг всей команды Зе.Медведчук в этом деле мастер.В ближайшее время может быть уже совсем другой формат большинства в Раде.
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Ну, ну, розкажи ще байки про свій Нафтогаз. Ця шобла одержала винагороду за свою диверсійну діяльність і тепер шукає спосіб як пограбувати державну казну і об'явити себе героями.
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Будет битва, кто из них больший "слуга народа" !!!! Ржач...
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Рябошапка выгоден только ПЕСикам. От него толку не будет, это уже очевидно всем. Пусть валит в отставку!
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"прокурор на все 100 мой!"зеля трампу "Нікому не потрібна така прокуратура. Нічого вирішити не можуть", - генпрокурор Рябошапка про намір "слуг народу" відправити його у відставку - Цензор.НЕТ 1238
дело убийства шеремета!
портнов окзывается жил все эти годы в Украине и не бежал в рф,да много еще чего
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Рябошапка не будет пресмыкаться перед шоблой каломойского и перед дубинским у которого мама любит скорость, поэтому его зебилоиды и погнать хотят.
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Положительные моменты деятельности шапки сюда?
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как раз только "порешать" они и могут, а вот на что либо решиться - кишка тонка......
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При хорошем адвокате прокурорские дела разваливаются. Лучше "порешать".
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Луценко був найчесніший і найкомпетентніший! Повергайте Петра і юру
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Француз хоче стояти в позі борця, з невідомо ким і чим, і розкидати навколо себе лозунги нафаршировані пафосною риторикою. Контора, яку він формально осідлав, гнила і корумпована і в цьому може легко переконатися будь-хто.
Для цього достатньо спробувати вирішити там найменше дріб'язкове питання. Така дія призводить до того, що ця фірмочка впадає в ступор і опиняється на межі колапсу.
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