 "Нікому не потрібна така прокуратура. Нічого вирішити не можуть", - генпрокурор Рябошапка про намір "слуг народу" відправити його у відставку. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Чесно", саме так пояснив генпрокурор Руслан Рябошапка ініціативу нардепів від "СН" відправити його у відставку.
"Це політизація роботи. Нікому не потрібна така прокуратура. Нічого вирішити в цій прокуратурі вони не можуть. Вони бачать, що нічого не можуть вирішити в НАБУ. І коли є така конструкція, коли НАБУ працює разом з Офісом прокурора і це може дати неприємні наслідки для деяких олігархів і їхніх підручних, то це у них викликає занепокоєння. Ще є хороший прогрес у справі "Приватбанку", "Укрнафти" і всі ці речі змушують деяких людей рухатися швидше і цинічніше", - сказав Рябошапка.
"Ті депутати, які ініціювали це, і є пов'язаними з тими людьми, які бояться цих справ", - сказав генпрокурор у відповідь на запитання, що його відставка ініційована депутатами від "Слуги народу".
Зокрема, йшлося про нардепів Максима Бужанського та Олександра Дубінського.
Рябошапка надав вказівку підлеглим підготувати проект підозри Зеленському, Єрмаку та нардепам, які надумають проголосувати про недовіру Генеральному прокурору. Незаконне втручання в діяльність прокуратури.
рябошапка сам бігам по каналах Бені і приводив його посіпак до влади
звісно, його, як зайвого, тепер приберуть і НІЧОГО він з цим не зробить.
обмовка по Фрейду
рєшали, мля...
дело убийства шеремета!
портнов окзывается жил все эти годы в Украине и не бежал в рф,да много еще чего
Для цього достатньо спробувати вирішити там найменше дріб'язкове питання. Така дія призводить до того, що ця фірмочка впадає в ступор і опиняється на межі колапсу.