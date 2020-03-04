 Зеленський приїхав у Раду на позачергове засідання, - "слуга народу" Тищенко. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це повідомив заступник глави фракції "Слуга народу" Микола Тищенко.

"Так, президент під куполом", - заявив він.

Депутат запевнив, що "Слуга народу" готова підтримати кадрові призначення, запропоновані президентом Володимиром Зеленським.

"Як команда президента, як монобільшість ми підтримуємо не тільки політику президента у формі руху країни до демократичного майбутнього, а й підтримуємо всі його кандидатури, які він пропонує", - сказав Тищенко.

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