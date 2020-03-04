 В евакуйованих у Нових Санжарах ознак хвороби не виявлено, термін обсервації закінчується завтра, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він заявив на брифінгу.
"Завтра о 12:00 закінчується термін обсервації в Нових Санжарах людей, яких ми евакуювали з Уханя", - заявив він.
"Там ситуація стабільна, жодних ознак ГРВІ в евакуйованих не виявлено, підвищеної температури тіла ні в кого немає, тому ми з впевненістю очікуємо завтрашнього дня для того, щоб закінчити обсервацію", - додав Ляшко.
Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.
Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.
Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.
На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.
Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.
У Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.
уроженка Запорожья (Украина), ныне проживающая в Чикаго, некая Елена Боднар, создала модель лифчика под названием Emergency Bra, который при необходимости можно превратить в пару масок-респираторов.
Проживая в свое время на Украине и работая врачом, а также памятуя об аварии на Чернобыльской АЭС, Елена Боднар уверена, что человек должен быть готов встретиться лицом к лицу с любой катастрофой, и суметь защитить себя. Так, в спокойном состоянии Emergency Bra выполняет роль обычного бюстгальтера, а в экстренных ситуациях его можно разобрать на две половинки, и использовать их как респираторы.
Источник: https://novate.ru/blogs/121010/15757/
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вернется Скалецкая из обсервации и своим нижним бельем героически решит проблему
проданных китайцам "слугой" Радуцким медицинских масок
Если у нас есть тест-системы выявления коронавируса (писали, что для 900 человек есть), так протестируйте тех, что сидят на обсервации в Новых Санжарах и отпустите по домам, если не обнаружите. (Вспомните: обсервация применяется до того момента, пока не будет пройден тест. 14 дней карантина - это когда нет тест-систем.)
Если у нас нет таких тест-систем, то как же тогда быстро определили заражение в Черновцах???
За все время проверили, в лучшем случае, с десяток образцов.
В Черновцах вирус нашли, вероятно, из-за позиции местных врачей, отказавшихся закрывать глаза на очевидное.