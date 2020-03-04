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Все про:Ляшко Віктор (27) COVID-19 (485) обсервація (9) Нові Санжари (127)

 В евакуйованих у Нових Санжарах ознак хвороби не виявлено, термін обсервації закінчується завтра, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що 5 березня о 12:00 завершиться обсервація в Нових Санжарах українців і іноземців, евакуйованих з Китаю, в жодного з них ознак хвороби не виявлено.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він заявив на брифінгу.

"Завтра о 12:00 закінчується термін обсервації в Нових Санжарах людей, яких ми евакуювали з Уханя", - заявив він.

"Там ситуація стабільна, жодних ознак ГРВІ в евакуйованих не виявлено, підвищеної температури тіла ні в кого немає, тому ми з впевненістю очікуємо завтрашнього дня для того, щоб закінчити обсервацію", - додав Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція розслідує 8 кримінальних справ щодо подій у Нових Санжарах: 10 осіб отримали підозри

Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.

У Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3179366
 
 
 Топ коментарі
 
С вирусом хотели поближе познакомится....
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Но лоханулись. Его там не оказалось.
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Спасайся, кто может! Лифчик-респиратор Emergency Bra

уроженка Запорожья (Украина), ныне проживающая в Чикаго, некая Елена Боднар, создала модель лифчика под названием Emergency Bra, который при необходимости можно превратить в пару масок-респираторов.

Проживая в свое время на Украине и работая врачом, а также памятуя об аварии на Чернобыльской АЭС, Елена Боднар уверена, что человек должен быть готов встретиться лицом к лицу с любой катастрофой, и суметь защитить себя. Так, в спокойном состоянии Emergency Bra выполняет роль обычного бюстгальтера, а в экстренных ситуациях его можно разобрать на две половинки, и использовать их как респираторы.
Источник: https://novate.ru/blogs/121010/15757/

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вернется Скалецкая из обсервации и своим нижним бельем героически решит проблему

проданных китайцам "слугой" Радуцким медицинских масок
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Хватит...Порохоботов на цензоре обычно не банят...
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Я не за вас зеленых гандонов на Цензоре спрашивал....а за гандоны в Санжарах...ты наверное зеленки перепило...бестолочь...
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При короновирусе надо больше пить самогону.
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Так его меньше видно и совсем не страшно.
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Не получится....тупое рагулье будет гонятся за этими несчастными и убивать.
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Скоро хворих з'явиться багато, спіймаєш когось і поцілуєш.
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Ему страшно, потому что старый. А вирус таких любит.
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Мруть і молоді. Так що не розслабляйся.
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это им еще выехать надо!!! как-то боязно за людей из обсервации - с вирусом обошлось, но с местными не забалуешь
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На жаль, так. Для цього контингенту визнати свою помилку, тим паче вибачитись - це зашквар. Треба довести навіть несправедливу і звірячу справу до кінця.
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Мне вот что не понятно.
Если у нас есть тест-системы выявления коронавируса (писали, что для 900 человек есть), так протестируйте тех, что сидят на обсервации в Новых Санжарах и отпустите по домам, если не обнаружите. (Вспомните: обсервация применяется до того момента, пока не будет пройден тест. 14 дней карантина - это когда нет тест-систем.)
Если у нас нет таких тест-систем, то как же тогда быстро определили заражение в Черновцах???
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Все очень просто. Тест-системы определяют специфические белки (аминокислоты) на поверхности вируса. Так как вирус этот не уникален, то вероятность того , что тесты сработают на такие же параметры у любого из тысяч еще неклассифицированных вирусов однофамильцев огромна. Стало быть результат этих тестов вообще ниочем не говорит строго и утвердительно.
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"результат этих тестов вообще ни о чем не говорит..." А каким способом тогда определили в Черновцах?
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Вы полагаете, что у человека из Черновцов может быть "просто" грипп?
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Наверняка нет. Один из семейства короновирусов. Очевидно что невозможно создать надежную тест-систему к недавно открытому вирусу. Ложные срабатывания тут будут за гранью статистики. Это не тайна, но в Мире есть еще миллионы неисследованных вирусов и на что срабатывает этот тест никому не известно наверняка.
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Но если тесты у всех жильцов санатория покажет отсутствие всякого коронавируса, разве это не причина прекратить карантин?
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А политическая составляющая? А пиар на вирусе? не все так просто. Да и потом если этих несчастных хорошенько обследовать, то найти можно все что угодно по желанию и это не шутка. Грибки разные, стафилококки с сальмонелой и палочкой Коха, бактерий и вирусов разных еще неизвестных науке и тд. И подержать их там до конца жизни.
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Пиар Скалецкой (нахождение рядом с подозреваемыми на вирус), если такой есть, состоит в том, чтобы показать всем, что жители санатория не подхватили вирус. В данном случае подтверждение тест-системы отсутствия вируса работает на Скалецкую. Более ранний выход Скалецкой из карантина по результатам отрицательного теста никак не мешает её пиару доказать её правоту. Никто не собирается искать стафилококки (не создавайте лишних сущностей) и держать министра в заточении. Находится там - это только её решение.
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Тест-системы есть, но их старательно не используют, чтоб не дай Бог вирус не выявить.

За все время проверили, в лучшем случае, с десяток образцов.

В Черновцах вирус нашли, вероятно, из-за позиции местных врачей, отказавшихся закрывать глаза на очевидное.
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Нельзя в таких случаях полагаться на "очевидность".
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И что теперь они просто так уедут обратно в Китай и мы больше о них ничего не услышим?
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Хочу поглядеть как у этих новосанжарцев возьмут интервью после окончательного результата. Интересно, хоть один извинится?
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