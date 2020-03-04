 В евакуйованих у Нових Санжарах ознак хвороби не виявлено, термін обсервації закінчується завтра, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він заявив на брифінгу.

"Завтра о 12:00 закінчується термін обсервації в Нових Санжарах людей, яких ми евакуювали з Уханя", - заявив він.

"Там ситуація стабільна, жодних ознак ГРВІ в евакуйованих не виявлено, підвищеної температури тіла ні в кого немає, тому ми з впевненістю очікуємо завтрашнього дня для того, щоб закінчити обсервацію", - додав Ляшко.

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Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.

У Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.