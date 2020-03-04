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 Суспільство, Здоров'я
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 На коронавірус в Україні перевіряють ще 6 осіб, люди ізольовані, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

В Україні є ще шість підозр на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в ході брифінгу в Києві в середу.

"В Україні перебувають на обстеженні шість підозр на коронавірусну інфекцію. Цих людей ізольовано. Деякі зразки біоматеріалу вже у референс-лабораторії Центру громадського здоров'я, деякі буде доставлено протягом середи", - сказав він.

Водночас Ляшко повідомив, що стан госпіталізованого в Чернівцях із коронавірусом чоловіка задовільний.

"Жодних симптомів пневмонії немає, кашель послаблюється, температури немає. Він перебуває під наглядом лікарів і надалі перебуватиме в ізоляції", - сказав заступник міністра.

Він також наголосив, що за попередню добу температурний скринінг провели понад 111 тис. людей на пропускних пунктах.

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"Ми вдячні Державній прикордонній службі, яка допомагає здійснювати температурний скринінг. Вони працюють із нашими епідеміологами й у разі виявлення підвищеної температури оперативно реагують", - сказав Ляшко.

Окрім цього, він наголосив, що специфічної терапії для лікування хворих із вірусом Covid-19 немає, хворим надають симптоматичне лікування.

"Ми рекомендуємо сімейним лікарям розпочинати лікування і здійснювати медико-санітарне спостереження за кожним випадком. У разі масового поширення госпіталізація буде необов'язковою. Якщо будуть поодинокі випадки, ми здійснюватимемо госпіталізацію для локалізації вірусу", - зазначив заступник міністра.

Крім того, Ляшко повідомив про домовленість із Міністерством закордонних справ щодо перевірки інформації про наявність українців на німецькому круїзному лайнері, що перебуває на карантині біля берегів Норвегії.

Заступник міністра зазначив, що 5 березня о 12:00 закінчується обсервація людей у Нових Санжарах.

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"Ситуація в Нових Санжарах спокійна. Жодних симптомів у людей немає", - повідомив він.

Ляшко додав, що в середу о 14:00 відбудеться зустріч із представниками іноземних посольств стосовно українців за кордоном.

"Ми обговорюватимемо те, як ми зустрічаємо іноземних громадян, і проситимемо, щоб у разі інфікування українці в інших країнах не залишилися без уваги", - сказав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3179338
 
 
 Топ коментарі
 
''В случае массового распространения госпитализация будет не обязательной'' то дочого весь цей гєвалт? Дочекайтесь массового і спіть спокійно! Кого ви, 73% вибрали!?
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Нам это не нужно! У нас есть Томос а у поляков его нет! Алилуя!
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Я вообще хренею от этого Ляшка. Больных он изолировал, а контактных? Инфекция уже расползается, скоро перекосит весь город, а это ЧМО будет говорить- да , возможно, маски не защищают потому что их нет в наших аптеках, а больных мы изолируем.Он олигофрен и не понимает что скоро и ему и его семье грозит опасность заражения? Или зеленые считают себя защищенными властью от всех болезней? По ком звонит колокол, Ляшко? По ком звонит колокол,зеленые? Очнитесь от своей дури. Меняйте скорее министров в украинской медицине, убирайте скалецких, радуцких и ляшков. Где профессионалы?
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Не удивлюсь если у него и его семьи домик в этих наших европах. А тут Ляшко на заработках....
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Неизвестно ещё, больны эти люди или нет, но вы уже начали обвинять правительство.

Лечения специфического от этого гриппа пока нет. Людей , с подозрением на заболевание, изолировали и наблюдают. Температуру въезжающим меряют, то же самое делают и во всех странах. Ничего другого нет.
Вы хотите, чтобы мы закрылись от мира на радость рашке? Чтоб наша экономика рухнула?

Наоборот, правительство не разгоняет истерию, а могли бы. Чтобы хорошо на этом заработать, как было заведено попередниками.
Постарайтесь сама оставаться здоровой, это то, что вы лично можете сделать на данный момент для себя и для страны хорошего.
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А у нас опять портфели делят))) Другая страна, другие нравы...
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Больше трэша! бОЛЬШЕ эмонаций! Все АТБ на вынос! Хватаем все до чего дотянемся! Первые мародеры заберут самое лучшее! Ура ! Царь-Вирус!
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''В случае массового распространения госпитализация будет не обязательной'' то дочого весь цей гєвалт? Дочекайтесь массового і спіть спокійно! Кого ви, 73% вибрали!?
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Они ждут массового заражения , все никак не дождутся.Сатанисты. Оно им как манна с небес.А тест систем не хватает, а аппаратов искусственной вентиляции легких не хватает. Вот вам и зеленая медицина.
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Давайте побыстрее переучивайте шахтеров, хотя они умеют долбать землю, понадобятся рабочие места закапывать пенсионеров. Работы не початый край.
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Где "изолированы"? В своих квартирах- в тех, что в многоквартирных домах? На коронавірус в Україні перевіряють ще 6 осіб, люди ізольовані, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 863 Мы уже поняли про ваши "изоляции"..... На коронавірус в Україні перевіряють ще 6 осіб, люди ізольовані, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 8778
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