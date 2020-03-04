 Довго на посаді і добре розбирається: "слуга народу" Корнієнко пояснив збереження Авакова головою МВС. ВIДЕО

Про це журналістам у кулуарах Верховної Ради повідомив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
Відео ZIK
"Плюс того, що міністр довго на посаді в тому, що він добре розбирається в цій сфері. Він може брати відповідальність. І конкретно кажучи про Арсена Борисовича, він має необхідний рівень роботи правоохоронної системи в своїй галузі", - сказав політик.
Він пояснив, що МВС, поліція, Держприкордонслужба та Держслужба надзвичайних ситуацій "в принципі, працюють в штатному режимі і особливих нарікань немає".
З мінусів же такого кадрового рішення Корнієнко зазначив негативний рейтинг, який "накопичується через те, що реформу все-таки треба було довести до кінця", а також через "політичні атаки конкурентів".
Нагадаємо, 9 серпня 2019 року Верховна Рада залишила Авакова на посаді глави МВС. У "Слузі народу" заявили, що він залишається на посаді на пів року під особисту відповідальність президента Володимира Зеленського.
10 жовтня 2019 року Зеленський під час пресмарафону заявив, що у Авакова є випробувальний термін до кінця року, щоб "принести реальні справи".
6 лютого 2020 року Зеленський, відповідаючи на запитання про можливе закінчення випробувального терміну Авакова, заявив, що чекає результатів у резонансних справах, згадавши справи про вбивство Павла Шеремета і Катерини Гандзюк.
Вчора на закритому засіданні фракції "Слуги народу" Зеленський заявив, що Аваков залишиться на цій посаді тому, що "він один з найбільш ефективних чиновників".
Ну и нац жен никто не отменял
и хорошо разьираетс в работе, и имеет международный авторитет и связи..
Зеленский сейчас тоже акционер своих предприятий, и что ж ты не голосишь, не заламываешь руки?!
когда?
индексацию пенсий при Порхе проводили еже годно, а Зеленский сказал фсё!
смотри, если ты не дашь пруф, то твоя репутация как мужчины, будет уничтожена, и ты станешь балаболом, фуфлогоном!
ЗЫ. .от себя скажу ,что ты попал в ловушку своей собственной глупости!
просмотр роликов Шария и анал "Г+Г", приводит к атрофии мозга и к скудоумию!
потому что слова Пороха звучат так "АТО должна длиться две недели", и это было сказано до входа россиянской армии через границу..
так что, ты Володя балобол и фуфлогон!
Попробуй найти разницу между фразами "твой соевый божок обещал закончить АТО за две недели" и "АТО должна длиться две недели". Если разницу не обоснуешь, придется сменить погоняло Шрек Баблокат на ФУФЛО. Если конечно ты себя считаешь мужиком, а не порохоботом
модераторукуратору о смене своего ника на ФУФЛО. Да проследи что бы в ведомости на получение соевых батончиков тоже сменили ник. Хотя, после сегодняшнего провала зряплату ты нескоро получишь!)))
чертила
складывается впечатление что после ухода ПАП
он всю Украину за яйца держит
и сли завтра надо будет дать под сраку зеленскому
он это сделает как два пальца об асфальт
ситуация один в один кода товарищ сталин умер (пан порошенко обосрался)
товарищ берия (Аваков) решил взять власть в свои руки
очередные новости из зебанариума не требующие комментариев! )))
жрите!
Авакян це гарантія безпеки для теперішньої влади.
Вони не на армію опираються, а на ментуру.
По сути только у Авакова есть легальная полицейская армия, способная совершить быстрый и эффективный переворот под благовидным предлогом.
Ага, саме тому за час президенства він вилетів зі списків форбс.
Треба ж якось повернути його в "списки форбс".
Це ж, якби ще залишився на посту керманича, то міг би і в злидні скотитися.
/Легенда УБОП Валерий Кур об Арсене Авакове и «реформе» МВД/
Хозяйка. Король?
Министр. Что вы, что вы! К его величеству мы давно привыкли. Тиран - это Министр-администратор.
Хозяйка. Но если вы первый министр, то он ваш. подчиненный? Как же он может быть вашим тираном?
Министр. Он забрал такую силу, что мы все дрожим перед ним.
Хозяйка. Как же это удалось ему?
Министр. Он единственный из всех нас умеет путешествовать. Он умеет достать лошадей на почтовой станции, добыть карету, накормить нас. Правда, все это он делает плохо, но мы и вовсе ничего такого не можем. Не говорите ему, что я жаловался, а то он меня оставит без сладкого.
Хозяйка. А почему вы не пожалуетесь королю?
Министр. Ах, короля он так хорошо... как это говорится на деловом языке... обслуживает и снабжает, что государь ничего не хочет слышать.
(Е.Шварц, "Обыкновенное чудо")
Аргументація в цього "слуги народу" в стилі колгоспного конюха.
Нема на то ради, іншої політики від цього збіговиська чекати марно.