EN|RU|UK
Теми дня: Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Коронавірус із Китаю Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  3816  97
Матеріали за темою:
Все про:Аваков (1496) Кабмін (3760) кадри (172) МВС (1628) призначення (508) Слуга народу (693) Корнієнко (141)

 Довго на посаді і добре розбирається: "слуга народу" Корнієнко пояснив збереження Авакова головою МВС. ВIДЕО

Арсен Аваков збереже посаду міністра внутрішніх справ, оскільки "давно обіймає посаду і розбирається в цій сфері".

Про це журналістам у кулуарах Верховної Ради повідомив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

Відео ZIK

"Плюс того, що міністр довго на посаді в тому, що він добре розбирається в цій сфері. Він може брати відповідальність. І конкретно кажучи про Арсена Борисовича, він має необхідний рівень роботи правоохоронної системи в своїй галузі", - сказав політик.

Він пояснив, що МВС, поліція, Держприкордонслужба та Держслужба надзвичайних ситуацій "в принципі, працюють в штатному режимі і особливих нарікань немає".

З мінусів же такого кадрового рішення Корнієнко зазначив негативний рейтинг, який "накопичується через те, що реформу все-таки треба було довести до кінця", а також через "політичні атаки конкурентів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Милованов відмовився від посади міністра в новому Кабміні, - ЗМІ

Нагадаємо, 9 серпня 2019 року Верховна Рада залишила Авакова на посаді глави МВС. У "Слузі народу" заявили, що він залишається на посаді на пів року під особисту відповідальність президента Володимира Зеленського.

10 жовтня 2019 року Зеленський під час пресмарафону заявив, що у Авакова є випробувальний термін до кінця року, щоб "принести реальні справи".

6 лютого 2020 року Зеленський, відповідаючи на запитання про можливе закінчення випробувального терміну Авакова, заявив, що чекає результатів у резонансних справах, згадавши справи про вбивство Павла Шеремета і Катерини Гандзюк.

Вчора на закритому засіданні фракції "Слуги народу" Зеленський заявив, що Аваков залишиться на цій посаді тому, що "він один з найбільш ефективних чиновників".

Також читайте: На посадах міністрів залишаться Кулеба, Малюська, Федоров, Криклій та Аваков, - "слуга народу" Корнієнко

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3179329
 
 
 Топ коментарі
 
Особенно в рюкзаках!

Ну и нац жен никто не отменял
 показати весь коментар
 
Разбирается в связях с Беней
 показати весь коментар
 
Вор, бандит - отлично разбирается в откатах, верный страж системы бандгосударства.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
какая девочка хорошенькая на фото Довго на посаді і добре розбирається: "слуга народу" Корнієнко пояснив збереження Авакова головою МВС - Цензор.НЕТ 1924
 показати весь коментар
 
 
Якщо довго та уважно дивитися, то можна помітити на цьому фото Бабломойського.
 показати весь коментар
 
 
Особенно в рюкзаках!

Ну и нац жен никто не отменял
 показати весь коментар
 
 
Вор, бандит - отлично разбирается в откатах, верный страж системы бандгосударства.
 показати весь коментар
 
 
можна лишень порадіти за людину - араваков нарешті знайшов себе в цьому житті, а той факт, що в міліцію йдуть одні міліціонери то таке... .
 показати весь коментар
 
сдаётся мне, Зеленский скоро пригласит Порошенко на посаду Министра Иностранных дел..
и хорошо разьираетс в работе, и имеет международный авторитет и связи..
 показати весь коментар
 
 
У Порошенко безупречная карьера госдеятеля. Он на всех должностях был очень хорош. Жаль, что у нас в стране это не ценится.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Странным образом его состояние приумножалось в то время, когда барыга находился на государственных постах... Ничего не скажешь- "безупречная деятельность", если учесть, что госслужащий НЕ ИМЕЕТ ПРАВА заниматься предпринимательской деятельностью!
 показати весь коментар
 
 
Занимался его отец. Порошенко с самого начала должен был делать карьеру чиновника, а старший брат управлять бизнесом.
 показати весь коментар
 
 
Новая версия- занимался бизнесом не барыга а его отец))). Порохботы не сильно умны, потому и несут всякую хрень в защиту мальдивской свиньи...
 показати весь коментар
 
 
Это не версия, а известный факт. А про барыг и остальное вам тут написали без меня. Вас обогащение других людей не особо беспокоит, хотя в отличии от Порошенка у них нет империи для этого. И правило деньги создают деньги вы видимо тоже не знаете.
 показати весь коментар
 
 
а когда он занимался Предпринимательской деятельностью?! быть акционером это не запрещено законом!..
Зеленский сейчас тоже акционер своих предприятий, и что ж ты не голосишь, не заламываешь руки?!
 показати весь коментар
 
 
Кацап, так тебе еще и боярой платят? Ну лафа тебе на Цензоре - и сою пожевать дают и бояры плеснут! Ну и рошенку пососать! А то как же- это ж для порохоботов святое!)))
 показати весь коментар
 
 
На самом деле любой кто называет Порошенко барыгой это кацап. Потому что Шариков и ненавидит чужое богатство. Так что ты смешон.
 показати весь коментар
 
 
На самом деле, тот кто называет оппонента кацапом тот и есть самый что ни на есть кацап из фабрики троллей, работающий на Цензоре за рошенку.
 показати весь коментар
 
 
Так это ты называешь. И про рошенку очень смешно.
 показати весь коментар
 
 
А вот и модератор тут как тут со своими крестиками. А как же - на святое покусились, на бизнес барыги на государственной службе!
 показати весь коментар
 
 
Вот в России в свое время эта технология была применена против Гусинского и Березовского. Что вот они богачи. Зато теперь все миллиардеры это друзья Путина и по телевизору про них не рассказывают какие они плохие.
 показати весь коментар
 
 
Потому что его отец отошел от дел и начал управлять Порошенко, а после стал президентом. Вот смотрите. Был Порошенко-старший, который начал создавать империю и было у него два сына. Он думал, что старший унаследует его бизнес, а младший будет чиновником. Потом старший умер и ему пришлось продолжать заниматься бизнесом, а младший помогал отцу и занимался тем, что ему в кайф - строил карьеру госдеятеля. Но старшему Порошенку сейчас уже 83 года.
 показати весь коментар
 
 
Вишь как избирательно "работает" модератор? Твои высеры в защиту мародера не трогает а мои, изобличающие брехливую мальдивскую свинью, заменяет крестиками...
 показати весь коментар
 
 
Да я лучше останусь ЧЕЛОВЕКОМ... А на мужиках на зоне ездят. Кстати, будешь носить передачи своему боху?
 показати весь коментар
 
Вообще вся империя Порошенка создана отцом Порошенко, а не им самим. Порошенко помогал отцу её строить - это правда, но он не самый типичный олигарх для нашей страны.
 показати весь коментар
 
 
Зеленський ось отримав 5000 0000 прибутку від Кварталу. Чому за це мовчиш?
 показати весь коментар
 
 
ну ты ж вопишь за це на каждом углу, ну и вопи. А барыга будет сидеть за то шо мародерил, находясь на высшем государственном посту!
 показати весь коментар
 
Барыга может и министром экономического развития работать. В бытность его министром в Кабмине Азарова экономика ух как росла!))) Ну по словам самого Азарова...
 показати весь коментар
 
 
свидетель секты "Барыга"?!.. а когда Аваков приказал закрыть свои собственные игровые салоны по всей стране, это тебя не тронуло?!
 показати весь коментар
 
 
Да уж не свидетель секты "147 реформ і потужних перемог"!!!
когда?
 показати весь коментар
 
 
я хочу напомнить, рыбкам гупи с однодневной памятью, что сегодняшнее правительство и перЗедент, доедают здобутки тех самых 147 потужных реформ"..
индексацию пенсий при Порхе проводили еже годно, а Зеленский сказал фсё!
 показати весь коментар
 
 
Я помню как твой соевый божок обещал закончить АТО за две недели, тысячу в день и миллион страховки защитникам Украины, как он божился, что за свой счет отремонтирует мостовую на Европейской площади... А ты, карась, что помнишь со своей получасовой памятью? Напомню, мальдивский свин хвалился реформой правохранительных органов, а сейчас жалуется что его эти самы, реформированные им, органы необоснованно преследуют и обижают...(((
 показати весь коментар
 
 
дай пруф ,что Порох именно так говорил!..
смотри, если ты не дашь пруф, то твоя репутация как мужчины, будет уничтожена, и ты станешь балаболом, фуфлогоном!
ЗЫ. .от себя скажу ,что ты попал в ловушку своей собственной глупости!
просмотр роликов Шария и анал "Г+Г", приводит к атрофии мозга и к скудоумию!
потому что слова Пороха звучат так "АТО должна длиться две недели", и это было сказано до входа россиянской армии через границу..
так что, ты Володя балобол и фуфлогон!
 показати весь коментар
 
 
На какие слова мародера ты просишь пруфы? Походу роликов Шария и анал "Г+Г" пересмотрелся ты, ибо отчетливо прослеживается скудоумие, вызванное по всей видимости атрофией мозга.
Попробуй найти разницу между фразами "твой соевый божок обещал закончить АТО за две недели" и "АТО должна длиться две недели". Если разницу не обоснуешь, придется сменить погоняло Шрек Баблокат на ФУФЛО. Если конечно ты себя считаешь мужиком, а не порохоботом
 показати весь коментар
 
сразу видно последователя Шария!.. вас когда прижмешь "к ответу", вы начинаете истерично писаться в штаны..
 показати весь коментар
 
Что и требовалось доказать!))) Ну давай, пиши челобитную модератору куратору о смене своего ника на ФУФЛО. Да проследи что бы в ведомости на получение соевых батончиков тоже сменили ник. Хотя, после сегодняшнего провала зряплату ты нескоро получишь!)))
 показати весь коментар
 
Классная аргументация. ***** вот тоже долго на посту и неплохо разбирается в козломордских делах.
 показати весь коментар
 
 
так может сделать его королем? долго на посту и во всем разбирается
чертила
 показати весь коментар
 
 
Су..ка слов нет. Какой молодец. Столько дел раскрытых.
 показати весь коментар
 
 
Дальше зебилов разводят))) Зебиляторы, утб-тюнеры уже купили? Тут слух что скоро новый сезон про вашего "клоуна-малароса какая разница" по г+г крутить будут...
 показати весь коментар
 
 
Долго на посту и хорошо разбирается: Никита Хрущёв объяснил сохранение Лаврентия Берии министром внутренних дел СССР.
 показати весь коментар
 
 
Долго на посту и хорошо разбирается: "слуга народа" Корниенко объяснил сохранение Авакова главой МВД - Цензор.НЕТ 7921
складывается впечатление что после ухода ПАП
он всю Украину за яйца держит
и сли завтра надо будет дать под сраку зеленскому
он это сделает как два пальца об асфальт
ситуация один в один кода товарищ сталин умер (пан порошенко обосрался)
товарищ берия (Аваков) решил взять власть в свои руки
 показати весь коментар
 
 
Обісрався, синку, не Порошенко, а ;мудрий; український нарід.
 показати весь коментар
 
 
Да, не повезло с народом. Может ему народ поменять?
 показати весь коментар
 
 
Просто бубочка боится " карманную " армию Авакова ........
 показати весь коментар
 
 
Разбирается он только в показухе. Создать какой-то искусственный повод. А когда реальные проблемы, то Аваков ничего не решает и спускает на тормозах.
 показати весь коментар
 
 
Ну, так 5 лет не прошли даром! Тотальный контроль за всем нелегальным, его крышевание и обилечивание - ну чем не ценный кадр для зелёных коррупционеров!?
 показати весь коментар
 
 
А чего ему Небарьіга не дает под зад?
 показати весь коментар
 
 
Спроси у поклонников Небарыги. А я спрашиваю тебя- почему авакова не выгнал барыга?
 показати весь коментар
 
 
Долго на посту и хорошо разбирается: "слуга народа" Корниенко объяснил сохранение Авакова главой МВД - Цензор.НЕТ 2808

очередные новости из зебанариума не требующие комментариев! )))
жрите!
 показати весь коментар
 
 
бо Зе без підтримки авакова ніхто, так рядове сцикло
 показати весь коментар
 
 
Вылез из криминала писал что мусора не люди. Он точно разбирается)
 показати весь коментар
 
 
Авакян купил себе кресло министра на всю каденцию осла оманского еще перед выборами...
 показати весь коментар
 
Якщо ефективність урядовця вимірювати розміром данини, яку він збирає собі з населення, і кількістю бойовиків, яких він може вивести на вулиці, то можливо що пан Аваков дійсно найефективніший в нинішній владі. Але такі критерії є чіткою характеристикою самих тих, хто приймають рішення.
 показати весь коментар
 
 
Ви просто боїтесь, що вас поженуть поганою мітлою.
Авакян це гарантія безпеки для теперішньої влади.
Вони не на армію опираються, а на ментуру.
 показати весь коментар
 
 
Те ж, що й за Януковича. Тоді силовики МВС багаточисельно перевищували ЗСУ.
 показати весь коментар
 
 
Ну ващето он же и ее гробовщик.
По сути только у Авакова есть легальная полицейская армия, способная совершить быстрый и эффективный переворот под благовидным предлогом.
 показати весь коментар
 
 
Ця мразота образилась та замість того, щоб повіситись в туалеті, у мого брата, якому належить юридична фірма, що захищає Антоненка у фейковой справі Шеремета, влаштувала зараз обшук! У адвоката ОБШУК! Щоб ти пір"ями в глотці удавилась свинорила потвора!
 показати весь коментар
 
 
Паша Эскобар тоже был не плохим депутатом в Колумбии .
 показати весь коментар
 
 
"Странным образом его состояние приумножалось в то время, когда барыга находился на государственных постах..."
Ага, саме тому за час президенства він вилетів зі списків форбс.
 показати весь коментар
 
 
Ай-ай-ай, як же це так сталося!? І що тепер робити?
Треба ж якось повернути його в "списки форбс".
Це ж, якби ще залишився на посту керманича, то міг би і в злидні скотитися.
 показати весь коментар
 
 
Т.е по версии порохоботов миллиардером барыга уже родился, а не зарабатывал свои миллионы находясь на госслужбе? Порохоботы, вы такие порохоботы...)))
 показати весь коментар
 
Именно поэтому его надо менять, что в стране мало "мусоров" в генеральском звании?
 показати весь коментар
 
«После Майдана власть в МВД захватили те, кого нельзя было подпускать на пушечный выстрел. Команда Авакова начала «работу» в МВД с уничтожения информации о своем криминальном прошлом.»
/Легенда УБОП Валерий Кур об Арсене Авакове и «реформе» МВД/
 показати весь коментар
 
 
це дурня.саакашвили змінив країну,бо не слухав виття бувших і у нього був каха бендукідзе,а тут нафталін повитягали
 показати весь коментар
 
а хто казав що зелох буде проводити реформи
 показати весь коментар
 
боюсь даже предположить,что они там с ментами делают?

Довго на посаді і добре розбирається: "слуга народу" Корнієнко пояснив збереження Авакова головою МВС - Цензор.НЕТ 7225
 показати весь коментар
 
 
"Педо Реку Вод Ментов"... Щось архаїчне та збочене
 показати весь коментар
 
 
Треба було Анатолія Слівко залишити педагогом. Довго працював піонервожатим, є досвід...
 показати весь коментар
 
 
Небагато людей пам'ятає цього монстра , пам'ять жеж як у равликів .
 показати весь коментар
 
 
Министр. В силу некоторых причин, мы, группа придворных, были вырваны из привычной обстановки и отправлены в чужие страны. Это само по себе мучительно, а тут еще этот тиран.
Хозяйка. Король?
Министр. Что вы, что вы! К его величеству мы давно привыкли. Тиран - это Министр-администратор.
Хозяйка. Но если вы первый министр, то он ваш. подчиненный? Как же он может быть вашим тираном?
Министр. Он забрал такую силу, что мы все дрожим перед ним.
Хозяйка. Как же это удалось ему?
Министр. Он единственный из всех нас умеет путешествовать. Он умеет достать лошадей на почтовой станции, добыть карету, накормить нас. Правда, все это он делает плохо, но мы и вовсе ничего такого не можем. Не говорите ему, что я жаловался, а то он меня оставит без сладкого.
Хозяйка. А почему вы не пожалуетесь королю?
Министр. Ах, короля он так хорошо... как это говорится на деловом языке... обслуживает и снабжает, что государь ничего не хочет слышать.

(Е.Шварц, "Обыкновенное чудо")
 показати весь коментар
 
 
Скорее всего очко клоуна спасает за это клоун его и ценит.
 показати весь коментар
 
 
Дурачьё ЗЕленое, он вас точно так же предаст, как предал Юлю, как предал майдан, как предал пороха. Довго на посаді і добре розбирається: "слуга народу" Корнієнко пояснив збереження Авакова головою МВС - Цензор.НЕТ 2630
 показати весь коментар
 
 
Как сказал ЧЕБУРАШКА:" Мы строили, мы строили, наконец построили, ура."
 показати весь коментар
 
 
Не знаю хто там в чому розбирається, але моя особиста думка, - якщо людина практично все життя (!!!) проживши в Україні не змогла вивчити її мову - то тут є сумнів щодо її розумових здібностей...
 показати весь коментар
 
 
Схоже на те, що в бантустані, нарешті, таки з'явився вождь.
 показати весь коментар
 
 
а давайте всех министров прогоним и оставим самого ефективного сколько бабла секономив
 показати весь коментар
 
 
Уже был армянин, который был долго на посту. Микояна называли от Ильича до Ильича - был в руководстве СССР от Ленина до Брежнева.
 показати весь коментар
 
 
Аваков создал ручные нацдружины билецкого и остальных шавок недовольных барыгой порошенко наживающегося на войне чтоб его свалить и привести во власть свою гаспажу юлю, но тут вылез Зеленский и перепутал все карты, но сабаков и здесь не промах)))
 показати весь коментар
 
Правова система в Україні на нулю, тому тих, хто в цьому "добре розбирається" треба берегти.
Аргументація в цього "слуги народу" в стилі колгоспного конюха.
Нема на то ради, іншої політики від цього збіговиська чекати марно.
 показати весь коментар
 
 
По ходу Аваков и крышет вырубку Карпат и контрабанду бензина.А то всех чиновниковизаменили ,кроме Авакова,а вырубка лесов не остановилась.
 показати весь коментар
 
 
Мафия бессмертна (Аваков)! Не будем больше за вас голосовать! Идите в з...д!
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору