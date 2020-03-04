EN|RU|UK
Теми дня: Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Коронавірус із Китаю Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  6313  23
Все про:Зеленський (4658) Донбас (15459) нормандська четвірка (1004) Буткевич Богдан (1)

 Як Росія намагається загнати Зеленського в нормандський формат. ВIДЕО

У дебютному випуску проєкту "Без цензури" журналіст Богдан Буткевич розкладає по поличках головні загрози для України (і ні, це не коронавірус), а ще роздумує, чому Володимир Зеленський поводиться так, нібито розмови про мир і "какуюразніцу" дійсно допоможуть зупинити війну.

Так чому президент поставив на зеро і тому програє? Як Росія намагається перетворити Зеленського на собаку Павлова в нормандському форматі?

Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого – самі факти.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 1 березня 2020 року поблизу населеного пункту Нижньотепле Станично-Луганського району був відкритий вогонь з протитанкового керованої ракети (ПТКР) по військовому вантажному автомобілю, який розвозив продукти харчування. В результаті ворожих обстрілів один український захисник загинув, троє військовослужбовців Об'єднаних сил були поранені і ще три людини дістали бойові ураження.

Раніше Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров не підтвердив плани провести наступну зустріч у "нормандському форматі" в квітні. За його словами, без закріплення "особливого статусу" Донбасу зустрічі в "нормандському форматі" не буде.

Підписуйтесь на youtube-канал "Цензор.НЕТ"

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3179289
 
   
 Топ коментарі
 
Пытается загнять? Да он сам бежит туда сломя голову и разрушая страну.
 показати весь коментар
 
Хммммм.., есть вполне закономерный ответ на твой вопрос и даже два варианта. Либо
Як Росія намагається загнати Зеленського в нормандський формат - Цензор.НЕТ 6520

Либо
Як Росія намагається загнати Зеленського в нормандський формат - Цензор.НЕТ 6290
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Почему это происходит уже никому не интересно...
Лучше расскажите что с этим теперь делать...
 показати весь коментар
 
 
Хммммм.., есть вполне закономерный ответ на твой вопрос и даже два варианта. Либо
Як Росія намагається загнати Зеленського в нормандський формат - Цензор.НЕТ 6520

Либо
Як Росія намагається загнати Зеленського в нормандський формат - Цензор.НЕТ 6290
 показати весь коментар
 
 
Перша картинка вірна, а ось Освальд скоріш за усе не стріляв, на нього усе "повісили", але недолуго. Мало хто вірить.
 показати весь коментар
 
 
А что делать с клоунами во власти? Кто уже их не заставляет, кто ими не манипулирует, кто только об них ноги не вытирает. Власть супернепрофессиональная, тупая, а это очень опасно в период войны. Власть опустошила бюджет - бюджет пустой, экономика и промышленность на нуле, повысила себе, чиновникам и силовикам зарплаты, а пенсионеров противозаконно оставили без индексации, то есть пошли против законов Украины об автоматической индексации. Власть снижает все социальные выплаты, то есть уничтожает народ ( слуги уничтожают народ -то есть сатанисты, которые назвали по сатанински лживо себя слугами, оказались волками в овечьей шкуре.) Вот такой результат работы этой преступной власти.
 показати весь коментар
 
 
Пытается загнять? Да он сам бежит туда сломя голову и разрушая страну.
 показати весь коментар
 
 
Да этот гандон сам туда залез ах бегом и Путин тут не причём. Он же ш всё корчит из себя миротворца, а на самом деле сдаёт всю территорию Путину. Землю ему хочет продать, Мудило еврейское.
 показати весь коментар
 
 
Все началось с анализов и звонка )(уйлу. Хотя европейские партнерыпредупреждали - не звони...☝️☝️☝️
 показати весь коментар
 
Анализ кацапской армии американским офицером и сравнение с турецкой

https://youtu.be/M-VmV4b6AVc

Украина должна объединиться с Турцией против кацапов
 показати весь коментар
 
 
А может, Зе и сам рад быть "загнанным" в тот формат?
 показати весь коментар
 
 
по сути не плохо..... только линзы блукуют.....
расеи выгодны оба сценария .....
первый - принудить зе силой к миру на своих условиях....
второй дождаться когда народ будет сносить шута... ну и как в 2014 только помасштабней......
 показати весь коментар
 
один был начальник гаража, теперь- пианист.., мозгов не только у него, у всех 73% с низким IQ., ... согласен полностью, надо было менять , но менять не либо на кого... хотя и не особо то было - на кого. Шо маємо...треба вигрибати...
 показати весь коментар
 
"Як росія перетворює Зеленського на собаку Павлова". Собака Павлова - характеристика точна, краще не придумаєш.
 показати весь коментар
 
Зря ты так. Собака Павлова разумное животное, в отличии от ждзелеского.
 показати весь коментар
 
 
Це не я. Подивись відео. Безумовно, собака розумна тварина, але собака Павлова - це піддослідна тварина. А на сьогодні у такій ролі опинився відомий комік, який тимчасово займає крісло президента.
 показати весь коментар
 
На самом деле Украина с Францией и Германией загоняют РФ-ию в Нормандский формат , а Пуйло упирается изо всех сил.
 показати весь коментар
 
 
зелена сопля добре все розуміє-але у ньго контракт с ****** повзучи запхать краіну в колимський край .Лука впираєтся бо розуміє що таке кацапія
 показати весь коментар
 
Кожен народ заслуговує на таку владу, як і сам народ....
 показати весь коментар
 
Жирный с "киевских окопов" нам вещает про зраду, *****, бери автомат и на передовую, давай шагай между растяжками, ****** посвети под оптику снайпера, герой *****, призывает идти в наступление, а сам сидит дома в тепле, пропагандон хренов, лови лопатой в ряху "наступатель" хренов, давай, ляж костьми, а мы сделаем умный вид, когда тебя подстрелят и скажем, ты толстяк был не прав, зря первый под пули полез, но ты же не полезешь, ты уже обкакался при одной мысли ехать на войну журнашлюха.
 показати весь коментар
 
Наш преЗЕдент схожий на маленького пацана, який біжить за дядьком і волає "Дяденька отдай мою машинку я буду слушаться", якось все це дуже гидко
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору