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Все про:армія РФ (2035) безпілотник (443) Сирія (1529) Туреччина (1077)

 Знищення російського "Панцира-С1" у Сирії турецьким ударним безпілотником. ВIДЕО

Турецький ударний безпілотник у Сирії знищив російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опубліковано в соцмережах.

За даними авторів відео, знищення військової техніки відбулося вночі 3 березня на півночі Сирії в місті Саракіб.

Дивіться: Туреччина вперше в історії використовувала "рої безпілотників" у Сирії. ВIДЕО

Знищення російського Панцира-С1 у Сирії турецьким ударним безпілотником 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3179276
 
   
 Топ коментарі
 
И антенкой крутил...и хвостиком вилял...а не помогло...кривизна земли помешала...
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Неправда ваша товариш майор. Это железо ваше, руская. И на взятие фанерного рейстага не приедет никто. Ну или там как обычно - берег свинячих хвостов, сомали и пр.
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хуже арабам-лучше путинской проститутке по вызову/.Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера.
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І усе це не змінює правдивої картинки, яка багато про що говорить. Наприклад, про сміливість і рішучість
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Это надо Вове показать. При нем даже учебные полеты прекратились...
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хто мінський договорняк замутив?
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Порох реально политик высшей категории, и стратег. "Замутил" договорняк, тем самым остановил наступление Раши, и одновременно - захерачил ей санкций "очень полезных" по самые помидоры. А вот "формулу Штайнмайера" подписал уже Зе-пи..р
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кто будет с ботвой спорить и кого её мнение интересует и на что оно вообще влияет...
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Порох - барыга. Купил у турков всякую фигню! Зачем нам убивать "наших людей" на нашем же Донбассе?
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14 milionov dolarov Pancyr stojit gde to.V raske pensionery zaplatyt za nix.Ekipaz konecno ruski byl toze, no eto necytajetsia pusecnoje miaso u nix takyje.
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Ne vse tam takyje dorogyje bezpilotniki Anka kazetsia dorogaja,a drugyje net..Ne 7 a 3 sbyli.No oni unictozili 3200 soldat svyse 150 tankov,artileriji kuca,masin i t.d,Vy gliante objektyvno na video vlozeny na twiter kazdy den.Tam sotnimi lozyt pri atake.Eto tolko turki bezpilotniki,a TOW opolcenci bjut daze po masinam.Tysiaciami idiot ciot pro ubyty v tom cysle i ruskix.
Vy nepbezpokojtes za nas my zyviom na 30 let luce cem rosije,vot etim i perezyvajte kak zdelat luce zyzn v rosiji,nam vasi soveti nenuzni.U nas liudi 77% dovolni sto imejet teper po nedavnemu oprosu,v rosiji mozet 10% lucem sluce.Pensiji nicego obcego neimet s ES dengami,jest fond pensiony otdelno i daze perevypolneni ne pervy god u nas,mozno realno platyt i bolse dumajet p[ro 600-700 evro sredenem ne tak konecno mnogo no jest kak jest
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Уже 2 панциря угробили..дерьмо редкостное и дорогое
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Я видел видео с тремя панцирями. Еще было пару штук на марше заваленные F-16.
Также была инфа про два Бука и один С-300.
Мелочь типа Оса в разделе подбитой бронетехники.
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да ясно , весь мир врёт , одни московиты рассказывают правду . Расскажите как в 1973 году израильтяне за один день 9 октября подбили 240 ( двести сорок ) советских танков на Синайском полуострове.Или это тоже неправда ?
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на три вещи в жизни можно смотреть бесконечно: как льется вода, как директор выдает зарплату и как горит панцирь с1......
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Россия способна воевать только со странами значительно слабее себя, может воевать с безоружными женщинами, детьми, стариками, со всеми теми, кто не может дать сдачи.
Эрдоган показал как необходимо вести переговоры с Путиным и его союзниками. Значительно меньшая армия Эрдогана за несколько дней фактически уничтожила Асадо-Российскую армию. Показала всему миру слабость российской армии, неспособность вести современную войну, отсталость вооружения. Украине есть с кого брать пример и есть с кем дружить.
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американцы конечно знают, после того устроили расстрел ихтамнетов с воздуха в сирии
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Представляю, как дымят скрепы у лаптей от этого. Очередное бесполезное ниимеетаналагав.
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Гарно попрацював Знищення російського "Панцира-С1" у Сирії турецьким ударним безпілотником - Цензор.НЕТ 1925 Нехай московити палками воюють як їх болотяні пращури меря, мокша та інщі )
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расстреливают турецкие "птички" новейшее" кацапское железо, как кубики в тире.
И это радует!
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вывсёрёти , это Красная Армия бомбит амеров - говорящая лошадь
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Сирия какая-то проклятая земля для кацапских ПВО😂
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28.02.2020г Цензор уже сообщал об уничтожении Панциря -С1 - это тот же панцирь или другой? Если то же, то как цензор мог знать, что 03.03.20г. уничтожат Панцирь - С1?
Если бы данные разведки были достоверны, то во вторую мировую войну вражеских войск и техники было бы уничтожено во много раз больше, чем на самом деле.
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Дас іст зашибісь!!! З піску торчать руки ноги роги.
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наверное и панцирь из-за кривизны земли нихера не видит?
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Одного не понимаю... после таких красочных пестюлей - зачем Эрдоган едет "на ковер" к куйлу в Москву? Не проще было бы принять "челобитного москаля" в Стамбуле?!
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Баскаки за ясиком завжди в Москву їздили, сенс щось міняти.
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экспорт товаров из Турции может быть резко сокращен, удар по турецкой экономике, поэтому поедет конечно... ему-то на свою экономику не плевать.
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С тех пор как Ушаков напугал турков,утекло много воды. Теперь турки пугают наследников ссср,технологиями против оставшихся после Ушакова пушек ))
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та что вы тут наезжаете на вяликую технику? дрон слишком мелкая цель, чтобы могучий скрепопанцЫрь обращал на нее свое бесценное внимание. вяликой технике нужны великие цели!
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Вы совершенно правы! Вот если бы вместо дронов был дирижабль! Тогда конечно. Это высокоморальная, высокодуховная техника. Она не обижает тех, кто меньше её!
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Остается радоваться хоть за Турецкую армию, если своей нету
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Наглая провокация и руссофобия! Это не Панцирь! Это - скорая. Вон видно трубки сверху - это контейнеры для аспирина, который доставлялся страдающему сирийскому народу, угнетённому разлагающимся западом.
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это же гравицапа.. там римейк кин дза дза снимают.. єто дєрзкоє нападєніе вахабитов на дєятелей искуства..
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Перед покупкой комплексов ПВО Эрдоган решил проверить их эффективность так сказать в полевых условиях
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Пишут что турки опять начали работать беспилотниками в Саракиб. Надо ждать еще много кино.
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Ну там не только дроны. Чаще артиллеристские перестрелки.
Турки на земле вояки очень неопытные. Они только с курдами и ИГИЛ воевали. У тех не было артиллерии.
Они приезжают строят забор и сидят там на базе. В общем почти идеальная цель для арты.
Отсюда и потери. Пока не научатся рыть окопы и строить блиндажи.
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Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал... Из Серакиба спешно выведена российская военная полиция, эпично намедни там рассекавшая. ТуркиЗнищення російського "Панцира-С1" у Сирії турецьким ударним безпілотником - Цензор.НЕТ 6231 пошли в контрнаступление. Знищення російського "Панцира-С1" у Сирії турецьким ударним безпілотником - Цензор.НЕТ 6231

ВВС России Туполев Ту-154Б-2 85587 миль от Москвы Чкаловский до RuAFB

вывозит груз 200
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Щас эти гробовозы каждый день летают. Иногда по два.
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Так панцирь был выключен, а радар крутился... так-то ветер... с поля дул...
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"Панцирь" принёс нарасии еще один рекорд - стал самым уничтожаемым комплексом ПВО в мире Знищення російського "Панцира-С1" у Сирії турецьким ударним безпілотником - Цензор.НЕТ 4493
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