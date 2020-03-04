 Знищення російського "Панцира-С1" у Сирії турецьким ударним безпілотником. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опубліковано в соцмережах.
За даними авторів відео, знищення військової техніки відбулося вночі 3 березня на півночі Сирії в місті Саракіб.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опубліковано в соцмережах.
За даними авторів відео, знищення військової техніки відбулося вночі 3 березня на півночі Сирії в місті Саракіб.
Vy nepbezpokojtes za nas my zyviom na 30 let luce cem rosije,vot etim i perezyvajte kak zdelat luce zyzn v rosiji,nam vasi soveti nenuzni.U nas liudi 77% dovolni sto imejet teper po nedavnemu oprosu,v rosiji mozet 10% lucem sluce.Pensiji nicego obcego neimet s ES dengami,jest fond pensiony otdelno i daze perevypolneni ne pervy god u nas,mozno realno platyt i bolse dumajet p[ro 600-700 evro sredenem ne tak konecno mnogo no jest kak jest
Также была инфа про два Бука и один С-300.
Мелочь типа Оса в разделе подбитой бронетехники.
Эрдоган показал как необходимо вести переговоры с Путиным и его союзниками. Значительно меньшая армия Эрдогана за несколько дней фактически уничтожила Асадо-Российскую армию. Показала всему миру слабость российской армии, неспособность вести современную войну, отсталость вооружения. Украине есть с кого брать пример и есть с кем дружить.
ЗРПК "Панцирь-С" | Самый-самый | Т24.
И это радует!
Если бы данные разведки были достоверны, то во вторую мировую войну вражеских войск и техники было бы уничтожено во много раз больше, чем на самом деле.
Турки на земле вояки очень неопытные. Они только с курдами и ИГИЛ воевали. У тех не было артиллерии.
Они приезжают строят забор и сидят там на базе. В общем почти идеальная цель для арты.
Отсюда и потери. Пока не научатся рыть окопы и строить блиндажи.
ВВС России Туполев Ту-154Б-2 85587 миль от Москвы Чкаловский до RuAFB
вывозит груз 200