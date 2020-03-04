 Знищення російського "Панцира-С1" у Сирії турецьким ударним безпілотником. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опубліковано в соцмережах.

За даними авторів відео, знищення військової техніки відбулося вночі 3 березня на півночі Сирії в місті Саракіб.

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