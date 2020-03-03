 "Я б на цей концерт не пішов", - Порошенко про появу свого сина на концерті репера Face в Лондоні. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.
Порошенко зазначив, що не впливає на рішення сина, але сам на такий концерт не пішов би. Петро Порошенко також звернув увагу на те, що виконавець Face підтримував акції опозиції в Москві, випустив гостросоціальний альбом, який критикує путінську політику, а також висловлювався проти анексії Кримського півострова.
А что, собственно, удивляться, если папик с мертвечуком и ахмэтом в десны целуеццо? Мало того, 5 лет нам втирал, что они "патриёты" и/или "попутчики геволюции". Неверное, такие же, как и касабский "исполнитель".
Как у них это всё уживается в одной голове?