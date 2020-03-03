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 Політика України
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Все про:Порошенко (11584) репер (3)

 "Я б на цей концерт не пішов", - Порошенко про появу свого сина на концерті репера Face в Лондоні. ВIДЕО

П'ятий президент України Петро Порошенко в кулуарах Верховної Ради відповів на запитання про появу свого сина Михайла на концерті російського репера Face в Лондоні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Порошенко зазначив, що не впливає на рішення сина, але сам на такий концерт не пішов би. Петро Порошенко також звернув увагу на те, що виконавець Face підтримував акції опозиції в Москві, випустив гостросоціальний альбом, який критикує путінську політику, а також висловлювався проти анексії Кримського півострова.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Я б потиснув руку Путіну, але я не тисну руку п#дарам", - російський репер на популярному інтернет-шоу про главу РФ. ВІДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3179157
 
   
 Топ коментарі
 
Лучше россиянин который не признает Крым кацапским, чем друг зебила Усик который говорит что Крым кацапский
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Как же горит у малоросв от настоящего президента Украины "Я бы на этот концерт не пошел", - Порошенко о появлении своего сына на концерте рэпера Face в Лондоне - Цензор.НЕТ 8718
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а тебе це збуджує? ах ти зелений збоченець...
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Чистая правда. Все кто за зе голосовал такие. Когда нечему радоваться начинают все валить на пипиредников. И так уже почти год.
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Та він у Бога вірить!"Я б на цей концерт не пішов", - Порошенко про появу свого сина на концерті репера Face в Лондоні - Цензор.НЕТ 6835
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это он пиджак поправляет, а вообще то он больше в маммона верит ))
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можно даже сказать ХАРИ ))
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Ну, это как бы и все, что смогли накопать журнашлюхи и зебилы на Порошенко... Сын пошел в Лондоне на концерт...
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Для любителей поосуждать: 1) дети могут быть кем угодно и не всегда продолжать дело родителей и верить полностью в другие идеалы. 2) Порох при всех его недостатках он старался и для Украины что-то сделать хорошее.
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Что хорошего для Украины сделал "Гений Юмора"?
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Рускій реп - гавно.Той хто його слухає тупий баран.І син Порошенка не вийняток.Переросте- молодець.Не переросте - тупим бараном і залишиться.Але мля , вмєнять це в хз який зашквар вплоть до державної зради,то я хз.У нас так кожну пяту малолєтку стрілять треба.
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Это да сына зе в АТО ведь сын Порошенка (Максим) был почти год до того как Порох стал дедом ...
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Сынуля такой же мудак, как барыга папик. Семейка лживых уродов.
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Петро вподобає"Я б на цей концерт не пішов", - Порошенко про появу свого сина на концерті репера Face в Лондоні - Цензор.НЕТ 4488 інше
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На самом деле сына пел "Хто нэ скаче ,той москаль!""Я б на цей концерт не пішов", - Порошенко про появу свого сина на концерті репера Face в Лондоні - Цензор.НЕТ 2202
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Попытка "красиво съехать". "Я б на цей концерт не пішов", - Порошенко про появу свого сина на концерті репера Face в Лондоні - Цензор.НЕТ 449 Если бы такое отмочил Зе (ибо сын его ещё совсем малой), то вони было бы на всю страну! "Я б на цей концерт не пішов", - Порошенко про появу свого сина на концерті репера Face в Лондоні - Цензор.НЕТ 1990 И плевать, что то за "исполнитель". Потрохоботы всё пекрутили бы и оболгали. Ладно, допустим "исполнитель"- "патриёт Украины". "Я б на цей концерт не пішов", - Порошенко про появу свого сина на концерті репера Face в Лондоні - Цензор.НЕТ 1990 НО кричать "я гуське" во время войны- сыну "патриёта всея Украина"- нормуль?
А что, собственно, удивляться, если папик с мертвечуком и ахмэтом в десны целуеццо? Мало того, 5 лет нам втирал, что они "патриёты" и/или "попутчики геволюции". Неверное, такие же, как и касабский "исполнитель". "Я б на цей концерт не пішов", - Порошенко про появу свого сина на концерті репера Face в Лондоні - Цензор.НЕТ 5997
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Интересные это существа - зебилы. Сын Пороха на какого-то репера в ВБ сходил - визг на весь интернет. Их любимый ********** фильмы в рашке снимал на денги госкино - тишина и спокойствие...

Как у них это всё уживается в одной голове?
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да да, про порощенка и его отпрысков или хорошо или никак )))))))
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Кстати, "в миру" "патриёт" трет по-гуське. Обратите внимание.
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оставьте в покое детей порошенки, они имеют право быть русскими
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