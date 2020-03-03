EN|RU|UK
Теми дня: Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство, За кордоном
  19189  156
Матеріали за темою:
Все про:біженці (203) Греція (178) Сирія (1523) Туреччина (1074)

 Грецька берегова охорона із застосуванням зброї атакує катер мігрантів із Туреччини. ВIДЕО

Грецька берегова охорона відкрила попереджувальний вогонь по катеру мігрантів, які намагалися перетнути турецько-грецький кордон.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис інциденту опублікувала ВВС. На записі видно, що грецькі прикордонники намагаються змусити човни мігрантів повернутися в Туреччину. Спочатку застосовуючи попереджувальні постріли, потім палиці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Учора було 9 600 спроб порушити наші кордони", - заступник міністра оборони Греції Стефаніс про біженців із Сирії

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3179116
 
   
 Топ коментарі
 
Мир превращается в большое дерьмо..
А Европа в этом потворствовала.
 показати весь коментар
 
розум нещодавно з'явився і відповідати ніхто не буде чому б цим біженцям не тікати у Саудівську Аравію си ОАЄ? халяви нема? Греческая береговая охрана с применением оружия атакует катер мигрантов из Турции - Цензор.НЕТ 5567
 показати весь коментар
 
А что союзник Асада их к себе не зовет ? Там места всем хватит.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Ізраїль це лоно, а от Антиохія свого часу конкурувала з Константинополем.
 показати весь коментар
 
 
Именно Греция наложила вето на резолюцию НАТО по Идлибу.
 показати весь коментар
 
 
Вот с логической точки зрения... если б Европа в свое время, когда только замес в Сирии начинался, не сопли жвала, а отправила военный корпус именно в Дамаск и мочканула кацапского вассала, установила какое то там переходящее правительство. Сей час бы проблем не было. А так турки хавнули что ну его нах...р всех мигрантов сдерживать. Решили поделится. Замес продолжается... Плюс война у нас. И тут Европа тупит. Нас в качестве мигрантов ждет?
 показати весь коментар
 
 
Ох и срань же ж здесь в коментах на сирийцев гонит.
Я не люблю арабов, но гейРопа косвенно поддерживала войны - Чечня, Грузия, Украина.

Именно гейРопа виновата в том, что уничтожен дом Сирийцев.
Так что не гавкайте.
им сюда идти?
Грецька берегова охорона із застосуванням зброї атакує катер мігрантів із Туреччини - Цензор.НЕТ 7979
 показати весь коментар
 
 
Стесняюсь спросить) Почему они решили, что только им плохо? Почему они не думают совершенно о том, откуда возьмутся средства на их огромную толпу, чтобы прокормить и уложить спать всех? Почему им море по (или до) колена?) Почему они решили, что им можно всё? Ведь только такие, многодетные и ленивые, прут всей толпой, как умалишенные! Прут друг другу по головам! (Есть фото). Самое странное, что их всех в таком количестве примут таки в Европе. А Украинцу чтобы уехать на ПМЖ в Германию, например, нужно кучу справок предоставить, заплатить море денег и еще ждать, пока соизволят принять там их. И это при том, что украинец, как правило, найдет как заработать. А они - никогда. Всё - на тарелочке с голубой каемочкой для всех... По-моему, это неправильно. Спасибо.
 показати весь коментар
 
 
а им деваться некуда (см.фото выше)
Эти вопросы - к Меркельше, которая материально поддерживает кремлёвского карлика в его войнах.
 показати весь коментар
 
 
Ну вообщем то там сирийцев -то если будет процента 2-3! В основном ; Афганистан. Пакистан и африканцы
 показати весь коментар
 
 
А тим часом, Зеля продовжує гвалтувати країну.
https://prm.ua/ru/novyim-genprokurorom-mozhet-stat-yurist-95-kvartala/ новим Генпрокурором може стати юрист 95 Кварталу.
 показати весь коментар
 
 
я чёто не понял. можно просто так взять и проехать в евросоюз без всяких виз? И тебя не спакуют и не выставят обратно?
Это просто гипертолерантно..
 показати весь коментар
 
 
Расии нужна база в Средиземном море. Она НИКОГДА не отступит.
 показати весь коментар
 
 
Перелік баз, з яких викинули росію не вміститься на сторінку.
 показати весь коментар
 
 
Ельцинские времена признаны позором и предательством.
 показати весь коментар
 
Пусть зе расскажет, что надо просто перестать стрелять.
 показати весь коментар
 
 
А ЧОМУ Б ІХ В росію не переправити!!? Там місця багато!
 показати весь коментар
 
 
Там работатть, вернее, пахать, нужно! А они - голубой крови). Они хоЧУт жить бесплатно. За чужой счет, то есть. В Европе. Жилье им дайте. Покушать. И денег. Да побольше. Они им за это детей настрогают благодаря полной НЕзанятости)).

Кто-то же их всех надоумил идти именно в ту сторону! И нестрашно им. Они ведь ничего не понимают. Прут, как стадо баранов.
 показати весь коментар
 
 
Все вони чудово розуміють. Вони пруть за халявой і легким життям.
 показати весь коментар
 
 
Они что не знают, что есть огромная страна, где в лесах живет много-много диких россиян мечеть Сердце Чечни почти победила в конкурсе на самый-самый главный символ России?
 показати весь коментар
 
 
Якщо хтось незаконно перетинає кордон, будь-яка держава має право на оборону свого кордону.
 показати весь коментар
 
 
Вспомните просто что в Европе уже есть мусульманское государство , и конфликт в нем дорого обошёлся Европе
 показати весь коментар
 
 
вот так же надо и по всей американской границе - сначала выстрелы а потом предупредительные палки
 показати весь коментар
 
 
Захотелось халявы, как попадают в Европу сразу из бедных, несчастных беженцев становятся наглыми хамами, требуют всех благ, не хотят жить по законам той страны куда впихнулись, ассимилироваться они не хотят и не будут, создают свои анклавы в стране пребывания, работать им видите-ли нельзя, они пострадали, давай пособие, а еще припрутся с семьями в которых по 5-7 детей. Меркель со своей политикой обрекает на геноцид местное население и уничтожает культуру и самобытность Европы.
 показати весь коментар
 
 
более того у многиx по несколько жен, их тоже нужно содержать за счет местных. Получается они имеют больше прав чем местные жители.
 показати весь коментар
 
 
Чем больше я узнаю нравы "цивилизованных европейцев", тем больше мне нравятся турки...

Эрдоган: Говорят «мы отправим вам 1 млрд евро». Кого вы обманываете? Мы не хотим и этих денег. Турецкая Республика, которая потратила 40 млрд. долларов на миллионы сирийских беженцев, найдет и эти деньги, будет производить и тратить.

А министр иностранных дел Турции добавил европейцам (грекам, которые стреляют по сирийским беженцам) - Уважайте общечеловеческие ценности.
Кстати вчера греческие пограничники убили 17 летнего сирийца - беженца из Алеппо, который выжил по авиабомбами пуйла в Алеппо, но на пути в цивилизовавнную европу, был убит европейцами
 показати весь коментар
 
 
А чого ж такі бідні сирійці виживші під бомбами ***** в Алеппо біжать не в ближній Іран чи Туреччину, а на добру тисячу км далі, в єврозону?
 показати весь коментар
 
 
правильно делают... почему должна страдать одна Турция, которая итак переполнена миллионами сирийскими беженцами из за бомбёжек пуйла и асада?
И Турция - единственная, которая хоть как то пытается противостоять причине бегства этих людей из Сирии, то есть Турция - единственная которая оказывает военное воздействие на Асада...
А Европа типа не замечает, не хочет видеть ничего, что вытворяет рядом пуйло... Молчит и не пикает.... так вот пусть теперь так же страдает из за агрессии пуйла и несёт громадные расходы по беженцам... Ибо Европа сама виновата в этом, потакая пуйлу, торгуя с ним, строя газовые потоки норд стрим, поднимая экономику пуйла...
Скоро убытки на содержание сирийских беженцев превысят доход Европы от сотрудничества с пуйлом в экономической сфере.
 показати весь коментар
 
 
Так може безхребетні і до хребетних еволюціонують потроху...
 показати весь коментар
 
 
Это политика старой проститутки -Меркель, которая строила мультикультурное общество, будет вам теперь мультикультурное общество. Англия раздуплилась - но как бы уже не поздно было.
 показати весь коментар
 
 
это политика левого либерализма все люди различны они не равны.
 показати весь коментар
 
это политика сцыкливости и услужливости пуйлу...
Давно бы расхерачили этого Асада и не было бы никакого наплыва беженцев из Сирии...
А сейчас европейцы лишь наблюдают за действиями живодёров пуйла и асада в Сирии и выражают только озабоченности, на которых срал пуйло и Асад...
 показати весь коментар
 
 
почему сирийцы не бегут в самую лучшую и правильную страну - расеюшку, жить в которой мечтают даже американцы? Идиоты, что вы забыли в гейропе, рассея, вот она страна мечта! Не надо в европу, там геи и либералы, дуйте за поребрик.
 показати весь коментар
 
 
Пусть сирийцы воюют против своего асада,который отказал европейцам в постройке газопровода из Катара,греки красавы.
 показати весь коментар
 
 
І весь цей безлад зробила росія і продовжує це робити. Затоптала раніше прийнятий порядок взаємовідносин у світі. Турки тримали біженців у себе, витрачаючи приміщення і персонал. А Європа в той час виконувала всі забаганки росіян, які привели до цього безладу. Видно що і греки порушують обикновенні норми права, ************ людей на резині в море. А надати допомогу? А ми 6 років кричимо, що на нас напали, а ви з ними торгуєте і приймаєте в себе, як найкращих гостей. Терпіть. Ще підуть. Їх там багато. путін все розбомбив і їм немає де жити.
 показати весь коментар
 
 
Чего добиваются Греки? Турки их к себе тоже не пустят. Будут топить-убивать?
Ожидаемы теракты протестов в Европе?
 показати весь коментар
 
Україні варто взяти частину біженців до себе. Літо попереду, не треба витрачатись на опалення
 показати весь коментар
 
Цей безлад зробила росія, а Европа что давным-давно стала принимать эмигрантов из стран третьего мира и враждебным для себя вероисповеданием. До второй мировой с ними не нянчились и проблем никаких не было
 показати весь коментар
 
Это ...принципиально неправильно. Такие действия создают и провоцируют хаос. Греция совместно с....Турцией(шок, да?, с каких это пор) должны незамедлительно создать хаб! по распределению и диверсификации рабочей силы. Не рассматривайте беженцев как беженцев. Это низко оплачиваемые трудовые ресурсы, готовые на фсьо чтобы выжить. Их надо правильно распределить, т.е. среда распределения должна быть ихней же, мусульманской. Должны быть заявки от Лиги Арабских Государств по приёму этой рабочей силы. Учтите беженцы сами себе создают инфраструктуру, строят посёлки, дороги к ним, пополняют рынок рабочей силы. Другими словами стимулируют государство их принимающее. Ещё должен быть стимул и от ООН именно по логистике отправок групп.
 показати весь коментар
 
 
Ну вообщем то там сирийцев -то если будет процента 2-3! В основном ; Афганистан. Пакистан и африканцы
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВідеоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору