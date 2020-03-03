 Грецька берегова охорона із застосуванням зброї атакує катер мігрантів із Туреччини. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис інциденту опублікувала ВВС. На записі видно, що грецькі прикордонники намагаються змусити човни мігрантів повернутися в Туреччину. Спочатку застосовуючи попереджувальні постріли, потім палиці.
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+37
Мир превращается в большое дерьмо..
А Европа в этом потворствовала.
А Европа в этом потворствовала.
+27
розум нещодавно з'явився і відповідати ніхто не буде чому б цим біженцям не тікати у Саудівську Аравію си ОАЄ? халяви нема?
+21
А что союзник Асада их к себе не зовет ? Там места всем хватит.
Я не люблю арабов, но гейРопа косвенно поддерживала войны - Чечня, Грузия, Украина.
Именно гейРопа виновата в том, что уничтожен дом Сирийцев.
Так что не гавкайте.
им сюда идти?
Эти вопросы - к Меркельше, которая материально поддерживает кремлёвского карлика в его войнах.
https://prm.ua/ru/novyim-genprokurorom-mozhet-stat-yurist-95-kvartala/ новим Генпрокурором може стати юрист 95 Кварталу.
Это просто гипертолерантно..
Кто-то же их всех надоумил идти именно в ту сторону! И нестрашно им. Они ведь ничего не понимают. Прут, как стадо баранов.
в лесах живет много-много диких россиянмечеть Сердце Чечни почти победила в конкурсе на самый-самый главный символ России?
Эрдоган: Говорят «мы отправим вам 1 млрд евро». Кого вы обманываете? Мы не хотим и этих денег. Турецкая Республика, которая потратила 40 млрд. долларов на миллионы сирийских беженцев, найдет и эти деньги, будет производить и тратить.
А министр иностранных дел Турции добавил европейцам (грекам, которые стреляют по сирийским беженцам) - Уважайте общечеловеческие ценности.
Кстати вчера греческие пограничники убили 17 летнего сирийца - беженца из Алеппо, который выжил по авиабомбами пуйла в Алеппо, но на пути в цивилизовавнную европу, был убит европейцами
И Турция - единственная, которая хоть как то пытается противостоять причине бегства этих людей из Сирии, то есть Турция - единственная которая оказывает военное воздействие на Асада...
А Европа типа не замечает, не хочет видеть ничего, что вытворяет рядом пуйло... Молчит и не пикает.... так вот пусть теперь так же страдает из за агрессии пуйла и несёт громадные расходы по беженцам... Ибо Европа сама виновата в этом, потакая пуйлу, торгуя с ним, строя газовые потоки норд стрим, поднимая экономику пуйла...
Скоро убытки на содержание сирийских беженцев превысят доход Европы от сотрудничества с пуйлом в экономической сфере.
Нелояльных учителей уволили, и теперь в Турции некому учить детей
Давно бы расхерачили этого Асада и не было бы никакого наплыва беженцев из Сирии...
А сейчас европейцы лишь наблюдают за действиями живодёров пуйла и асада в Сирии и выражают только озабоченности, на которых срал пуйло и Асад...
Ожидаемы теракты протестов в Европе?