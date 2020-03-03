 Зеленський не впорався з жодною з криз, а тепер хоче перекласти відповідальність на інших, - Порошенко. ВIДЕО

Про це заявив п'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо Ви запитаєте громадян України, то почуєте відповідь - прем’єр-міністром у нас працює пан Зеленський. Хто у нас працює генеральним прокурором, Верховною Радою? пан Зеленський. В залі сидять 250 Зеленських. Це велика влада, але це одночасно велика відповідальність. І коли щось не виходить, то є політтехнологічний прийом для того, щоб спробувати, відправивши у відставку, перекласти відповідальність. Український народ мудрий і все розуміє. І щодо брехні, і щодо обіцянок, і щодо відповідальності за те, що зробити не вдалося. Наша політична сила не брала участі в призначенні цього уряду, і ми не будемо брати участі у його відставці", – сказав Порошенко.
Він зазначив, що Зеленський і його команда не впорались із жодною з криз, які відбувались з початку року.
"Те, що відбувається – це, звичайно, сором. І щодо соціального захисту людей - і це не тільки пенсії. І щодо рівня безпеки - і це не тільки прийняття літака з Уханя в Нові Санжари. І не тільки 18 лютого - просто реакція на те, що відбувся початок наступу російської армії, втрата двох опорних пунктів - і відповідь яка? Подивитися в очі Путіну, продовжити розведення. В день, коли наші представники зустрічаються в Мінську, у нас постраждали 8 наших воїнів: один героїчно загинув, сімох поранено. Влада повинна дати адекватні відповіді на ці виклики. Відставка якихось осіб - це не є адекватна відповідь", – наголосив Порошенко.
Він підкреслив, що жодні кандидатури на посаду прем’єр-міністра або міністрів народним депутатам досі не презентовані.
"Мені невідомо про жодні кандидатури. Ніхто не знає, для чого, що буде обговорюватися і які є кандидатури. Все робиться "під ковдрою". Звичайно, про прозорість, про обговорення мова не йде. Чому? Тому що кого ти до цієї колони не притули, це все одно буде Зеленський. Я думаю, що це є велика проблема, і це точно не спосіб для вирішення викликів і загроз", – зауважив лідер "Європейської Солідарності".
Петро Порошенко звернув увагу на те, що Зеленський своїми діями підриває міжнародну коаліцію підтримки України і послаблює відповідальність Путіна за агресію проти України.
"Що має робити держава, коли є зовнішні виклики і загрози? Бо розвалюється коаліція на підтримку України. Є загроза, що частина лідерів світу поїде в Росію на так зване святкування 75-ої річниці "великой победы". І в цій ситуації потрібно об’єднувати українців, треба збирати лідерів політичних сил, треба обговорювати плани, що буде робитися далі. Поки цього не буде, будь-які косметичні зміни ні до чого не призведуть", – підкреслив Порошенко.
"Краще б зайнялися вирішенням соціальних проблем. Ухвалити зміни до бюджету, ми їх подамо, ухвалити постанову уряду, яка забезпечить захист найменш захищених верств населення. Є для цього гроші. Ми робили це в набагато більш жорстких умовах. Забезпечити пріоритет на фінансування армії для того, щоб не було до 30% рівня комплектації бойових бригад, які знаходяться в зоні операції об’єднаних сил. Нарешті почути відповіді", – порадив Порошенко.
Да леха он такой, одной ж...й на все огороды.
Цинизм зашкаливает.
Если брать количество котлов, в которые угодили ВСУ, и количество уничтоженных военных складов за время правления Порошенко, то да.
Безусловно.
Этот Петин результат переплюнуть трудно.
Но пришел бубачка - и о чудо! - ни котлов, ни взрывов.
Просто территории сдают сепарам без котлов и взрывов - а бубачка заглядывает в глазки путина.
Захотели сепары занять ВОПы? - пришли, поубивали наших и заняли.
А говнокомандующий заглядывает в глаза...
Только новый главнокомандующий не мотается по Минскам и не подписывает позорные и капитулянские для Украины соглашения.
Он просто вынужден выполнять прежние, на которые пошел великий Петро Лексеич.
быть того не может.
Почему ж Порошенко ни хрена не выполнял? - и нисколько не "был вынужден"?
Почему в результате "капитулянтства" Порошенко рфия была под санкциями и никто даже не заикался о "федерализации" и "формуле-штангенциркуля"? - речь шла о миротворцах ООН.
Почему ж при Порошенко - с лета 15 г. армия шла только вперед?
Может, "новому говнокомандующему" лучше исполнять бессмертные номера на пианино?
А командовать надо тому, кто не срет в подгузник?
А,взагалі-то, думаю, що оця Татьяна Лайф - пригожинська вафлістка, не проста зебілка.
Зеленський отримав всю повноту влади в країні, і на ньому лежить відповідальність за всі провали роботи уряду і парламенту. Про це заявила народний депутат фракції «Європейська Солідарність» Софія Федина у коментарі журналістам.
«У нас немає парламенту як суми особистостей, які впливають на ті чи інші процеси. У нас є монобільшість в парламенті, яка підпорядковується Зеленському. Зеленський уособлює парламент. У нас немає самодостатнього уряду. Уряд уособлює Зеленського.
Поки державою керує Зеленський і середовище, з якого він вийшов, я сумніваюся, що в нас будуть якісь покращення, тому що, на жаль, президент відкидає всякі поради, будь-які запрошення сісти поговорити і спробувати сумарно знайти вирішення тієї чи іншої ситуації. Але він активно шукає винних. Насправді економіку це не запустить, фінансову систему це не запустить, стосунки з нашими міжнародними партнерами це не налагодить», - сказала вона.
Народна депутатка підкреслила, що несистемний підхід до державного управління і фінансово-економічної системи є характерним для влади Зеленського.
«Оскільки ми падаємо у фінансово-економічну прірву надалі ситуація буде тільки погіршуватись. Кожне метання і спроба заткнути чергову дірку не буде добром для нашої держави. Держава - це система і працювати треба системно, щоб всі елементи співпрацювали між собою», - зауважила Федина.
Про це в коментарі "Прямому" заявив колишній віце-прем'єр Павло Розенко.
"Я можу констатувати лише повну неадекватність і влади в цілому, і конкретно прем'єр-міністра України. Дев'ять місяців пройшло з моменту приходу до влади Зеленського, шість місяців вже уряд працює, вся система влади сконцентрована у них, Верховна Рада повністю у них... Але життя наших громадян стає з кожним днем все гіршим. Ми бачимо і по економічних показних, і на сьогодні люди почали відчувати це на рівні життя", - сказав Розенко.
"Можна говорити про те, що якісь кадрові пропозиції знаходяться на столі у президента... Але на мій погляд, найбільше прикре з того, що сталося останнім часом, це те, що з 1 березня українці так і не дочекалися індексації пенсій своїх, так, як це написано у законі України. І уряд просто відверто сказав пенсіонерам: "Підвищення пенсій 12 млн пенсіонерам не є пріоритетом уряду, ми будемо гратися в кадрові розстановки", - додав колишній віце-прем'єр.
https://prm.ua/bachimo-povnu-neadekvatnist-i-goncharuka-i-vladi-v-tsilomu-rozenko/