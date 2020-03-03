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 Політика України
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 Зеленський не впорався з жодною з криз, а тепер хоче перекласти відповідальність на інших, - Порошенко. ВIДЕО

Зеленський має нести персональну відповідальність за провали у сфері безпеки, економічної та міжнародної політики, а не перекладати її на призначений ним же уряд.

Про це заявив п'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо Ви запитаєте громадян України, то почуєте відповідь - прем’єр-міністром у нас працює пан Зеленський. Хто у нас працює генеральним прокурором, Верховною Радою? пан Зеленський. В залі сидять 250 Зеленських. Це велика влада, але це одночасно велика відповідальність. І коли щось не виходить, то є політтехнологічний прийом для того, щоб спробувати, відправивши у відставку, перекласти відповідальність. Український народ мудрий і все розуміє. І щодо брехні, і щодо обіцянок, і щодо відповідальності за те, що зробити не вдалося. Наша політична сила не брала участі в призначенні цього уряду, і ми не будемо брати участі у його відставці", – сказав Порошенко.

Він зазначив, що Зеленський і його команда не впорались із жодною з криз, які відбувались з початку року.

"Те, що відбувається – це, звичайно, сором. І щодо соціального захисту людей - і це не тільки пенсії. І щодо рівня безпеки - і це не тільки прийняття літака з Уханя в Нові Санжари. І не тільки 18 лютого - просто реакція на те, що відбувся початок наступу російської армії, втрата двох опорних пунктів - і відповідь яка? Подивитися в очі Путіну, продовжити розведення. В день, коли наші представники зустрічаються в Мінську, у нас постраждали 8 наших воїнів: один героїчно загинув, сімох поранено. Влада повинна дати адекватні відповіді на ці виклики. Відставка якихось осіб - це не є адекватна відповідь", – наголосив Порошенко.

Він підкреслив, що жодні кандидатури на посаду прем’єр-міністра або міністрів народним депутатам досі не презентовані.

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"Мені невідомо про жодні кандидатури. Ніхто не знає, для чого, що буде обговорюватися і які є кандидатури. Все робиться "під ковдрою". Звичайно, про прозорість, про обговорення мова не йде. Чому? Тому що кого ти до цієї колони не притули, це все одно буде Зеленський. Я думаю, що це є велика проблема, і це точно не спосіб для вирішення викликів і загроз", – зауважив лідер "Європейської Солідарності".

Петро Порошенко звернув увагу на те, що Зеленський своїми діями підриває міжнародну коаліцію підтримки України і послаблює відповідальність Путіна за агресію проти України.

"Що має робити держава, коли є зовнішні виклики і загрози? Бо розвалюється коаліція на підтримку України. Є загроза, що частина лідерів світу поїде в Росію на так зване святкування 75-ої річниці "великой победы". І в цій ситуації потрібно об’єднувати українців, треба збирати лідерів політичних сил, треба обговорювати плани, що буде робитися далі. Поки цього не буде, будь-які косметичні зміни ні до чого не призведуть", – підкреслив Порошенко.

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"Краще б зайнялися вирішенням соціальних проблем. Ухвалити зміни до бюджету, ми їх подамо, ухвалити постанову уряду, яка забезпечить захист найменш захищених верств населення. Є для цього гроші. Ми робили це в набагато більш жорстких умовах. Забезпечити пріоритет на фінансування армії для того, щоб не було до 30% рівня комплектації бойових бригад, які знаходяться в зоні операції об’єднаних сил. Нарешті почути відповіді", – порадив Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3179106
 
   
 Топ коментарі
 
Да, Петя даже все марлевые повязки в Украине стырил! А не, то член слуги Радуцкий скупил и китайцам продал, но Петя все равно виноват!
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то-то рашка мучилась от сша и ес - ДО Пороха и созданной ним коалиции против рашки))
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Коалицию создала США и без США ЕС ни за что бы не ввела санкции - это факт.
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Обычная речь оппозиционера.Было бы удивительно,як,що б Петя почав нахвалювати Зелю Зеленський не впорався з жодною з криз, а тепер хоче перекласти відповідальність на інших, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7696
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А є за що? А ну надай хоча б три приклада.
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Невже свою нову зарплатню? Зеленський не впорався з жодною з криз, а тепер хоче перекласти відповідальність на інших, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5942 Я чув, що Зе підняв зарплати українцям, але не вірив. Дякую, дуже дякую!
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Ничто не забыли тебе порох, 1000 грв. в день при участии в боевых действиях, только за это тебе рот открывать нельзя, не имеешь права.
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да, було 1000гривень; а зараз - скільки?
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було, було, ще в 2016-му. І ти правильно зауважив: якщо в цей день брав участь в бою. А так, в 2016-му, на передку з/п рядового складала ~15тис.; втім, останню цифру потрібно уточнити, прогуглити.
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Так если клоун сам в этой лодке беснуется и качает её, что с ним делать? Пытаться успокоить лодку или лучше нахрен клоуна сбросить, чтобы не раскачивал?
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поменяй "пэтя" на "зєля", перенесись на год назад и теперь прочитай
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зеля же его на анализы звал и следов алкоголя не нашли, так что кто бухарь ещё вопрос )
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Мы ожидаем, что в один прекрасный день придет какой-то волшебник, который имеет простые рецепты решений мировых проблем. И мы хотим верить в то, что не прикладывая усилий, можно найти очень простое решение в суперсложном вопросе.
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на сайте Думская.нет принадлежащая нардепе лехе гавчеренко, радуются,что у "опжз" растет рейтинг,а у зеленых падает.
Да леха он такой, одной ж...й на все огороды.
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юзери Думская - суцільна вата, така сама, як і ти, не знав?
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Написав два комента в одному містер Х герой, в іншому г..но! Питання: « який з них залишили , а який видалили?» об'єктивні медіа!!
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Паскуда,а с чем ты справилось? Разве,шо со своими офшорами и с котлами.
Цинизм зашкаливает.
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пане Президенте, швидше повертайтеся у своє законне Президентське крісло!
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На свою законную шконку
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Очевидно, під президентським кріслом Ви мали на увазі парашу в камері?
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лаптеногій, ти хоча б сам розумієш НАСКІЛЬКИ ти жалюгідний?
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Да тут как не крути, а один не лучше другого, а вообще то все к к падению производства и шло и кто не будь на месте Зели результат бы не сильно отличался и на то есть объективные причины - падение стоимости сырья отрицательно сказывается на экономиках стран, которые торгуют сырьем.
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Понятно, что сайт содержится на бабло мародера и поэтому наемные модеры трут любые посты, в которых не вылизывается шоколадная задница. Однако как у свинохряка был огромный антирейтинг, так он и остался, и никуда от этого местным порохососам не деться.
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Есть такая поговорка,после драки руками не машут.У вас шанс был сделать все для страны, чтобы стать великим для страны,но вы выбрали быть великим для своих!
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Петюся, каждый баран отвечает за свои яйца ..... а как сказал один продвинутый поц -"рукописи не горят".... Зеленський не впорався з жодною з криз, а тепер хоче перекласти відповідальність на інших, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4888
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Чого цей соєвий барига , ще не на нарах з конфіскацією, наніс Україні і українцям збитків на десятки мільярдів доларів США, де 6 складів з ************, куплений колаборант?
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Зебилоиды так и не понимают что Порох для станы сделал намного больше чем все 4 президента до него и не говоря уже о текущем. Его убрали только благодаря аголтелому популизму и лжи про какието кражи от слуг урода.
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Намного больше?
Если брать количество котлов, в которые угодили ВСУ, и количество уничтоженных военных складов за время правления Порошенко, то да.
Безусловно.
Этот Петин результат переплюнуть трудно.
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только почему-то в результате всех этих котлов/взрывов - сепары сидели под шконкой и дрыстать боялись.

Но пришел бубачка - и о чудо! - ни котлов, ни взрывов.
Просто территории сдают сепарам без котлов и взрывов - а бубачка заглядывает в глазки путина.
Захотели сепары занять ВОПы? - пришли, поубивали наших и заняли.
А говнокомандующий заглядывает в глаза...
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Да, да...
Только новый главнокомандующий не мотается по Минскам и не подписывает позорные и капитулянские для Украины соглашения.
Он просто вынужден выполнять прежние, на которые пошел великий Петро Лексеич.
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Для тебя новость, что Порошенко НЕ подписывал Минские?
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да ну-у-у-у... Зеленський не впорався з жодною з криз, а тепер хоче перекласти відповідальність на інших, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7301
быть того не может.

Почему ж Порошенко ни хрена не выполнял? - и нисколько не "был вынужден"?
Почему в результате "капитулянтства" Порошенко рфия была под санкциями и никто даже не заикался о "федерализации" и "формуле-штангенциркуля"? - речь шла о миротворцах ООН.
Почему ж при Порошенко - с лета 15 г. армия шла только вперед?

Может, "новому говнокомандующему" лучше исполнять бессмертные номера на пианино?
А командовать надо тому, кто не срет в подгузник?
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Он уже за полгода , ДЛЯ СТРАНЫ , насрал в пять раз больше чем сделал Зеленський не впорався з жодною з криз, а тепер хоче перекласти відповідальність на інших, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9210
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да не выполнил ни одно предвыборное обещание и так же перекладывал ответсвенность
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і дивним чином ґебельси пукін підтримують шмарклю і сіпаються лише від імені ПОРОШЕНКО Зеленський не впорався з жодною з криз, а тепер хоче перекласти відповідальність на інших, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8242
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Чувак явно неадекватен. Может, в тюрьме посидит-подумает, что мародерить нельзя
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Балабол парашенко добалаболился до 8%, а как правил ух! Луценко-Шокин чего стоят. Единственного адекватного премьера - Яценюка слил, за 5 лет коррупционный суд не запустил, псевдореформы суда провел толку 0. Ни одна гадина за пять лет правления бырыги по делам майдана не села, а ведь такие дела лишь по горячим следам расследуются, момент безнадежно утрачен. добробаты разогнал, заявил что волонтеры вообще ничем не помогли, довел Украину до позорных минских соглашений, а теперь возмущается зеленским.
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так ви ж, зебіли, Яценюка і знищили своєю брехнею! Що, не пригадуєте свою розтиражовану побрехеньку про "перший мільярд Сені"?
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Это именно порошенко знищив сеню, если на то пошло. Ему ж нужны были деньги, полная власть, свой премьер- а Сеня работал на себя.
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чи не головна риса ознака упоротого зебіла - нагла і цинічна брехня.
А,взагалі-то, думаю, що оця Татьяна Лайф - пригожинська вафлістка, не проста зебілка.
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72% дегенератов выбрали себе труса, засранца, предателя и клинического дегенерата.
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Идиоты говорящие на Зеленского плохое, такие же как те ,что на парашенко. В том и другом случае, это олигархческие образования. Которые не способны дать какого либо результата. Ибо направлены не на продвижения страны,а для улучшение своей собственной жизни. Это утопия и бред. Одни обвиняют в том,другие в этом - но суть - гавно то и то. Нет в Украине лидера.Который мог бы искоренить олигархов,коммунистов и агентов кремля. А без этого,делов не будет.
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Когда его уже посадят,а имущество конфискуют,зеля похоже таки лох.
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Такилохи вы,зелебобики ,все верящие в сказки
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Зеля такой же предатель интересов украины как и те 73% зедебилов избравшие его президентом!! А посадят скорее всего зелю чем порошенко! За бездеятельность ЗЕЛИ на посту президента украины и сдачу интересов украины в пользу россии!
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Як сказав би батько Махно - бий ПЕСівців, поки не позеленіють і "слуг", поки не посиніють і пожовтіють. Обидві зграї служать бандолігархату. Порошенко був сторожовим псом олігархату, а Зеленський - його маріонетка.
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Нужно было тебе Петя раньше головой думать, а не мошной, чтобы не пришёл к нам всем #зеленский
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Кацапе*долочи в унисон с зебуинами воют под любой статьей с Порошенко.Разрывом ваших пердаков удовлетворен.
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Другого от него трудно было ожидать. В конечном итоге будет у него вначале виноват народ,который за него голосовал а потом как в советском анекдоте *если в кране нет воды...*
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ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь Оманский завалил даже поставку свежего забористого нафталина в шкаф для хранения Порохатой кодлы, без которой завелась особо кусачая моль. И так эта "моль трахнула"© жёстко "отставной козы барабанщика"© Порохатого Барыгу, шо ему не ймётся и тихонько не сидится - бязательно надо гавкать. Может Пороха дустом пересыпать, шоб успокоился и на гавно не исходил?
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У зебілів щось пішло не так, щось пішло не так. А може саме так вони і планували?
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О Петюня нарисовался главный провал Володи что Свынярчуки не сидят....но это поправимо, сядут Свынярчуки, сядет и Петья...
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Уважуха Пороху. Завжди грамотна відповідь
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Зебилобоиды это- диагноз.Такая болезнь не лечится.Им ничего не дано как ждать. Ощущения напрочь отсутствует. О чём-то другом вообще не стоит говорить. Это наследие от коммунистов и советской власти.
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Софія Федина: Зеленський дарма шукає винних - він контролює всю владу в країні і на ньому лежить відповідальність за всі провали

Зеленський отримав всю повноту влади в країні, і на ньому лежить відповідальність за всі провали роботи уряду і парламенту. Про це заявила народний депутат фракції «Європейська Солідарність» Софія Федина у коментарі журналістам.
«У нас немає парламенту як суми особистостей, які впливають на ті чи інші процеси. У нас є монобільшість в парламенті, яка підпорядковується Зеленському. Зеленський уособлює парламент. У нас немає самодостатнього уряду. Уряд уособлює Зеленського.
Поки державою керує Зеленський і середовище, з якого він вийшов, я сумніваюся, що в нас будуть якісь покращення, тому що, на жаль, президент відкидає всякі поради, будь-які запрошення сісти поговорити і спробувати сумарно знайти вирішення тієї чи іншої ситуації. Але він активно шукає винних. Насправді економіку це не запустить, фінансову систему це не запустить, стосунки з нашими міжнародними партнерами це не налагодить», - сказала вона.
Народна депутатка підкреслила, що несистемний підхід до державного управління і фінансово-економічної системи є характерним для влади Зеленського.
«Оскільки ми падаємо у фінансово-економічну прірву надалі ситуація буде тільки погіршуватись. Кожне метання і спроба заткнути чергову дірку не буде добром для нашої держави. Держава - це система і працювати треба системно, щоб всі елементи співпрацювали між собою», - зауважила Федина.
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та да системно врать, убивать людей , грабить и т д ......
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ПЕтюня сделал все так же , поясняя невыполнение своих предвыборных обещаний, А Зеленский - результат всего бывшего правления всех презиков и нех киздеть
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Українські пенсіонери не настільки важливі для влади, як кадрові ігри, і ситуацією з можливою заміною прем'єра вона продемонструвала свою неадекватність.
Про це в коментарі "Прямому" заявив колишній віце-прем'єр Павло Розенко.
"Я можу констатувати лише повну неадекватність і влади в цілому, і конкретно прем'єр-міністра України. Дев'ять місяців пройшло з моменту приходу до влади Зеленського, шість місяців вже уряд працює, вся система влади сконцентрована у них, Верховна Рада повністю у них... Але життя наших громадян стає з кожним днем все гіршим. Ми бачимо і по економічних показних, і на сьогодні люди почали відчувати це на рівні життя", - сказав Розенко.
"Можна говорити про те, що якісь кадрові пропозиції знаходяться на столі у президента... Але на мій погляд, найбільше прикре з того, що сталося останнім часом, це те, що з 1 березня українці так і не дочекалися індексації пенсій своїх, так, як це написано у законі України. І уряд просто відверто сказав пенсіонерам: "Підвищення пенсій 12 млн пенсіонерам не є пріоритетом уряду, ми будемо гратися в кадрові розстановки", - додав колишній віце-прем'єр.
https://prm.ua/bachimo-povnu-neadekvatnist-i-goncharuka-i-vladi-v-tsilomu-rozenko/
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