 "Ринок братської нам України - це преміальний ринок", - Лукашенко про партнерство в нафтопереробці. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфас-Україна", про це Лукашенко заявив у ході наради з урядом у вівторок.
"Ми можемо працювати разом. Домовитися з Україною, країнами Південно-Східної Європи разом працювати і постачати нафтопродукти на цей ринок, купуючи нафту через порт Одеси", - сказав він.
"Ринок Півдня, перш за все, братської нам України - це преміальний ринок. На Мозирському заводі виробляється якісний продукт, це навіть українські водії говорили", - додав Лукашенко.
На його думку, аналогічну співпрацю можна налагодити на НПЗ "Нафтан", який розташований у Вітебській області, недалеко від латвійського кордону.
"Ми можемо повністю взяти і разом працювати з Естонією, Латвією і Литвою, плюс Білорусь і інший ринок - якщо це потрібно буде. Переробляти нафту і продавати північним нашим сусідам", - сказав Лукашенко, коментуючи можливий маркетинг поставок нафтопродуктів з "Нафтан".
"Ринки є, хороші, близькі ринки, але потрібна логістика. За останні місяці ми багато пропрацювали щодо поставок нафти", - додав президент.
Як повідомлялося, Білорусь в умовах відсутності поставок нафти від великих російських нафтових компаній робить активні кроки з диверсифікації імпорту нафти. У березні очікується початок поставок нафти на Мозирський НПЗ азербайджанської нафти з порту Одеси нафтопроводом Одеса - Броди. У вівторок Лукашенко доручив у стислі терміни добудувати інфраструктуру північної ділянки білоруської "Дружби", що дозволить забезпечити поставку нафти з порту Клайпеда на білоруський НПЗ "Нафтан" трубопроводом.
Соседи...и ничего более...
Кто больше по усы засунет
(Пойдзем браты да костющка секчы будзем москалюшка).
все будет хорошо, Григорич! лет 15 назад Украина тоже с этого начинала.....
Это типа российского газа, купленного у ЕвроСоюза.
Да?
Или соседи Словакии свой газ добывают.
Напомни, кто именно?
Ваш бензин хорошего качества.
Тебе это не известно?
Для вас любой сойдет.
Горите синим пламенем!!!
Нет на вас санжарцев!
"Здесь у них лежбище" (с)