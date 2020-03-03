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 Політика України, За кордоном
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Все про:Лукашенко (554) нафта (140)

 "Ринок братської нам України - це преміальний ринок", - Лукашенко про партнерство в нафтопереробці. ВIДЕО

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає за можливе і доцільне спільну з країнами Балтії та України переробку нафти на білоруських НПЗ для подальшої реалізації нафтопродуктів на сусідніх з республікою ринках.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфас-Україна", про це Лукашенко заявив у ході наради з урядом у вівторок.

"Ми можемо працювати разом. Домовитися з Україною, країнами Південно-Східної Європи разом працювати і постачати нафтопродукти на цей ринок, купуючи нафту через порт Одеси", - сказав він.

"Ринок Півдня, перш за все, братської нам України - це преміальний ринок. На Мозирському заводі виробляється якісний продукт, це навіть українські водії говорили", - додав Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусь у березні почне імпорт нафти трубопроводом Одеса-Броди

На його думку, аналогічну співпрацю можна налагодити на НПЗ "Нафтан", який розташований у Вітебській області, недалеко від латвійського кордону.

"Ми можемо повністю взяти і разом працювати з Естонією, Латвією і Литвою, плюс Білорусь і інший ринок - якщо це потрібно буде. Переробляти нафту і продавати північним нашим сусідам", - сказав Лукашенко, коментуючи можливий маркетинг поставок нафтопродуктів з "Нафтан".

"Ринки є, хороші, близькі ринки, але потрібна логістика. За останні місяці ми багато пропрацювали щодо поставок нафти", - додав президент.

Як повідомлялося, Білорусь в умовах відсутності поставок нафти від великих російських нафтових компаній робить активні кроки з диверсифікації імпорту нафти. У березні очікується початок поставок нафти на Мозирський НПЗ азербайджанської нафти з порту Одеси нафтопроводом Одеса - Броди. У вівторок Лукашенко доручив у стислі терміни добудувати інфраструктуру північної ділянки білоруської "Дружби", що дозволить забезпечити поставку нафти з порту Клайпеда на білоруський НПЗ "Нафтан" трубопроводом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3179101
 
 
 Топ коментарі
 
Ну почему каждая свинья к нам в братья набивается?
Соседи...и ничего более...
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расскажи бульбаш, ка Беларусь поддерживала братскую Украину в ООН.
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Торгуй усами с мокшанцами, реинтегратор в московию.
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Ну почему каждая свинья к нам в братья набивается?
Соседи...и ничего более...
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Крепко видать за картофелины взяли рабсеянин луку, деваться некуда.
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Ну хотите ещё и с севера границу с российской военной техникой и ордой иметь - посылайте на пуй!
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Торгуй усами с мокшанцами, реинтегратор в московию.
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Крутится, как телка на пилоне.
Кто больше по усы засунет "Рынок братской нам Украины - это премиальный рынок", - Лукашенко о партнерстве в нефтепереработке - Цензор.НЕТ 7145
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какой, к черту, брат? союзник и пособник агрессора.
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Экономика определяет политику, просто усатый поздно опомнился, нужно было диверсифицировать начиная с войны с Грузией, если не раньше. Это не говоря о интеграции с рынком ЕС. Нам то что - перекачка дело прибыльное.
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братской нам Украины/ За включение в повестку дня Генассамблеи ООН вопроса оккупированного Донбасса голосовало 68 стран, против 13. Против проголосовали Беларусь, Бурунди, Россия. /Лукашенко об агрессии РФ: "Украина хоть и маленький, но дала повод"/Лукашенко отказался от визита в Варшаву, потому что туда не пригласили Путина/За использование символики украинских националистов в Беларуси введена уголовная ответственность
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Что ни брат, то Каин. Единокровные, единоутробные и прочие братаны, подите нах.
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Москалюшек выгоните, тогда и братьями будем.

(Пойдзем браты да костющка секчы будзем москалюшка).
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расскажи бульбаш, ка Беларусь поддерживала братскую Украину в ООН.
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отсталой беларуси до развитой украины ни достать, ни допрыгнуть
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Дивлячись в чому, в незалежності від московських упирів ми вже далеко від білорусів, Білорусь тільки починає шлях прощавання з мордвою.
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Бацька засуетился - зашкваренный кацап жопу клюнул.....
все будет хорошо, Григорич! лет 15 назад Украина тоже с этого начинала.....
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когда уже новое нпз у нас построят или одно из древних реконструируют , что б и незнать таких подкацапных братьев (
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Так у нас НПЗ штучно зупинені, в інтересах "невідомої" особи.
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На чужой каравай варежку не раззевай!

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На Цензоре работают кацапы, не все конечно, но есть, если северных соседей называют -"Белоруссия". Это только мордор так называет.
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Украинские водители очень ценят наш бензин(солярку). Уверен, всегда будем баловать вас нашим качеством.
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Маєте на увазі російську нафту, перероблену на ваших НПЗ? Впевнені що при виборі між вашим бензином і румунським, чи балтійським відадуть перевагу вам?
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Да.
Это типа российского газа, купленного у ЕвроСоюза.
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Ну да, частина правди є, тільки незрозуміло, як та сама Словаччина купила у Газпрома 5 млрд кубів, а нам продала 9, як думаєте, словаки навчились клонувати газ?
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Значит Словакия добывает собственный газ.
Да?
Или соседи Словакии свой газ добывают.
Напомни, кто именно?
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Так в тому то і справа що ні, мій варіант що вона купила ще в когось, крім Росії.
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Нефть, из динозавров, когда еще не было ни Украины, ни РФ .
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На заправках указывается чей бензин.
Тебе это не известно?
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Перший раз чую, а де саме дивитись? Просто я зазвичай заправляюсь на місцевій мережі, що жене бензин з Румунії, заїду на ОККО чи ВОГ, хоч подивлюсь звідки в них бензин.
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В селах, где проживаете вы, видимо не указывают.
Для вас любой сойдет.
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Так вы с Ксюхой в эпицентре коронавируса...??? "Ринок братської нам України - це преміальний ринок", - Лукашенко про партнерство в нафтопереробці - Цензор.НЕТ 1787
Горите синим пламенем!!!
Нет на вас санжарцев!
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Я да, а Ксенія здається з Волині, трохи далеко.
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Санта Барбара, ще один родич знайшовся.
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Прочитал первые комментарии, чем вам не подходила солярка белвруская для танков и керосин для ВВС Украины, были другие варианты?Так и последних сяброу просерите от злости, и да:каму Лука бацька,таму i ***** дзядзька
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За солярку чи бензин приймають в брати? При чому тут взагалі торгівля.
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не обращай внимания ,тут много дИбилов слепых ,лишь бы гнать на всех кроме педросовых .
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Прошу Вас, не делайте себе мнение об украинцах по постам на этом сайте.
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Ще трохи проблем з масквабадом і бацька почне казати "Слава Україні".
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Ех, люблю до родочів дружини в *********** їздити... Файно приймають, три дні голова потім болить від тої бульбашівки
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Гэта атрымлiваецца, што жонка у цябе "**********"
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По мне,Украине треба самой НПЗ в строй ставить,та делать свой бензин "Ринок братської нам України - це преміальний ринок", - Лукашенко про партнерство в нафтопереробці - Цензор.НЕТ 5743
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Да ,у вас много НПЗ за последние годы позакрывали.
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За бюджет, что бы потом пархатый бородатый дядя из Днепра его забрал себе?
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Раньше Путин все говорил, что он старший брат и войной пошел в Украину. А это еще один брат отыскался. Этот брат топил Украину, как только можно, все старался угодить Путину. А это побил горшки с Путиным и вдруг вспомнил, что он брат. Украина не нуждается в таких братьях. Лучше быть сиротой, чем иметь таких братьев.
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Схоже, Президент Лукашенко починає остивати до "братніх обіймів" москаля. Лиш би не запізно - не нафта і не газ тут головне, а національна гідність, національні святині і цінності.
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