 "Ринок братської нам України - це преміальний ринок", - Лукашенко про партнерство в нафтопереробці. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфас-Україна", про це Лукашенко заявив у ході наради з урядом у вівторок.

"Ми можемо працювати разом. Домовитися з Україною, країнами Південно-Східної Європи разом працювати і постачати нафтопродукти на цей ринок, купуючи нафту через порт Одеси", - сказав він.

"Ринок Півдня, перш за все, братської нам України - це преміальний ринок. На Мозирському заводі виробляється якісний продукт, це навіть українські водії говорили", - додав Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусь у березні почне імпорт нафти трубопроводом Одеса-Броди

На його думку, аналогічну співпрацю можна налагодити на НПЗ "Нафтан", який розташований у Вітебській області, недалеко від латвійського кордону.

"Ми можемо повністю взяти і разом працювати з Естонією, Латвією і Литвою, плюс Білорусь і інший ринок - якщо це потрібно буде. Переробляти нафту і продавати північним нашим сусідам", - сказав Лукашенко, коментуючи можливий маркетинг поставок нафтопродуктів з "Нафтан".

"Ринки є, хороші, близькі ринки, але потрібна логістика. За останні місяці ми багато пропрацювали щодо поставок нафти", - додав президент.

Як повідомлялося, Білорусь в умовах відсутності поставок нафти від великих російських нафтових компаній робить активні кроки з диверсифікації імпорту нафти. У березні очікується початок поставок нафти на Мозирський НПЗ азербайджанської нафти з порту Одеси нафтопроводом Одеса - Броди. У вівторок Лукашенко доручив у стислі терміни добудувати інфраструктуру північної ділянки білоруської "Дружби", що дозволить забезпечити поставку нафти з порту Клайпеда на білоруський НПЗ "Нафтан" трубопроводом.