 Туреччина вперше в історії використовувала "рої безпілотників" у Сирії. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, це стало військовою новинкою, яка продемонструвала технологічну майстерність Анкари на полі бою. Глава турецького оборонпрому Ісмаїл Демір опублікував відеозапис принципу роботи "роїв" ударних безпілотників.
У відповідь на сирійський авіаудар, в результаті якого загинули 33 турецькі військові, Анкара розгорнула і використовувала для скоординованих дій безпрецедентну кількість безпілотників.
Вперше в історії "рої" безпілотників дали змогу взяти під контроль таку велику територію.
и сделать толком не могут
ЦЕНЗОР выдавай новость!
ему лучше примерзшим пересидеть
The Syrian Observatory for Human Rights сообщает, что еще один сирийский военный самолет был сбит F-16 ВВС Турции в воздушном пространстве провинции Идлиб. Он упал недалеко от населенного пункта Джиср аш-Шугур в южной части провинции - на территории, контролируемой режимом. Официальный Дамаск пока не подтверждает этой информации.
Ранее, 1 марта, минобороны Турции сообщило, что над провинцией Идлиб были сбиты два фронтовых бомбардировщика Су-24 ВВС Сирии. По сведениям SOHR, они были сбиты F-16 турецких ВВС, которые находились в районе города Искендерун, в воздушном пространстве Турции. Оба самолета упали на территории, контролируемой режимом, недалеко от города Маарат ан-Нуман, судьба пилотов неизвестна.Сирийское государственное агентство SANA утверждает, что правительственные войска сбили три турецких беспилотных летательных аппарата. Несмотря на ранее поступившие сообщения о контроле режима над городом Саракиб, - стратегическим населенным пунктом, расположенным на пересечении дороги Алеппо-Дамаск с шоссе, ведущим в приморскую Латакию, сообщается, что подразделения сирийской армии продолжают вести бой за этот город.
Но думаю что там где будут работать вражеские системы Электронного подавления - этих дронов попросту вырубят и они попадают на землю.
Kогда русское говно (простите за тавтологию)-Хуйло говорит "мы воюем не с Украиной, с Америкой!", просто спросите -
а через Берингов пролив не ближе......???
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???
!
Только сколько всё это стоит?
с индивидуальным наведением на глаз.
НОВЫЕ МИКРО-ДРОНЫ США(НАТО). ИХ ПРОСТО - ЦЕЛЫЙ РОЙ.
https://youtu.be/ocNCdpsLhqY
Главное - защищённое управление с каналом со спутника, чтобы не помешали московитские средства радио-электронной борьбы.
Пусть борются ракетами и истребителями - московитским домохозяйкам понравится.
дшей войне.