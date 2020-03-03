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 Туреччина вперше в історії використовувала "рої безпілотників" у Сирії. ВIДЕО

Туреччина розгорнула в Сирії безпрецедентну кількість бойових дронів, щоб завдавати ударів по підтримуваним Росією сирійським урядовим силам.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, це стало військовою новинкою, яка продемонструвала технологічну майстерність Анкари на полі бою. Глава турецького оборонпрому Ісмаїл Демір опублікував відеозапис принципу роботи "роїв" ударних безпілотників.

У відповідь на сирійський авіаудар, в результаті якого загинули 33 турецькі військові, Анкара розгорнула і використовувала для скоординованих дій безпрецедентну кількість безпілотників.

Вперше в історії "рої" безпілотників дали змогу взяти під контроль таку велику територію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туреччина проводить у Сирії операцію "Весняний щит": знищено винищувач, 103 танки і десятки САУ

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3179051
 
   
 Топ коментарі
 
дроны с косами летять ... и тишина
Турция впервые в истории использовала "рои беспилотников" в Сирии - Цензор.НЕТ 2301
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Надо быстрей и у себя создавать войска управления беспилотными аппаратами. Туреччина вперше в історії використовувала "рої безпілотників" у Сирії - Цензор.НЕТ 3999
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замечательная сцена... Слышу музыку Вагнера и стоны вагнера
Туреччина вперше в історії використовувала "рої безпілотників" у Сирії - Цензор.НЕТ 4461
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Ну шо вам сказать... it's a smell of...victory...
Туреччина вперше в історії використовувала "рої безпілотників" у Сирії - Цензор.НЕТ 6764
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Путін так хотів справжніх трєніровок своїм іхтамнєтам - отримав ...
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Все! росіяни залишаться без помідорів місяця на півтора, а потім знову цьом-цьом Пуйло з Ердоганом іііі... на Парад побєдобєсія запросять, колорадочку на грудь повєсят!
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Дронпідготвка для заглядування Ердогана в очі Х...йлу - зустріч у Москві планується ось-ось
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Рои турецких беспилотников зробили купу мокшанского лайна.
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І показали Україні, яка не має потужних ВПС і ВМС, у якому потрібно рухатися напрямку. Адже безпілотні скажімо плавзасоби можуть кошмарили великі і потужні кораблі, їх не можна буде дістати торпеда и і важко буде поцвлити стрілецькою зброєю, не кажучи вже про ракеты. Головне, щоб безпілотників було багато.
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Та куйловским ихтамнетам достаётся не меньше .
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До наших ще не дійшло... КБ Антонова длубається пальцем в носі, чекає "восстановленияпорушенныхсвязей" з роісєй.
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Вот таких беспилотников надо закупать на случай массированной атаки врага.
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а чего бы не разработать? КБ Прогресс занят продлением ресурса, Богуслаев - ваще непонячтно чем, Антонов - ну подскажи... Им нужна инвестиционная няня?
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"Почта Роисси" давно ударные дроны использует
Туреччина вперше в історії використовувала "рої безпілотників" у Сирії - Цензор.НЕТ 706
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такие ракеты в раше по 25 лет делают.
и сделать толком не могут
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На сегодня рашка ВТОРАЯ в мире по числу беспилотников - более 2000 летальных аппаратов. Почему своих до сих пор не производим ?
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А ЗЕ за один день свернул ракетную программу.
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Турция показала пример, как необходимо вести переговоры с Путиным и его союзниками. Показала слабость российской армии, неспособность вести современную войну. За несколько дней фактически разгромила Асадо-Путинскую армию. Украине есть с кого брать пример. Необходимо наладить всяческие отношения с Эрдоганом.
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Да , Эрдоган уже вызван в Кремль 5 марта к путьке для отчёта и получения дальнейших от него инструкций.
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Ожившая фантастика,это реально страшно.
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Россияне ещё не видели управляемых американских пуль
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Турецкий F-16 сбил еще один сирийский самолет!



ЦЕНЗОР выдавай новость!
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Кузя ещё подвезёт,нужно только ,чтобы его разморозили
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Кузя в Сириюшку не хочет.
ему лучше примерзшим пересидеть Туреччина вперше в історії використовувала "рої безпілотників" у Сирії - Цензор.НЕТ 9088
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12:09.
The Syrian Observatory for Human Rights сообщает, что еще один сирийский военный самолет был сбит F-16 ВВС Турции в воздушном пространстве провинции Идлиб. Он упал недалеко от населенного пункта Джиср аш-Шугур в южной части провинции - на территории, контролируемой режимом. Официальный Дамаск пока не подтверждает этой информации.
Ранее, 1 марта, минобороны Турции сообщило, что над провинцией Идлиб были сбиты два фронтовых бомбардировщика Су-24 ВВС Сирии. По сведениям SOHR, они были сбиты F-16 турецких ВВС, которые находились в районе города Искендерун, в воздушном пространстве Турции. Оба самолета упали на территории, контролируемой режимом, недалеко от города Маарат ан-Нуман, судьба пилотов неизвестна.Сирийское государственное агентство SANA утверждает, что правительственные войска сбили три турецких беспилотных летательных аппарата. Несмотря на ранее поступившие сообщения о контроле режима над городом Саракиб, - стратегическим населенным пунктом, расположенным на пересечении дороги Алеппо-Дамаск с шоссе, ведущим в приморскую Латакию, сообщается, что подразделения сирийской армии продолжают вести бой за этот город.
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Неясно из видео эти дроны как и какой удар наносят? Одноразово подрываются как граната? Если так то это скорее психологическое оружие против пехоты. Стоимость дрона не окупится размером наносимого им ущерба по врагу. Но как психологическое оружие может быть ОЧЕНЬ эффективным!
Но думаю что там где будут работать вражеские системы Электронного подавления - этих дронов попросту вырубят и они попадают на землю.
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Там наверняка можно ставить различные типы мини-боеголовок, сравнимо по мощности с РПГ-7, для поражения небронированных целей (различные авто, джипы, грузовики) и скоплений пехоты. А так же примеру, артиллерийских, миноментных, пулеметных и птур позиций вместе с расчетами. Стоимость дрона вполне сопоставима со всем вышеперечисленным. Что до систем РЭБ, так это не китайские поделки с али-экспресс, у них есть система защиты от РЭБ. Кроме того, обычно сначала идёт разведка, засекаются системы РЭБ, идёт их подавление и только потом наносится удар. Так, что никто ничего не вырубит )
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по заранее запрограммированному маршруту этому дронику до одного места ваши рашкованские системы
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Сто тридцать пять танков и 2500 ассадитов неплохое "психологическое" оружие. Иногда лучше подумать, прежде чем высказывать мысль.
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ПрЮфет,мордва анало Говнетовская,как тебе уровень мышебратства?
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Конечно ,как в Сирии ,уже вырубили.Только не дроны а кацапско -сирийские войска.
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.
Kогда русское говно (простите за тавтологию)-Хуйло говорит "мы воюем не с Украиной, с Америкой!", просто спросите -
а через Берингов пролив не ближе......???
.
???
!
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Как в кино....
Только сколько всё это стоит?
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Сколько стоит 155-мм выстрел из современной гаубицы погугли ) Война вообще дорогое удовольствие, особенно если её проиграть.
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Погугли и сибя в ..... Не знаешь ответа на вопрос - не лезь.
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на гибридных эрэфийских ихтамнетов, Турция успешно (от слова "оху@нно") ответила гибридной авиацией (дронами). ну, соточку перед обедом "за Султана"!
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Жодної гібридності , просто достойно відповіла . Дай , Боже , здоров'я пану Ердогану !
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а у нас були рої рошенівських магазинів на кожному кроці
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Зато у нас Петя закупил сотни санитарных бобиков. Делайте вывод кто собирается воевать а кто раненых и убитых возить
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А что закупил писюанист? Зедебилы такие примитивные.
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Купив сам у себе , ще й із геть поганим опаленням салону! Про гроші воно думало , а не про поранених .
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Вот ты подонок редкостный рашистский
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Главная проблема малых дронов это низкая дальность полета (примерно 6-10 км). На передовой линии соприкосновения с врагом их еще можно использовать. Но гораздо эффективнее их было бы использовать в глубоком тылу против колон техники, складов, инфраструктурных объектов.
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Военные разрабатывают нанороботов, которые могут проникать всюду. Войны становятся круче
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Такой рой увидеть любая армия побежит оставляя говняный след за собой. Тупо не хватит ракет их сбить. Зато наши стратеги визжат что Петя закупил аж 6 дронов с которыми нужно срочно атаковать оборону врага
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От визга Алекса Сурового любой дрон превратится в дерьмо! Срочно на передовую!
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На передовую поедут петеботы. Сядут в санитарные китайские петемобили, возьмут миномьеты Пашинского и поедут воевать.
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У армии Путена. Как и надувные солдаты. Их еще называют ихтамнетами
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Турки красавчики! Вот на кого надо равняться в оборонной сфере!
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Нам вчитись і швиденько робити тисячі безпілотників - від найбільших ( типу американських) до найменших, як на відео.
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Кому это "нам"? Зеле нафиг не надо. У него в голове война уже закончилась.
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При чем здесь я? За зелю ты голосовал. А зеля с русней воевать не способный. Зеля русне только жопы вылизывать может.
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Турки пока не накакают на могилы русалкам хрен успокоятся!
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Русаки скоро своих Дронов запустят со Сколково)))
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Нихрена турки не понимают в тактике и стратегии! Главное - это перестать стрелять!!!
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Беспилотники-штурмовики, беспилотники-бомбардировщики, беспилотники- истребители... скоро войны будут напоминать сюжеты из амер.фильмов конца 90х- начало 20х. Любая страна с норм.армией будет развивать эту область, в следствии её эффективности. Думаю, больше всех преуспеет Китай - возьмут за счет кол-ва выпускаемой продукции, уж штамповать они умеют, хоть и в качестве их продукция будет уступать развитым странам. Но и сов.танк Т34 усупал немецким, однако выиграл по итогу, за счет дешевизны и топорности в производстве, что обеспечило его массовость. Главное, чтобы не реализовалась другая страшилка амер.фильмов- восстание машин против человечества)
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Да, только представит- всё небо в боевых дронах Туреччина вперше в історії використовувала "рої безпілотників" у Сирії - Цензор.НЕТ 7361
Туреччина вперше в історії використовувала "рої безпілотників" у Сирії - Цензор.НЕТ 8543
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Круто.Я так понял это у них баражирующий боеприпас.А почему у нас таких нет?Можно у турок или поляков попросить,они поделятся.
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А нафига? У нас совместные патрули и выборы в октябре...
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Ну, у россиян скульптуры в Якутии тоже неплохие...
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Московиты выдадут своим пилотам Су-27 мухобойки пятого поколения
с индивидуальным наведением на глаз.
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Судя по видео... Они не точно попадают... разве что по скоплению живой силы - могут причинить урон... И ещё...- думаю, что каждый такой дрон управляется отдельно и в ручную - судя по хаотичности поведения... Особенно это заметно при взлете...
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Думать ,чебурЭк с собачатиной,- это не твое ,твое -тупо набирать тексты-методички лахтинские....
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Рой дронов,це разроботка США успешно позаимствованная турками.
НОВЫЕ МИКРО-ДРОНЫ США(НАТО). ИХ ПРОСТО - ЦЕЛЫЙ РОЙ.

https://youtu.be/ocNCdpsLhqY Туреччина вперше в історії використовувала "рої безпілотників" у Сирії - Цензор.НЕТ 3122
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Если сравнить стоимость таког дрона и танка или БТРа, то применение вполне оправдано.
Главное - защищённое управление с каналом со спутника, чтобы не помешали московитские средства радио-электронной борьбы.
Пусть борются ракетами и истребителями - московитским домохозяйкам понравится.
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Стоячи аплодую , туркам. Розробити серії дронів за призначенням це - півсправи. Вони відпрацювали ще й методику і методологію, чи то пак, тактику і стратегію застосування "хмар" безпілотників. І все у них вийшло.
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А что, наши КБ не могут разработать и внедрить производство дронов? Страна авиакосмическая? А ведь в войсках дронов нет. Специалистов нет. А ведь массовое появление подобных ударных аппаратов на поле боя давно бы позволило изменить ситуацию на восточном фронте. Но как всегда, генералы готовятся к проше
дшей войне.
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а основной прикол в том, что от беспилотников, в настоящее время, эффективной защиты нет ни у кого......
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