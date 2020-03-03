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 Політика України, Здоров'я
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Все про:Мінздоров'я (1195) Ляшко Віктор (24) COVID-19 (461)

 Виявлення першого випадку зараження коронавірусом COVID-19 в Україні, - брифінг заступника голови МОЗ Ляшка. ВIДЕО

В Україні зафіксовано перший випадок зараження новим коронавірусом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко на спеціальному брифінгу розповів про подробиці виявлення вірусу і роботу медиків з першим хворим на коронавірус.

"Сьогодні в Україні підтверджено перший випадок коронавірусу", - сказав Ляшко.

За його словами, станом на понеділок було чотири випадки підозри на захворювання коронавірусом, один з яких і підтвердився.

Зараз проводиться робота з колом оточення особи з підтвердженим коронавірусом. "І це коло невелике", - зазначив Ляшко.

Головний санлікар України розповів, що хворий - чоловік, який повернувся з Італії, де вони з дружиною подорожували. Після повернення вони самоізолювалися, і через два дні у чоловіка були виявлені симптоми коронавірусу. Чоловік був доставлений у госпітальну базу, визначену Управлінням МОЗ в Чернівецькій області.

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Симптоми у хворого з'явилися 28 лютого, госпіталізація відбулася 29 лютого, а в понеділок, 2 березня, ввечері - підтверджено коронавірус.

У дружини хворого якихось симптомів не спостерігається.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3179045
 
   
 Топ коментарі
 
Скелетская, слазь с физрука, пора на брифинг!
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чого воно все время як дебильнувато посмихается недолугое... ля оно считает что его посада защитит от вирусов???!!!
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Дебільнувато посміхається, дебільнувато говорить, дебільнувато поводиться - таке під силу лише дебілу.
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а чо ніхто мене не поправляє? тіпа, не саьйєрі, а моzарт, а я такий: "а какая уже разніца?"
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уберите короновирус из новостей - надоели!
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Краще я тебе приберу. Брифінг заступника голови МОЗ Ляшка про виявлення першого випадку зараження коронавірусом COVID-19 в Україні - Цензор.НЕТ 7317
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У цьго чувака такий вигляд, ніби він веде пресконференцію перед самим Вірусом!
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Радуетесь , твари ?
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Не сразу. Сначала будут забивать кирпичами всех чихнувших...
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Скелетская, слазь с физрука, пора на брифинг!
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погодь, там еще ящик с кондомами не закончился.
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У нас багато людей зараз приїзджає з півночі Італії багато хто не самоізолюється ходять шукають квартири купляють матеріали для ремонту ніхто і не думає самоізолюватись бо немає симптомів а Пасха скоро і до неї треба ремонти зробити. На кордоні у них тільки поміряли температуру і все...
А тут 21 прилетів а 27 тільки симптоми... добре що якись адекватний нікуди не ходив..
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Сегодня:

- очереди в супермаркетах
- маски и дез средства +1000%
- очереди на заправках
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скупуйте тонни презервативів - єдине що допомагає від коронавірусу
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а я вже думав, що зедрисня настільки сумне гімно, що нас і коронавірус оминає
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Имя сестра, имя! (с). А в какой области зафиксировали?
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это тайна. Если сказать то местное население сожжет больницу а потом на дымящихся руинах споет гимн.
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Зафіксували - це те, що вдалося. А скільки не зафіксували? Ось найцікавіше питання. Риторичне. Без відповіді.
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Ляшко...ты Радуцкого сегодня видел? чего не сообщил ему, не обрадовал, ибо он же брешет что нет коронавируса??? ну как-то договаривайтесь....
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мало кто самоизолируется у нас.... моя подруга ребенка с ротавирусом в лицей отправляла....
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Вчора були у дитячій лікарні одного з райцентрів. На 30 ліжкомісць - 50 хворих дітей!
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Уяви, що в цьому місті раптово почалась епідемія короновірусу. Ти не бачив тих лікарів, і не чув іхніх розмов.
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Дети коронавирус переносят легче чем грипп. Врачи должны знать, если они действительно врачи а не понакупали дипломы "за сало".
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Дети либо не болеют коронавирусом, либо болеют очень легко. Перед тем как брехать изучи статистику и демографию заболевания.
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Перед тем, как писать свой идиотский комментарий, будь добр, потрудись внимательно прочитать то, на что ты собираешься изливать свои мысли.
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Какое счастя. Ребенок выжил, благодаря иммунитету, но остался сиротой, потому как у мамы с папой иммунитет похуже.
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Вчера утверждал что короновируса не будет, сегодня уже есть. Увольняйся брехло.
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Как ни смешно, самые защищенные от вируса сейчас те, кто на карантине в Санжарах. Скелетская что-то знала...
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Их выпустят через пять дней. Успеют заболеть.
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Шо оно ржет дауны дэбилы шо смешного зеленский набрал откуда
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всьо харашо. Мінздрав работаєт чотко. По мєрє распространєнія будут фіксіровать етапи *) - в кніжічку запішу!
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Отправить носителя в тур по золотому кольцу описи.
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глядячи на ляшка, трєвожно за мінздав.
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они приехали или прилетели?
если прилетели. проверяйте срочно, тех кто в самолете с ним был
если в поезде тоже. фамилии все есть по билетам.
если полыхнет, медитации от доктора комаровского не помогут. и все прозреют.
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Что происходит в Китае -
https://www.youtube.com/watch?v=7CT2KQ5FcKE
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В 11:04, депутат "слуги народа", основатель клиники "Борис" заявил в Украине короновируса нет. Кому-то довелось лечиться в "Борис"
Мое мнение, что о короновирусе на территории Украины уже было известно, только наша тупая до костей мозгов власть не знает что с этим делать. Поэтому начинают играть с отставками, законамии про люстрации и тд, чтобы отвлечь людей от очередного провала.
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