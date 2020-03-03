 Виявлення першого випадку зараження коронавірусом COVID-19 в Україні, - брифінг заступника голови МОЗ Ляшка. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко на спеціальному брифінгу розповів про подробиці виявлення вірусу і роботу медиків з першим хворим на коронавірус.
"Сьогодні в Україні підтверджено перший випадок коронавірусу", - сказав Ляшко.
За його словами, станом на понеділок було чотири випадки підозри на захворювання коронавірусом, один з яких і підтвердився.
Зараз проводиться робота з колом оточення особи з підтвердженим коронавірусом. "І це коло невелике", - зазначив Ляшко.
Головний санлікар України розповів, що хворий - чоловік, який повернувся з Італії, де вони з дружиною подорожували. Після повернення вони самоізолювалися, і через два дні у чоловіка були виявлені симптоми коронавірусу. Чоловік був доставлений у госпітальну базу, визначену Управлінням МОЗ в Чернівецькій області.
Симптоми у хворого з'явилися 28 лютого, госпіталізація відбулася 29 лютого, а в понеділок, 2 березня, ввечері - підтверджено коронавірус.
У дружини хворого якихось симптомів не спостерігається.
Так вірніше
А тут 21 прилетів а 27 тільки симптоми... добре що якись адекватний нікуди не ходив..
- очереди в супермаркетах
- маски и дез средства +1000%
- очереди на заправках
если прилетели. проверяйте срочно, тех кто в самолете с ним был
если в поезде тоже. фамилии все есть по билетам.
если полыхнет, медитации от доктора комаровского не помогут. и все прозреют.
https://www.youtube.com/watch?v=7CT2KQ5FcKE
Мое мнение, что о короновирусе на территории Украины уже было известно, только наша тупая до костей мозгов власть не знает что с этим делать. Поэтому начинают играть с отставками, законамии про люстрации и тд, чтобы отвлечь людей от очередного провала.