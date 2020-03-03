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Все про:безпілотник (440) Сирія (1523) Туреччина (1074)

 Російські пропагандисти з Серакіба: "По штурмовій групі вдарив безпілотник, машина "швидкої" знищена ракетою - "гуманні" методи війни від турків". ВIДЕО

Турецькі безпілотники продовжували чергувати в небі Сирії, завдаючи ударів по армії Асада в провінції Ідліб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

В мережі опубліковано відео, на якому видно, як колона танків і бронемашин, які належать режиму (включно з його московськими союзниками) повністю знищена за допомогою БЛА.

Російські пропагандисти ANNA-News (співробітники цього агентства неодноразово висвітлювали війну на Донбасі на стороні гібридних військ РФ) також скаржаться, на активність турецьких БЛА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Асадити за підтримки авіації РФ взяли під контроль місто Саракіб у Сирії

"Турецькі безпілотники продовжували чергувати в небі, але їхня активність після роботи сирійської ППО значно зменшилася. Та й урядові сили зробили висновки з недавніх невдач. Набравшись сміливості, ми вирішили взяти участь в зачистці міста Серакіб ... Одна зі штурмових груп пішла вперед, і по ній вдарив безпілотник. Поранених і вбитих приїхав забирати пікап. Але його спіткала та ж доля - дуже нагадує тактику снайперів. Один з поранених зміг забігти до нас в будинок, і ми стали його перемотувати. Осколок влучив у ногу, кров вдалося зупинити. Тут побачили, що під'їхали машина "швидкої", і вона була відразу ж знищена ракетою. Такі ось "гуманні" методи ведення війни від турків. Наш квадрат стали сильно накривати "Артою", "клали" близько - метрів за 15 від будівлі. Так і довелося сидіти з нашим мимовільним знайомим і слухати "вхідні". Але тут нарешті включилася "своя арта". І поки між "нашою" і "ненашою" йшла дуель, ми всі змогли вибратися. Під кінець дня група, з якою йшли, дісталася до північної околиці Серакіба", - описали те, що відбувається, російські пропагандисти.

Російські пропагандисти з Серакіба: По штурмовій групі вдарив безпілотник, машина швидкої знищена ракетою - гуманні методи війни від турків 01
Російські пропагандисти з Серакіба: По штурмовій групі вдарив безпілотник, машина швидкої знищена ракетою - гуманні методи війни від турків 02

Як повідомлялося раніше, сили Башара Асада спільно із загонами радикального угруповання за підтримки російської авіації "Хезболла" захопили місто Саракіб на північному заході Сирії.

Раніше міністр оборони Туреччини відзвітував про хід операції "Весняний щит", яку ця країна проводить в сирійській провінції Ідліб. За його словами, на сьогоднішній день турецькі сили знищили два бойові літаки режиму, два безпілотники, вісім вертольотів, п'ять систем ППО, 135 танків, 86 гармат і гаубиць, 16 ПТРК і мінометів, 77 БТР, дев'ять складів боєприпасів, а також 2557 бойовиків режиму Асада.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3179038
 
   
 Топ коментарі
 
" Такие вот "гуманные" методы ведения войны от турок " значит когда москальская авиация бомбит больницы это не считается а вдруг тут возмутились и вспомнили про гуманизм Российские пропагандисты из Серакиба: "По штурмовой группе ударил беспилотник, машина "скорой" уничтожена ракетой - "гуманные" методы войны от турок" - Цензор.НЕТ 2333
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Іхтамнетів потрібно знищувати де б вони не були.
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А почему машина не обозначена как медицинская? Нет ЯРКО выраженного красного креста (в мусульманских странах вроде красный полумесяц) на белом фоне нанесенного на крышу и бока эвакуационного транспорта.

Без выше описанного - это боевая техника.
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Мудозвон Рудольфович Вечерний...

Он же - ПРОПАГАНДОН ШАПИРО...

Вот, что ПРОПАГАНДОН-ШАПИРО говорил про
Крым в 2013-ом году, а вот, что потом (не прошло и года) в 2014-ом:

https://joker.ykt.ru/2018/03/03/solovev-pro-krym-v-2013-i-v-2014-godah-chto-to-tut-ne-shoditsya.html

ВОТ ШАПИРО В ИТАЛИИ - СМОТРЕТЬ ВСЕМ!!!

ПТИЦА ОБОСРАЛА ШАПИРУ СВЕРХУ (подлинное
видео) https://www.youtube.com/watch?v=HuD-yCxb3W4

https://www.youtube.com/watch?v=i9MuvWmj_MQ

ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО У ШАПИРЫ В ИТАЛИИ...

https://tvrain.ru/teleshow/fake_news/solovev-490236/
Вид на жительство - это не виза (туристическая, деловая, студенческая и т.п.).
Этот документ предполагает ряд обязательств в стране пребывания, в том числе
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Смотрю я на все эти штучки с дронами и родилась у меня мысль - а не сделать ли дрон размером с шмеля? А питать его широкоугловым радиоизлучением?
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В скрепостане это схавают и еще будут возмущаться и клеймить позором турков. А ты Эрдоганушка, по самым "гуманным бронированным автомобилям" насыпай по полному!
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Гуманнизм и война в принципе не совместимые понятия!!!!!
Я в принципе за то, что надо ставить в приоритет жизни наших военных и граждан, и уничтожать врага, даже если он прячется за спинами гражданских!!!!
Один раз не пожалеть - больше не будет прятаться!!!!
А как я заметил гумманизмом прикрываются шавки врага и крысы чинуши, что бы оправдать свою преступную бездеятельность во время войны!!!!
Если бы это не стоило жизни солдатам и нашим гражданам - мне мы было насрать!
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Гуманизм и война это несовместимые понятия потому что нет ничего гуманного в том что бы называть вчерашнего мирного жителя ставшего добровольцем для защиты себя и своей семьи,а шире защиты мирной жизни в своей стране,как объекта посягательства агрессора .... называть той стороной которая должна гуманно выйти в чистое поле и там воевать за непонятные никому интересы.
Это ложь и гибридное лицимерие.
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Ви зараз про кого?, -"Чи нє пра мірних житєлєй дамбаса, що обрали собі прєпіздєнта 3.14дораса, а до кучі і долю собі і своїм дітям, а тепер вєрєщать, що їх абстрєлівают".
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Я не повторяю чужой бред.
Жители донбасса составляющие 12 - 15% от всего населения не могут выбирать президента всей стране так как находятся в меньшинстве.
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Значить, про них, я так і думав. Тоді ще питання:
"Ви допускаєте обстріли житлових масивів ЗСУ, якщо там гарантовано засів ворог?"
"Чи були випадки обстрілу ЗСУ мірних житєлєй дамбаса"?,-якщо так , чи є тому докази?
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Я допускаю обстрелы мирных жителей голосовавших за зеленую шмарклю.
Тут за это не банят,но очень шипят.
Вы же об этом хотели спросить когда спрашивали " и кто в этом во всем виноват"?
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Дивно коли цап - орк бекає про неналежне до нього ставлення.
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жалко, что эти "журналисты" смогли от туда выбраться.
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везли карову ражать а ие биндеравскиє турки распяли и изнасилавали под видом снегирей усыпанных беременніми мальчиками...
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дорогая Аня, за шо боролись, на то и напоролись....
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Айда турки молодцы. Кроме того даже знают тактику рашистов перевозить в якобы санитарных машинах боевиков и оружие. Жалко что в Украине за 6 лет вонны так и не дошло что рашистов нужно истреблять везде и кем бы они не прикрывались
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Ой какая беда у кацапов. Что то в Сирии тактика прятаться за спинами женщин и детей не проходит. Сирийские женщины не такие тупые как даунбаситы и крысчаны и не хотят собой и своими детьми прикрывать росийские танки.
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О как запели. А о том, как на Донбассе всегда особо охотились за санитарками, забыли?
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Мокшанські виродки, які своїми бомбами знищували цілі квартали в Сирії, ховаючи під завалами жінок та дітей ще щось тявкають про гуманність...
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Когда россияне в сирии травят людей и детей ядовитым газом и обстреливают мирные кварталы городов это нормально, а как дали россиянам по мордам, так сразу караул!! Мало дали!!
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А что же они залезли в санитарную машину? Сказал же сЦарь: -Надо спрятаться в коляску с младенцем!
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Государство-террорист говорит о гуманизме. Теперь я видел все.
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12:09.
The Syrian Observatory for Human Rights сообщает, что еще один сирийский военный самолет был сбит F-16 ВВС Турции в воздушном пространстве провинции Идлиб. Он упал недалеко от населенного пункта Джиср аш-Шугур в южной части провинции - на территории, контролируемой режимом. Официальный Дамаск пока не подтверждает этой информации.
Ранее, 1 марта, минобороны Турции сообщило, что над провинцией Идлиб были сбиты два фронтовых бомбардировщика Су-24 ВВС Сирии. По сведениям SOHR, они были сбиты F-16 турецких ВВС, которые находились в районе города Искендерун, в воздушном пространстве Турции. Оба самолета упали на территории, контролируемой режимом, недалеко от города Маарат ан-Нуман, судьба пилотов неизвестна.Сирийское государственное агентство SANA утверждает, что правительственные войска сбили три турецких беспилотных летательных аппарата. Несмотря на ранее поступившие сообщения о контроле режима над городом Саракиб, - стратегическим населенным пунктом, расположенным на пересечении дороги Алеппо-Дамаск с шоссе, ведущим в приморскую Латакию, сообщается, что подразделения сирийской армии продолжают вести бой за этот город.
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Ну тут все серъезно.
Или рашка убирается восвоясие или ей придется всерьез вступать в войну.
Делаем ставки госпада.
Я ставлю на убирается.
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Ну... начнем с того что якобы медтранспорт не маркирован соответственно (это если речь идет о машине на фото). То есть, оператор беспилотника принял этот лахмыдар за вспомогательный боевой транспорт. Теперь второй момент... кацапы б...дь о гуманизме завизжали?!) Вас там сук вообще типо нет))) По крайней мере многие уже этот пункт благодаря туркобандеровцам исполнили. Я уже не говорю что мокшане никогда на такую вещь как красный крест особого внимания не обращали, а им только за радость уничтожать тех, кто не может дать ответку. Так что возвращайтесь в свое болото 200-тым рейсом. И еще одно, вот помню я эти гумконвои в Украину))) По этому вы хоть марлевыми повязками обвешайтесь, кто вам ушлепкам верить будет что это медтранспорт. Да и тараканов давят ведь. Надеюсь что вы ушлепки скоро все вернетесь домой)))
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совершенно верно,транспорт не маркирован,тем более зная что работают беспилотники и авиация нет маркировки на крыше автомобиля! так что пусть не
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Эти идиёты даже нормальный фейк состряпать не могут. По какому такому признаку можно понять что то скорая? По надписи "ЙУХ" на двери?
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Щтурмовая группа на "санитарном"?!!! автомобиле?!
Судя по таким сообщениям,уже позагоняли крыс по норам и просто бьют по всему,что шевелиться.
Развлекаються?
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