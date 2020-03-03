 Російські пропагандисти з Серакіба: "По штурмовій групі вдарив безпілотник, машина "швидкої" знищена ракетою - "гуманні" методи війни від турків". ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
В мережі опубліковано відео, на якому видно, як колона танків і бронемашин, які належать режиму (включно з його московськими союзниками) повністю знищена за допомогою БЛА.
Російські пропагандисти ANNA-News (співробітники цього агентства неодноразово висвітлювали війну на Донбасі на стороні гібридних військ РФ) також скаржаться, на активність турецьких БЛА.
"Турецькі безпілотники продовжували чергувати в небі, але їхня активність після роботи сирійської ППО значно зменшилася. Та й урядові сили зробили висновки з недавніх невдач. Набравшись сміливості, ми вирішили взяти участь в зачистці міста Серакіб ... Одна зі штурмових груп пішла вперед, і по ній вдарив безпілотник. Поранених і вбитих приїхав забирати пікап. Але його спіткала та ж доля - дуже нагадує тактику снайперів. Один з поранених зміг забігти до нас в будинок, і ми стали його перемотувати. Осколок влучив у ногу, кров вдалося зупинити. Тут побачили, що під'їхали машина "швидкої", і вона була відразу ж знищена ракетою. Такі ось "гуманні" методи ведення війни від турків. Наш квадрат стали сильно накривати "Артою", "клали" близько - метрів за 15 від будівлі. Так і довелося сидіти з нашим мимовільним знайомим і слухати "вхідні". Але тут нарешті включилася "своя арта". І поки між "нашою" і "ненашою" йшла дуель, ми всі змогли вибратися. Під кінець дня група, з якою йшли, дісталася до північної околиці Серакіба", - описали те, що відбувається, російські пропагандисти.
Як повідомлялося раніше, сили Башара Асада спільно із загонами радикального угруповання за підтримки російської авіації "Хезболла" захопили місто Саракіб на північному заході Сирії.
Раніше міністр оборони Туреччини відзвітував про хід операції "Весняний щит", яку ця країна проводить в сирійській провінції Ідліб. За його словами, на сьогоднішній день турецькі сили знищили два бойові літаки режиму, два безпілотники, вісім вертольотів, п'ять систем ППО, 135 танків, 86 гармат і гаубиць, 16 ПТРК і мінометів, 77 БТР, дев'ять складів боєприпасів, а також 2557 бойовиків режиму Асада.
Он же - ПРОПАГАНДОН ШАПИРО...
Вот, что ПРОПАГАНДОН-ШАПИРО говорил про
Крым в 2013-ом году, а вот, что потом (не прошло и года) в 2014-ом:
https://joker.ykt.ru/2018/03/03/solovev-pro-krym-v-2013-i-v-2014-godah-chto-to-tut-ne-shoditsya.html
ВОТ ШАПИРО В ИТАЛИИ - СМОТРЕТЬ ВСЕМ!!!
ПТИЦА ОБОСРАЛА ШАПИРУ СВЕРХУ (подлинное
видео) https://www.youtube.com/watch?v=HuD-yCxb3W4
https://www.youtube.com/watch?v=i9MuvWmj_MQ
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО У ШАПИРЫ В ИТАЛИИ...
https://tvrain.ru/teleshow/fake_news/solovev-490236/
Вид на жительство - это не виза (туристическая, деловая, студенческая и т.п.).
Этот документ предполагает ряд обязательств в стране пребывания, в том числе
Я в принципе за то, что надо ставить в приоритет жизни наших военных и граждан, и уничтожать врага, даже если он прячется за спинами гражданских!!!!
Один раз не пожалеть - больше не будет прятаться!!!!
А как я заметил гумманизмом прикрываются шавки врага и крысы чинуши, что бы оправдать свою преступную бездеятельность во время войны!!!!
Если бы это не стоило жизни солдатам и нашим гражданам - мне мы было насрать!
Это ложь и гибридное лицимерие.
Жители донбасса составляющие 12 - 15% от всего населения не могут выбирать президента всей стране так как находятся в меньшинстве.
"Ви допускаєте обстріли житлових масивів ЗСУ, якщо там гарантовано засів ворог?"
"Чи були випадки обстрілу ЗСУ мірних житєлєй дамбаса"?,-якщо так , чи є тому докази?
Тут за это не банят,но очень шипят.
Вы же об этом хотели спросить когда спрашивали " и кто в этом во всем виноват"?
The Syrian Observatory for Human Rights сообщает, что еще один сирийский военный самолет был сбит F-16 ВВС Турции в воздушном пространстве провинции Идлиб. Он упал недалеко от населенного пункта Джиср аш-Шугур в южной части провинции - на территории, контролируемой режимом. Официальный Дамаск пока не подтверждает этой информации.
Ранее, 1 марта, минобороны Турции сообщило, что над провинцией Идлиб были сбиты два фронтовых бомбардировщика Су-24 ВВС Сирии. По сведениям SOHR, они были сбиты F-16 турецких ВВС, которые находились в районе города Искендерун, в воздушном пространстве Турции. Оба самолета упали на территории, контролируемой режимом, недалеко от города Маарат ан-Нуман, судьба пилотов неизвестна.Сирийское государственное агентство SANA утверждает, что правительственные войска сбили три турецких беспилотных летательных аппарата. Несмотря на ранее поступившие сообщения о контроле режима над городом Саракиб, - стратегическим населенным пунктом, расположенным на пересечении дороги Алеппо-Дамаск с шоссе, ведущим в приморскую Латакию, сообщается, что подразделения сирийской армии продолжают вести бой за этот город.
Или рашка убирается восвоясие или ей придется всерьез вступать в войну.
Делаем ставки госпада.
Я ставлю на убирается.
есть видео пилота со сбитого ероплана
Судя по таким сообщениям,уже позагоняли крыс по норам и просто бьют по всему,что шевелиться.
Развлекаються?