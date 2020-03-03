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 Політика України
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 Атомна бомба - це найефективніший спосіб вирішити проблеми з РФ раз і назавжди, - "слуга народу" Потураєв. ВIДЕО

Народний депутат з фракції "Слуга народу", заступник голови комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв заявив, що атомна бомба стала б найефективнішим рішенням проблем у війні з РФ.

Про це він заявив у ході презентації концепції нового телеканалу для тимчасово окупованих територій, відповідаючи на запитання, чи буде вестися проти нового каналу під назвою "ДІМ" радіоелектронна боротьба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Дніпровську панораму.

"Вона [Росія] і так це робила. Ми готові, що проти нас буде вестися радіоелектронна боротьба. Атомної бомби, щоб жбурнути на Москву, у нас поки немає, а це найбільш ефективний спосіб, щоб вирішити цю проблему раз і назавжди", - заявив Потураєв.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3179031
 
 
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Якщо була б нормальна, націоналістична, а не проросійська влада всі ці роки, то США, давно б дали бомбу за формулою Ізраїля - «ї в нас нема, але якщо треба ми ї використаємо». Але вся влада пороха і зеленського - це російсько-українська олігархія, де всі між собою пов'язані криміналом, бізнес та родинними зв'язками. Хто ж буде давати бомбу ворогу.
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А що, ***** в очко заглянути вже недостатньо? А чого ж так, там таке бажання миру дехто бачить...
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В последнее время поражает с какой легкостью рассуждают дегенераты о применении ядерного оружия,как будто это само по себе разумеещее.Лёгкая нейтронная бомба совсем не повредит власть имущим.А напротив поможет решить пробълеммы с пенсионным фондом
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Тупо, тупо и еще раз тупо. Это тупее оплаты за собаку.
Нет у нас бомбы, ни одной. Зачем тогда мыслы "Если б я имел коня, это был бы номер"?
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С 1991 года я слышу одни разговоры у власти "нам треба.." и до сих пор что нам треба мы (они) неопределились, одни балаболы, если бы не война и Крым, и того бы ничего небыло ни армии ни НГ ничего, до сих пор бы" нам треба" звучало по ТВ. Ядерное оружие мы просрали очень удачно сами, с нас требовали отказатся от балистических ракет с ЯО (междуконтинентальных), но наши Кравчуки-Кучмы за доллары от чистого сердца отказались и от тактического (наступательного) ЯО, о котором изначально речь нешла. А сейчас бы оно очень бы пригодилось, если кто не понимает, например:Вот стоит у границ 90 тис. Армия РФ, так бы она и стояла, в случаи при ее вторжении на граници Украины накрывается ядерным зонтиком и 90тис.чел. тисячу танков и самолетов сводится на ноль, да и сама РФ бы так близко не держала к границам эту групировку и нагло так бы себя не вела. Кто вэтом виноват??? .... Да наверное мы сами.
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По моему он сказал- гарной бомбы, а не атомной, или не?
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Это наши "скабаевы" учатся. Это как "омоновец (охраник торгового центра) дрался недавно с дагестанцем.
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Щас петяботы зраду объявят, расскажут что рассеюшка-матушка то наши братушки, а плохой Зе в них бомбу бросить хочет.
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Зачем нам говорить то что ты дебил 5 лет ? И знаешь почему тебя уже называют не дебил а зебил ? Из жалости ...
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По началу поддерживал вову и тд, новые и тд.... сейчас Вове нада идти в отставку и делать выборы, пока не поздно. Зеленский "сдулся" .
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Нехай комуняка кравчучка скаже де наші бомби і ракети , і всі міністри оборони відзвітують , чому до цього часу у нас не має ЯЗ.
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Самий кращий засіб від головного болю - гільйотина. А нам думать треба головою як реально можна знищити ворога за нинішніх умов, а не займатися прожектерством. І такі дієві і реальні методи боротьби є.
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Наші партнери ніколи її не дозволять нам мати.
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