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 Політика України
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Все про:Кабмін (3749) Стефанчук Руслан (129)

 "Робочих варіантів кілька, вони напрацьовуються", - Стефанчук про кадрові зміни в Кабміні. ВIДЕО

На позачергове засідання Верховної Ради 4 березня буде винесено кадрові питання, які стосуються Кабінету Міністрів.

Про це 2 березня в ефірі телеканалу ICTV заявив перший заступник спікера парламенту Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Я не виключаю, що серед іншого на цьому етапі будуть зроблені серйозні кадрові висновки. Робочих варіантів кілька, вони напрацьовуються", - сказав він.

За словами першого віцеспікера, підставою для змін може стати інформація, озвучена під час проміжного звіту Кабміну минулого тижня.

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"Буде надана оцінка тим блокам, що не справляються ... Хочу підкреслити: для президента Володимира Зеленського немає якихось "близьких", "своїх", "чужих", у нього є люди, які виконують його програму, є люди, які не справляються", - підкреслив Стефанчук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3179015
 
 
 Топ коментарі
 
Стефанчук анонсував оприлюднення проектів рішень щодо змін в уряді

"Рабочих вариантов несколько, они нарабатываются", - Стефанчук о кадровых изменениях в Кабмине - Цензор.НЕТ 5966
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для президента Владимира Зеленского нет каких-то "близких", "своих", "чужих", у него есть люди, которые выполняют его программу, есть люди, которые не справляются



У него есть кумы, сваты и кварталовцы зато "Рабочих вариантов несколько, они нарабатываются", - Стефанчук о кадровых изменениях в Кабмине - Цензор.НЕТ 9053
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для президента Владимира Зеленского нет каких-то "близких", "своих", "чужих", у него есть люди, которые выполняют его программу, есть люди, которые не справляются



У него есть кумы, сваты и кварталовцы зато "Рабочих вариантов несколько, они нарабатываются", - Стефанчук о кадровых изменениях в Кабмине - Цензор.НЕТ 9053
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Так они все - никто, как сказал Стефанчук, а потом подумал - "Так выходит, что и я никто?"...
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Стефанчук анонсував оприлюднення проектів рішень щодо змін в уряді

"Рабочих вариантов несколько, они нарабатываются", - Стефанчук о кадровых изменениях в Кабмине - Цензор.НЕТ 5966
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Даже и не знаешь шо это ?
То ли цирк, то ли обезьянник, то ли кунсткамера..
То ли всё в одном флаконе.
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Нужно срочно добавить 2-3 вице-премьера, и тогда КМУ начнет показывать успешную работу по ...(вставить нужное)
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Времени нет -нарабатывайте не забывайте что часы тикают
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Уже в среду все украинцы могут отправиться на всех парах в сторону дефолта. Который так нравится олигарху Игорю Коломойскому
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Поки цей піп був біля мікрофону, перемкнув на МЕГА, а потім вже слухав що кажуть інші.
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Порохоботы не понимает что критика Зе. совсем не означает поддержки Порошенко.
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РФ стягнула на кордон з Україною близько 90 тисяч військових, 1100 танків, сотні літаків
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Перевод: В кабмин ТОЧНО назначат соратников Яныка Зелебобы зробили ЦЕ разом!
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Гончарук щойно на брифінгу заявив, що він не подавав заяву про відставку. Отже можна однозначно сказати, що голосувати в середу за відставку Гончарука Рада не може. На момент скликання засідання заяви не було, отже звільнення буде неконституційним.
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В ЗЄ нема, а в Бені є. Гончарука Бєня тримає поки не настане час виходу Юлі. Тоді Україна отримає довічну канцлершу, а Зє буде весільним акомпаніатором. Юля таки пролізе до влади через хитровимаханий комин
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Я заскринив твій коментар і коли оберуть нового прем"єра, нагадаю тобі про нього.
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А вы,друзья, как ни садитесь,все ж в госуправленцы не годитесь.По дедушке Крылову.
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Падение промышленного производства в Украине началось cразу после инаугурации Владимира Зеленского. в него не кто не стал вкладывать без гарантий. А какие гарантии у клоуна-коломойского да еще осла зеленого..
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шо там может бл "нарабатываться"? вы уже наработали !!!

Президент и его команда не справились с поставленными перед ними задачами, поэтому страна может получить огромные потери бюджета.
Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на заседании согласительного совета лидеров парламентских фракций и групп в Верховной Раде.
"Итоги исполнения бюджета и его расходов за январь-февраль говорят, что за девять месяцев управления Владимира Зеленского, его правительства и большинства в Верховной Раде в стране наступил полный коллапс. В частности, за два месяца бюджет не выполнен на 22,5%, недополучено 27,5 млрд гривен, что означает недофинансирование здравоохранения, образования, соцвыплат и пенсий", - возмутилась лидер партии.
Критические цифры госбюджета, подчеркнула Тимошенко, сигнализируют о том, что действующая власть во главе с президентом "не могут справиться с управлением страной".
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Ги! А хіба в найвеличнішого була якась програма? Це перше питання, яке виникає, а друге: що там з приводу річного імунітету кабміну? Все, сдулися? І ще таке невеличке питаннячко: преЗЕдент же ж тіко затвердив кабмін (за винятком силовиків, яких сам призначив), а склад кабміну обирає Рада, чи не так? То шо оте недолуге меле про виконання кабміном неіснуючої програми Зєлєнського?
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где индексация пенсий установленная законом?
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думаю у вас зебилов один правильный вариант идите нахрен !
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Инсайд из цЫрка: "наработка"(с) вариантов:
"Робочих варіантів кілька, вони напрацьовуються", - Стефанчук про кадрові зміни в Кабміні - Цензор.НЕТ 2943
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кадровые изменения нужно будет проводить, когда этого жирного мародера стыфанчука посадят за обворовывание нищей страны.
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Причина бед - Зеленский, а причина Зеленского - Порошенко.
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Причина Зерро - зебилы, проголосовавшие за этого неЛоха.
И нечего кивать на Порошенко, виноваты только вы, не имеющие ни формы, ни мысли, ни принципов - олним словом зеленые сопли.
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А как же Беня,рука которого между булок Зеленского вогнана по локоть?Уж ближе такого сложнее и придумать?
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"Рабочих вариантов несколько, они нарабатываются", - Стефанчук о кадровых изменениях в Кабмине - кадры будут брать в партии "Слуга народа", там больных на голову много. - В пропрезидентской партии "Слуга народа" есть сумасшедшие и психически больные люди. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью ВВС.
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