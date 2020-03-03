 "Робочих варіантів кілька, вони напрацьовуються", - Стефанчук про кадрові зміни в Кабміні. ВIДЕО

Про це 2 березня в ефірі телеканалу ICTV заявив перший заступник спікера парламенту Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
"Я не виключаю, що серед іншого на цьому етапі будуть зроблені серйозні кадрові висновки. Робочих варіантів кілька, вони напрацьовуються", - сказав він.
За словами першого віцеспікера, підставою для змін може стати інформація, озвучена під час проміжного звіту Кабміну минулого тижня.
"Буде надана оцінка тим блокам, що не справляються ... Хочу підкреслити: для президента Володимира Зеленського немає якихось "близьких", "своїх", "чужих", у нього є люди, які виконують його програму, є люди, які не справляються", - підкреслив Стефанчук.
У него есть кумы, сваты и кварталовцы зато
То ли цирк, то ли обезьянник, то ли кунсткамера..
То ли всё в одном флаконе.
Президент и его команда не справились с поставленными перед ними задачами, поэтому страна может получить огромные потери бюджета.
Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на заседании согласительного совета лидеров парламентских фракций и групп в Верховной Раде.
"Итоги исполнения бюджета и его расходов за январь-февраль говорят, что за девять месяцев управления Владимира Зеленского, его правительства и большинства в Верховной Раде в стране наступил полный коллапс. В частности, за два месяца бюджет не выполнен на 22,5%, недополучено 27,5 млрд гривен, что означает недофинансирование здравоохранения, образования, соцвыплат и пенсий", - возмутилась лидер партии.
Критические цифры госбюджета, подчеркнула Тимошенко, сигнализируют о том, что действующая власть во главе с президентом "не могут справиться с управлением страной".
И нечего кивать на Порошенко, виноваты только вы, не имеющие ни формы, ни мысли, ни принципов - олним словом зеленые сопли.