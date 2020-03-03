 "Робочих варіантів кілька, вони напрацьовуються", - Стефанчук про кадрові зміни в Кабміні. ВIДЕО

Про це 2 березня в ефірі телеканалу ICTV заявив перший заступник спікера парламенту Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Я не виключаю, що серед іншого на цьому етапі будуть зроблені серйозні кадрові висновки. Робочих варіантів кілька, вони напрацьовуються", - сказав він.

За словами першого віцеспікера, підставою для змін може стати інформація, озвучена під час проміжного звіту Кабміну минулого тижня.

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"Буде надана оцінка тим блокам, що не справляються ... Хочу підкреслити: для президента Володимира Зеленського немає якихось "близьких", "своїх", "чужих", у нього є люди, які виконують його програму, є люди, які не справляються", - підкреслив Стефанчук.