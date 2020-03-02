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 "Нате, бл#ть, тварі китайські, здохніть!" - перший москвич із коронавірусом після новини про діагноз. ВIДЕО

У Москві офіційно підтвердили перший випадок захворювання китайським коронавірусом COVID-19. Госпіталізовано 24 особи - ті, хто контактував із ним після зараження.

На коронавірус захворів 29-річний співробітник Російського футбольного союзу (РФС) Давид Беров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Газета.ру". Вірус він привіз до Москви з півночі Італії, куди їздив у середині лютого кататися на лижах.

До Росії з Італії працівник РФС повернувся 23 лютого, а вже через чотири дні поскаржився на погане самопочуття і звернувся в поліклініку, після чого його госпіталізували. Telegram-канал "База" стверджує, що його поклали в загальну палату, а отже, Беров контактував з іншими пацієнтами.

Спочатку підозри на наявність вірусу не підтверджувалися. Але 2 березня оперативний штаб із контролю і моніторингу ситуації з COVID-19 офіційно повідомив про те, що повторне обстеження показало позитивний результат на коронавірус. При цьому стан хворого оцінюється як задовільний.

Беров на новину про те, що у нього виявили коронавірус, відреагував ось так (УВАГА! НЕНОРМАТИВНА ЛЕКСИКА!):

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Мер Москви Сергій Собянін повідомив на своєму особистому сайті, що в російській столиці госпіталізовано 24 особи. Це 13 пасажирів рейсу, який прибув до Москви з Італії разом із зараженим коронавірусом москвичем, а також 11 осіб з його оточення.

"Впродовж доби з моменту появи підозри про зараження (29 лютого) було встановлено повне коло контактів чоловіка - родичі, друзі, знайомі і пасажири, що летіли з ним одним рейсом. Госпіталізовано 6 родичів і 5 знайомих хворого. З числа пасажирів рейсу госпіталізовано 13 осіб, поміщено в карантин 83 особи", - написав мер.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3178957
 
   
 Топ коментарі
 
на московії вірус.
але він не такий страшний, як рашизм.
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на московії вірус.
але він не такий страшний, як рашизм.
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шо там у кацапов - пофиг, другое важно:

За последнюю неделю в Украине количество заразившихся, как нам говорят на сезонный грипп, увеличилось на 217000 человек, 10 летальных исходов.
Среди моих знакомых есть заболевшие, при том протекает заболевание практически однотипно: высоченная температура, которая не поддаётся снижению жаропонижающими и через 3-4 дня воспаление легких до абсцесса легких. Уже далеко не единичный случай. При том тесты на вирус А и В, который есть в наличии в аптеках - отрицательные. К слову, когда у меня болел старший в декабре - тест был сразу положительный на тип А. Да, я понимаю что существует ещё масса разных штаммов гриппа, но ни за что не поверю, что в Украине нет коронавируса. Нет тестов, чтобы его определять. Нет их. Физически нет. Поэтому будут писать сезонный грипп, и летальностью ставить от сезонного гриппа. И если китайцы, смогли хоть как- то притормозить распространение коронавируса совершенно беспрецедентными и эффективными действиями, то в нашей ситуации нас будут развлекать реалити - шоу из Новых Санжар, при этом не контролируя прилетевших из массы стран, где вирус уже зарегистрирован. Я честно не знаю, что в этой ситуации делать даже для себя.
Совершенно импотентная позиция власти, таки доведёт до того, что премьером будет Лазаренко, по той простой причине, что он находится в США.
И самое смешное в этой всей ситуации, что эти олухи даже не понимают, что они могут точно так же заразиться. Прекрасный пример Иран, где Вице-президент подхватила коронавирус.
Глава ВОЗ: Ни одна страна на планете не должна думать, что её не коснется коронавирус (с). Наши, почему - то думают, что не коснётся.
P.s. Интересно по какой статье возбудят против меня уголовное дело за этот пост.(с)Dana Yarovaya с Даной Яровой

"Нате, бл#ть, твари китайские, сдохните!" - первый москвич с коронавирусом после новости о диагнозе - Цензор.НЕТ 1443
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Все може бути. Фактично навколо нас майже всі зафіксували коронавірус.
Окрім нас.. Це дуже підозріло
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Ні, нема. Це не підтверджено наступними тестами.
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"Це дуже підозріло"- особливо співідношення 217 тисяч хворих і 10 летальних випадків! "Нате, бл#ть, тварі китайські, здохніть!" - перший москвич із коронавірусом після новини про діагноз - Цензор.НЕТ 9348
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Так обычный грипп опаснее сраного распиареного ковида-19.
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У оно работа так писать. Забей и молча в спам.
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Смаглюк вважає його рекламним трюком для реалізації масок .
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В то время Лазаренко был бы далеко не самым худшим вариантом.
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217000 человек, 10 летальных исходов.



смертність 0.0046 відсотка.


так..це звичайний грип
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Бред от слова совсем. Даже если все умерли от короновируса то прикидочно было всего 500 больных
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Фразы "вероятно грипп или "коронарная инфекция" которое неоднократно слышал в поликлинике еще давно это разве не коронавирус))))????
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З*їздь на екскурсію,все рівно зараза до зарази не пристає....
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ти щойно повернувся... напевно особисто перевіряв
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на кого жалится? на себя..на свою лубянку жалится!!
8 февраля 2020
Коронавирус "Ухань-Горки 400» вывели в СССР в 1979г (фото)
Только тогда его называли биологическим оружием.
Коронавирус стал одной из главных тем последнего месяца. По последним данным, вирус заразил уже боле 70 тысяч человек. Известно о 1775 случаях летального исхода.
«Они называют эту штуку «Вухань-400», потому что она была создана в их лаборатории в окрестностях Уханя, и это был их четырехсотый жизнеспособный штамм созданного человеком микроорганизма», - говорится в отрывке из книги.
Фото: Depositphotos
Журналист Амир Царфати опубликовал в своем твиттере снимок одной из страниц книги американского писателя -фантаста Дина Кунца «Глаза тьмы», на которой описано «самое важное и опасное» биологическое оружие «Ухань-400», созданное китайскими учеными. Эпицентром распространения SARS-CoV-2 стал как раз китайский город Ухань. Книга была написана в 1981 году.В комментариях под постом Царфати один из пользователей привел отрывок из более ранней версии книги Кунца, в которой «Ухань-400» назывался «Горки-400», а его родиной был СССР.
Кто бы сомневался! Империя Зла сочится ядами!
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Всё , что восточнее масквы - Китай . "Нате, бл#ть, твари китайские, сдохните!" - первый москвич с коронавирусом после новости о диагнозе - Цензор.НЕТ 6734
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карту, лапоть, купи.
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. Спасибо , реально поднял настроение .
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Мацква сгорела целиком, дай то Бог
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Как там у Шнура

Киеву жить!
Киеву жить!
А Маскве гнить и гнить..

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ты бредишь штоль?... "Нате, бл#ть, тварі китайські, здохніть!" - перший москвич із коронавірусом після новини про діагноз - Цензор.НЕТ 233 нет у него такого...
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отправить его на дальний восток, что-бы так сказать с глазу на глаз им все и высказать.
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а супермаркеты метро аэропорт и прочие где он шастал? бистро торговый центр кинотеатр
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_Да, он там будь здоров москалей инфицировал. Один из пяти крякнет. После коллапсирует от перегрузки медицина и крякнут ещё 2. На них плевать, их не жаль.
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Сдохнет Давид, как пить дать сдохнет! Да х..й с ним, одним кацапом меньше!
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Они же теперь к нам занесут коронавирус.
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Сперва Давид передаст коронавирус Дуньке своей. А та передаст его хачам и абрекам.
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Вот апять русафобия вот эта. А ведь рюзьке человек шутливо, доброжелательно и, можно сказать любя, поприветствовал граждан Китая. Ну вот почему другие не любят рассиян... Доколе?
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.  5. Видео, в котором я показываю факи и говорю не очень нормальные слова про китайцев. Я бы, конечно, не хотел, чтобы оно попало в сеть, но оно попало, что тут скажешь. Я говорю тупые вещи, глупо шучу. Прошу прощения у всех, кого задел. Я это сделал в порыве радости от отрицательного результата второго теста

https://www.instagram.com/p/B9PJljjJ42W/

"Нате, бл#ть, твари китайские, сдохните!" - первый москвич с коронавирусом после новости о диагнозе - Цензор.НЕТ 9137



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давід бероев-масквіч,(масквіч,***),захворів нарешті. Ну так я вам зараз от таке скажу: Атлічна,*** "Нате, бл#ть, твари китайские, сдохните!" - первый москвич с коронавирусом после новости о диагнозе - Цензор.НЕТ 7147
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Мозги бы тебе...
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Дурень, это значит , что вирус теперь имеет все больше шансов попасть в Украину.
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ватнік,ти просто дурень.Як,власне, і всі ватніки ...
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Китай справится. А мы - не факт.

"Нате, бл#ть, твари китайские, сдохните!" - первый москвич с коронавирусом после новости о диагнозе - Цензор.НЕТ 2576

Власти китайского Уханя, с которого началось распространение коронавируса, закрыли один из госпиталей по борьбе с эпидемией. Причиной стало то, что там закончились пациенты, сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.
Власти заявили, что больницу закрыли после того, как оттуда выписали последних пациентов, вылечившихся от пневмонии COVID-19. Название закрытого госпиталя пока не уточняется.
Это была первая больница, построенная для борьбы с распространением вируса. Всего в Ухане 16 таких учреждений.
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Сожгли их к буям. Вот и закончились.
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все будет хорошо поверьте
меня утешил старый врач
затем сменил халат на черный
зажим и скальпель на косу
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Понеслось. В Росиясии это не остановить, потому что не нужно. Это как с пожарами будет. Спишут на естественное и даже полезное (как обычно) явление.
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судя по фейсу и по имени чувак богоизбранный израильтянин с 2 гражданствами
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Чем ответят православные?

Жители Ирана запустили в соцсетях флешмоб: они выкладывают видео, на которых облизывают ворота мечетей. Цель флешмоба: показать, что иранцы не боятся коронавируса, а те, кто перестал ходить в храм из-за эпидемии, не являются истинными верующими.
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из обсуждения:

Полностью поддерживаю иранских верующих. Естественный отбор сам себя не ускорит.

*
Чем больше истинно верующих - тем меньше истинно верующих.

*
То масло фиалки в анус, то облизывание ворот. Позитивные.

*
Коронавирус освободит Иран от тирании исламистов.

*
- в этой стране нет православных, есть позеры и понторезы, которым внезапно при серьезном шухере своя жопа будет намного дороже бога и даже путина

- в этой стране ради понтов готовы на много большее, чем любой исламский фанатик.
Чтоб выпендриться они и двери в инфекционном отделении вылижут.
Тут в понты верят больше, чем в богов.
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Немедленно чудотворную икону на красную площадь возле памятника чудотворному сталину!!!!!
"Нате, бл#ть, тварі китайські, здохніть!" - перший москвич із коронавірусом після новини про діагноз - Цензор.НЕТ 7712
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А попы российские - умнее?... Смирнов вон, призвал итальянских православных РПЦ, выступать против закрытия церквей на период эпидемии. В Москве "гундяевцы" трындят, что "святое причастие" убережёт от заболевания...
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це повна дупа,зараз треба кордон з рогатими зачиняти!!!!
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Та відразу до Сибіру! Всіх! Там вже всеодно китайці - вони знають шо робить! "Нате, бл#ть, тварі китайські, здохніть!" - перший москвич із коронавірусом після новини про діагноз - Цензор.НЕТ 7404
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дабы уменьшить внимание граждан рабсее ,к летающим в Сирии безпощадным турецким ятаганам,которые косют расейско- асадовских воевателе, лучше чумы рашист выпускает теперь лишь"джина с коронавирусом" "Нате, бл#ть, тварі китайські, здохніть!" - перший москвич із коронавірусом після новини про діагноз - Цензор.НЕТ 2937
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В январе Леха Навальный сообщал что на РАБссии 31% РАБссиянских больниц не отапливаются от слова СОВСЕМ "Нате, бл#ть, тварі китайські, здохніть!" - перший москвич із коронавірусом після новини про діагноз - Цензор.НЕТ 4331СкреПОНОСная РАБссия впереди планеты Фсей
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Получается, 23 вернулся, почувствовал плохо 27-28 не подвердились, а через 8-9 дней уже подтвердились
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Если и у нас появится Корона вирус то 100% от кацапов.
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вот ржака, кацапы окончательно замучали Кузю. "Нате, бл#ть, тварі китайські, здохніть!" - перший москвич із коронавірусом після новини про діагноз - Цензор.НЕТ 7930
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Они ждут заказанные для Кузи вёсла с Китая, но они не пришли, ведь торговлю из-за вируса прикрыли. Грести нечем ))
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А оцей віршик вже власного написання ))

никак не может выйти в море
гроза пендосов кузнецов
нет места рассадить пять тысяч
гребцов
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потрібно було чорним димком обкурити, то може і гамно попливло
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И чем они эвакуировать оставшихся теперь будут.
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Эрдоган вылечит РАБссию своими дронами.Паника среди старшего офицерского состава в Сирии от жжужжания Дролнов достигла точки кипения...Эрдоганыч,мочи Крыс плешивого беспощадно "Нате, бл#ть, тварі китайські, здохніть!" - перший москвич із коронавірусом після новини про діагноз - Цензор.НЕТ 329 ...Слава УкраIнi !!!
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Говорят они становятся ночью на четвереньки, чтобы быть похожими на ослов в инфракрасных прицелах и обмануть беспилотники.
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осли мають бути вночі в кошарі. ну касаби тупіііііііі!
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Может они на четвереньках ночью в кошарі.
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а що тама у сибіру китайському? скільки тама отієї зарази??
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А чи не пора нам тоді через епідемію перекрити будь-яке транспортне сполучення з московією і заодно закрити всі пункти пропуску з лугандонією?
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Москвичи вообще способны разговаривать без мата?
и без ругани?
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40 лет назад некоторые могли. сейчас - не знаю.
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Італійців треба клясти, це вже вони винні.
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эта ужасна... сльозы мешают мне писать... Зимля тибе пухам, дарагой таварищ!
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Сирійська ракета впала в турецькій прикордонній провінції Хатай. Від удару постраждали житлові будинки в населеному пункті Іскендерун
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Если на хлопский розум то сподиватись на вирус в России марно. У них кровь проспиртована промили у них не зникають, а Москву им не жаль.
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Сподіваюсь китайські пропагандисти правильно використають його "вибух підсвідомості".
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Не такий страшний чорт, як його малюють. Важливо знати, як оберігатись і як лікуватись. Преса і зараз і раніше не давала повної інформації, пам'ятаєте, волали що тільки таміфлю допомагає. Але це не так. Є більш надійні і не менш ефективні вітчизняні ліки, вартість яких більш ніж в 10 раз нижча за таміфлю.
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