 "Нате, бл#ть, тварі китайські, здохніть!" - перший москвич із коронавірусом після новини про діагноз. ВIДЕО

На коронавірус захворів 29-річний співробітник Російського футбольного союзу (РФС) Давид Беров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Газета.ру". Вірус він привіз до Москви з півночі Італії, куди їздив у середині лютого кататися на лижах.
До Росії з Італії працівник РФС повернувся 23 лютого, а вже через чотири дні поскаржився на погане самопочуття і звернувся в поліклініку, після чого його госпіталізували. Telegram-канал "База" стверджує, що його поклали в загальну палату, а отже, Беров контактував з іншими пацієнтами.
Спочатку підозри на наявність вірусу не підтверджувалися. Але 2 березня оперативний штаб із контролю і моніторингу ситуації з COVID-19 офіційно повідомив про те, що повторне обстеження показало позитивний результат на коронавірус. При цьому стан хворого оцінюється як задовільний.
Беров на новину про те, що у нього виявили коронавірус, відреагував ось так (УВАГА! НЕНОРМАТИВНА ЛЕКСИКА!):
Мер Москви Сергій Собянін повідомив на своєму особистому сайті, що в російській столиці госпіталізовано 24 особи. Це 13 пасажирів рейсу, який прибув до Москви з Італії разом із зараженим коронавірусом москвичем, а також 11 осіб з його оточення.
"Впродовж доби з моменту появи підозри про зараження (29 лютого) було встановлено повне коло контактів чоловіка - родичі, друзі, знайомі і пасажири, що летіли з ним одним рейсом. Госпіталізовано 6 родичів і 5 знайомих хворого. З числа пасажирів рейсу госпіталізовано 13 осіб, поміщено в карантин 83 особи", - написав мер.
але він не такий страшний, як рашизм.
За последнюю неделю в Украине количество заразившихся, как нам говорят на сезонный грипп, увеличилось на 217000 человек, 10 летальных исходов.
Среди моих знакомых есть заболевшие, при том протекает заболевание практически однотипно: высоченная температура, которая не поддаётся снижению жаропонижающими и через 3-4 дня воспаление легких до абсцесса легких. Уже далеко не единичный случай. При том тесты на вирус А и В, который есть в наличии в аптеках - отрицательные. К слову, когда у меня болел старший в декабре - тест был сразу положительный на тип А. Да, я понимаю что существует ещё масса разных штаммов гриппа, но ни за что не поверю, что в Украине нет коронавируса. Нет тестов, чтобы его определять. Нет их. Физически нет. Поэтому будут писать сезонный грипп, и летальностью ставить от сезонного гриппа. И если китайцы, смогли хоть как- то притормозить распространение коронавируса совершенно беспрецедентными и эффективными действиями, то в нашей ситуации нас будут развлекать реалити - шоу из Новых Санжар, при этом не контролируя прилетевших из массы стран, где вирус уже зарегистрирован. Я честно не знаю, что в этой ситуации делать даже для себя.
Совершенно импотентная позиция власти, таки доведёт до того, что премьером будет Лазаренко, по той простой причине, что он находится в США.
И самое смешное в этой всей ситуации, что эти олухи даже не понимают, что они могут точно так же заразиться. Прекрасный пример Иран, где Вице-президент подхватила коронавирус.
Глава ВОЗ: Ни одна страна на планете не должна думать, что её не коснется коронавирус (с). Наши, почему - то думают, что не коснётся.
P.s. Интересно по какой статье возбудят против меня уголовное дело за этот пост.(с)Dana Yarovaya с Даной Яровой
Окрім нас.. Це дуже підозріло
смертність 0.0046 відсотка.
так..це звичайний грип
8 февраля 2020
Коронавирус "Ухань-Горки 400» вывели в СССР в 1979г (фото)
Только тогда его называли биологическим оружием.
Коронавирус стал одной из главных тем последнего месяца. По последним данным, вирус заразил уже боле 70 тысяч человек. Известно о 1775 случаях летального исхода.
«Они называют эту штуку «Вухань-400», потому что она была создана в их лаборатории в окрестностях Уханя, и это был их четырехсотый жизнеспособный штамм созданного человеком микроорганизма», - говорится в отрывке из книги.
Фото: Depositphotos
Журналист Амир Царфати опубликовал в своем твиттере снимок одной из страниц книги американского писателя -фантаста Дина Кунца «Глаза тьмы», на которой описано «самое важное и опасное» биологическое оружие «Ухань-400», созданное китайскими учеными. Эпицентром распространения SARS-CoV-2 стал как раз китайский город Ухань. Книга была написана в 1981 году.В комментариях под постом Царфати один из пользователей привел отрывок из более ранней версии книги Кунца, в которой «Ухань-400» назывался «Горки-400», а его родиной был СССР.
Кто бы сомневался! Империя Зла сочится ядами!
Киеву жить!
Киеву жить!
А Маскве гнить и гнить..
https://www.instagram.com/p/B9PJljjJ42W/
Власти китайского Уханя, с которого началось распространение коронавируса, закрыли один из госпиталей по борьбе с эпидемией. Причиной стало то, что там закончились пациенты, сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.
Власти заявили, что больницу закрыли после того, как оттуда выписали последних пациентов, вылечившихся от пневмонии COVID-19. Название закрытого госпиталя пока не уточняется.
Это была первая больница, построенная для борьбы с распространением вируса. Всего в Ухане 16 таких учреждений.
меня утешил старый врач
затем сменил халат на черный
зажим и скальпель на косу
Жители Ирана запустили в соцсетях флешмоб: они выкладывают видео, на которых облизывают ворота мечетей. Цель флешмоба: показать, что иранцы не боятся коронавируса, а те, кто перестал ходить в храм из-за эпидемии, не являются истинными верующими.
Полностью поддерживаю иранских верующих. Естественный отбор сам себя не ускорит.
*
Чем больше истинно верующих - тем меньше истинно верующих.
*
То масло фиалки в анус, то облизывание ворот. Позитивные.
*
Коронавирус освободит Иран от тирании исламистов.
*
- в этой стране нет православных, есть позеры и понторезы, которым внезапно при серьезном шухере своя жопа будет намного дороже бога и даже путина
- в этой стране ради понтов готовы на много большее, чем любой исламский фанатик.
Чтоб выпендриться они и двери в инфекционном отделении вылижут.
Тут в понты верят больше, чем в богов.
- А смысл?
никак не может выйти в море
гроза пендосов кузнецов
нет места рассадить пять тысяч
гребцов
и без ругани?