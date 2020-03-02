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 Тернополянин повідомив про коронавірус, щоб до нього приїхала швидка, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На лінію 102 надійшло повідомлення від жителя Тернополя про те, що його знайомий контактував із громадянами з Китаю і тепер з температурою лежить вдома, наражаючи на небезпеку сусідів.

Слідчо-оперативна група Тернопільського відділу поліції виїхала за вказаною адресою, проте двері квартири, номер якої назвав абонент, ніхто не відкрив, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Тернопільській області.

Наступного дня поліцейським вдалося розшукати власника квартири, проте той категорично заперечував, що викликав поліцію. Глянувши на номер, з якого було здійснено виклик, він упізнав контактні дані свого кума, який живе з ним в одному будинку, але в іншій квартирі.

41-річний жартівник зізнався, що справді телефонував на 102 і повідомляв про нібито хворого сусіда. Зважився на це після того, як працівники швидкої допомоги відмовилися приїжджати на його виклик.

"Мені було погано, піднявся тиск, і я подзвонив на 103, - розповів чоловік. - Там мені відповіли, що швидка допомога не приїде, бо з таким діагнозом треба звертатися до дільничного лікаря. Розлючений я набрав поліцію і повідомив про нібито хворого знайомого і про те, що у нього коронавірус. Через кілька хвилин ще раз подзвонив на швидку і теж розповів цю історію. Тоді всі швидко приїхали".

За свій вчинок житель Тернополя відповідатиме адміністративно. Складено протокол за статтею 183 КУпАП - свідомо неправдивий виклик спеціальних служб. Зловмиснику загрожує накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Тернополянин повідомив про коронавірус, щоб до нього приїхала швидка, - поліція 01

Тернополянин повідомив про коронавірус, щоб до нього приїхала швидка, - поліція 02
Тернополянин повідомив про коронавірус, щоб до нього приїхала швидка, - поліція 03

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3178956
 
 
 Топ коментарі
 
Нажаль, це є наслідком "медичної реформи", коли громадяни України тепер невзмозі викликати швидку медичну допомогу.
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То,виходить,у "швидку" звертатись вже тоді коли полопають судини ,станеться інсульт чи інфаркт?! Вони приїдуть засвідчити смерть?!
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оце вже до такого стану зелена дрисня довела швидку допомогу?
правильно та зелена курва у Санжарах сховалася
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надо было позвонить сразу 103 и сказать температура после китайцев,
ничего против самих китайцев не имею,
но если так говорить, то будут приезжать
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Нажаль, це є наслідком "медичної реформи", коли громадяни України тепер невзмозі викликати швидку медичну допомогу.
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оце вже до такого стану зелена дрисня довела швидку допомогу?
правильно та зелена курва у Санжарах сховалася
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да хрен ты угадал - эту систему ввела еще "доктор смерть" Супруниха
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То,виходить,у "швидку" звертатись вже тоді коли полопають судини ,станеться інсульт чи інфаркт?! Вони приїдуть засвідчити смерть?!
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а есть список того, когда скорую можно вызывать? дтп, пожар, утопление, коронавирус?
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надо было про заговор с терактом против зе....
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маладца, теперь все так делайте, нужна скорая- говорите коронавирус
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