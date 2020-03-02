 Тернополянин повідомив про коронавірус, щоб до нього приїхала швидка, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Слідчо-оперативна група Тернопільського відділу поліції виїхала за вказаною адресою, проте двері квартири, номер якої назвав абонент, ніхто не відкрив, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Тернопільській області.

Наступного дня поліцейським вдалося розшукати власника квартири, проте той категорично заперечував, що викликав поліцію. Глянувши на номер, з якого було здійснено виклик, він упізнав контактні дані свого кума, який живе з ним в одному будинку, але в іншій квартирі.

41-річний жартівник зізнався, що справді телефонував на 102 і повідомляв про нібито хворого сусіда. Зважився на це після того, як працівники швидкої допомоги відмовилися приїжджати на його виклик.

"Мені було погано, піднявся тиск, і я подзвонив на 103, - розповів чоловік. - Там мені відповіли, що швидка допомога не приїде, бо з таким діагнозом треба звертатися до дільничного лікаря. Розлючений я набрав поліцію і повідомив про нібито хворого знайомого і про те, що у нього коронавірус. Через кілька хвилин ще раз подзвонив на швидку і теж розповів цю історію. Тоді всі швидко приїхали".

За свій вчинок житель Тернополя відповідатиме адміністративно. Складено протокол за статтею 183 КУпАП - свідомо неправдивий виклик спеціальних служб. Зловмиснику загрожує накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.





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