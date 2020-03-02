 Мінкульт презентував телеканал "Дім" для окупованих територій - "на цьому каналі буде йти найпреміальніший контент". ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Громадське ТБ.
Участь у презентації взяли в.о. гендиректора телеканалу UATV Юлія Островська, перший заступник міністра культури Анатолій Максимчук, заступник голови комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв, а також заступники голови Офісу президента Юрій Костюк та Кирило Тимошенко.
Новий телеканал веде мовлення з 1 березня в тестовому режимі.
"54% на окупованих територіях не мають доступу до українських телеканалів, а 43% - до українських сайтів", - заявила Островська.
За її словами, одна з цілей каналу - "деокупація свідомості" українських громадян.
"Ми провели переговори з усіма великими гравцями на телеринку і домовилися, що на цьому каналі буде йти найпреміальніший контент - зокрема, серіали, спортивні трансляції тощо", - розповів Тимошенко.
Він додав, що найближчим часом на каналі "Дім" планують запустити власні новини і ток-шоу. Впродовж двох років він повністю повинен вийти на власне виробництво, запевняє заступник голови ОП.
"Оскільки канал транслює контент інших медіагруп, він транслюється тільки в цифровому телебаченні. На супутнику і в кабелі буде тільки тоді, коли буде власне виробництво", - уточнив він.
Потураєв пояснив, що цей канал створили на базі іномовлення UATV, а не на базі каналів "UA Донбас" і "UA: Крим", бо в іншому випадку його не можна було наповнювати контентом провідних медіагруп.
Щодо мови каналу "Дім" Тимошенко заявив: "У нас не стоїть питання, якою мовою вестиме мовлення канал. Ведучі і гості спілкуватимуться як російською, так і українською".
Это два слова, которые будут до конца жизни определять быт донбабвийцев, благодаря их желанию "русского мира".
Можно навіть телепрограму прикинути..:
Як правильно заходити на "хату"
Як визначити хто на "хаті"головний
Які поняття діють на "хаті" і т.п.
Наверное будут из бубочкиной Теслы.
Это Т2 в украинском исполнении. Нужно купить и зарегистрировать декодер.
Обойдусь открытыми, украинский 24 канал к счастью еще не закодировали.
Кстати Т2 идет в кодировке?
ДыРовские свои не кодируют, можно смотреть без приемника.
Журналіст Андрій Глухенький провів аналогію з окупованим Донбасом. «Цікаво, як скоро з такими темпами «Голос країни» почне тицяти ганчірки "ДНР/ЛНР" в прямому ефірі й подавати окуповані Кремлем території України як "країни", з якої прибув учасник?».
На спутнике может только через два года!
А сейчас как я могу его смотреть?
Дякую, зебилы, дуже дякую!
Придется смотреть рашистский канал «Дом кино»...
То есть как не было его на тех территориях так и нет. Зашибись. И нафига тогда деньги тратить если этот канал не увидят те, для кого он предназначен?