 "Эй, куда, Муха?! Сука!" - російськомовні асадити під турецьким обстрілом у Сирії. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі написав колишній помічник першого заступника окупаційного уряду Криму Володимир Гарначук і опублікував відеозапис, на якому під час турецької атаки в Сирії чути російську мову.
"Турки вже не соромляться. Бомблять наші війська", - написав він у коментарі до запису.
Расияне несколько раз прощаются, но фиг выгонишь.....
Чтоб земли суннитов шиитам отдать
Хазарин несколько раз переходил из рук в руки и остался за ребелами.
Остальное асадитская пропаганда.
А по факту там второй Кобани назревает. Мясорубка, которая переломит хребет режиму
мрк лвн
Вчера Путин снова испытал сверхзвуковую ракету,что быстрее мысли летает даже.Сказал,что не успел подумать,как уже обосрался.
Их ТАМ НЕТ...........
Даже не заморачивайте себе мозги............
Удачи Вам ребята)))))
Но Турки в эти игры исторически столетиями играли. На этот раз ***** таки попало - переиграть османов на их же поле по их же правилам без шансов.
В 2015 Асад уже пытался взять под контроль этот район, но тогда турки взбрыкнули и Асад отступил. А сейчас уже силу почувствовал, да от него многое и не требуется - достаточно не давать перевозить нефть. Турки в долгосрочном плане проигрывают по-любому: оккупировать район они не могут, а по-другому никак не получится сохранить траффик нефти...
Selvestor Vivat
@S_vivat
Турция - это второй фронт Украины по сдерживанию российского агрессора.
Турция против России в Украине
Турция против России в Ливии
Турция против России в Сирии.
Каждый уничтоженный московский агрессор больше никому не сможет угрожать.
Сегодня щит мира - Украина и Турция
- А я на запах!
А ведь в Сирии ни разу не срочники воюют.
Сирия. Не можем повторить! Путин взял Угрожающую Менопаузу в Сирии
https://www.youtube.com/watch?v=Er5OcE0MOOY