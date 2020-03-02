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 "Эй, куда, Муха?! Сука!" - російськомовні асадити під турецьким обстрілом у Сирії. ВIДЕО

Російські військові потрапили під турецький обстріл у Сирії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі написав колишній помічник першого заступника окупаційного уряду Криму Володимир Гарначук і опублікував відеозапис, на якому під час турецької атаки в Сирії чути російську мову.

"Турки вже не соромляться. Бомблять наші війська", - написав він у коментарі до запису.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туреччина проводить у Сирії операцію "Весняний щит": знищено винищувач, 103 танки і десятки САУ

Эй, куда, Муха?! Сука! - російськомовні асадити під турецьким обстрілом у Сирії 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія не збирається ні з ким воювати, - Путін

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3178871
 
   
 Топ коментарі
 
не может быть!!! Манипуляция!!! Ихтамнет!!!)))
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Я Пензу покинул, ушел воевать
Чтоб земли суннитов шиитам отдать "Эй, куда, Муха?! Сука!" - русскоязычные асадиты под турецким обстрелом в Сирии - Цензор.НЕТ 6423
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Один дохлий Сирійський іхтамнєт = дохлий іхтамнєт дамбаський.
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не может быть!!! Манипуляция!!! Ихтамнет!!!)))
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Кацапы в Сирии уже под постоянным турецким обстрелом днем и ночью и дохнут за Путина и его сотни миллиардов. Турция показала кацапам что такое современная война 21 века с высокоточным оружием, беспилотниками, дронами и без собственных потерь. Пусть и наши зеленые правители учатся каким оружием нужно воевать и как, потому что за 6 лет войны так и не приобрели в достаточном количестве высокоточное оружие, так и не выпотрошили наших криминальных олигархов в пользу страны и армии, так и керуют страной как клоуны и недоразвитые юродивые чмошники.А наши военные каждый день продолжают погибать.
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ты смотри, алавиты. а матерятся как донецкие шахтеры из Пскова
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Но это действительно не Сирия. Это Казахстан, г.Арысь, 2019г, взрыв на складе боеприпасов. В интернете хватает видео, например https://www.youtube.com/watch?v=ps1UAw_sFyY
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Один дохлий Сирійський іхтамнєт = дохлий іхтамнєт дамбаський.
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Это британцы уходят, не прощаясь....
Расияне несколько раз прощаются, но фиг выгонишь.....
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КАЦАПЫ ! ЗАПОМНИТЕ---ЭРДОГАН--ЭТО НЕ ЗЕЛЕНЫЙ ОМАНСКИЙ ОСЕЛ,КОТОРЫЙ ЗАГЛЯНУЛ В ДУПУ путина И УВИДЕЛ ТАМ МИР !!!!!!! ЭРДОГАН----ТАК ДАСТ ПРОСРАТСЯ,что мало НЕ ПОКАЖЕТСЯ !!!!!
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Я Пензу покинул, ушел воевать
Чтоб земли суннитов шиитам отдать "Эй, куда, Муха?! Сука!" - русскоязычные асадиты под турецким обстрелом в Сирии - Цензор.НЕТ 6423
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Ердоган надалі підсмажує свинособак
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Кстати а почему нет никакой инфы что 100500 погибших сирийских солдат а так же столько же уничтоженной техники сирийцев турецкими СМИ вчера сегодня воскресли и нанесли туркам ряд поражений в частности выбили турок из стратегически важного города Сераким https://ua.korrespondent.net/world/4199376-armiia-asada-povernula-kontrol-nad-stratehichnym-mistom-v-idlibi а так же Хазарина и еще ряда населенных пунктов?
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оце цікаво, турки теж виходить піаряться занадто але як би там не було. А московські шакали добре отримали за останні дні.
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наверное потому, что на# никому ненужно. это на засРашке экстазы, сидят в дерьме по уши, зато величие прет из всех дыр, а нормальные люди живет другими интересами.
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В Саракибе асадиты завязли, из выдавили на восточный край, убит командир оперативного штаба, погибли десятки ливанцев, потеряны несколько бронемашин. Машины с боеприпасами бьют дронами.
Хазарин несколько раз переходил из рук в руки и остался за ребелами.

Остальное асадитская пропаганда.
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Уже даже Ливанцы подтвердили что Серакиб за Асадом вообще то.. зачем же фантазировать?https://thedailybreakingnews.com/middle-east/syria/syrian-army-retakes-the-large-city-of-saraqib-after-fierce-battle/
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Ливанцы - это которые с Хезболлой аффилированы? Пусть свои трупики лучше забирают.
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Так нет там ливанских трупов) есть трупы турецкие)) сирийские корреспонденты уже репортажи из Серакиба ведут) https://youtu.be/--WrOygrEB0 .
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Кадры с восточной окраины и Таль Мардиха, как и предполагалось. А ливанцев уже и правда нет - только их фарш после того, как по их пикапам неудачно прилетело.
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Вот тебе фарш +18 . турецкие трупы в Серакибе вот ..https://vk.com/video-70187376_456247232 но это из вк видео. впн нужен чтоб войти. Кстати я никакой инфы о поражении Асадитов в Серакибе не вижу кроме твоей истерики.
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А это точно после того, как хлопнули генерала со всей свитой, отправили в больничку операторов боевых телекамер и довели до истерики старших офицеров, вплоть до угроз расстрелом тем, кто сбежит с позиций, или до? Похоже все-таки до, потому что жатва дронами началась во второй половине дня
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Уже даже украинские СМИ пишут что Асад в Серакибе https://strana.ua/news/252559-sirijskaja-armija-poluchila-kontrol-nad-serakibom.html
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Ты еще скажи, что Шмарий - украинский блоггер
А по факту там второй Кобани назревает. Мясорубка, которая переломит хребет режиму
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Вот здесь ССА при поддержки Турции 4 дня назад уже освободили Серакиб https://www.youtube.com/watch?v=Pi-A8O-MxdQ
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Потом потеряли и сейчас вернули опять.. я вверху же ссылку дал.там обо всем подробно.
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Турки артиллерией и ударными дронами выбивают наиболее боеспособные части *****-Асада - 5й роскорпус, Силы тигра и Хезболлу. Эти части успешно штурмовали юг Идлиба и захватили четверть территории всего Идлиба . Турки и турецкие прокси ударили по востоку Идлиба и захватили там с десяток городков. Русня перебросила эти подразделения с юга на восток где они и увязли, а турецкие прокси отжали обратно юг Идлиба. А в результате перемалываются ударные отряды и техника.
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Наоборот турок выбивают)) их зона контроля только уменьшилась за последние несколько дней) Серакиб единственный серьезный стратегический их успех был.. да и тот утерян.. а еще Хазарин сдали сегодня.
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Давня арабська традиція "наступать --- бежать, отступать ----- бежать, главное крику побольше"
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со "срусь весной"))
мрк лвн



Вчера Путин снова испытал сверхзвуковую ракету,что быстрее мысли летает даже.Сказал,что не успел подумать,как уже обосрался.
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ну так конечно русня привыкла сама с дистанции гражданских бомбить... теперь пусть прожарятся сами как следует. их же там все равно нет)
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А наша моника только от кацапни х... регулярно принимает. А цензор тоже не прочь потролить казломордых: "Рюзьгеясычные асадиты...")))) А турки там вообще красавцы... всех на 200-тый рейс сажают)))
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та ні, той що мухі кричав, то досить пристойна російська без акценту.
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северокавказцы...это те,которые будут ударной силой при отрыве кавказа от раиськи "Эй, куда, Муха?! Сука!" - російськомовні асадити під турецьким обстрілом у Сирії - Цензор.НЕТ 6820.набираются опыта.за счет раиськи,а потом ее же и взуют
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Козлорожий, на тебе вже в Сирії давно турки чекають а ти тут флудом займаєшся . Иди, спасай Родину, мать свою
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Тов. Турки! **...те эту мразь.............
Их ТАМ НЕТ...........
Даже не заморачивайте себе мозги............
Удачи Вам ребята)))))
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Еще попробуйте "ковровое" бомбометание.............. Как делали тов. руссгие и америкосы во Вьетнаме(((( Очень позитивный результат(((
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Зрада! У Эрдогана с Путиным договорняк, чтобы наживаться на войне! Эрдоган - барыга! "Эй, куда, Муха?! Сука!" - російськомовні асадити під турецьким обстрілом у Сирії - Цензор.НЕТ 8904
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да там весь сегодняшний движ из-за трассы М309, по которой доставляется нефть из курдской Ракки...кацапы турков еще в 2015-м обвиняли в том, что те присели на сирийскую нефть, не башляя за это ни им, ни асадке. И вот сейчас перекрыли трассу и поставили ультиматум за нефть, а в качестве серьезности намерений накрыли конвой, в котором оказались и турки, который должен был сопровождать нефть до Турции...битва за черное золото...
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кацапа,главное результат.лишить кацапню и асадовцев бабла за нефть-глядишь и не за что войнушку вести "Эй, куда, Муха?! Сука!" - російськомовні асадити під турецьким обстрілом у Сирії - Цензор.НЕТ 6924
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******, как всегда, в несознанке, Эрдоган не против и тоже улыбается, жмет руки и говорит, что к Роисе никаких претензий и бомбит.

Но Турки в эти игры исторически столетиями играли. На этот раз ***** таки попало - переиграть османов на их же поле по их же правилам без шансов.
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я б так не сказал...сама по себе та территория нах никому не сдалась - сухая пустыня без природных богатств. Ну да, там проживает некоторое количество "туркоманов", которые туркам никогда не были нужны. Зато по ней пролегают трассы, соединяющие нефтеносные западные районы Сирии с Турцией.
В 2015 Асад уже пытался взять под контроль этот район, но тогда турки взбрыкнули и Асад отступил. А сейчас уже силу почувствовал, да от него многое и не требуется - достаточно не давать перевозить нефть. Турки в долгосрочном плане проигрывают по-любому: оккупировать район они не могут, а по-другому никак не получится сохранить траффик нефти...
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та ладно...говори уж прямо.кацапня хотела воспрепятствовать строительству нефте и газопроводов из ближнего востока в европу,чтоб не было конкурентов.потому и затеяли там войнушку.американцы русню вчистую обыграли-их сжиженый газ уже вытесняет кацапский трубопроводный. "Эй, куда, Муха?! Сука!" - російськомовні асадити під турецьким обстрілом у Сирії - Цензор.НЕТ 5861
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Ну ващето турки вполне в состоянии и освободить Сирию от Асада.
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Ну, вы ж , кацапы, не постеснялись припереться в Сирию.
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Это видео взрыва склада боеприпасов в Казахстане, г.Арысь, в 2019г
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https://iz.ru/892478/video/vzryvy-na-*******-sklade-v-kazakhstane-unesli-zhizni-dvukh-chelovek
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Selvestor Vivat

@S_vivat

Турция - это второй фронт Украины по сдерживанию российского агрессора.
Турция против России в Украине
Турция против России в Ливии
Турция против России в Сирии.
Каждый уничтоженный московский агрессор больше никому не сможет угрожать.
Сегодня щит мира - Украина и Турция
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чем больше перепадет руSSким в Сирии до того момента, как ердоган снова начнет биться в десны с ******, тем лучше для нас.
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Кацап! Раскажи сваей нівесте,шо вернеся грузом 200!
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Схоже , що в іхтамнєтов пердаки стали підгорати по самі помідори.. Молодці турки!
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Вооруженным силам Турции и лично Президенту Эрдогану - благодарность от Украинцев!
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и маленькая душевная просьба - не останавливаться !
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- Эй, куда, Муха?! Там же полная жопа!

- А я на запах!
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Шото руцкие витязи бегают, как стадо испуганных баранов.

А ведь в Сирии ни разу не срочники воюют.
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Они привыкли воевать с мирным населением, но не с роботами.
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Ну выучили асадисты макшанский язык. И шо, теперь они руськие? Херачьте, турки. асадистов. Ихтамнет.
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Хороший рАсйско-асадовский агрессор - только мёртвый!!!
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х***ло смикнув за уса турецького тигра.100млн.нація. зараз турки окопаються, пристреляються там.досвід. бігти кацапам швидше й дальше червоної армії в 41р.
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"Эй, куда, Муха?! Сука!" - російськомовні асадити під турецьким обстрілом у Сирії - Цензор.НЕТ 5230

Сирия. Не можем повторить! Путин взял Угрожающую Менопаузу в Сирии

https://www.youtube.com/watch?v=Er5OcE0MOOY
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Мне становится страшно за Турцию! Её ожидает полный разгром на российском телевидении!


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Да воздастся вам по делам вашим. Сколько же можно безнаказанно убивать мирных детей и женщин!
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Турция теперь, кроме овощей, будет экспортировать в Россию и мясо.
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За это туркам спасибо - нашим парням на Донбассе менше работы будет
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