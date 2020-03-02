 "Эй, куда, Муха?! Сука!" - російськомовні асадити під турецьким обстрілом у Сирії. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі написав колишній помічник першого заступника окупаційного уряду Криму Володимир Гарначук і опублікував відеозапис, на якому під час турецької атаки в Сирії чути російську мову.

"Турки вже не соромляться. Бомблять наші війська", - написав він у коментарі до запису.

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