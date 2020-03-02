 "С фашистской силой темною, с проклятою ордой!" - соратник кума Путіна Рабінович заспівав у Раді радянську пісню і сподівається святкувати в 2020 році "звільнення України від фашизму". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Рабінович спочатку увімкнув пісню на своєму телефоні, а коли його попросили вимкнути проспівав трохи сам.

Крім того, Рабінович висловив сподівання, що в 2020 році святкуватиме ще одне "звільнення України від фашизму".

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