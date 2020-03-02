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Все про:Рабінович (126) Опозиційна платформа - За життя (41)

 "С фашистской силой темною, с проклятою ордой!" - соратник кума Путіна Рабінович заспівав у Раді радянську пісню і сподівається святкувати в 2020 році "звільнення України від фашизму". ВIДЕО

Нардеп від ОПЗЖ Вадим Рабінович на засіданні Погоджувальної ради ВР заспівав радянську пісню часів Другої світової війни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Рабінович спочатку увімкнув пісню на своєму телефоні, а коли його попросили вимкнути проспівав трохи сам.

Крім того, Рабінович висловив сподівання, що в 2020 році святкуватиме ще одне "звільнення України від фашизму".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3178828
 
 
 Топ коментарі
 
Сейчас оно поёт советские песни, а вот при советской власти оно сидело в СИЗо и кушало свои какашки, изображая идиота дабы избежать исправительной колонии (зоны) или даже высшей меры наказания. "С фашистской силой темною, с проклятою ордой!", - нардеп Рабинович в ВР спел советскую песню и надеется праздновать в 2020 году "освобождение Украины от фашизма" - Цензор.НЕТ 8245
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гаспадин Рабинович сам махровый фашист-рашист ненавидящий всё украинское.
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СССР был оккупантом для Украины, оккупантом, уничтожившим и депортировавшим миллионы украинцев.
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Всё оно правильно говорит, только смотреть надо шыршэ! Почему мы не празднуем день "асвабажденья" Крыма, от Бандеровцев? А.., кацапорылый рябинович...
Блин все деды мои, погибли на фронте 2 мировой, ради чего? Ради того что бы гитлеровские (власовские) нацисты, напали на Украину? Что бы, какая то ортодоксальная моржовая ... указывала, как нам жить? Да и фашистская орда, на нашей земле! Вот как только гитлеровцев (власовцев) уничтожим, тогда и праздновать будем! А 9 мая - день рождение голодомора, сам "лень in" подписал указ о продовольственной диктатуре!
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Вообще-то, началась весна. Ничего удивительного.
Еще не такое увидим, если оно не будет посажено в психдом.
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Этого жидяру не мешало бы депортировать из Украины...!!!
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В время войны предателей и окупантов расстреливают.

Украинцев истребляют, как в 1918- 1933, потому что украинцы толерантны к своим палачам.
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Так палата №6, вместе с янелохОвцами, взбунтуется! =)
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В то время когда в Украине, из за недостатка финансирования, закрывают тубдиспансеры, депутат от ОПЗЖ просаживает миллионы долларов в москве, на день рождения жены. Это все, что нужно знать об депутатах ОПЗЖ... Да такого, даже фашисты бы не додумались...
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Чувствуют, что могут прийти к власти благодаря зебилам.
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Комментирующие скромно умалчивают, что всю эту шваль сохранил порох и успешно с ними сотрудничал, тоже "С фашистской силой темною, с проклятою ордой!" - соратник кума Путіна Рабінович заспівав у Раді радянську пісню і сподівається святкувати в 2020 році "звільнення України від фашизму" - Цензор.НЕТ 8143
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при порохе вся эта шваль тихонечко подванивала, а сейчас воняет из всех утюгов.
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Завтра всі слова цього єврея будуть у всіх пропагандонскіх антиукраїнських шоу на Раша ТВ.
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А чому ВВС, CNN та Нью-Йорк таймс не показує цього виродка? Давайте задамо їм і собі це питання.
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Рино Оникс. Ну и што? Не смотри раша тв, тогда и евреи не будут такими плохими.
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с жидовской силой темною с проклятою ордой
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Грамотная ставка на жида. Жид работает на мордор и это очевидный факт. Его провокационные действия рассчитаны на то, чтобы взбаламутить общество и нормальных патриотично настроенных граждан в целом. Разжечь негативные чувства, так как нормальный человек услышав эту ересь, сразу реагирует довольно бурно, ведь это же возмутительно не справедливо и в целом омерзительно, то что он позволяет себе говорить о якобы фашиствующем государстве Украина. А уж потом, все негодование здравомыслящих людей будет перекручено и предоставлено как антисемитизм и экстримизм. И вороде бы и отреагировать нужно, а тронешь это говно сразу-фашизм.
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думаю, что кремляди большое бабло вливают в этих тварей.
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к сожалению не со справкой, а с депутатским мандатом
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А чи не зарано нечисть почала святкувати "побєдобєсіє"???
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Бабосы уже зашли, вот и начал отрабатывать. Мордор, щедрый на такие провокации!
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А чо рано?

Пострадавший нелох ЗЕ уже сказал "какая разница" патриот или предатель, друг или враг, украинец или кацап.

Так что самое время начинать. А кто теперь все это шобло остановит?
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Поддерживаю идею. Украина должна освободиться от российского фашизма в этом году.
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***
- Изя...вы помните, того Рабиновича, который жил напротив тюрьмы?
- да, и шо?
- а таки теперь... он живет напротив дома…
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Мурло!!!! Я бы веслом пластиковым от лодки резиновой, полдзатыльник , и при всех!!!! Чтоб знал !!!!!
Мерзкое , заказное шоу!
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И сразу вой поднимется... фашизм, экстремизм, антиссемитизм!!!... На это все и рассчитано.
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*** Розумков своїм виглядом показав все ставлення до путинососа Рабіновича,мол иди накуй з своїми пісеньками совдепівскими..
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Если он такое несет, значит ОНО на, что то надеется!!! Значит в чем то уверен!!!
Ими надо заниматься!!! Для этого есть спец. службы!!!
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Я тоже надеюсь,что в 2020 году Украина будет освобождена от кремлёвского фашизма.
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Изолируйте 50 самых богатых евреев - и войны прекратятся.Форд
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Владислав Ткаченко. Начни с порошенко. И можно обойтись без кредитов МВФ.
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«Вот все говорят: «Карузо! Карузо!» А я послушал - так ничего особенного» - «Вы слышали Карузо?!» - «Нет. Мне Рабинович напел».
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Дивлячись на цього ублюдка,відразу розумієш,чим жид відрізняється від еврея...
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"Украина в 2020 году будет праздновать ещё одно освобождение от фашизма". Что он под этим подразумевает и кто эти фашисты? Не пора ли срочно звонить Баканову, пане Президент? Похоже этот "чёрт и розбийнык" совсем охренел.
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Ну этот аферист эту тему сделал свой золотой жилой и при совке, хотя тогда ему все таки срок дали, за обман вдовы какого то героя, при Украине: земельная афера на костях расстрелянных в Бабьем Яру и спокойно продолжает это делать. Почему их с Медведчуком не садят за преступления, хотя других и не совершавших вообще ничего садят?
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Чмо ригівське! Чамадан, вакзал, паРаша!
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А сын заслуженного полицая Медведчук ему подпевал?
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"...с проклятою ордой." - чудово. Дивимось, що таке "орда": https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0. Ну, таки да, це саме про расєю, послідовницею орди проклятої"С фашистской силой темною, с проклятою ордой!" - соратник кума Путіна Рабінович заспівав у Раді радянську пісню і сподівається святкувати в 2020 році "звільнення України від фашизму" - Цензор.НЕТ 3149
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ввести законом: в кандидати депутатом тільки через перевірку в психлікарні і на брєхнєосцилографі...
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а чего оно не празднует победу в Ирано-Египто-Израильской войне? там же его реальная родина....там он налоги платит в конце-то концов...
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Не слушайте этих придурков- жидов! Всё зло в нашем мире отжидов! Начиная от сифилитика Ленина и кончая нашими жидами типа: рабиновича, волошина, медведчука, шуфрича, Симоненка, королевской, Немчинова, бойко, лукаш, мураева и главного вора Украины Януковича и других!. Каждый из этих воров-жидов, в своё время, украл у нас же с вами не одну сотни миллионов долларов!! А сейчас, они вершители судьбы украины, нигде они конечно все, не работают и шастают только из одной ТВ программы в другую.. и расказывают нам сказки о бесплатной медицине и об бесплатном образованиии и вечной дружбе с россией. Сами же они, в 90-е разворовали Украину вместе с кравчуком, кучмой, ющенко, и порошенко, отщепенцами ВР морозом, литвиным и рыбаком, а также воровкой минздрава богатырёвой и богомолец, ворами из Мин образования и нафтогаза, и всеми олигархами Украины создали нынешнее бедственное, нищее положение в государстве. Рабинович забыл, что в мире уже нет ни одной страны социализма..Везде шагает жесткий капитализм. Вывод: Если социализм в Украине, нужна новая революция с национализацией, у них же всего награбленного ( заводы рабочим, землю крестьянам) или изменить некоторые пункты нашей конституции и не пиарится на этом. То, что эти опожоповцы и недобитые члены партии регионов сейчас подняли головы, мутят воду, призывают к дружбе с страной -агрессором россией, говорит лишь о недальновидности, вседозволенности и слабости Зеленского. Господин Зеленский, можете не сомневаться, что при таком вашем личном попустительстве и безнаказанности, с вашей стороны, через пол-года, год у рабиновича и опожоповцев, первым лозунгом будет долой Зеленского, долой народовластие!! И Закон о земле, это первое вам и вашей команде предупреждение!
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Так откровенно вам ещё по губам не водили... А главное всё было предсказуемо, но только не для зомби.
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Эта тварь может цитировать что захочет.но?ОНО есть сам в говне по уши.ОНО ПРОСТО ТОНЕТ в этом вонизме и хочет утащить ещё и нас
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Знаю цю пісню із 1983 року у ПОВНОМУ варіанті.
За ці роки не зустрів жодного комуняки, який би знав більше одного-двох, максимум трьох куплетів.
А тупий Рабіновіч повністю і одного не розкаже.
Одне погано, що рівень майже усіх інших депутатів не дуже різниться із рабіновичевим, тому посадити його в калюжу нікому.
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Рабинович самый русский из всех украинцев "С фашистской силой темною, с проклятою ордой!" - соратник кума Путіна Рабінович заспівав у Раді радянську пісню і сподівається святкувати в 2020 році "звільнення України від фашизму" - Цензор.НЕТ 9297
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Вадик зажигает..... Большой умелец потрындеть. Не каждому удавалось избежать приговор высшей меры в советские времена,а этот златоуст убедил всех в своей шизофрении ....и поверили!
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Хлопці! А чи не настала пора взятися за пархату жидовню ? Вона вже зовсім знахабніла!
Рабиновичи,гамнисті бужанськи плюс кацапська шантрапа - це що? Наша занепокоєнність?
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Ну сбрасываетесь по гривне на киллера).
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