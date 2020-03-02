 "С фашистской силой темною, с проклятою ордой!" - соратник кума Путіна Рабінович заспівав у Раді радянську пісню і сподівається святкувати в 2020 році "звільнення України від фашизму". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Рабінович спочатку увімкнув пісню на своєму телефоні, а коли його попросили вимкнути проспівав трохи сам.
Крім того, Рабінович висловив сподівання, що в 2020 році святкуватиме ще одне "звільнення України від фашизму".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Рабінович спочатку увімкнув пісню на своєму телефоні, а коли його попросили вимкнути проспівав трохи сам.
Крім того, Рабінович висловив сподівання, що в 2020 році святкуватиме ще одне "звільнення України від фашизму".
Блин все деды мои, погибли на фронте 2 мировой, ради чего? Ради того что бы гитлеровские (власовские) нацисты, напали на Украину? Что бы, какая то ортодоксальная моржовая ... указывала, как нам жить? Да и фашистская орда, на нашей земле! Вот как только гитлеровцев (власовцев) уничтожим, тогда и праздновать будем! А 9 мая - день рождение голодомора, сам "лень in" подписал указ о продовольственной диктатуре!
Еще не такое увидим, если оно не будет посажено в психдом.
Украинцев истребляют, как в 1918- 1933, потому что украинцы толерантны к своим палачам.
Пострадавший нелох ЗЕ уже сказал "какая разница" патриот или предатель, друг или враг, украинец или кацап.
Так что самое время начинать. А кто теперь все это шобло остановит?
- Изя...вы помните, того Рабиновича, который жил напротив тюрьмы?
- да, и шо?
- а таки теперь... он живет напротив дома…
Мерзкое , заказное шоу!
Ими надо заниматься!!! Для этого есть спец. службы!!!
За ці роки не зустрів жодного комуняки, який би знав більше одного-двох, максимум трьох куплетів.
А тупий Рабіновіч повністю і одного не розкаже.
Одне погано, що рівень майже усіх інших депутатів не дуже різниться із рабіновичевим, тому посадити його в калюжу нікому.
Рабиновичи,гамнисті бужанськи плюс кацапська шантрапа - це що? Наша занепокоєнність?