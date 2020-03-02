 Злочинна організація з України обдурила десятки міжнародних компаній з автолізингу на 4 млн євро. ВIДЕО

Про це повідомляє проєкт "Поліцейська Хвиля" на каналі "Еспресо", передає Цензор.НЕТ.

"Поліція вже вилучила у зловмисників 10 елітних автомобілів, які шахраї завезли з Польщі, Нідерландів, Чехії та інших країн Євросоюзу. Ще починаючи з 2017 р., злочинці брали за кордоном машини преміум-класу в лізинг, завозили в нашу країну і збували за заниженими цінами. Не отримуючи планових виплат, іноземці звернулися в правоохоронні органи і автомобілі оголосили в міжнародний розшук. Кажуть, що до шахрайської схеми причетні чиновники із Західної України і родичі столичних чиновників. Вже встановлено 56 фактів таких незаконних угод", - йдеться в сюжеті.

Експерти зазначають, що в країнах Євросоюзу викраденнями автотранспорту займається не поліція, а страхові компанії. Якщо страхова компанія не знаходить транспортний засіб, то лізингодавець одержує компенсацію. Фактично право власності на зниклі іномарки переходить до страховиків.

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"Перше, що потрібно зробити українським водіям вилучених автомобілів, - оформити статус постраждалих. Тоді вони матимуть шанс отримати компенсацію", - зазначив адвокат Євген Шалденко.

Утім, краще запобігти проблемній покупці. Так, характерним показником "сумнівного" товару є продаж автомобіля за дорученням.

"За документами може бути нормальний автомобіль, у базах він б'ється як нормальний, а всередині, ідентифікаційні номери складових частин не збігаються" - застерігає Максим Рубан - заступник начальника територіального сервісного центру МВС України в м. Київ.

Покупець може частково перевірити автомобіль у базах, які є у вільному доступі, втім, повну перевірку машини, в тому числі криміналістичне дослідження транспортного засобу та супровідних документів, зробити самостійно неможливо.