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Все про:авто (1451) шахрайство (305) Нацполіція (9112) Правоохоронні органи (869) лізинг (5)

 Злочинна організація з України обдурила десятки міжнародних компаній з автолізингу на 4 млн євро. ВIДЕО

Поліція вилучила у зловмисників 10 елітних автомобілів.

Про це повідомляє проєкт "Поліцейська Хвиля" на каналі "Еспресо", передає Цензор.НЕТ.

"Поліція вже вилучила у зловмисників 10 елітних автомобілів, які шахраї завезли з Польщі, Нідерландів, Чехії та інших країн Євросоюзу. Ще починаючи з 2017 р., злочинці брали за кордоном машини преміум-класу в лізинг, завозили в нашу країну і збували за заниженими цінами. Не отримуючи планових виплат, іноземці звернулися в правоохоронні органи і автомобілі оголосили в міжнародний розшук. Кажуть, що до шахрайської схеми причетні чиновники із Західної України і родичі столичних чиновників. Вже встановлено 56 фактів таких незаконних угод", - йдеться в сюжеті.

Експерти зазначають, що в країнах Євросоюзу викраденнями автотранспорту займається не поліція, а страхові компанії. Якщо страхова компанія не знаходить транспортний засіб, то лізингодавець одержує компенсацію. Фактично право власності на зниклі іномарки переходить до страховиків.

Також дивіться: Затримано групу шахраїв, які продавали на території України елітні автомобілі, взяті в оренду в країнах ЄС, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Перше, що потрібно зробити українським водіям вилучених автомобілів, - оформити статус постраждалих. Тоді вони матимуть шанс отримати компенсацію", - зазначив адвокат Євген Шалденко.

Утім, краще запобігти проблемній покупці. Так, характерним показником "сумнівного" товару є продаж автомобіля за дорученням.

"За документами може бути нормальний автомобіль, у базах він б'ється як нормальний, а всередині, ідентифікаційні номери складових частин не збігаються" - застерігає Максим Рубан - заступник начальника територіального сервісного центру МВС України в м. Київ.

Покупець може частково перевірити автомобіль у базах, які є у вільному доступі, втім, повну перевірку машини, в тому числі криміналістичне дослідження транспортного засобу та супровідних документів, зробити самостійно неможливо.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3178814
 
   
 Топ коментарі
 
чому не написали, що причетний син екссудді Конституційного Суду України? і не виключено, що суддя сам приймав активну участь в легалізації і кришуванні
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Про это я уже давно писал. Особенно отличаются дельцы из Закарпатья. Чехи, у которых угнали машины, находят их в Украине по GPS. Но забирать не могут, бандиты в сговоре с полицией угрожают. Один чех увидел свою машину в Мукачево, подошёл к водиле и говорит-это моя машина. А водила, между прочим, таможенник, отвечает-давай 10000 евро и забирай. Банда возит в Украину эти машины на эвакуаторе, на границе таможня пропускает, соответственно за вознаграждение. Чехи, которых обокрали, объединились, сами всё вычислили, знают имена бандитов, места проживания и т.д., но никто не хочет этим заниматься.
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говорят...могут быть причастны... - это теперь убийственный аргумент???
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чому не написали, що причетний син екссудді Конституційного Суду України? і не виключено, що суддя сам приймав активну участь в легалізації і кришуванні
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Стопудово ці лізингові контори в темі, тому що кому попало і тим більше не жителеві ЄС (бо жителя ЄС обчислити і покласти на асфальт справа 5 хвилин) ніхто не дасть так просто в лізинг автомобіль ще і преміум кляси
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Про это я уже давно писал. Особенно отличаются дельцы из Закарпатья. Чехи, у которых угнали машины, находят их в Украине по GPS. Но забирать не могут, бандиты в сговоре с полицией угрожают. Один чех увидел свою машину в Мукачево, подошёл к водиле и говорит-это моя машина. А водила, между прочим, таможенник, отвечает-давай 10000 евро и забирай. Банда возит в Украину эти машины на эвакуаторе, на границе таможня пропускает, соответственно за вознаграждение. Чехи, которых обокрали, объединились, сами всё вычислили, знают имена бандитов, места проживания и т.д., но никто не хочет этим заниматься.
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Кому это интересно. Никому. Десять комментариев. Патриотам нужна Турция, кацапы, Рабинович.
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Поэтому эта страна всегда будет оставаться такой как в вашем комментарии.
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А у покупателей элитных авто не нашлось 1000грн. на проверку автомобиля?

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Они не сведущие и бедные, то что авто элитное - не знали, законов не знают, они просто поверили не знакомому , случайно встреченному человеку ... Злочинна організація з України обдурила десятки міжнародних компаній з автолізингу на 4 млн євро - Цензор.НЕТ 1396
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А 56 незаконных сделок без участия мусоров и таможни реально провернуть?
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