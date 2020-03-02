 Разумков пропонує комітетам Ради не збиратися в день позачергового засідання: "Щоб люди відпочили і підготувалися". ВIДЕО

Про це він сказав під час погоджувальної ради, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Пропоную все-таки в цю середу, оскільки у нас позачергове засідання - скасувати проведення комітетів. Щоб між 14:00 і 16:00 люди могли відпочити, підготуватися до позачергового засідання, це буде правильно. Це рішення комітети можуть ухвалювати самостійно, однак пропозиція така", - сказав спікер Ради.
Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада на вимогу Зеленського збереться на позачергове пленарне засідання. У порядку денному позачергового засідання ВР значущі питання про Кабмін і дії силовиків у сфері боротьби з корупцією.
Висновок: "Не треба обговорювать повістку дня і випрацьовувать позицію в комітеті... Все вже вкраде... (вирішено), до вас...".
ИНТРИГА ПОСЛЕДНЕЙ СЕКУНДЫ !!!
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ РАДЫ !!!
Ну вы же понимаете, что ВНЕОЧЕРЕДНОЕ - это не просто так!
Что ждёт зрителя?
Тотальные аресты? Дворцовый переворот? Отпущенная Надя Савченко наносит миномётный удар?
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