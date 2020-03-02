EN|RU|UK
Теми дня: Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  915  13
Все про:ВР (7139) Разумков Дмитро (392)

 Разумков пропонує комітетам Ради не збиратися в день позачергового засідання: "Щоб люди відпочили і підготувалися". ВIДЕО

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков пропонує комітетам скасувати свої засідання в середу, 4 березня, оскільки в цей день відбудеться позачергове засідання Верховної Ради.

Про це він сказав під час погоджувальної ради, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Пропоную все-таки в цю середу, оскільки у нас позачергове засідання - скасувати проведення комітетів. Щоб між 14:00 і 16:00 люди могли відпочити, підготуватися до позачергового засідання, це буде правильно. Це рішення комітети можуть ухвалювати самостійно, однак пропозиція така", - сказав спікер Ради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КС розгляне конституційність закону про люстрацію напередодні позачергового засідання ВР

Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада на вимогу Зеленського збереться на позачергове пленарне засідання. У порядку денному позачергового засідання ВР значущі питання про Кабмін і дії силовиків у сфері боротьби з корупцією.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3178806
 
 
 Топ коментарі
 
Блин. Та вы вообще Раду закройте,напишите на бумажке,хто теперь начальник и все! "Мудрий нарід" все сьест! Главное Сватов и Кварталов с живым Галабародькой побольше! И все чики-пики!
 показати весь коментар
 
Разумков предлагает комитетам Рады не собираться в день внеочередного заседания: "Чтобы люди отдохнули и подготовились"

Висновок: "Не треба обговорювать повістку дня і випрацьовувать позицію в комітеті... Все вже вкраде... (вирішено), до вас...".
 показати весь коментар
 
Слуги перетрудились! Оне устали.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
В круїзі вже дехто відпочив.Що Зе Ко втомилась?Разумков пропонує комітетам Ради не збиратися в день позачергового засідання: "Щоб люди відпочили і підготувалися" - Цензор.НЕТ 8109
 показати весь коментар
 
 
Блин. Та вы вообще Раду закройте,напишите на бумажке,хто теперь начальник и все! "Мудрий нарід" все сьест! Главное Сватов и Кварталов с живым Галабародькой побольше! И все чики-пики!
 показати весь коментар
 
 
Разумков предлагает комитетам Рады не собираться в день внеочередного заседания: "Чтобы люди отдохнули и подготовились"

Висновок: "Не треба обговорювать повістку дня і випрацьовувать позицію в комітеті... Все вже вкраде... (вирішено), до вас...".
 показати весь коментар
 
 
предлагает барыга. Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
 показати весь коментар
 
Что бы не уставать, нужно просто перестать работать
 показати весь коментар
 
 
Эти слуги от одной мысли что надо работать уже устали и им надо отдохнуть от пере живаний и собраться с силами.
 показати весь коментар
 
 
Це що ще за вимога зенелоха до Верховної Ради України, чинуша знахабнів.
 показати весь коментар
 
Оне устали. Пахали-пахали в Раде как рабы на галерах да ещё и за сущие копейки и таки надоравались, силы кончились, изнемоглись - пора отдохнуть, а не по комитетам шасть.
 показати весь коментар
 
 
НЕВИДАННОЕ ЗРЕЛИЩЕ !!!!
ИНТРИГА ПОСЛЕДНЕЙ СЕКУНДЫ !!!
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ РАДЫ !!!

Ну вы же понимаете, что ВНЕОЧЕРЕДНОЕ - это не просто так!

Что ждёт зрителя?
Тотальные аресты? Дворцовый переворот? Отпущенная Надя Савченко наносит миномётный удар?

Билеты только на "карабас.ком"!
 показати весь коментар
 
4 березня позачергове засідання Ради, також засідання РНБУ...Що за ***** нам готують наші Слуги? Тривожно.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору