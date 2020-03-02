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Все про:держзакупівлі (209) контррозвідка (202) Правоохоронні органи (869) СБУ (5350) Житомирський бронетанковий завод (1)

 На Житомирському бронетанковому заводі закупили за держкошти запчастини за завищеною в 2,7-5 разів вартістю, - контррозвідка СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Контррозвідники Служби безпеки України викрили посадових осіб державного підприємства "Житомирський бронетанковий завод" на зловживаннях з державними коштами під час закупівлі запасних частин сумнівної якості.

За версією досудового слідства, навесні минулого року чиновники держпідприємства, яке входить до структури "Укроборонпрому", оголосили конкурсні торги на закупівлю деталей на загальну суму понад півтора мільйона гривень. Переможцем тендеру, оголошеного у межах Державного оборонного замовлення, стала комерційна структура із Київського регіону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Під час перевірки документації співробітники СБ України встановили, що умови конкурсних торгів були штучно сформовані для перемоги заздалегідь визначеної бізнес-структури. Зокрема, до тендера було допущено лише двох учасників, обидва з ознаками фіктивності. Єдиний конкурент фірми-переможця пов’язаний із ним через третю комерційну структуру і має спільний персонал. Контррозвідники спецслужби задокументували, що ціни на запчастини були завищеними у 2,7-5 разів від закупівельної вартості.

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Сертифікати на продукцію, за умовами тендера, також мали відповідати критерію виробництва у США. Натомість документи мають ознаки фальсифікації – в інформаційних базах власником бренда фірми, що проводила сертифікацію, є РФ, а безпосереднім виробником продукції - одна з країн Східної Азії.

За висновками профільних експертів, використання цих деталей могло призвести до передчасного виходу з ладу бронетехніки, що передається Збройним Силам України

За попередніми даними розслідування, через зловживання чиновників держпідприємства вартість закупівель невиправдано збільшилась на 750 тисяч гривень державних коштів.

Правоохоронці провели обшуки на держпідприємстві та за місцями реєстрації фіктивних фірм-учасниць тендерної оборудки у Київській області. Вилучено оригінали тендерної документації, фінансово-бухгалтерські документи, печатки всіх суб’єктів господарської діяльності учасників оборудки, специфікації, що стосуються закупівлі і порядку використання деталей, комп’ютерну техніку, а також майже 400 тисяч гривень у національній та іноземній валюті.

На Житомирському бронетанковому заводі закупили за держкошти запчастини за завищеною в 2,7-5 разів вартістю, - контррозвідка СБУ 01
На Житомирському бронетанковому заводі закупили за держкошти запчастини за завищеною в 2,7-5 разів вартістю, - контррозвідка СБУ 02
На Житомирському бронетанковому заводі закупили за держкошти запчастини за завищеною в 2,7-5 разів вартістю, - контррозвідка СБУ 03
На Житомирському бронетанковому заводі закупили за держкошти запчастини за завищеною в 2,7-5 разів вартістю, - контррозвідка СБУ 04
На Житомирському бронетанковому заводі закупили за держкошти запчастини за завищеною в 2,7-5 разів вартістю, - контррозвідка СБУ 05
На Житомирському бронетанковому заводі закупили за держкошти запчастини за завищеною в 2,7-5 разів вартістю, - контррозвідка СБУ 06

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Документування оборудки здійснювалось співробітниками Управління СБ України в Житомирській області спільно зі Слідчим управлінням ГУ Нацполіції під процесуальним керівництвом військової прокуратури Житомирського гарнізону.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3178771
 
   
 Топ коментарі
 
Військовий стан і розстріли за закономи військового часу. Інакшого виходу не має. Інакше вори остаточно доконають державу.
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Як же так, це ж новиє ліца. Нє?
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Військовий стан і розстріли за закономи військового часу. Інакшого виходу не має. Інакше вори остаточно доконають державу.
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🤡🤢🐲🐸🎒 эти» слуги « наживаются на войне , бырыги !
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Ума палата. Завод - собственность слуг?
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По версии досудебного следствия, весной прошлого года чиновники госпредприятия, которое входит в структуру "Укроборонпрома", объявили конкурсные торги на закупку деталей на общую сумму более полутора миллиона гривен. Источник: https://censor.net.ua/v3178771
А кто весной 2019 года руководил военкой ? Тогда СН и близко не было у власти .
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Весною повним ходом йшли вибори і тоді обявлявся конкурс, який проводився пізніше, вже після виборів. А поставки при нових-нових обличчях. Так, що не ваправдовуйте. Але дуже велика сума, аж 750 000 грн., компетенція дільничого поліції.
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У китайцев или у беларусов спросите, как и что.
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ну хоть одного посадят с конфискацией? это же будет вечно,пока не поймут- можно сесть в перушинный угол
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Шо, опять на Житомирском заводе кто-то стырил колеса и мастер бегает по цеху, рвет на попе волоса. Да пожалейте, в конце концов, этого мужика.
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Там все одно він буде швидко порізаний. Сам бачив коли працював.
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У цій країні є хоч одне підприємство де б курва не крали ???? Іноді таке відчуття що новини йдуть по Румунії 90 років
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Стана воров и всякого жулья. Тяжкое наследие совка.
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я взагалі дивуюся як МВФ дає ще кредити ?? Крадуть же всі і на все рівнях (!) А днюха в Москві за млн доларів ? Чесна зарботанае бабло ?
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Знову "свинарчуки" на господарстві завелись!!!
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Ну во первых,в Украине бронетанковых заводов не существует есть ремонтные мастерские техники времен СССР где для ремонта металлолома запчасти есть только в кацапии а запчасти для них поступают через десяток фирм и заморачиваться из изготовлением этих как морально так и физически устаревших запчастей никто в Украине не желает.Тем более что вокруг этого кормятся с десяток полулегальных фирм которые крышуются на самом высоком уровне.
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Так умник просвяти меня невежду.Укажи что создано новое кроме злощастного ,,Молота,,.Что слабо?
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Если это диверсия против обороноспособности Украины, то должна быть наивысшая мера наказания по санкции доказанной статьи УК с дополнительной квалификацией.
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Воруют кому не лень, а Зе мародёр? Он что, себе в карман тырит? Или запрещает контразведке обнаруживать воровство?
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ну а як? при попередній владі за все відповідав Порох, а тепер нікому?
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Ви вже мародерство доказали? Зараз взялися за кримський міст? І знову брешете, як сірко на місяць?
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ну от, тепер зрозуміло, чому зєльонскій відводить війська автобуси поламалися і наступати нічим
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Зрозуміло. Завод Порошенко випускав для армії автобуси "Богдан" і вам вони не підійшли. То вде пішли автобуси "Беня"? Багато їх і вони відповідають якості? Чи автобуси "Беня" немає таких в природі? То які автобуси випускає Україна? Чи закупляти будемо ГАЗЕЛІ і ПАЗи?
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Ты идиот. Большие мостовые фермы - товар уникальный с особыми требованиями к металлу, стыкам и пр. На барышевском метизном заводе их не сделать так, чтоб мост не упал.
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Чукча не читатель?........
====По версии досудебного следствия, весной прошлого года чиновники госпредприятия, которое входит в структуру "Укроборонпрома", объявили конкурсные торги на закупку деталей на общую сумму более полутора миллиона гривен. Победителем тендера, объявленного в рамках Государственного оборонного заказа, стала коммерческая структура из Киевского региона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.Источник: https://censor.net.ua/v3178771 На Житомирському бронетанковому заводі закупили за держкошти запчастини за завищеною в 2,7-5 разів вартістю, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 1791
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чому нова влада не зупинила цей тендер? Абрамавічус проводив аудит всього Укроборонпрому і сказав, що все ОК.... до кого мають бути питання?
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Это предложение типа - "выроди меня обратно"? ....
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Ні, він єдиний, хто чесно заробив всі свої гроші! Він же не був у політиці... Просто його дістало як бариги крадуть та наживаються на війні...
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Контррозвідники Служби безпеки України займається корупційними злочинами? На Житомирском бронетанковом заводе закупили за госсредства запчасти по завышенной в 2,7-5 раз стоимости, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 2300
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из-за злоупотреблений чиновников госпредприятия, стоимость закупок неоправданно увеличилась на 750 000 гривен государственных средств.Источник: https://censor.net.ua/v3178771

нет государственных средств, есть деньги налогоплательщиков!!!
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А кто был президентом Украины весной прошлого года,и кто чинуш в руководство государственных оборонных предприятий назначал?Правильно,это был он,"солодэнький" наш,отпадный-чоколадный.
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А ти нехочеш сказать --кого зараз попризначалив державні органи--всїх з з 95 кварталу,великіх спеціалістів наємів і лещенківє поговірка,краще з розумним загубити,чим з дураком знайти.
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Так ЗЕ-дебіл вже корупцію поборов!!! Що ж ви йому так статистику псуєте???
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ну, шо вам сказати, зебіли
це дуже достойне заняття для контррозвідки
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Это точно! Другое дело за Саакашвили следить...вот где гос интересы!!!
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Звичайно, що часто на тендері "виграє" той.хто потрібний. Але таким вкидам від СБУ я майже ніколи не вірю. Показ фотографій грошей і печаток--це для лохів. А головне--ціну визначає ринок, а не сбу. І іще не мало важний фактор це строки і важливість даних поставок, чи взагалі можливість їх десь купити. Ні один здравомислячих керівників не допустить (а це навіть злочинно), щоб із-за одної деталі .якої немає, простоював танк і його не можна відправити на фронт у війська. Хто працював,чи працює в промисловості-розуміє і знає-що таке дифіцит деталей і його вагу для випуску готової продукціх. Ну а диванним експертам і крикунам,а особливо" борцям" таке не відомо. Щось я не чую, щоб СБУ мало якісь успіхи, в боротьбі з російськими шпигунами,зрадниками, терористами які сидять і в високих кабінетах. А показуха , це відволікти від справжніх проблем.
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Что это за тендерная процедура, что ее легко обходят?
Почему нарушениями занимается контрразведка СБУ. А кто ловит вражескую агентуру?
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Зєбільна монобільшість ловить . Бужанські , дубінські і інші українофоби з СННН . Час вже відповідати , а не язиком махати . Починаючи є мєндєлі .
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Бубочка! што ж ти дєлаєшь? Нажіваешься на війні, паскудо!
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На Житомирском бронетанковом заводе уже за год открыли сколько Дел , что уже не должно остаться не одного рабочего. Открывают дела стопками , а результата нет . Так как россия Открывают дела на Добробаты , - Просто по Списку личного Состава.
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З тексту мені не зрозуміло, що таке "критерій виробництва у США"?
Подився перелік ДСТУ, не має такого терміну, напевно в СБУ придумали
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Где Бигус с его пламенными разоблачениями? ******* без Свинарчуков стало, правда?
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Я так думаю, що працювало підприємство, може і із зловживаннями та корупцією, але працювало. А що за останній час зроблено?
Керівництво заводу уже, напевно, думає не про випуск продукції, чи то ремонт техніки, а за те щоб усе було по букві закону. А по букві усе можно аби не працювати. Ну, що далі буде? СБУ деталі буде постачати по "критерію виробництва США"? Підприємство стане, рахунки можуть арештувати.
І, відверто, то думаю, що саме розслідування контррозвідки СБУ коштує дорожче ніж ті 750 тис. грн. То, чи усе це було доцільним.
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Мародер краде! Зелену баригу на нари! За дев'ять місяців вже стільки накрав, що попав у перелік олігархів Форбс.
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то он не крал, а отбирал у барых!!!
и собирался все отдать зубожилому нариду - ну, немножно не успел, то да сё, замотался-забегался.
наш бубачка хороший.
на лисапете ездит.
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Щось мало як для такого обороту. 30К зелені, при ціні в мільйони за один танк? Новина фуфло, як і наше СБУ під керівництвом директора кварталу.
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очередная херня, которая в очередной раз тихо сольется.

так же, как со "свинарчуками", на которых ничего не нашлось
даже зележопый министр обороны вынужден был признать: ИНАЧЕ РАБОТАТЬ БЫЛО НЕВОЗМОЖНО.
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а потім нам розповідають генерали в погонах, що снарядів вони можуть закупити менше ніж треба. Може досить вже красти? Ну просто не красти чи вам мало зараз те що ви маєте? Мільйони працюють за кордоном і тягнуть цю країну з прірви, а маленька купка людей продовжує нахабно красти
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та не трынди, бобик.
достали вы своим сраным "воровством", которого никогда не было.
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Администрация Порошенко ушла а схемы остались. Хотя народ наш мутит и без чиновничьих схем сам прекрасно, но тут явно крыша была сверху... Просто хозяева схем поменялись, одни ушли а другие на их потоки сели.
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А період закупок який? Навмисно не вказали?
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Много шума из ничего!!!Наварились на контрабандных частях,АААААААУУУУУООООО аж 750 тысяч грн(столько стоит старый корпус от танка)!!!! А писалось что на только одной узловой ЖД(запор.обл) Каждый день!!! крадётся из вагонов горючего и товаров на 500 тысяч грн!!!И копы и сбу закрывает на это глаза!
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Вот если бы свинорылых и иже с ними в свое время вывели во двор бронетанкового и расстреляли в прямом эфире - крысятничество резко упало!
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Порох лютует, остановите его уже кто-то. Год как самая чесная и справидливая ******* у власти, а он все не перестанет красть и красть мильены. Доколе?
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ТО фигня.Зато, яку китайцы дорогу вокруг Житомира мастырят с фонарями куме.
-Треба за китайцами уважно дивитись,бо ще замiсть дороги,стену вокруг мiста побудують.Та за вход выход гроши будут брати
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Рублями РФ уже не брезгуют новые лица? Даже с изображением Севастополя, которые запрещены на территории Украины.
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