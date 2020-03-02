 13-річний хлопчик на Львівщині зазнав опіків, рятуючи собаку, який застряг у теплотрасі, - ДСНС. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
Школяр із друзями повертався зі школи і почув як жінка просить про допомогу. Підійшовши до неї, хлопчик з'ясував, що її собака застряг у теплотрасі.
Хлопчик проповз 20 метрів вузьким тунелем.
Рятувальники такий вчинок школяра відзначили, однак попередили, що в таких випадках потрібно обов'язково звертатися до служби порятунку.
Нафига спускать собаку с поводка?!!! Отпустила - лезь сама. Но ведь НЕТ - "опа не пролезет
Мальчишка обезбашенный, но - супер
Хорошо, что с минимальными травмами
Продолжают грабить украинцев