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Все про:діти (1843) тварини (167) Львівщина (1058) порятунок (42) ДСНС (2315)

 13-річний хлопчик на Львівщині зазнав опіків, рятуючи собаку, який застряг у теплотрасі, - ДСНС. ВIДЕО

У м. Пустомити Львівської області 13-річний хлопчик врятував чужого собаку, який застряг у теплотрасі. При цьому сам підліток зазнав опіків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Школяр із друзями повертався зі школи і почув як жінка просить про допомогу. Підійшовши до неї, хлопчик з'ясував, що її собака застряг у теплотрасі.

Хлопчик проповз 20 метрів вузьким тунелем.

Рятувальники такий вчинок школяра відзначили, однак попередили, що в таких випадках потрібно обов'язково звертатися до служби порятунку.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3178750
 
   
 Топ коментарі
 
Хай би у хлопчика загоїлися опіки без ускладнень.
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Що за агресія, безробітний ти наш? Твій кумир давно не грав членом на роялі і в тебе ломка?
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Да, "адвокат"... Не терплю "дерьмоплевателей"... Пять лет "зраду" разгоняли, на брехне дорвались до власти, "обосрались", а сейчас не знаете, на ком "злость согнать"?... Какие же вы "мелочные"... Даже проигрывать, с достоинством, как Порох", не умеете... "Куснуть" сил нет, так хоть насру под лавкой!..."? Так, что-ли, зелеботина?
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Тетку просто прибить 13-летний мальчик на Львовщине получил ожоги, спасая собаку, застрявшую в теплотрассе, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 2682
Нафига спускать собаку с поводка?!!! Отпустила - лезь сама. Но ведь НЕТ - "опа не пролезет
Мальчишка обезбашенный, но - супер
Хорошо, что с минимальными травмами
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сорвалась собака, такое иногда бывает. Другой вопрос почему на теплотрассе плиты подняты так что дети могут туда залезть. Зеклоуны теплотрассу почему разрушили? Сволочи ничего не далают только языком трепают
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Хай би у хлопчика загоїлися опіки без ускладнень.
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Да, "адвокат"... Не терплю "дерьмоплевателей"... Пять лет "зраду" разгоняли, на брехне дорвались до власти, "обосрались", а сейчас не знаете, на ком "злость согнать"?... Какие же вы "мелочные"... Даже проигрывать, с достоинством, как Порох", не умеете... "Куснуть" сил нет, так хоть насру под лавкой!..."? Так, что-ли, зелеботина?
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Що за агресія, безробітний ти наш? Твій кумир давно не грав членом на роялі і в тебе ломка?
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Bezotvetstvennaya dura, etoj nedeesposobnoj dazhe sobaku doverit nelzja, a ona k tomu zhe risknula zdorovem i zhiznju chuzhogo rebenka! Ludej nuzno vovremja lishat uridicheskoj deesposubnosti i objazat nosit braslety po kotorym ih mozho bydet vizualno razlichat!
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Пацан-ты молодец! Пусть у тебя в жизни все сложиться. Никогда не слушай старых теток.
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Краще тьоток не слухати взагалі,а жити своїм розумом ,принаймі чужих помилок не повториш!
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а мы все окружающую среду отапливаем. где же эта открытая теплотрасса ???
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Там где украли крышку люка на металлолом...
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Есть вещи которые запрещены принимать пунктами сбора металлолома типа лома титана и канализационных люков и за них лишают лицензии но никто до сих пор эти пункты не контролирует.Вот и продолжается воровство люков и вся ответственность за это лежит именно на контролирующих организациях и из них надо спрашивать и возмещать ущерб за крышки люков может тогда зашевелят своими задницами.
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"Жёсткость законов часто компенсируется их неисполнением...". Всё начинается с того, что "лицензии" получают те, кто соглашается платить "откат"... Потом этот "откат" распределяется между "выдавателями лицензий" и "крышевателями"...
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Именно по этому возмещать ущерб должны не пункты приема а контролирующие органы.А пункты приема должны оплачивать штрафы и лишаться лицензий.Тогда контролирующие органы будут заинтересованы чтобы в этих пунктах приема не оказалось что-то лишнее и брать взятки или закрывать глаза будет не в их интересах.
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Каким образом?... Нарисуй мне этот "механизм"... Контролирующий орган скажет - "Знать не знаю... За всем не углядишь...". Приёмщик "включит дурака..." - ему лучше заплатить штраф, получить "условку", или, даже, год отсидеть, чем "сдать" ОПГ, с участием полицаев и чиновников... Там ведь дадут, намного больше... (И неизвестно, доживёт-ли он, вообще, до суда, даже в СИЗО...). Вот и всё... Проще эти "частные лавочки" закрыть, однако те, кто сидит в ВР и крышует этот "бизнес", этого не допустят...
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Там на відео просто бетон старий розсипався через відсутність цементу.
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почему Зеклоуны не делают а только разворовывают?
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Дурне дитя, - все могло закінчитись погано. Життя людини дорожче за життя тварини.
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Не дитя - с ребёнка какой спрос? - а эта взрослая, безответственная дура! 13-летний мальчик на Львовщине получил ожоги, спасая собаку, застрявшую в теплотрассе, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 4875
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_Да вообще плевать на ту грёбаную шавку! Вы обезумели?? А если бы человечек из-за той вонючей псины умер? Родители счастливы были бы? Типа "ах, зато наш малыш собачку спас"... ****, злость берёт! 13-летний мальчик на Львовщине получил ожоги, спасая собаку, застрявшую в теплотрассе, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 9097
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Тем временем зеленский и его недопартия
Продолжают грабить украинцев
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Зеклоуны почему теплотрасса разрушена плиты подняты? А если ребенка плитой придавило? Только за свои карманы думают
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