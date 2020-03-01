 Екскомбат "Айдару" Мельничук повідомляє про затримання на грецькому кордоні за запитом РФ. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на сторінці в мережі "Фейсбук".
"Мене затримали на болгарсько-грецькому кордоні. Картку Інтерполу виставила Росія. Зараз буде Інтерпол затримувати", - розповів він.
Разом з Мельничуком перебуває дружина на 7-му місяці вагітності і 9-місячний син.
Amnesty International отметила, что некоторые преступления могут быть расценены как военные, и командование этого подразделения может понести ответственность по украинским или международным законам.
В отчёте ООН «Сексуальное насилие, связанное с конфликтом в Украине» были задокументированы показательные случаи произвола и сексуального насилия со стороны бойцов батальона «Айдар»
Зачем в Европу лезть с таким багажом, вот вопрос...
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/9thOHCHRreportUkraine.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/11thOHCHRreportUkraine.pdf
Спецбанды путинского режима не ограничиваются только «грязной работой». Они также активно проникают в политическую и общественную сферу европейских стран, пытаясь распространить в них хаос
А это задержание обжаловать и раскрутить по всему миру на тему злоупотреблений террористическим мордором по политическим и военным мотивам. В перспективе вышвырнуть оттуда кацапстан или весь ликвидировать нахрен. Такое было уже в Польше, но поляки разобрались.
шаг один: набираешь по телефону толкового киевского юриста (юр фирмы из первой десятки);
шаг два: озвучиваешь просьбу проверить себя и близких по базам Интерпола:
шаг три: ждешь от пяти минут до полу часа (в зависимости от занятости) и получаешь полную инфу по себе;
примечание: десятки юристов оказывают такие услуги в Киеве, а Мельничука деньги есть в достаточном количестве.. он их заработал на контрабасе, и на депутатских услугах..
и о том, что Мельничук тварь и провокатор, многие очень хорошо знают..
Та справа аналогічна тій, по якій затримувався Ігор Мазур "Тополя"
Як виступи Мельничука проти Порошенка призвели до того, що ***** запит до Інтерполу на Мельничука дав?
У 2015 році повідомлялося, що в Російській Федерації мають намір притягнути до кримінальної відповідальності 30 громадян України, в тому числі міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, колишнього міністра оборони Валерія Гелетея, начальника Генерального штабу Збройних сил Віктора Муженко, ексголову Служби безпеки Валентина Наливайченка, командира дивізіону Донецького зенітно-ракетного полку Збройних сил України малому, ексгубернатора Дніпропетровської області Ігоря Коломойського, командирів українських націоналістичних батальонів "Айдар", "Донбас", "Дніпро" Сергія Мельничука, Семена Семенченка, Юрія Березу та інших за "геноцид" на Донбасі.