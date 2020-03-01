 Військові медики врятували пітбуля Капрала, який підірвався на міні в зоні ООС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Історію порятунку Капрала розповідає "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
Чорного пітбультер'єра військові підібрали під Ясинуватою влітку 2016 року ще цуценям.
"Тоді людей з села евакуювали, а тварина залишилася сама. Він був весь в лишаях, худий. Тоді командир взводу Мічман його виходив. Тому він, мабуть, так до людей і ставиться. Всіх людей любить, особливо які в формі", - розповідає військовослужбовець Євген.
В кінці грудня пес підірвався на розтяжці.
"Прибіг наш боєць і сказав, що в кущах лежить поранений Капрал. Потім, як годиться, поки я накладала оклюзійну пов'язку, інші перев'язували, знеболювали. Спасибі всім в підрозділі, не розгубилися, відразу організували носилки, знайшли машину і повезли його в цивілізацію. Втім, там місцеві ветеринари відмовилися нас приймати. Тоді ми вирішили його направити в "людський госпіталь". Капрал, насправді, наш повноцінний боєць", - розповіла військовий медик Олена.
Життя Капралові в госпіталі рятували анестізіолог, сестра-анестезист, військовий медик і спеціально викликаний для цього з іншого підрозділу колишній ветеринар. Операція тривала близько 5 годин.
"Було багато ран, які потрібно було почистити, обробити, плюс поранення черевної порожнини, там треба було провести ревізію. Ми мали дуже хорошого і досвідченого анестезіолога, тому все прекрасно вийшло. Дуже багато було уламків, навіть не уламків, а шматків дерева, мабуть, розтяжка була біля дерева. І вся грудна клітка була розколота, саме палицями і гілками, ми безпосередньо з плевральної порожнини діставали палиці, і в м'язах теж вони застрягли. Все це ми почистили", - згадує колишній ветеринар, а тепер бойовий медик евакуації Марія Щанкіна.
Уже після поранення Капрал повернувся на позицію. За місяць пса "виходили", і він повернувся в стрій.
"Можливо, він цим комусь з нас життя врятував. Тому що це, дійсно, не наша розтяжка була. Або хтось до нас ставив, або ... хто знає", - говорить військовослужбовець Євген.
Слишком много вызовов, и гибель не собаки, нет!, друга - это иногда бывает той каплей, что ломает душу.. нет вырывает душу
https://www.facebook.com/nata.li.9212/posts/2005856242786143
Больно до сих пор
ПРИНУЖДЕНИЕ К МИРУ
Всю ночь, по позициям «освободителей» работала артиллерия и авиация.
Из многочисленных сообщений, поступающих как от турецкой стороны, так и от лапте-скрепных алавитов, удары - действительно массированные и что называется - сметающие.
Турки уже не слишком вникают в то, чего и сколько они покрошили. Например, по танкам они перевалили за 100 штук сожженных и дальше - плюнули на эти подсчеты, и просто жгут всё, что находится в операционной зоне.
Симптоматично, что с начала операции они старались подсчитывать конкретный урон, нанесенный противнику, а теперь они утратили к этому интерес, поскольку работает эффект больших чисел. Вместо этого, идет подсчет чего-то более крупного.
В самом деле, российское руководство не интересует, сколько их лапотников и где покосили, будь то ДАП, Хишам или вот теперь Идлиб, то почему этим должны себя обременять турки? Да, они помогают своим соплеменникам и просто тем, кто бежит от освободителей.Да, они вносят свой вклад в будущее новой Сирии, когда лапотников либо докрошат, либо они ретируются оттуда, прихватив живого, либо не очень - Асада.
Кстати, с утра шла информация из Франции (почему-то) о том, что Асад уже наложил на себя и покончил. Понятно, что подтверждения этой информации нет, но судя по всему Башар «Шея» Асад - не из тех, кто способен покончить, наложив на себя. Но тут уже не так важно, как все будет, сам он это сделает или ему помогут союзники, придушив расплетенными лаптями, главное, что у Сирии наконец появится будущее.
Так вот, Анкара уже сегодня инвестирует в завтрашний день страны, унавоживая красноватую, глинистую землю страны тушками алавитов из Рязани, Вологды и Сызрани. Понятно, что москвичи в такое дело - не ходоки, впрочем, как и всегда.
В общем, турки уже поняли, почему в Украине самый толстый слой чернозема, и делают то же самое для своих сирийских братьев. Не исключено, что очень скоро там будет статистика не в плане уничтоженных ихтамнетов, а в тоннах гумуса, внесенного в почву.
А пока - считают асадовских и хизболистских генералов, офицеров ВС РФ и высших чинов ЧВК Вагнер.
Судя по всему, турки прекрасно слушают радиообмен и вообще - связь россиян, известную как «Лапоть ПЭ» или «Щи, хоть полощи». Об этом говорит тот факт, что всего за пару суток боевых действий, туркам удалось точечно познакомить генералов и старших офицеров, упомянутых выше, с разработками своего оборонпрома.
Причем, высокоточные ракеты не просто попадали в места, где генералы курили чай, а перед взрывом успевали сгенерировать приветствие на турецком «Всем привет, вас снимает скрытая камера!»
Но сегодня появилась новая единица подсчета успехов турецких вооруженных сил. Надо сказать, что долгие годы миллионы людей молили Аллаха или кто там у них заведующий, о том, чтобы именно такие единицы подсчета наконец вошли в сводки.
Речь идет о самолётах. Уже сколько горя они принесли, сколько смертей, что проклятий там уже столько собралось, что Небесная Канцелярия просто не выдержала и вложила в руки Турции меч правосудия, а турки начали им рубить.
В общем, на этот момент уже известно о трех сбитых самолетах.
Причем, по двум из них получены подтверждения и даже видео. Один из них упал в районе действий про-турецких сил, второй дотянул до зоны, которую контролирует Москва, по третьему - пока нет подтверждения и ясности.
Ну и уже пошел поток пленных, захваченных в бою.
Говорят, что там уже обнаружили русских, которые пытались убедить пленивших их, что они не россияне, а жители планеты Мельмак, а тут оказались случайно и просто стояли в очереди за спичками или ждали трамвая.
Но процесс идет, и мы еще вернемся к теме в течении дня.
https://defence-line.org/2020/03/turciya-prodolzhaet-banket/
А чего плешивого не слышно. Дурака включить, что их там нет не получиться."
Військові лікарі на Донбасі врятували тяжко пораненого фронтового пса Капрала. Операція тривала 5 годин. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
https://censor.net.ua/ua/photo_news/3172210
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Після чого хлопець підійшов до жінки та з'ясував, що пес застряг у теплотрасі. У результаті цього максим взяв мобільний телефон, включив ліхтарик та поліз рятувати тварину. "Не було місця, там були кістки різних щурів, мишей, інших тварин, які померли. Я почав дуже пітніти, мені було дуже гаряче. Я почав захекуватися, Повітря було на нулі… Я до кінця не хотів виходити, я собі в думках робив діло, ніби казав собі сам: "поки я його не витягну, я не хочу звідси вилазити",- розповів Максим.
Так, приблизно півтори години хлопчик пробирався вузьким тунелем теплотраси завдовжки 20 метрів. Унаслідок цього дитина отримала опіки рук. "Руки просто попалив, зараз вони вже відновлюються… Ввечері мама помазала мені їх маззю, перемотала бинтом. Наступного дня вже не так пекло.
Мені було шкода тварину, вона також, як і ми хоче жити", - зазначив школяр. У результаті цього керівництво обласної ДСНС нагородило Максима грамотою за героїзм. Попри це рятувальники попередили, що такі вчинки смертельно небезпечні. У зв'язку з цим, фахівці закликали не наражати дітей на небезпеку, а одразу звертатися за допомогою до екстрених служб.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/362224-na_ljvivshchini_pidlitok_rizikujuchi_zdorovjam_vrjatuvav_sobaku
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