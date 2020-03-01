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 В Ідлібі збито два Су-24 сил Асада, - Міноборони Туреччини. ВIДЕО

Літаки було збито під час спроби атакувати турецькі сили, стверджують у відомстві.

Повідомлення Міністерства оборони Туреччини цитує агентство Anadolu, інформує Цензор.НЕТ.

"Два літаки Су-24, що належали режиму Асада, які напали на наш літак, були збиті Міністерством національної оборони", - сказано в повідомленні.

Міністерство оборони Туреччини також повідомляє про знищення 3 установок ППО сил Асада, за допомогою однієї з яких було збито ударний безпілотник ЗС Туреччини.

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Раніше в неділю, 1 березня,  Анкара розгорнула військову операцію в Сирії проти військ режиму Асада після авіанальотів, унаслідок яких загинули турецькі військові.

Нагадаємо, 28 лютого стало відомо, що сирійські війська завдали авіаудар в Ідлібі, унаслідок якого загинули турецькі військові. За останніми даними, унаслідок атаки загинули 36 турецьких військовослужбовців.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3178716
 
 
 Топ коментарі
 
Х..ловаван, держи ещё два ятагана в спину
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Похоже и Запад начал просыпаться.Блогеры всё чаще пишут:"Russia made war in Georgia, Ukraine,Syria. NATO has to demolish russia as it is a world sponsor of wars, terrorism and death".(Россия развязала войны в Грузии, Украине, Сирии. НАТО должна снести россию, поскольку она является мировым спонсором войн, терроризма и смерти.)
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Министерство обороны Турции сообщило, что над провинцией Идлиб были сбиты два фронтовых бомбардировщика Су-24 ВВС Сирии. Также сообщается об уничтожении комплекса сирийских ПВО, несколькими часами ранее сбившего турецкий беспилотный летательный аппарат. Информацию о перехвате двух сирийских самолетов подтверждает и The Syrian Observatory for Human Rights. По сведениям SOHR, они были сбиты из воздушного пространства Турции в районе города Искендерун патрульными истребителями F-16 турецких ВВС. Оба самолета упали на территории, контролируемой режимом Асада, недалеко от города Маарат ан-Нуман. Судьба экипажей на данный момент неизвестна. Сирийская оппозиция сообщила, что по меньшей мере один из сбитых самолетов принадлежит военно-космическим силам России.
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Бомбардировщик атаковал турецкие самолеты. Звучит немного бредово.
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А чего там комменты к видео двухгодичной давности? Хотя минобороны Турции подтверждает потерю сегодня одного беспилотника, войны без потерь не бывает.
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х.з., ссыл я у Кусы взял, это фейк однозначно, удаляю.
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Ердоган має стальні яйця, зеленський ж, пухнасту піхву!
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Меряются членами ребятки, 5-го сентября вроде будут в москве встречаться, а пока каждый готовит почву для переговоров, усилить свои позиции, ослабить позиции врага, больше контроля и рычагов влияния, кто их получит тот получит больше козырей на этих торгах, сейчас ни русским ни туркам эта война не нужна, слишком много взаимозависимостей, (турецкий поток, очередной срыв сезона для Турции, санкции для РФ, С400), по понятным причинам эта прокси война не нужна и европейцам (газ, беженцы), цель Эрдогана буферная зона, но кто будет контролировать эту территорию, если Эрдоган отступит, курды еще недавно преданные американцами а сегодня присягнувшие асаду, получат (???) там обещанную автономию а это постоянный очаг нестабильности на северных границах Турции, если отступит путин и асад, это постоянный очаг напряженности для Сирии ведь среди повстанцев много джихадистов... Понятно почему они столь несговорчивы, но договорится все же придется.
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мы не присягали курдам на верность . пусть идут лесом . слишком много развелось ЗЕбаранов ждущих что им кто-то должен что-то .
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В Шейхмустафе , на юге Идлиба, колонна танков и бронемашин, принадлежащих режиму, была полностью уничтожена турецкими # UAV .

https://twitter.com/clashreport/status/1234193226959130624
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Чего ждут олигархи РФ-и? Не могут или не понимают, что надо срочно "убирать" пахана и выводить вооруженных бандитов с техникой из Сирии, с Донбаса и Крыма.
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это третья сила , невідомі знищують кацапоидов
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Приятные новости однако ! Дави кремлёвскую заразу !!!
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"Два самолета Су-24, принадлежавшие режиму Асада, которые напали на наш самолет, были сбиты Министерством национальной обороны"

Ахххахаха!!! Браво, турки!!! Молодцы! Оказывается в эту игру можно играть не только рашке . Два бомбардировщика напали на наш бедный несчастный истребитель. Хулиганы! Это всего лишь самозащита и вообще его там небыло .
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сирийцы обнаглели вконец - по своему небу летают... как земля таких уродов носит... В Ідлібі збито два Су-24 сил Асада, - Міноборони Туреччини - Цензор.НЕТ 9639
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ещё одна ипотека погашена) слава Турции!
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