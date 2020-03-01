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Все про:Одеса (2384) пожежа (2037) ДСНС (2313)

 Уночі в Одесі горіла пам'ятка архітектури: понад 40 людей евакуювали, одна жінка потрапила до лікарні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Пожежа сталася в будівлі 1832 року на вулиці Грецькій. Займання виникло в комунальній квартирі на третьому поверсі, невдовзі полум'я перекинулося на дах.

Повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам о 23:34. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

"З місця пожежі підрозділом ДСНС врятовано 12 осіб та евакуйовано шляхом самостійного виходу 30 осіб. У 00:38 пожежу локалізовано та о 1:04 ліквідовано на площі 50 кв. м. Унаслідок пожежі постраждала громадянка, 1993 року народження. Жінка отруїлася продуктами горіння. Її госпіталізовано до ООКЛ", - сказано в повідомленні.

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За словами пожежників, гасити вогонь заважав мотлох на горищі. Причину пожежі та розмір завданих збитків наразі з'ясовують.

Будинок, в якому сталася пожежа, - пам'ятка архітектури (Прибутковий будинок Маврокордато). Він був побудований в 1832 році.

Уночі в Одесі горіла памятка архітектури: понад 40 людей евакуювали, одна жінка потрапила до лікарні 01
Уночі в Одесі горіла памятка архітектури: понад 40 людей евакуювали, одна жінка потрапила до лікарні 02
Уночі в Одесі горіла памятка архітектури: понад 40 людей евакуювали, одна жінка потрапила до лікарні 03
Уночі в Одесі горіла памятка архітектури: понад 40 людей евакуювали, одна жінка потрапила до лікарні 04
Уночі в Одесі горіла памятка архітектури: понад 40 людей евакуювали, одна жінка потрапила до лікарні 05
Уночі в Одесі горіла памятка архітектури: понад 40 людей евакуювали, одна жінка потрапила до лікарні 06
Уночі в Одесі горіла памятка архітектури: понад 40 людей евакуювали, одна жінка потрапила до лікарні 07
Уночі в Одесі горіла памятка архітектури: понад 40 людей евакуювали, одна жінка потрапила до лікарні 08
Уночі в Одесі горіла памятка архітектури: понад 40 людей евакуювали, одна жінка потрапила до лікарні 09
Уночі в Одесі горіла памятка архітектури: понад 40 людей евакуювали, одна жінка потрапила до лікарні 10

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3178704
 
 
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Агаа, застройщикам ни архитектура ни памятники не колышут!
Колышит РАЙОН !!
Было в 90-е...
Наверна и продолжается...
Поджог..проходили..
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Цензор: Ночью в Одессе горел памятник архитектуры. Реальность: ночью в Одессе горела комната в коммуналке. Которая в памятнике архитектуры. Который памятник как доходный дом 100-летней давности.
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1832г.Етить токо Наполеона прогнали.Правда он в Одэсу не заходил.Шол на Москву,хотя правительство было в Питере.
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Чтоб не растекаться словом по древу-Гуглите:- 12 стульев ,
пожар в Вороньей слободке..
Видал енто в Одессе в 90-х..
😁
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комуйто доходний памятнік пріглянулсі...
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Был в Одэсе,з фасада все красмво,а зайдеш внутрь двора-трущобы.
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