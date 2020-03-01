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Все про:Сирія (1503) Туреччина (1055) дрони (5)

 Глава турецького оборонпрому Демір рекламує удари дронів "Байрактар" по армії Асада. ВIДЕО

Турецький оборонпром повідомив про постачання 6 нових ударних дронів Bayraktar TB2, які вже проявили себе під час останнього загострення в сирійському Ідлібі.

Про це повідомив у твіттері глава Департаменту оборонної промисловості Ісмаїл Демір, передає Цензор.НЕТ.

"Ми відправили ще 6 Bayraktar TB2 нашому головному командуванню жандармерії", - йдеться в коментарі до ролика.

Дивіться також: Нові удари турецьких дронів спалюють бронетехніку союзників Путіна. ВIДЕО


Источник: https://censor.net.ua/ua/v3178693
 
   
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на те дроны ракеты стоят етить, а у ЗЕбилыв даже до установки не дойдет, не говря уже про взлет.
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БПЛА Bayraktar уже в Украине есть! Дорого только, а Турция бабла не жалеет.
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Дроны годные, это просто факт. От путлеровцев одни клочки по закоулочкам.
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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган за декілька годин до закінчення часу ультиматуму опублікував дуже потужне звернення до турецького народу: «Сьогодні Туреччина перебуває у вирішальній боротьбі і історії, і в майбутньому. Ми продовжуємо зусилля вдень і вночі, щоб пережити перемогу, захищаючи інтереси нашої країни та нації від боротьби, результати якої будуть як мінімум такими ж, як і 100 років тому………….
Туреччина ніколи не відступиться від своєї правомірної боротьби і не пустить кров своїх мучеників. Також вона не забуде жодної зради. Поки наш народ стоїть поруч, ми подолаємо всі труднощі і навчимо історичний урок усім, хто вважає, що вони здатні нас звузити».
З бази Інджирлік піднялися F16. Підрозділи ППО турецької армії отримали наказ збиття всіх ворожих літальних апаратів.
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А что проблеял наш віслюк? ...Надо прекратить стрелять...
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ни-че-го . как обычно самоустранился Глава турецького оборонпрому Демір рекламує удари дронів "Байрактар" по армії Асада - Цензор.НЕТ 1608
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Судя по боевым действиям Турции в Сирии, беспилотники для танков страшнее в разы, чем ПТРК. Учитывая, что броня на танках сверху самая слабая, для экипажа это как сгореть в консерве. Скорее всего среди асадовцев в танковых войсках начнётся дезертирство. Не каждый танкист захочет чтобы его спалили сверху без шансов на помощь.
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сгореть заживо в танке от какой-то летающей этажерки, как обидно...
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Хороше прізвище у керівника турецького "Оборонпрому" - "ЗАЛІЗНИЙ"!!!
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Дайош дроны над каждым рашистским домом. Чета здается, что мордор
не сможет захватить проливы. А при работе Украины с другой стороны и удержать
крымнаш.
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Когда Украина их закупила, то вылезла куча экспертов с Касьяновым во главе, которые доказывали, что Байрактар ни к чему, что он только для войны с партизанами. Последние события показывают, что это не так.
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Ага, а сколько мне писало икспердов, где они все попрятались?

Еще тогда им говорил НАТОвские авиабомбы по лазерному наведению, превращают ПВО нарасеи в груду мтеаллолома.
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ну ичто будет летать как гандон, боеприпасы как "броники" - "бумажные" Глава турецкого оборонпрома Демир рекламирует удары дронов "Байрактар" по армии Асада - Цензор.НЕТ 6617
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Внимательно смотрим на рекламу. Есть кадры, когда по оставшейся после удара воронке, бмп или танк проезжает словно этой воронки нет, а машина летит по воздуху. Неудачно получилось.
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Классный коммент с предыдущей ветке

Глава турецкого оборонпрома Демир рекламирует удары дронов "Байрактар" по армии Асада - Цензор.НЕТ 9496 cloud2009 26ea8082

Джордж Орвелл
@m170261m

Знакомая работает риелтором в Турции. Говорит, что рашики в ужасе толпой распродывают там сейчас свою недвижимость, некоторые за пол цены. Но, дело в том, что покупать ее некому. Турки вообще принципиально не хотят у них покупать ни за какие деньги, когда узнают, кто хозяин
01.03.2020 09:46

Яр Холодний

Та буде те ж саме, що в Душанбе і Баку... Покидають квартири, і повтікають... Бо вони вже половині світу "сала за шкуру залили...".
01.03.2020 09:57
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Блин, а в Турции в районе Анталии , кацапы домов себе накупили 😀😀😀
КОРОЧЕ И В СИБИРИ ИМ БУДЕТ СТРАШНО- там китайцы
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Вот реклама тех же дронов от врага :Видео от боевика #Хезболы. Он убит вчера в #Идлибе. Последние минуты перед смертью, боится поднять голову из-за дрона

Далее за кадром другой боевик говорит:

Русские спрятались на базах и боятся высунуться, армия #Асада бежала. Хезбллла брошена на произвол судьбы #сирия
https://twitter.com/newkc14/status/1233940736594370560?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwgr%5E393535353b636f6e74726f6c%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F
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Прогугліть, скільки витримує ствол гармати пострілів, який моторесурс у техніки... До чого я? До того, що у Асада від початку війни не залишилось ні техніки, ні озброєнь, ні *********** ВСЕ, чим воює асад - виключно поставки раші. Причому безкоштовні, тому що уряд асаду давно банкрот. Удачі, пукін Глава турецкого оборонпрома Демир рекламирует удары дронов "Байрактар" по армии Асада - Цензор.НЕТ 659
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Гамількар Барка 25%

В небе - постоянный высокий гул турецких дронов,
а внизу - периодические низкие звуки взрывов.
Это Кабзон встречает гостей.
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....а наши ДРОНЫ тем временем катают ДЕТЕЙ в парке ))))
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Когда Израиль и США отказали продавать Турции беспилотники, они наладили их производство сами. Теперь нам продают. На телеграмм-каналах новороссы рады, что никто на Донбассе не разрешит их применять.

П.С. А еще есть у нас ударные беспилотники Турчинова, но они пребывают в параллельной реальности.
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дроны против искандеров.... искандеры плачут.
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ботоксный так хотел приурочить к 9 мая какую-нибудь маленькую победу и наша Зелень всеми силами хотела ему в этом подсобить сдав еще пол Востока Украины, но бравый Эрдоган одним махом перечеркнул все их планы!
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Шо то ЗЕ молчит- видно нетрадиционный политик Ермак ему рот закрывает 😀😀😀
А ВЕДЬ ЭРДОГАН ПРИВЕТСТВОВАЛ ВСУ знаменитым « СЛАВА УКРАИНЕ»
вот на видео
https://youtu.be/rX29lYF1tls
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