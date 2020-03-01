 Глава турецького оборонпрому Демір рекламує удари дронів "Байрактар" по армії Асада. ВIДЕО

Про це повідомив у твіттері глава Департаменту оборонної промисловості Ісмаїл Демір, передає Цензор.НЕТ.

6 adet daha Bayraktar TB2 #SİHA’yı Jandarma Genel Komutanlığımıza teslim ettik.🇹🇷🇹🇷🇹🇷



Türk Savunma Sanayii Kahraman Mehmetçiğimiz için her gün daha iyisini üretmeye devam edecek.



Şehitlerimiz için Vatan için ahdimiz var... pic.twitter.com/q92bNaStMR — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) February 29, 2020

"Ми відправили ще 6 Bayraktar TB2 нашому головному командуванню жандармерії", - йдеться в коментарі до ролика.

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