 Глава турецького оборонпрому Демір рекламує удари дронів "Байрактар" по армії Асада. ВIДЕО

Про це повідомив у твіттері глава Департаменту оборонної промисловості Ісмаїл Демір, передає Цензор.НЕТ.
6 adet daha Bayraktar TB2 #SİHA’yı Jandarma Genel Komutanlığımıza teslim ettik.🇹🇷🇹🇷🇹🇷— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) February 29, 2020
Türk Savunma Sanayii Kahraman Mehmetçiğimiz için her gün daha iyisini üretmeye devam edecek.
Şehitlerimiz için Vatan için ahdimiz var... pic.twitter.com/q92bNaStMR
"Ми відправили ще 6 Bayraktar TB2 нашому головному командуванню жандармерії", - йдеться в коментарі до ролика.
Туреччина ніколи не відступиться від своєї правомірної боротьби і не пустить кров своїх мучеників. Також вона не забуде жодної зради. Поки наш народ стоїть поруч, ми подолаємо всі труднощі і навчимо історичний урок усім, хто вважає, що вони здатні нас звузити».
З бази Інджирлік піднялися F16. Підрозділи ППО турецької армії отримали наказ збиття всіх ворожих літальних апаратів.
не сможет захватить проливы. А при работе Украины с другой стороны и удержать
крымнаш.
Еще тогда им говорил НАТОвские авиабомбы по лазерному наведению, превращают ПВО нарасеи в груду мтеаллолома.
Є тре робити реактивні дрони
cloud2009 26ea8082
Джордж Орвелл
@m170261m
Знакомая работает риелтором в Турции. Говорит, что рашики в ужасе толпой распродывают там сейчас свою недвижимость, некоторые за пол цены. Но, дело в том, что покупать ее некому. Турки вообще принципиально не хотят у них покупать ни за какие деньги, когда узнают, кто хозяин
01.03.2020 09:46
Яр Холодний
Та буде те ж саме, що в Душанбе і Баку... Покидають квартири, і повтікають... Бо вони вже половині світу "сала за шкуру залили...".
01.03.2020 09:57
КОРОЧЕ И В СИБИРИ ИМ БУДЕТ СТРАШНО- там китайцы
Далее за кадром другой боевик говорит:
Русские спрятались на базах и боятся высунуться, армия #Асада бежала. Хезбллла брошена на произвол судьбы #сирия
https://twitter.com/newkc14/status/1233940736594370560?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwgr%5E393535353b636f6e74726f6c%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F
Гамількар Барка 25%
В небе - постоянный высокий гул турецких дронов,
а внизу - периодические низкие звуки взрывов.
Это Кабзон встречает гостей.
П.С. А еще есть у нас ударные беспилотники Турчинова, но они пребывают в параллельной реальности.
А ВЕДЬ ЭРДОГАН ПРИВЕТСТВОВАЛ ВСУ знаменитым « СЛАВА УКРАИНЕ»
вот на видео
https://youtu.be/rX29lYF1tls