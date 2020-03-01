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 Події, За кордоном
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Все про:Сирія (1503) Туреччина (1055) дрони (5)

 Нові удари турецьких дронів спалюють бронетехніку союзників Путіна. ВIДЕО

У мережі з'явилося відео, на якому турецькі БПЛА Bayraktar TB2 знищують бойові машини армії Асада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на користувача Roman Mirou

"Відеоролик із дороги M5 у Сирії показує удар безпілотників Туреччини по підрозділах армії найманців Асада. Всі їх знищено. Ось чому їхня контратака на Саракіб провалилася цієї ночі після розгрому турецької колони. Удари завдано БПЛА Bayraktar TB2. Такі дрони недавно купила українська армія у Туреччини з можливістю їхнього виробництва за ліцензією на заводі АНТК "Антонов", - йдеться в коментарі під відео.

Дивіться також: "Турецькі дрони б'ють вдень і вночі навіть по мотоциклістах, дуже великі втрати", - російський пропагандист із Сирії. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3178691
 
   
 Топ коментарі
 
Правильным путем идут туркобандеровцы Новые удары турецких дронов сжигают бронетехнику союзников Путина - Цензор.НЕТ 401, чем больше кацапского шакалья уничтожат в Сирии, тем меньше их будет на даунбассе.
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Враг моего врага, мой союзник. Пускай поступают как считают нужным. Главное 200х лаптей побольше.
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Да хоть до 10% поднимай. Нынешняя власть не будет укреплять ВСУ новейшим вооружением.
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нагадую.. "кривавий пастор" ЗДАВ КРИМ..

Яєць не вистачило наказати відкрити вогонь-і тому числі по натовпу місцевої сепарні...(прямий обовязок Армії при захисті території)..
Що потім наслідком викликало агресію в Донбвсі..
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Порося должно сидеть на нарах , вместе с петуховичем . Вова как был комиком аматором так пока к сожалению и остался . Но запрос в обществе на лидера националиста НЕ сформирован . Потому что на юго-востоке хотят окончания войны любой ценой , в том числе ценой потери страны .Им всё равно где жить в независимой европейской стране или тайожной ,,навароссии" .
Наличие беспилотников важный фактор, но не стоит его слишком переоценивать .Для ВСУ сейчас важнее проекты Нептун , Гром-2 и обновление ВВС за счёт покупки западных боевых самолётов новых или б.у . Что не исключает в то же время ремонт и восстановление имеющегося на сегодня парка боевых самолётов т.к переход на западную технику будет не быстрым и займёт минимум 10-15 лет, а за это время враг совершит ещё не одно нападение на украинские территории
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Крыс Путлера будут валить не только калмыки чечены чукчи и цыгане....
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главное что * нас там нет* ни в сирии ни в Украине ни в приднестровье, ни в абхазии и т.д. нас ваащще нигде нет. и крым наш и кениксберг наш и карелия наша и курилы наши. если сша отдадут аляску, тоже будет наша.
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Эта падаль насрала в ДУШУ многим народам дохлого СССра
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Мда, танк в современном бою почти бесполезен
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він корисний ПРИ РІВНИХ СИЛАХ на полі бою.
він "тримає позицію"....

хоча Звичайно його "живучість" зараз -в середньому в районі 4-х секунд..
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Больше двадцатки лет вообще не пью, но сегодня за здоровье и победу турок накачу сто грам!!))
Хвала Аллаху(!),Слава Турции! Смерть кацапью)))))
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вот кого бы нам в "серую зону" на патрулирование-разведение )))))
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А самім слабо? Шість років соплі жуємо, не в змозі власну совково-генеральську верхівку подолати. Спочатку головний охоронник очолює армію, потім непорозуміння - Муженко проситрає склади з ************ і заводить в котли, домовляється з ворогом про коридори випускаючи ворога з Словянська в Донецьк. Усього маразму не перелічиш. А потрібно було воювати і знищувати ворога. Турки показали - як це робиться. Згоден, що усе було розвалене і повно зрадників в армії, але пройшло шість!!! років. Та чого дивуватись, коли ми за 28 років країну не збудували.
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Скажите кто нибудь Зе что надо просто перестать экономить боеприпасы.
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Вот еще свеженькое :

#Турецкие дроны «работают» комплексно. Задействованы не дроны-одиночки, а отлаженная система
Дроны РЭБ, "ослепляющие" противника
Дроны разведчики, выискивающие цель и дающие наводку
Ударные беспилотники, уничтожающие выявленные цели #сирия #шам #идлиб

https://twitter.com/newkc14/status/1233938807243857921?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwgr%5E393535353b636f6e74726f6c%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F
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При штурме Берлина в апреле-мае 1945 года немецкие дети 13-15 лет сожгли 2 танковые армии краснопузого Мудака Джугашвили.Сегодня танк простой набор железа
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интересный момент встречи: Эйзенхауэр идёт к Сирии в то время, как в районе Кипра курсирует французский Де Голль
совсем как в годы, когда деды воевали
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главное, чтобы Моника-разведёнка не обменяла уже украинские беспилотники на возможность ещё раз посмотреть в глаза хйла, увидеть в них слово из трёх букв и уже окончательно пристроить свою пилотку на Мокше..
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***** аж три раза освободил Сирию и пять раз выводил кацапскую армию из Сирии. Больно афган напоминает. В афгане стингеры победили, в Сирии наверное безпилотники победят
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Уже провели бой Ф-35 и беспилотник (управляемый человеком с электроникой) победил.
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...чтобы конпенсировать затраты на проведение операции в Сирии по уничтожению ватанов из нижнего тагила- туркам таки придётся убрать пару помидорных салатов из меню системы all inclusive, рассчитанной на ватанов, массово прибывающих на отдых в Анталию из нижнего тагила....
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Просто за короткий период можно было выбить точечно всю нечисть с Ордло с помощью БПЛА. А полетай хотя неделю над Луганском и Донецком вся руЦкая нечисть убежала бы сама..
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рашики в ужасе толпой распродывают в Турции сейчас свою недвижимость, некоторые за пол цены. Но, дело в том, что покупать ее некому. Турки вообще принципиально не хотят у них покупать ни за какие деньги, когда узнают, кто хозяин

Вот такая картина будет в ОРДЛО.
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Чтобы авианосцы США зашли в Черное море Эрдоган придумал гениальную идею,построить параллельно с Босфором второй водный канал под названием "СТАМБУЛ".Длина всего 43 км,зато американский авианосец РОНАЛЬД РЕЙГАН или Джеральд Форд разобьют рюсскае быдло за 10 минут
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Украина может стать военным союзником #Турции. Открыть базу Турции в Украине. Тем самым НАТО войдет в Украину. При этом #НАТО дистанциируется от действий Анкары. В Украину формально войдет не сам альянс, а Турция, как сторона конфликта с Россией.Нові удари турецьких дронів спалюють бронетехніку союзників Путіна - Цензор.НЕТ 538
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Почему Украина своими Байрактарами не валит ******** на Донбассе???
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главнокомандувач обисався штанцы сушать...
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Турции нужно закрыть Босфор для РФ!!! я был бы рад!)))
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Не переживайте , там турки с головой и у них все просчитано как что и когда и и для чего..
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Зверніть увагу, скільки САУ розташовані серед циільних будівель... Впізнаєте, чия "школа"?.. Нові удари турецьких дронів спалюють бронетехніку союзників Путіна - Цензор.НЕТ 1672
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