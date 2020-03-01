 Нові удари турецьких дронів спалюють бронетехніку союзників Путіна. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на користувача Roman Mirou.

"Відеоролик із дороги M5 у Сирії показує удар безпілотників Туреччини по підрозділах армії найманців Асада. Всі їх знищено. Ось чому їхня контратака на Саракіб провалилася цієї ночі після розгрому турецької колони. Удари завдано БПЛА Bayraktar TB2. Такі дрони недавно купила українська армія у Туреччини з можливістю їхнього виробництва за ліцензією на заводі АНТК "Антонов", - йдеться в коментарі під відео.

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