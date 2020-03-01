 Нові удари турецьких дронів спалюють бронетехніку союзників Путіна. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на користувача Roman Mirou.
"Відеоролик із дороги M5 у Сирії показує удар безпілотників Туреччини по підрозділах армії найманців Асада. Всі їх знищено. Ось чому їхня контратака на Саракіб провалилася цієї ночі після розгрому турецької колони. Удари завдано БПЛА Bayraktar TB2. Такі дрони недавно купила українська армія у Туреччини з можливістю їхнього виробництва за ліцензією на заводі АНТК "Антонов", - йдеться в коментарі під відео.
Яєць не вистачило наказати відкрити вогонь-і тому числі по натовпу місцевої сепарні...(прямий обовязок Армії при захисті території)..
Що потім наслідком викликало агресію в Донбвсі..
Наличие беспилотников важный фактор, но не стоит его слишком переоценивать .Для ВСУ сейчас важнее проекты Нептун , Гром-2 и обновление ВВС за счёт покупки западных боевых самолётов новых или б.у . Что не исключает в то же время ремонт и восстановление имеющегося на сегодня парка боевых самолётов т.к переход на западную технику будет не быстрым и займёт минимум 10-15 лет, а за это время враг совершит ещё не одно нападение на украинские территории
він "тримає позицію"....
хоча Звичайно його "живучість" зараз -в середньому в районі 4-х секунд..
Хвала Аллаху(!),Слава Турции! Смерть кацапью)))))
#Турецкие дроны «работают» комплексно. Задействованы не дроны-одиночки, а отлаженная система
Дроны РЭБ, "ослепляющие" противника
Дроны разведчики, выискивающие цель и дающие наводку
Ударные беспилотники, уничтожающие выявленные цели #сирия #шам #идлиб
https://twitter.com/newkc14/status/1233938807243857921?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwgr%5E393535353b636f6e74726f6c%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F
совсем как в годы, когда деды воевали
Вот такая картина будет в ОРДЛО.