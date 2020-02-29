EN|RU|UK
Теми дня: Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Події, Суспільство
  5544  27
Все про:завод (130) Луганщина (1939) екологія (514) Шахов_Сергій (44)

 Сєвєродонецьку загрожує екологічна катастрофа через пожежу на заводі "Азот", - нардеп Шахов. ВIДЕО

Нардеп депутатської групи "Довіра" Сергій Шахов заявив про масові викиди отруйних речовин заводом "Азот" у Сєвєродонецьку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у відеозверненні на сторінці в мережі "Фейсбук".

"Екологічна катастрофа в прямому ефірі! Безпосередньо зараз в атмосферу викидаються тонни шкідливих речовин. Кожну секунду зволікання вони отруюють всю Луганську область", - написав він.

Шахов зазначив, що дим і гар завдають шкоди здоров'ю місцевих жителів.

Нардеп звернувся до обласної поліції й прокуроратури з проханням почати розслідування за фактом пожежі.

"Я закликаю представників усіх силових структур негайно приїхати на місце пожежі. І пояснити сєверодончанам, хто за цим стоїть", - підкреслив депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дніпру загрожує екологічна катастрофа, а центральна влада не діє, - Філатов

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3178677
 
 
 Топ коментарі
 
Я сейчас в Северодонецке. Воздух чистый и прекрасный. Просто у Шахова жопа подгорает за грабёж бюджета города. Его отозвать хотят.
З.Ы, Кстати, я ничего не понял, что он там говорил свое русскоязычной челюстью. Может кто-то переведёт?
 показати весь коментар
 
Я знаю, кто виноват. Это Порошенко сделал.
Не благодарите!
 показати весь коментар
 
он реальный рыг. действующий. ОПЗЖ
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
В апреле 2011 года Северодонецкий «Азот» вошёл в состав холдинга OSTCHEM, который объединяет активы азотной химии Group DF Дмитрия Фирташа.
 показати весь коментар
 
 
Фирташу мстят? Или конкурентная война с Беней?
 показати весь коментар
 
 
Нет. Шахов не в ОПЗЖ. В ОПЗЖ ваш мэр бандит Бутков, которьій и грабит город.

https://www.rbc.ua/static/img/2/_/2___1527_650x410.jpg
 показати весь коментар
 
Пардон, не мэр, а секретарь горсовета.
Но городом, по-сути, правит он и его семейка, Карабас-Барабас северодонецкого разлива.
 показати весь коментар
 
Секретар Сєвєродонецької міськради не задекларував бізнес і отримав кримінальну справу.

Секретар Сєвєродонецької міськради Ігор Бутков та його дружина-депутатка є найбагатшими чиновниками Сєвєродонецької міськради. Згідно з указаними у деклараціях даними, готівкою на руках Ігоря та Олени Буткових понад 116 млн грн. Це 3 млн доларів і 1,1 млн євро, все інше у гривні.Станом на сьогодні, у деклараціях подружжя лише 2 компанії, обидві записані на Олену Буткову - ТОВ "АГРОФІРМА "СПІВАКІВСЬКЕ" і ТОВ "Хімторг-комплект".

Водночас, як повідомили активісти Громадського руху "Чесно", сам Бутков також був засновником підприємства ТОВ "Хімторг-комплект", а сума внеску чиновника в даному підприємстві склала 1,2 млн гривень. Відповідні дані містились у єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 1.09.2016 року.Крім того, Ігор Бутков був кінцевим бенефіціарним власником ще 3-х фірм, внески до яких він здійснював через вищезазначену компанію "Хімторг-комплект", а саме:
- ТОВ "Лисичанський завод залізобетонних конструкцій" - 900 тис.грн;
- ТОВ "СЕС" - 900 тис.грн;
- ТОВ "СП" ВТОРРЕСУРС" - 600 тис.грн.Оскільки відомості, вказані в декларації та держреєстрі відрізняються на понад 250 мінімальних зарплат (344 500 грн у 2016 році), юристи "Тисни" звернулись до прокуратури Луганщини із заявою про вчинення злочину. Внаслідок чого було відкрито справу за ст. 366-1 ККУ - "Декларування недостовірної інформації".
 показати весь коментар
 
Я знаю, кто виноват. Это Порошенко сделал.
Не благодарите!
 показати весь коментар
 
 
Да ну, нє скромнічяйтє.
Ізвольтє номер вашей карточкі.
Как вам удобно, долларамі ілі шекелямі?
 показати весь коментар
 
Нононо !
Єщо ЧЕТИРЄ ГОДА.
ШОБ наріт ПРОЧУСТВОВОВАЛ сракой, раз мозгов нєт.
 показати весь коментар
 
И вьібрал себе какого-нибудь Бойко, которьій пообещает золотьіе горьі просто так, "только вьібери меня!". И наріт поверит.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
счас))
дима из под ареста побежит тушить пожар)))
 показати весь коментар
 
 
Я сейчас в Северодонецке. Воздух чистый и прекрасный. Просто у Шахова жопа подгорает за грабёж бюджета города. Его отозвать хотят.
З.Ы, Кстати, я ничего не понял, что он там говорил свое русскоязычной челюстью. Может кто-то переведёт?
 показати весь коментар
 
 
Падло - ну по видео видно что это он паскуда и организовал поджёг...
И речь заготовил заранее - репетировала тварь...
 показати весь коментар
 
 
Это всё ложь. Порохоботы накручивают ситуацию, ********** с Г+Г подтведит. Не мешайте "учителю истории" закончить эпоху бедности.
 показати весь коментар
 
А че хатели то??
Аллигаторы толька грабили и офшоры кормили..
А экология и безопасность была на последнем месте..
 показати весь коментар
 
Украинский
«Нафтогаз» может уже с 1 марта отключит поставки голубого топлива на ряд
предприятий-производителей тепла из-за накопившихся долгов. В результате этого,
в части областей отопительный сезон может закончиться предварительно.Как передает
пресс-служба «Нафтогаза», всего без газа могут остаться 8 областей Украины.«Во
избежание рисков прекращения теплоснабжения населения «Нафтогаз» настаивает на
необходимости срочного проведения расчетов в соответствии с требованиями
положения о ПСО», - говорится в сообщении.

Среди
областей, которые останутся без газа - Днепропетровская, Киевская, Луганская,
Одесская, Полтавская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая.
 показати весь коментар
 
Шахов дебил! Это обычный пуск цеха по производству аммиака № 1А . Завод начинает работать. Из этого аммиака потом минеральные удобрения делают. Перед каждым пуском цеха аммиака такой факел горит 2-3 дня. Это значит что цех как говорится начал разогрев.Это стандартная процедура. Горит факел на котором сжигается природный газ. Шахов просто идиот или паникер. У горожан сначала спросить надо было.... потом панику разводить.
 показати весь коментар
 
 
Российские производители удобрений кричат через наших ба-рыг. Раньше из России напрямую поставки шли, а теперь через Беларусь. Конкурента давят.
 показати весь коментар
 
Шахов очевидно пронюхал о вероятности досрочных выборов и поспешил первым начать избирательную кампанию. Информационный спонсор - ЦензорНет.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТВідеоПодії
 
 
 
 
 
 вгору