 Сєвєродонецьку загрожує екологічна катастрофа через пожежу на заводі "Азот", - нардеп Шахов. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у відеозверненні на сторінці в мережі "Фейсбук".
"Екологічна катастрофа в прямому ефірі! Безпосередньо зараз в атмосферу викидаються тонни шкідливих речовин. Кожну секунду зволікання вони отруюють всю Луганську область", - написав він.
Шахов зазначив, що дим і гар завдають шкоди здоров'ю місцевих жителів.
Нардеп звернувся до обласної поліції й прокуроратури з проханням почати розслідування за фактом пожежі.
"Я закликаю представників усіх силових структур негайно приїхати на місце пожежі. І пояснити сєверодончанам, хто за цим стоїть", - підкреслив депутат.
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Но городом, по-сути, правит он и его семейка, Карабас-Барабас северодонецкого разлива.
Секретар Сєвєродонецької міськради Ігор Бутков та його дружина-депутатка є найбагатшими чиновниками Сєвєродонецької міськради. Згідно з указаними у деклараціях даними, готівкою на руках Ігоря та Олени Буткових понад 116 млн грн. Це 3 млн доларів і 1,1 млн євро, все інше у гривні.Станом на сьогодні, у деклараціях подружжя лише 2 компанії, обидві записані на Олену Буткову - ТОВ "АГРОФІРМА "СПІВАКІВСЬКЕ" і ТОВ "Хімторг-комплект".
Водночас, як повідомили активісти Громадського руху "Чесно", сам Бутков також був засновником підприємства ТОВ "Хімторг-комплект", а сума внеску чиновника в даному підприємстві склала 1,2 млн гривень. Відповідні дані містились у єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 1.09.2016 року.Крім того, Ігор Бутков був кінцевим бенефіціарним власником ще 3-х фірм, внески до яких він здійснював через вищезазначену компанію "Хімторг-комплект", а саме:
- ТОВ "Лисичанський завод залізобетонних конструкцій" - 900 тис.грн;
- ТОВ "СЕС" - 900 тис.грн;
- ТОВ "СП" ВТОРРЕСУРС" - 600 тис.грн.Оскільки відомості, вказані в декларації та держреєстрі відрізняються на понад 250 мінімальних зарплат (344 500 грн у 2016 році), юристи "Тисни" звернулись до прокуратури Луганщини із заявою про вчинення злочину. Внаслідок чого було відкрито справу за ст. 366-1 ККУ - "Декларування недостовірної інформації".
Не благодарите!
Ізвольтє номер вашей карточкі.
Как вам удобно, долларамі ілі шекелямі?
Єщо ЧЕТИРЄ ГОДА.
ШОБ наріт ПРОЧУСТВОВОВАЛ сракой, раз мозгов нєт.
дима из под ареста побежит тушить пожар)))
З.Ы, Кстати, я ничего не понял, что он там говорил свое русскоязычной челюстью. Может кто-то переведёт?
И речь заготовил заранее - репетировала тварь...
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взял бы и потушил пожар
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Афоня - Поливочный кран
Аллигаторы толька грабили и офшоры кормили..
А экология и безопасность была на последнем месте..
«Нафтогаз» может уже с 1 марта отключит поставки голубого топлива на ряд
предприятий-производителей тепла из-за накопившихся долгов. В результате этого,
в части областей отопительный сезон может закончиться предварительно.Как передает
пресс-служба «Нафтогаза», всего без газа могут остаться 8 областей Украины.«Во
избежание рисков прекращения теплоснабжения населения «Нафтогаз» настаивает на
необходимости срочного проведения расчетов в соответствии с требованиями
положения о ПСО», - говорится в сообщении.
Среди
областей, которые останутся без газа - Днепропетровская, Киевская, Луганская,
Одесская, Полтавская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая.