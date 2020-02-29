 Сєвєродонецьку загрожує екологічна катастрофа через пожежу на заводі "Азот", - нардеп Шахов. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у відеозверненні на сторінці в мережі "Фейсбук".

"Екологічна катастрофа в прямому ефірі! Безпосередньо зараз в атмосферу викидаються тонни шкідливих речовин. Кожну секунду зволікання вони отруюють всю Луганську область", - написав він.

Шахов зазначив, що дим і гар завдають шкоди здоров'ю місцевих жителів.

Нардеп звернувся до обласної поліції й прокуроратури з проханням почати розслідування за фактом пожежі.

"Я закликаю представників усіх силових структур негайно приїхати на місце пожежі. І пояснити сєверодончанам, хто за цим стоїть", - підкреслив депутат.

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