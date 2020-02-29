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 Події, За кордоном
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 В Ірані підпалили лікарню через чутки про можливе розміщення у ній пацієнтів із коронавірусом. ВIДЕО

В іранському місті Бендер-Аббас місцеві жителі підпалили лікарню, куди з міста Кум, що вважається епіцентром епідемії COVID-19, могли привезти заражених коронавірусом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "DW".

Пожежу незабаром загасили, про жертв і постраждалих не повідомляється.

Представники медичної установи заперечують, що в ній є хворі з SARS-CoV-2. Повідомлення про це раніше поширилися в іранських соцмережах.

Станом на 29 лютого в світі зареєстровано 85 187 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 2 924 - летальні. Одужали вже 39 545 людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Першу смерть від коронавірусу зафіксовано в США

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3178676
 
 
 Топ коментарі
 
Ну і як президент Ірану назве свій народ?
Ой, я забув. Якраз свій народ Зеленський і не критикував.
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А как же традиционное побивание камнями? Они что, про Новые Санжары не слышали? Дикари...
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Іранське середньовіччя, хоча вони з міста Бендер-Аббас і відповідно це зробили бендерівці.
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А как же традиционное побивание камнями? Они что, про Новые Санжары не слышали? Дикари...
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Ещё они слышали как вместо людей спасают чемоданы.
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Ну і як президент Ірану назве свій народ?
Ой, я забув. Якраз свій народ Зеленський і не критикував.
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санжары -это для полигон испытаний а кто против тот из средневековья то ли аргентина не пустившая домой своих граждан и отправившая их в санжары -вот это цивилизация))
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Знаешь, когда была эта встреча "недавно"? - 8 февраля! Три недели назад, Карл! В Ірані підпалили лікарню через чутки про можливе розміщення у ній пацієнтів із коронавірусом - Цензор.НЕТ 9008
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Іранське середньовіччя, хоча вони з міста Бендер-Аббас і відповідно це зробили бендерівці.
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Плять , - візітку яроша , - ніде не обнаружили ? ))
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Чи може десь там самописці із збитого літака догорають ?
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І, скоріше за все, іранська влада звинуватить американців, що підбила цих бендерівців )
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Сообщается, что командование турецкой армии после размещения новых систем ПВО на границе с Сирией отдало приказ сбивать любые летальные аппараты которые будут угрожать турецким войскам на территории Сирии

А разместили они ЗРК MIM-23 Hawk. Дальность поражения сверхзвуковых целей до 40 км. Высота поражения сверхзвуковых целей до 18 км.
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У турок и в Ливии не лады... В Ірані підпалили лікарню через чутки про можливе розміщення у ній пацієнтів із коронавірусом - Цензор.НЕТ 8957
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точно у турок, а не у твоїх хазяїв мордвинів?
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нах ти тут таке городиш? В Ірані підпалили лікарню через чутки про можливе розміщення у ній пацієнтів із коронавірусом - Цензор.НЕТ 9690
на єрдогана дрочиш... а мо й на лукашенку з )(уйлом?
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Шукайте в натовпі підпалювачів Ківу. Це його совкодрочера рук справа. Зуб даю (с)
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Шёл трамвай -- десятый номер
На площадке хтой-то помер
Тятнут, тянут мертвеца
Ланца дрица а ца ца...
.

Вот народ, какой упрямый
Я ж не мёртвый -- просто пьяный!
Долбанул я жбан винца
Ланца дрица а ца ца... *)
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маладцы!
у них там одна больница или еще есть шо жечь?
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Іран доволі небідна країна. Просто ми не розуміємо, наскільки ми бідні...
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Какой то вирус озверения. Это не лечится.
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ИМЕЙТЕ В ВИДУ:
«Я должен предупредить остальной мир, что вы, ребята, должны позаботиться, не пренебрегайте этой болезнью». «Ни в одном городе мира не было бы достаточно специализированного оборудования, чтобы справиться с этим», - сказал д-р Цзян, борющийся со вспышкой #coronavirus Китай.
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людям властиво боятися невідомого...
дурнів легко перетворити у стадо...
і тд і тп... шо не ясно?
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Там тоже какое-то коррупционное ***** накручивает население.
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EPIDEMIC - «У нас так много подозреваемых случаев, что мы больше не можем обследовать всех», - сказал К. Деланной, врач скорой помощи в больнице Пите-Сальпетриер в # Париже. Пациентов с симптомами #coronavirus отправляют домой без обследования. (Парижский)
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Візит Зе не проходить без наслідків. Він, як той Омен. Пам'ятаєте такий фільм.

Все! Я тепер буду його називати Омен Оманський. А Папі бажаю одужання, свята людина.
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Скажи, а почему эту новость первые выложили в рубрике "Шоубиз"?

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Заходил сегодня в аптеки. Масок бумажных нет, масок марлевых многоразовых вообще не бывает, перчаток тканевых с антиорганической пропиткой вообще не знают что это такое.
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Можно ще раз сказати - ці маски не допоможуть. Зшийте собі маску із рушника - буде не гірше. Можна стирати і дезинфікувати хочь тиждень кожен день коли додому прийдете.
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Маска нужна с фильтром класса N95 обычные бумажные не работают
Успел с Амазона заказать на прошлой неделе должны вот прийти а так конечно все раскупили даже малярные респираторы
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И никто не носит. Стесняются. Ждут, пока бессимптомные вирусоносители их позаражают.
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Сверхприбыльный бизнес для швейных фабрик.
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За великим рахунком звичайна маска так само може втримати вірус, як стрінги- лайно.
Не моє. Десь вичитав.
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Я думаю эффективность маски 20-30% в снижении вероятности прихватить вирус и скорости распространения эпидемии.
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А можно вместо паники поставить наконец в салоны транспорта и прочих общественных местах бактерицидные УФ рециркуляторы для дезинфекции воздуха во время нахождения людей и затем во время технического перерыва обрабатывать уже открытым УФ излучением . Обязать законом делать это во всем общественном транспорте и в местах скопления людей, будет меньше заболеваемость любыми инфекциями и следовательно меньше больничных, выгода на лицо и не надо никаких химреактивов.
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Во время эпидемии можно и маски вот только не всех заставишь.
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А почему доктор Комаровский так настаивал на том,что маски бесполезны и не помогут ? Не для того, чтобы возглавляющие Минздрав особи успели нажиться на спекуляции медицинскими масками, пока мудрый народ слушал сказки доктора Комаровского.
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Маски не панацея, но разлёт соплей меньше)
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Кстати , у нас батюшка закупил необходимые , достаточной мощности лампы и с понедельника будет майстрячить рециркулятор для дезинфекции воздуха в храме. Его сделать несложно. Короб, внутри стенки с покрытием из алюминиевой фольги, для отражения излучения, решетка с одного торца для забора воздуха , с кожухом, чтобы излучение не выбивалось наружу - с другого - вытяжной вентилятор, работающий бесшумно.
Батюшка устал бороться с бабками, которые понакупали по сотне масок и спрятали их под матрасы, но ни в какую не одевают, даже когда кашляют, потому что Комаровский сказал, что маски не помогают. Ждут отмашки Минздрава, что пора маски надевать.
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дикие люди, нет что бы камнем в автобус, так они сразу поджигать... и почему Скалецкая туда не поехала (могла и Гончарука с собой прихватить)
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Козломордых там плющит, что на турецких танках Украинская защита стоит.=))

турецкие танки M60TM с украинской КАЗ AKKOR PULAT в сирийском Идлибе

В Ірані підпалили лікарню через чутки про можливе розміщення у ній пацієнтів із коронавірусом - Цензор.НЕТ 5553
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я рад за турков но ещё больше я был бы рад если бы ЗАСЛОН -Л стоял на наших танках . а не только на турецких и польских
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А толку? На Тернопольщине эвакуированных не пустили, так из Италии прут. В Ірані підпалили лікарню через чутки про можливе розміщення у ній пацієнтів із коронавірусом - Цензор.НЕТ 5298
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В субботу, 29 февраля, минздрав США объявил, что на территории страны зарегистрирована первая смерть от коронавируса. Президент Дональд Трамп в ближайшее время проведет пресс-конференцию, касающуюся ситуации с распространением COVID-19 в США. Накануне Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США сообщил, что число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом на территории страны достигло 62 человек.

В субботу, 29 февраля, глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в Италии достигло 1049. При этом, 29 человек скончались; 50 - выздоровели.

Украина, 29 февраля: За три дня на границах Украины измерили температуру 160 тыс. человек. Заболевших коронавирусом в Украине нет. - Минздрав.
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Интересно, иранцы смогут за неделю построить больницу за неделю, как китайцы?
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а зачем им .у них есть лекарство от вируса - принеси бутылку с водой мулле он в неё плюнет и если будешь пить эту воду не умрёшь
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Это если мулла не склеит раньше, чем они ласты! В Ірані підпалили лікарню через чутки про можливе розміщення у ній пацієнтів із коронавірусом - Цензор.НЕТ 5930
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