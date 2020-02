 В Ірані підпалили лікарню через чутки про можливе розміщення у ній пацієнтів із коронавірусом. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "DW".

Пожежу незабаром загасили, про жертв і постраждалих не повідомляється.

Представники медичної установи заперечують, що в ній є хворі з SARS-CoV-2. Повідомлення про це раніше поширилися в іранських соцмережах.

Protesters in Iran have set fire to Tohid Bandar Abbas Clinic where Coronavirus patients are being quarantined. #COVID19 #CoronaVirus #Pandemic pic.twitter.com/9xBa0ILU38