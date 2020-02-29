 Троє росіян померли після купання в басейні із сухим льодом на дні народженні блогерки. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Медузу.
28 лютого Діденко святкувала 29-й день народження в банному комплексі "Дев'ятий вал" у Москві. На вечірці було близько 18 гостей. У якийсь момент двоє з них висипали в басейн приблизно 30 кілограмів сухого льоду.
На відео, знятому в момент події, видно, що перед тим, як висипати сухий лід у воду, гості наділи захисні костюми і маски. Після цього троє з них стрибнули в басейн. Двоє померли на місці (знепритомніли і потонули), третій (чоловік блогерки Валентин Діденко) помер в реанімації.
Сухий лід - це діоксид вуглецю, який при взаємодії з водою швидко переходить в газоподібний стан (тобто перетворюється на вуглекислий газ). У високій концентрації вуглекислий газ здатний викликати втрату свідомості і задуху.
Причому тут навіть є чим мотивувати зкріпоносців - ШОБ СУРОВО! ПРЯМ ПО-РУССКИ, ЕПТА!
"Взяли якось сухий лід
Москалі у баню
Поздихали, потруїлись
Дауни *бані"
Бутусов, ну следи за своими писаками...
Совсем в желтую прессу сваливаетесь
Обрести колючей проволокой что бы не распространялись по всему миру.
- Давай!...
- Не можу... У мене чоловік учора, помер...
- Ну, що ж...Тоді ми почнемо повільно і журливо... Між іншим, у мене і презервативи траурного кольору, є...
(та й яка різниця? головне - результат!)
...
Повторюю: наполягаю на різноманітних дарвінівських перформансах на кацапщині. Пінна вечірка з монтажною піною, дискотека-1915 (із зеленим хлорним туманом на денсфлорі), пірнання в рідкий нітроген... та тут креативних ідей багато ))))))
до людей співати треба...
СО2, СН4, Н2S, C2H6, NO2 i ......!
I з них тільки СО2, СН4 задушливі, всі інші яд!!!
"Безбарвний, має кислуватий смак і запах."
"Токсична дія вуглекислого газу виявляється при його вмісті в повітрі 3-4 % і полягає в подразненні дихальних шляхів, запамороченні, головному болі, шумі у вухах, психічному збудженні, непритомному стані."
"Під тиском близько 60 атм діоксид вуглецю при звичайній температурі перетворюється в рідину. У зрідженому стані у сталевих балонах його можна зберігати і транспортувати. При сильному охолодженні він перетворюється в снігоподібну масу (сухий лід), яка сублімує (випаровується не плавлячись) при -78,5°С."
Медичні маски не мають ніякого сенсу - лише кисневі.
Контакт сухого льоду з водою призводить до його швидкої сублімації та стрімкого зниження температури води.