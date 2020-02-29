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 Події, За кордоном
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Все про:Росія (26592) смерть (3876)

 Росіянка вбила чоловіка і двох гостей у свій день народження, виливши на них сухий лід. ВIДЕО

28 лютого в московському банному комплексі під час дня народження блогерки Катерини Діденко загинули три людини, включно з її чоловіком. Це сталося через те, що в басейн висипали близько 30 кілограмів сухого льоду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Медузу.

28 лютого Діденко святкувала 29-й день народження в банному комплексі "Дев'ятий вал" у Москві. На вечірці було близько 18 гостей. У якийсь момент двоє з них висипали в басейн приблизно 30 кілограмів сухого льоду.

На відео, знятому в момент події, видно, що перед тим, як висипати сухий лід у воду, гості наділи захисні костюми і маски. Після цього троє з них стрибнули в басейн. Двоє померли на місці (знепритомніли і потонули), третій (чоловік блогерки Валентин Діденко) помер в реанімації.

Сухий лід - це діоксид вуглецю, який при взаємодії з водою швидко переходить в газоподібний стан (тобто перетворюється на вуглекислий газ). У високій концентрації вуглекислий газ здатний викликати втрату свідомості і задуху.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3178673
 
   
 Топ коментарі
 
"Можем повторить" © Премию Дарвина этим субстанциям, и лопату блинов.
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ну,теперь может в своем бложике вести курсы практического дарвинизма....
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Какие же они **************. Это даже не зоопарк, а зверинец.
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Топологическая загадка рузькой душонки - сидеть глубоко в заднице и при этом смотреть на всех свысока…
Гельминты, мля..
😂😂😂😂
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Простая русская душа,
тупая рожа алкаша.
Портянки, Путин и ЕдРо,
в сенях помойное ведро.
Гулянка в будни до утра
и кабачковая икра.
На стенке Сталина портрет,
по пьянке Путину минет.
Видон на свалку из окна
и вечно битая жена.
Дочь - *****, сыночек - наркоман,
муж лег на зассаный диван.
Подъезды с запахом мочи,
без штукатурки кирпичи.
На свадьбах - драки, мордобой,
секс друга пьяного с женой.
Паленка, гречка, маргарин,
закуска русских образин.
Бухнул - под задницу пинка,
О ДААА !! РОССИЯ велика !!
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Белая горячка.. Она подумала что это турецкие солдаты и биндеровцы..
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а почему не все свинособаки полезли в бассейн? не порядок.
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Ахахахаха! Недарма хвилин 15 тому дмухнув шишок
(спочатку думав ДУЖЕ поглиблено послухати музики... але замість цього потужно проіржався неначе Лавров Росіянка вбила чоловіка і двох гостей у свій день народження, виливши на них сухий лід - Цензор.НЕТ 2081 Відео - ВОГОНЬ! "Еп твою налево! Что вообще происходит? Он умер, все, его нет больше!" - оце так ліл! Росіянка вбила чоловіка і двох гостей у свій день народження, виливши на них сухий лід - Цензор.НЕТ 2081 І що характерно, таки помер...)
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Вот ведь глупая обезьяна, и чего ей не хватало?
😂😂
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Та цього бидла на всьому пост совку - мільйони. Через них і Україна не може вибратись з печерного віку.
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Поржали... Есть новости из зазеркалья по интересней?!
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Уже ломка. Жди следующей дозы.)
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Это лайк.Больше и чаще таких стримов. Скрепы загнулись и разогнулись.
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Виновата администрация бани - они обязаны были не допустить наличия и возможности применения клиентами такого количества сухого льда которое может привести и привело! к смерти клиентов. Клиенты они ж как дети малые - лежит в свободном доступе значит можно брать в любом количестве...
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налейте ей еще и по селу пустите - тетка не весь потенциал выхлопнула...
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Судя по заглавию, цензорята научились лить сухой лед. А копать воду не пробовали? Росіянка вбила чоловіка і двох гостей у свій день народження, виливши на них сухий лід - Цензор.НЕТ 7283
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Главное чтоб ВовоЗело и сын пороха не увидели это видео. Это гремучая смесь , оба не блещут умом и уже обосрались не единожды в своей любви к рускаму миру, так ещё и физичиски оба подростки.
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Не раціонально використали лід. Правильне співвідношення має бути таким: 30 кілограмів - 30 мокшанських трупів.
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Какая боооль, какая боооль.
Три кацапа подохло,подписок ноль.
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Колись, ідучи у відрядження на технологічному автобусі, ми охолоджували бухло, приснувши у відро з водою вуглецевим "снігом" з вогнегасника ОУ-2. І лише потім занурили пляшки.
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Умом роSSию не понять..
Да и зачем Уму понимать Жопу??
Уровень образования ентого стада порражает..
Толька скрепноприходскоецеркорвное образованийо,
букварь и таблица умножения(максимум до 5) может и поможет..
Ядерная помойка , мля..
😂😂😂
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Редактора, вам в заголовке фраза "вылив на них сухой лед" глаз не режет?
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Первый заголовок новости видимо показался редакторам не таким сенсационным и они придумали просто чумовой бред Ну как можно вылить сухой лёд? Тем более одной россисянкой на трёх (!!!) своих гостей?
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при чем они его исправили зачем-то. Я думал, может инфу поменяли? но нет Росіянка вбила чоловіка і двох гостей у свій день народження, виливши на них сухий лід - Цензор.НЕТ 2658
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Замечаю уже не первый раз такое. Цензор не сайт новостей, а лавка во дворе с кучей бабок. И заголовок типа - во время празднования дня рождения погибли три человека, бабок уже не возбуждают.
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И да, чем она убила? Днем рождения который у нее был, или она лед купила, или может в бассейн толкала. Цензор изнасиловал россиянку.
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Чи звернув хтось увагу на прізвище Діденко? Прикацаплені українці - завжди сумне і соромливе видовище. Не розумію бурхливої радості коментаторів
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пришлите ей кто-нибудь в блог ссылку на комменты с цензора
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