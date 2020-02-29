 Росіянка вбила чоловіка і двох гостей у свій день народження, виливши на них сухий лід. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Медузу.
28 лютого Діденко святкувала 29-й день народження в банному комплексі "Дев'ятий вал" у Москві. На вечірці було близько 18 гостей. У якийсь момент двоє з них висипали в басейн приблизно 30 кілограмів сухого льоду.
На відео, знятому в момент події, видно, що перед тим, як висипати сухий лід у воду, гості наділи захисні костюми і маски. Після цього троє з них стрибнули в басейн. Двоє померли на місці (знепритомніли і потонули), третій (чоловік блогерки Валентин Діденко) помер в реанімації.
Сухий лід - це діоксид вуглецю, який при взаємодії з водою швидко переходить в газоподібний стан (тобто перетворюється на вуглекислий газ). У високій концентрації вуглекислий газ здатний викликати втрату свідомості і задуху.
Гельминты, мля..
😂😂😂😂
тупая рожа алкаша.
Портянки, Путин и ЕдРо,
в сенях помойное ведро.
Гулянка в будни до утра
и кабачковая икра.
На стенке Сталина портрет,
по пьянке Путину минет.
Видон на свалку из окна
и вечно битая жена.
Дочь - *****, сыночек - наркоман,
муж лег на зассаный диван.
Подъезды с запахом мочи,
без штукатурки кирпичи.
На свадьбах - драки, мордобой,
секс друга пьяного с женой.
Паленка, гречка, маргарин,
закуска русских образин.
Бухнул - под задницу пинка,
О ДААА !! РОССИЯ велика !!
(спочатку думав ДУЖЕ поглиблено послухати музики... але замість цього потужно проіржався неначе Лавров Відео - ВОГОНЬ! "Еп твою налево! Что вообще происходит? Он умер, все, его нет больше!" - оце так ліл! І що характерно, таки помер...)
😂😂
Три кацапа подохло,подписок ноль.
На Кольском полуострове построят "курорт мирового уровня" за 10 миллиардов рублей
Да и зачем Уму понимать Жопу??
Уровень образования ентого стада порражает..
Толька скрепноприходскоецеркорвное образованийо,
букварь и таблица умножения(максимум до 5) может и поможет..
Ядерная помойка , мля..
😂😂😂