 "Турецькі дрони б'ють вдень і вночі навіть по мотоциклістах, дуже великі втрати", - російський пропагандист із Сирії. ВIДЕО

Про це йдеться у відповідному відео пропагандиста, передає Цензор.НЕТ.
"Як тільки в небі над Ідлібом з'явилися турецькі ударні безпілотники, характер бойових дій різко змінився. Все стало значно складніше. Тепер навіть поодинокі цілі, автомобілі наприклад, перебувають під загрозою удару з використанням дронів. Судячи з характеру застосування безпілотників, турки не шкодують грошей" , - заявив він.
За його словами, "дрони працюють і вдень, і вночі".
Пропагандист заявив, що "за останню добу всі втрати сирійських ВС - втрати в результаті атак дронів".
28 лютого стало відомо про те, що сирійські війська завдали авіаудару в Ідлібі, внаслідок якого загинули турецькі військові. За останніми даними, в результаті атаки загинуло 33 турецькі військовослужбовці.
На тлі повідомлень про втрати турецької армії президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів екстрену нараду з питань безпеки.
Туреччина скликала екстрене засідання НАТО у відповідь на загибель турецьких військових в Ідлібі.
Нехай Всевишній береже славних турецьких вояків.
25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל
На ноющих пропагандистов можно смотреть вечно)
Еще один..
https://twitter.com/i/status/1233804501364154368
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/202270_1583005267
На лад их дело не пойдёт. (с)
Три Товарища в Ойропе остались: Путин, Эрдоган и Лукашенко.
...а Меркель, Макрон, Трамп + Порошенко виноваты...*)