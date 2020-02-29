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 Події, За кордоном
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Все про:пропаганда (1355) Росія (26592) Сирія (1503) Туреччина (1054)

 "Турецькі дрони б'ють вдень і вночі навіть по мотоциклістах, дуже великі втрати", - російський пропагандист із Сирії. ВIДЕО

Російський пропагандист, що перебуває в Сирії, скаржиться на те, що турецькі безпілотники стріляють по автомобілях і навіть по мотоциклах.

Про це йдеться у відповідному відео пропагандиста, передає Цензор.НЕТ.

"Як тільки в небі над Ідлібом з'явилися турецькі ударні безпілотники, характер бойових дій різко змінився. Все стало значно складніше. Тепер навіть поодинокі цілі, автомобілі наприклад, перебувають під загрозою удару з використанням дронів. Судячи з характеру застосування безпілотників, турки не шкодують грошей" , - заявив він.

За його словами, "дрони працюють і вдень, і вночі".

Пропагандист заявив, що "за останню добу всі втрати сирійських ВС - втрати в результаті атак дронів".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Турецький безпілотник знищив новітній російський ЗРК "Панцир" у Сирії. ВIДЕО

28 лютого стало відомо про те, що сирійські війська завдали авіаудару в Ідлібі, внаслідок якого загинули турецькі військові. За останніми даними, в результаті атаки загинуло 33 турецькі військовослужбовці.

На тлі повідомлень про втрати турецької армії президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів екстрену нараду з питань безпеки.

Туреччина скликала екстрене засідання НАТО у відповідь на загибель турецьких військових в Ідлібі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3178671
 
   
 Топ коментарі
 
Вот о чём и говорилось- нам надо больше военных дронов и ракет. Эффективность вырастает в разы.
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чим більше мАцкалів ляже у сирийску землю ...
тим меньше їх будє на Донбасі і у Криму !!!
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вам?это точно,какое вам работяги пригожина дело? "Турецькі дрони б'ють вдень і вночі навіть по мотоциклістах, дуже великі втрати", - російський пропагандист із Сирії - Цензор.НЕТ 5402
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Uze F-16 posli toze.Ruskije podniali svoji Su24 kak ponimaju droni sbyvat,a turki svoji F-16 prikryt droni kak ponimaju.Jesli ruskije strelnut po dronam eto budet posledni ix vystrel "Турецькі дрони б'ють вдень і вночі навіть по мотоциклістах, дуже великі втрати", - російський пропагандист із Сирії - Цензор.НЕТ 2158
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На Су-24 особо дроны не посбиваешь....Для этого у них истребители на базе были - двух или трех типов Сушки...но не рискнут, скорее всего...
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Posmotrim no dumaju pravilno turki zdelali sto prikryli,konecno jest opasnost PVO ruskix takze.Samolity ruskije dlia F-16 opasnosti neprestavlaijet
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Не факт, что турецкие F-16 покажут себя лучше Cу-35....от пилотов многое будет зависеть...не помню, правда, какая модификация F-16 сейчас у турков...Но у паРашкинских штурмовиков шансов нет против истребителей турецких...
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Raketi mnogo sto resajet vot ot nejio daze F-35 ******** ne to sto Su35.Obnovleni ix samolioti raketi amerikanskije uze ne raz isprobovani tak sto sbjut i Su35
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Продовжуйте шановні Турки нищити кацапню!! бо дохлий кацап-гарний кацап!!!!
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...стисняюсь спрасить у раSSeйскага прапагандиста: - А шо там делають раSSейские матацыклисты? "Турецькі дрони б'ють вдень і вночі навіть по мотоциклістах, дуже великі втрати", - російський пропагандист із Сирії - Цензор.НЕТ 3013
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Б'ють кацапів. Сподіваюся що влітку кацапів у Туреччині не буде і не доведеться переплачувати за тур "рашенз фрі".

Нехай Всевишній береже славних турецьких вояків.
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неа, cначала гаразда интереснее, спрасить у тя шо делают шостий рік на Донбассі "шахтеры"... из Растова на Дану?...
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блииин.... Искандеры что то ноют ..... Турецкий ударный дрон оказался не совсем гражданским самолётом ....
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Все ждал когда он скажет "Очень большие потери". Так и не дождался.
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"Времени осталось мало", - Эрдоган озвучил ультиматум Европе из-за Сирии Главная / Военное обозрение 29 февраля 2020, 21:45 Заявление президента Турции Эрдогана о намерении открыть границы для беженцев и тем самым сделать для них доступной Европу можно трактовать только как требование как можно скорее повлиять на Путина и заставить Россию не вмешиваться в ситуацию в Сирии.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/202270_1583005267
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Хорошая новость. Пожелаем дальнейших успехов Турецкой армии. Громите московитов.
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Вот у кого надо поучиться, как надо реагировать, земля должна гореть под сапогами оккупантов в Донбассе и Крымуб
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Когда в товарищах согласья нет,
На лад их дело не пойдёт. (с)
Три Товарища в Ойропе остались: Путин, Эрдоган и Лукашенко.

...а Меркель, Макрон, Трамп + Порошенко виноваты...*)
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Отут турки показали ******* війну. Ну, і де танки? Ось відповідь, чому нам не потрібні оплоти (і хто дав українському танку кацапську назву?) Також показана і ціна авіації-дорого і небезпечно для пілота, а дрони-саме те, що потрібно. Бачили шоу дронів у Сінгапурі чи Шанхаї, вражає? А якби на кожен по бомбі?
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