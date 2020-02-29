 "Турецькі дрони б'ють вдень і вночі навіть по мотоциклістах, дуже великі втрати", - російський пропагандист із Сирії. ВIДЕО

Про це йдеться у відповідному відео пропагандиста, передає Цензор.НЕТ.

"Як тільки в небі над Ідлібом з'явилися турецькі ударні безпілотники, характер бойових дій різко змінився. Все стало значно складніше. Тепер навіть поодинокі цілі, автомобілі наприклад, перебувають під загрозою удару з використанням дронів. Судячи з характеру застосування безпілотників, турки не шкодують грошей" , - заявив він.

За його словами, "дрони працюють і вдень, і вночі".

Пропагандист заявив, що "за останню добу всі втрати сирійських ВС - втрати в результаті атак дронів".

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28 лютого стало відомо про те, що сирійські війська завдали авіаудару в Ідлібі, внаслідок якого загинули турецькі військові. За останніми даними, в результаті атаки загинуло 33 турецькі військовослужбовці.

На тлі повідомлень про втрати турецької армії президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів екстрену нараду з питань безпеки.

Туреччина скликала екстрене засідання НАТО у відповідь на загибель турецьких військових в Ідлібі.