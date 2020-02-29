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Все про:рейдерство (206) ФДМ (96)

 Підприємець звинувачує ФДМ у незаконному розірванні договору оренди на їдальню: "Такого ще не було, щоб глава Держмайна із заступниками прийшов і почав віджимати столову в центральному апараті". ВIДЕО

Підприємниця Алла Ландар, яка вже 14 років орендує приміщення для їдальні в центральній будівлі апарату Фонду державного майна, звинувачує нове керівництво фонду в рейдерській атаці і тиску з боку чиновників на її бізнес.

Про подробиці того, що відбувається, Ландар розповіла в інтерв'ю журналісту Євгену Плінському.

Зокрема, за її словами, чиновники провели самостійну перевірку і зробили у ДФС, ДСНС, Держспоживслужби запити на проведення комплексних перевірок у підприємниці, яка вже 14 років орендує приміщення в 100 кв. м під їдальню в будівлі ФДМ. У підсумку її звинуватили в "нецільовому використанні приміщення", скориставшись вільним трактуванням понять "кафе" і "ресторан". Тоді як за всі 14 років у жодного керівництва до неї претензій не було.

"Ми працюємо суворо за законом і готуємо бізнес-ланчі для всього апарату фонду. У нас тут немає продажу алкоголю, цигарок, розважальних програм тощо. У вихідні, як і всі співробітники фонду, ми не працюємо. Законних підстав припиняти з нами роботу у ФДМ немає. Але ми ні з ким ніколи не "домовлялися", тому не маємо наміру цього робити і зараз", - розповідає Ландар.

Крім того, за її словами, їй централізовано відключають світло, а акт про перевірки від ФДМ вручає Яна Матієва, на той час  позаштатний радник глави фонду. Також вона вручила повідомлення про намір дострокового розірвання договору, оформленого за день до самого акту.

"У нас такого ще не було, щоб глава Держмайна із заступниками прийшов і почав віджимати їдальню в центральному апараті. Це так дрібно і схоже на забезпечення взятих на себе зобов'язань, задоволення чиїхось амбіцій. Це рейдерство", - розповідає орендар.

Зі свого боку, в.о. начальника київського відділення ФДМ Яна Матієва стверджує, що все відбувалося в рамках закону, і заперечує той факт, що вручала повідомлення підприємниці, а стверджує, що просто перебувала в той час у кабінеті, де вручався документ.

Сама ж підприємниця обурена тим, що відбувається, і закликає президента розібратися в ситуації, оскільки те, що відбувається з її бізнесом, за її словами, розходиться з обіцянками президента залучати інвестиції та підтримувати бізнес у країні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3178641
 
   
 Топ коментарі
 
при Зеле его друзья марадерят в турборежиме
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гребаный экибастуз!ну вы бл"дь зеленые даете!столовки начали отжимать! а что будет с землей?я представляю Предприниматель обвиняет ФГИ в незаконном расторжении договора аренды на столовую: Такого еще не было, чтобы глава госимущества с замами пришел и начал отжимать столовую в центральном аппарате - Цензор.НЕТ 9172 праздник каждый день,слов нет одни слюни!ВСУ без снарядов,бронелисты не пропускают,а тут столовку отжимают от имени Украины!?еп жеж вашу зеленую мамашу,гниды!
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"--- У вас несчастные случаи на стройке были? --- Нет. --- Будут!"
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при Зеле его друзья марадерят в турборежиме
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Так и поверили, что 14 лет тому назад она заехала на это хлебное место без подмазываний)
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Так её выселяют за то, что новым лицам сумма подмазывания показалась слишком маленькой?
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Подсвечник, Джон Зойдберг cb913b8d. Если ты не в состоянии найти его пост, то я тебе ссылку на него скину.
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Так Зелемойский же дал лично указание, чтобы меньше говорили про коррупцию, чтобы не портить имидж Украины...
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Да. Но эта международная статистика не врет

Предприниматель обвиняет ФГИ в незаконном расторжении договора аренды на столовую: Такого еще не было, чтобы глава госимущества с замами пришел и начал отжимать столовую в центральном аппарате - Цензор.НЕТ 2297
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арьев, тот который на росТВ любит красоваться?
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Смотрел внимательно? Он только обратил внимание на эту статью WSJ

Предприниматель обвиняет ФГИ в незаконном расторжении договора аренды на столовую: Такого еще не было, чтобы глава госимущества с замами пришел и начал отжимать столовую в центральном аппарате - Цензор.НЕТ 441
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Пацанчікі увєрілі себе, що: «так дєлают всє»...
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гребаный экибастуз!ну вы бл"дь зеленые даете!столовки начали отжимать! а что будет с землей?я представляю Предприниматель обвиняет ФГИ в незаконном расторжении договора аренды на столовую: Такого еще не было, чтобы глава госимущества с замами пришел и начал отжимать столовую в центральном аппарате - Цензор.НЕТ 9172 праздник каждый день,слов нет одни слюни!ВСУ без снарядов,бронелисты не пропускают,а тут столовку отжимают от имени Украины!?еп жеж вашу зеленую мамашу,гниды!
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06 ФЕВРАЛЯ 2008 В 15:21

Портнов получил пост в ФГИ

Кабинет Министров назначил депутата Рады от фракции «Блок Юлии Тимошенко» Андрея Портнова первым заместителем председателя Фонда государственного имущества. Об этом на пресс-конференции заявила премьер-министр Юлия Тимошенко

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/portnov-poluchil-post-v-fgi-68839/
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Интересно за кого она голосовала? За янелоза оманского? Пусть теперь кушает и не обляпается!
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а если за барыгу? шо будешь делать? апстенку головй ударишься?
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Ну я же, не зебилоид, как ты)х это вам зебилам нужно не только головой об стену, а вообще где нибудь затеряться в лесу навсегда)
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ВОТ это только малая часть того,что делают с Украиной!

министр здравохранения сидит в добровольном заточении и оттуда руководит министерством

министр юстиции сидит на столе
дубилет считает население со спутника
уполномоченная по защите украинского языка заявляет,что "нам неоходим рэп и стендаперы"
депутат слуги народа Брагар "нечем платить за коммуналку продайте собаку!"
премьер на самокате
глава фракции по международным связям на заседании заказывает проституток
другой депутат получает деньги из бюджета на поднайм жилья у тещи
глава фракции "слуг народа" заявляет,что надо бы еще разобраться кто стрелял на фронте
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Мабуть хочуть приміщення під інвестіціонну няню переобладнати.
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У этого предпринимателя идёт "планомерное отжатие" бизнеса. На прошлой неделе для кафе "Рандеву", которое также у неё, на два дня обесточили электропитание. Моему предприятию пришлось учавствовать в фиксировании отключения и документирования происходящего, как специалистам-энергетикам. Два выходных дня для кафе потеряны! Ну а плату за аренду никто не отменял...
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«для кафе "Рандеву",»
Це часом не те кафе, де программа «Рандеву» Яніни Соколової ?
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Какие ещё 90 рублей? Где она в Украине рубли нашла? Она откуда вообще?
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Все уже продано без вас дяде Соросу. Можете и дальше сидеть по своим норам и ждать и надеется что все неприятное сделают за вас. Бежать со всеми инстинкт стада.
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Раніше башляла всим, від регіаналів до цукеркових бариг, і бізнес процвітав! Зелені від хабарів відмовились, в пані паніка!
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