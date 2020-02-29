 Підприємець звинувачує ФДМ у незаконному розірванні договору оренди на їдальню: "Такого ще не було, щоб глава Держмайна із заступниками прийшов і почав віджимати столову в центральному апараті". ВIДЕО

Про подробиці того, що відбувається, Ландар розповіла в інтерв'ю журналісту Євгену Плінському.

Зокрема, за її словами, чиновники провели самостійну перевірку і зробили у ДФС, ДСНС, Держспоживслужби запити на проведення комплексних перевірок у підприємниці, яка вже 14 років орендує приміщення в 100 кв. м під їдальню в будівлі ФДМ. У підсумку її звинуватили в "нецільовому використанні приміщення", скориставшись вільним трактуванням понять "кафе" і "ресторан". Тоді як за всі 14 років у жодного керівництва до неї претензій не було.

"Ми працюємо суворо за законом і готуємо бізнес-ланчі для всього апарату фонду. У нас тут немає продажу алкоголю, цигарок, розважальних програм тощо. У вихідні, як і всі співробітники фонду, ми не працюємо. Законних підстав припиняти з нами роботу у ФДМ немає. Але ми ні з ким ніколи не "домовлялися", тому не маємо наміру цього робити і зараз", - розповідає Ландар.

Крім того, за її словами, їй централізовано відключають світло, а акт про перевірки від ФДМ вручає Яна Матієва, на той час позаштатний радник глави фонду. Також вона вручила повідомлення про намір дострокового розірвання договору, оформленого за день до самого акту.

"У нас такого ще не було, щоб глава Держмайна із заступниками прийшов і почав віджимати їдальню в центральному апараті. Це так дрібно і схоже на забезпечення взятих на себе зобов'язань, задоволення чиїхось амбіцій. Це рейдерство", - розповідає орендар.

Зі свого боку, в.о. начальника київського відділення ФДМ Яна Матієва стверджує, що все відбувалося в рамках закону, і заперечує той факт, що вручала повідомлення підприємниці, а стверджує, що просто перебувала в той час у кабінеті, де вручався документ.

Сама ж підприємниця обурена тим, що відбувається, і закликає президента розібратися в ситуації, оскільки те, що відбувається з її бізнесом, за її словами, розходиться з обіцянками президента залучати інвестиції та підтримувати бізнес у країні.