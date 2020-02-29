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Все про:ремонт (575) Черкаси (212) волонтери (566)

 Воювати не зміг, допомагаю в тилу: волонтери в Черкасах ремонтують автомобілі для потреб ООС. ВIДЕО

У Черкасах волонтери ремонтують автомобілі, які використовують на Донбасі для потреб бійців.

Про це йдеться в сюжеті 24 каналу, передає Цензор.НЕТ.

Власник майстерні Валерій Кам’янецький розповів, що піти на бойові позиції не зміг, тому і вирішив допомагати армії в тилу. Почали займатись ремонтом машин на цій станції обслуговування від початку війни. У 2019 році вдалось відремонтувати близько пів сотні одиниць.

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Як зазначив автомеханік станції Богдан Ядченко, часто машини з фронту привозили у вкрай поганому стані. Переважно найпоширеніші проблеми були з ходовою частиною та двигуном. Реанімували один автомобіль у середньому за тиждень.

Торік волонтер Олексій Святенко привіз на станцію два десятки військових машин. Ремонт одного автомобіля коштує до 30 тисяч гривень. Часто волонтери власним коштом ремонтують автівки. Також і постачальники допомагали - зменшували ціну на деталі. Хоча весь бюджет майстерні складається із внесків благодійників.

Зараз волонтер намагається знайти гроші на ремонт чергової машини. З необхідних 27 тисяч гривень зібрав лише 5.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3178617
 
   
 Топ коментарі
 
А де ж зелена влада, чому не займається цим?
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а зєлєнський разом з сівохою не хоче? чи в них пріоритеті видача пенсій ордло?
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це питання до чмоніки зєлєнські і загороднюка.
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бирюков не хочет пособирать на стройку казарм на ШирЛане? на ремонт крыши в 79-й?
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а зєлєнський разом з сівохою не хоче? чи в них пріоритеті видача пенсій ордло?
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А де ж зелена влада, чому не займається цим?
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Дик був базар ..що всі авто МО бере на свій облік .!?
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це питання до чмоніки зєлєнські і загороднюка.
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