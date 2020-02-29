 Воювати не зміг, допомагаю в тилу: волонтери в Черкасах ремонтують автомобілі для потреб ООС. ВIДЕО

Про це йдеться в сюжеті 24 каналу, передає Цензор.НЕТ.

Власник майстерні Валерій Кам’янецький розповів, що піти на бойові позиції не зміг, тому і вирішив допомагати армії в тилу. Почали займатись ремонтом машин на цій станції обслуговування від початку війни. У 2019 році вдалось відремонтувати близько пів сотні одиниць.

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Як зазначив автомеханік станції Богдан Ядченко, часто машини з фронту привозили у вкрай поганому стані. Переважно найпоширеніші проблеми були з ходовою частиною та двигуном. Реанімували один автомобіль у середньому за тиждень.

Торік волонтер Олексій Святенко привіз на станцію два десятки військових машин. Ремонт одного автомобіля коштує до 30 тисяч гривень. Часто волонтери власним коштом ремонтують автівки. Також і постачальники допомагали - зменшували ціну на деталі. Хоча весь бюджет майстерні складається із внесків благодійників.

Зараз волонтер намагається знайти гроші на ремонт чергової машини. З необхідних 27 тисяч гривень зібрав лише 5.