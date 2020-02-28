 Всім, хто прибуває в Україну, вимірюють температуру, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
Вимірювати температуру тим, хто прибувають в Україну, прикордонники почали 25 лютого.
"З 27 лютого температурний скринінг здійснюється також на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил і на адмінмежі з окупованим Кримом", - повідомили в пресслужбі.
Температуру вимірюють за допомогою пірометра - цей прилад дозволяє визначити її на відстані до 15 см від відкритій ділянці шкіри. Така перевірка не створює черг на кордоні, зазначили в ДПСУ.
"Всі пункти пропуску, контрольні пункти в'їзду/виїзду забезпечені необхідними приладами, а персонал - захисним спорядженням", - додали в пресслужбі.
Якщо температура в порядку, прикордонники ставлять позначку у в'їзному талоні і направляють людей на паспортний контроль. Якщо температура підвищена - направляють у санітарну зону на додаткову медичну перевірку.
"Всього за три доби прикордонники здійснили температурний скринінг майже 160 000 осіб", - зазначили в пресслужбі.
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і до чого тут касабський вайбер - https://texty.org.ua/articles/100356/specoperaciya-imeni-portnova-ta-shariya-yak-rozhanyaly-paniku-v-novyh-sanzharah-i-hto-za-cym-stoyit/
Такие роботы появились уже в Гуанчжоу, Шанхае, Сиане и Гуйяне (Китай)
Машины производят сканирование и распознавание лиц, измеряют температуру тела пешеходов и напоминают о необходимости носить марлевые повязки и мыть руки. При обнаружении человека без повязки на лице "робокопы" отправляют сообщение в полицию.
Каждый робот оснащен пятью камерами высокого разрешения и инфракрасным термометром
І от ще питання мене мучить: якщо в нас за тиждень аж 10 людей померли від ускладнень грипу та ОРВІ, то на скільки ж готова наша медична система до нового вірусу? Чомусь, після такої статистики, віри їм я не йму
Оцi замiри температури, маски, миття рук ....