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Все про:Держприкордонслужба (2434) COVID-19 (396)

 Всім, хто прибуває в Україну, вимірюють температуру, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Заходи проти проникнення коронавірусу на територію країни проводять на всьому кордоні. За три доби температуру перевірили майже у 160 тисяч осіб.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Вимірювати температуру тим, хто прибувають в Україну, прикордонники почали 25 лютого.

"З 27 лютого температурний скринінг здійснюється також на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил і на адмінмежі з окупованим Кримом", - повідомили в пресслужбі.

Температуру вимірюють за допомогою пірометра - цей прилад дозволяє визначити її на відстані до 15 см від відкритій ділянці шкіри. Така перевірка не створює черг на кордоні, зазначили в ДПСУ.

"Всі пункти пропуску, контрольні пункти в'їзду/виїзду забезпечені необхідними приладами, а персонал - захисним спорядженням", - додали в пресслужбі.

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Якщо температура в порядку, прикордонники ставлять позначку у в'їзному талоні і направляють людей на паспортний контроль. Якщо температура підвищена - направляють у санітарну зону на додаткову медичну перевірку.

"Всього за три доби прикордонники здійснили температурний скринінг майже 160 000 осіб", - зазначили в пресслужбі.

Всім, хто прибуває в Україну, вимірюють температуру, - Держприкордонслужба 01
Всім, хто прибуває в Україну, вимірюють температуру, - Держприкордонслужба 02
Всім, хто прибуває в Україну, вимірюють температуру, - Держприкордонслужба 03
Всім, хто прибуває в Україну, вимірюють температуру, - Держприкордонслужба 04
Всім, хто прибуває в Україну, вимірюють температуру, - Держприкордонслужба 05
Всім, хто прибуває в Україну, вимірюють температуру, - Держприкордонслужба 06
Всім, хто прибуває в Україну, вимірюють температуру, - Держприкордонслужба 07
Всім, хто прибуває в Україну, вимірюють температуру, - Держприкордонслужба 08

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3178585
 
   
 Топ коментарі
 
У переносчиков , как правило , температуры нет. А заражают, в основном, они.
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Майстри паніки.
Як проросійська мережа в Україні організувала бунт в Нових Санжарах

і до чого тут касабський вайбер - https://texty.org.ua/articles/100356/specoperaciya-imeni-portnova-ta-shariya-yak-rozhanyaly-paniku-v-novyh-sanzharah-i-hto-za-cym-stoyit/
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А які підстави для додаткових санітарних перевірок? Немає ані Надзвичайного ані Воєнного стану і дії прикордонників та лікарів протирічать Конституції України!
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О! Коронавирус бьёт по яйцам, однако. Переболевшие теряют способность размножаться
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З нетерпінням буду чекати результатів і сподіватись, що покаже 32 з тенденцією наближення до температури зовнішнього середовища!
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У переносчиков , как правило , температуры нет. А заражают, в основном, они.
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Всем, кто прибывает в Украину, измеряют температуру, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7437

Такие роботы появились уже в Гуанчжоу, Шанхае, Сиане и Гуйяне (Китай)

Машины производят сканирование и распознавание лиц, измеряют температуру тела пешеходов и напоминают о необходимости носить марлевые повязки и мыть руки. При обнаружении человека без повязки на лице "робокопы" отправляют сообщение в полицию.
Каждый робот оснащен пятью камерами высокого разрешения и инфракрасным термометром
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Народ мрет от гриппа и орви, но у нас новая тема, коронавирус!! Веселись рванина!!
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Коротко о моих дрессированных тараканах. Турки пошли ва-банк. Прессовать будут хорошо. Украина в искусственном хаосе летит в черный закат. Европа счелкает клювом. Сша- некогда, скоро выборы. При Порошено бало-бы иначе, но мудрый нарид жрет короновирус с лопаты.
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Я знаю людей, для яких 36,6 - все одно, що для звичайної людини 38. Так, це дуже рідко зустрічається, але все ж частіше, ніж новий вірус. Тут, нажаль, такі експрес методи діагностики не працюють. От якби на місці міністерки з оздорову був професіонал, то може щось би і вигадали, але в нас і самої міністерки немає - самоусунулась в обсервацію і відпочиває...
І от ще питання мене мучить: якщо в нас за тиждень аж 10 людей померли від ускладнень грипу та ОРВІ, то на скільки ж готова наша медична система до нового вірусу? Чомусь, після такої статистики, віри їм я не йму
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до задницы ваши проверки-Обманула тепловизор: китаянка прилетела во Францию с симптомами коронавируса-https://fakty.com.ua/ru/svit/20200123-obduryla-teplovizor-kytayanka-pryletila-do-frantsiyi-z-symptomamy-koronavirusu/
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Це все, вибачайте, до сраки....
Оцi замiри температури, маски, миття рук ....
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