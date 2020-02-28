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 Суспільство, За кордоном
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Матеріали за темою:
Все про:Грузія (646) COVID-19 (396)

 "Дякую доктору Ніна і службі безпеки Грузії", - "Хвилинку! Він нездужає!", - іранця з підозрою на коронавірус помилково випустили до журналістів у Грузії. ВIДЕО

У Грузії громадянина Ірану з підозрою на коронавірус помилково випустили з лікарні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, іранець встиг сказати кілька слів подяки грузинським лікарям і місцевій владі, але потім до нього вийшли медики і затягли назад у лікарню.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3178531
 
 
 Топ коментарі
 
класс!
теперь всех журналюг...туда же тащите ))))
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Пусть лечат по методике Данилова - лук, чеснок и сало...без сала иранцу не выздороветь... "Спасибо доктору Нина и службе безопасности Грузии", - "Минутку! Он нездоров!", - иранца с подозрением на коронавирус по ошибке выпустили к журналистам в Грузии - Цензор.НЕТ 5310
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це називається "лікарська помилка" "Спасибо доктору Нина и службе безопасности Грузии", - "Минутку! Он нездоров!", - иранца с подозрением на коронавирус по ошибке выпустили к журналистам в Грузии - Цензор.НЕТ 1750
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класс!
теперь всех журналюг...туда же тащите ))))
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це називається "лікарська помилка" "Спасибо доктору Нина и службе безопасности Грузии", - "Минутку! Он нездоров!", - иранца с подозрением на коронавирус по ошибке выпустили к журналистам в Грузии - Цензор.НЕТ 1750
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зустрічаем - із хлібом сілью..., та зЄбілами "нЕпуганими" у кдержкабінетах
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Оптимістичний варіант (але навряд чи):

- Спасибо доктору Нина и службе безопасности Грузии...
- Минутку! Он нездоров!
Все в панике:
- А-а-аааа, КОРОНАВИРУС!!!
Врачи:
- Да какой нахрен коронавирус? Мы тут его дневник нашли с сексуальными фантазиями! Он НЕЗДОРОВ!!! Почитать этого маньяка хотите?...
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***
некий псих, досрочно выпущенный из "дурки", написал в прокуратуру заявление, что медсестры данного заведения отказывали ему в ceкc. услугах, чем ущемляли и т. д.
в прокуратуре то ли протормозили, то ли прикололись, но заявлению был дан ход....
ответ главврача был гениально краток: "У нас нет лицензии на оказание такого рода услуг".
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Сидят трое в очереди к психиатру. Первый:
- Бог послал меня на землю, чтобы я научил людей высшей мудрости...
Второй:
- Что?! Изыди, лжепророк! Это меня бог послал, чтобы я спас грешное человечество!...
Начинается между ними перепалка. Третий в конце концов поворачивается:
- Блть, заткнитесь оба. Никого я никуда не посылал...
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ну,тепрь и доктор нина врядли здорова.не выдержала рекомендуемых 2 метра дистанции...
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Та ні, епідемії - це скоріше Black та Death, а не Thrash
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Пусть лечат по методике Данилова - лук, чеснок и сало...без сала иранцу не выздороветь... "Спасибо доктору Нина и службе безопасности Грузии", - "Минутку! Он нездоров!", - иранца с подозрением на коронавирус по ошибке выпустили к журналистам в Грузии - Цензор.НЕТ 5310
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Поэтому, при виде сала его организм убъет любой вирус.. "Спасибо доктору Нина и службе безопасности Грузии", - "Минутку! Он нездоров!", - иранца с подозрением на коронавирус по ошибке выпустили к журналистам в Грузии - Цензор.НЕТ 8257
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Журналісти:
- А-а-аааа, КОРОНАВІРУС!!!
Іранець:
- А-а-аааа, САЛО!!!
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ще д зараження зжирає мозок і залишє лише 73%
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У нас просто не всі дибіли світу. деяких закино в інші держави.
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В Польше даже примитивно до сих пор не контролируют вьезжающих даже просто на температуру, разве что если прямые рейсы с Китая и Сев. Италии. При этом о транзитных пасажирах и контроле дорог даже никто не думал и не пробовал что то делать.
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Я з Закарпаття, просто провайдер угорський.
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Нужно быстро всем выпить по пол литра самогона, намазать щеки салом а нос чесноком
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В Словакии готовятся ЗАКРЫВАТЬ ШКОЛЫ , торговые центры, отменять часть общественного транспорта . Детей, которые были на каникулах ( 17-23 февраля в школах ЕС КАНИКУЛЫ) в Италии не пускают в школы- карантин 14 дней
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Ото б запустити коронавірусного на якесь політичне ток-шоу на Г+Г.
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Так на Г+Г как раз и нету политического шоу.Все шоу на каналах Порошенко и Медведчука = " Прямой " ,"112 -ый " , "Наш " ,"Ньюс Ван " ,"Зик " ,"Макси ТВ" "Спасибо доктору Нина и службе безопасности Грузии", - "Минутку! Он нездоров!", - иранца с подозрением на коронавирус по ошибке выпустили к журналистам в Грузии - Цензор.НЕТ 2157 .
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коментар відмічено як спам  
 
Это в Грузии произошла американская реформа от Сороса .
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Але спочатку ретельна дезінфекція ротової порожнини та жкт етанолом.
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Від етанолу та сала (подвійний харам) іранець вибухне навіть без поясу шахіда.
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Але ж відмовити йому в лікуванні - то є дискримінація за релігійною ознакою. "Спасибо доктору Нина и службе безопасности Грузии", - "Минутку! Он нездоров!", - иранца с подозрением на коронавирус по ошибке выпустили к журналистам в Грузии - Цензор.НЕТ 740
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Йому треба було б просто сказати: - "гамарджоба,генацвале!". І вже ніхто нікуди його не потянув би...
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Я сама видела.Взяли Коронавирус в трусиках и распяли.И заставляли иранца смотреть, как его же вирус, на его же глазах,прибивают.А мимо,корова с собакой шли.И тоже увидев как пытают Коронавирус с иранцем,не выдержали...сели,обнялись и заплакали
"Спасибо доктору Нина и службе безопасности Грузии", - "Минутку! Он нездоров!", - иранца с подозрением на коронавирус по ошибке выпустили к журналистам в Грузии - Цензор.НЕТ 3816
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Да выдадут ему пару упаковок гандонов...как у нас в Санжарах....и все пройдет...
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Лікар репетує, що той не здоровий, а журналюга всерівно лізе з мікрофоном. Воно не з України, випадково?
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Наверное, иранца в морг потащили - недолечили.
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"Спасыба всэм врачам, бла-бла-бла"
и тут врачи:
"Мынуточку! А ну-ка хады паразыт суда!"

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