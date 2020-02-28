 "Дякую доктору Ніна і службі безпеки Грузії", - "Хвилинку! Він нездужає!", - іранця з підозрою на коронавірус помилково випустили до журналістів у Грузії. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, іранець встиг сказати кілька слів подяки грузинським лікарям і місцевій владі, але потім до нього вийшли медики і затягли назад у лікарню.

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