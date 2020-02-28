 "Дякую доктору Ніна і службі безпеки Грузії", - "Хвилинку! Він нездужає!", - іранця з підозрою на коронавірус помилково випустили до журналістів у Грузії. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, іранець встиг сказати кілька слів подяки грузинським лікарям і місцевій владі, але потім до нього вийшли медики і затягли назад у лікарню.
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+24
класс!
теперь всех журналюг...туда же тащите ))))
теперь всех журналюг...туда же тащите ))))
+15
Пусть лечат по методике Данилова - лук, чеснок и сало...без сала иранцу не выздороветь...
+13
це називається "лікарська помилка"
теперь всех журналюг...туда же тащите ))))
- Спасибо доктору Нина и службе безопасности Грузии...
- Минутку! Он нездоров!
Все в панике:
- А-а-аааа, КОРОНАВИРУС!!!
Врачи:
- Да какой нахрен коронавирус? Мы тут его дневник нашли с сексуальными фантазиями! Он НЕЗДОРОВ!!! Почитать этого маньяка хотите?...
некий псих, досрочно выпущенный из "дурки", написал в прокуратуру заявление, что медсестры данного заведения отказывали ему в ceкc. услугах, чем ущемляли и т. д.
в прокуратуре то ли протормозили, то ли прикололись, но заявлению был дан ход....
ответ главврача был гениально краток: "У нас нет лицензии на оказание такого рода услуг".
Сидят трое в очереди к психиатру. Первый:
- Бог послал меня на землю, чтобы я научил людей высшей мудрости...
Второй:
- Что?! Изыди, лжепророк! Это меня бог послал, чтобы я спас грешное человечество!...
Начинается между ними перепалка. Третий в конце концов поворачивается:
- Блть, заткнитесь оба. Никого я никуда не посылал...
- А-а-аааа, КОРОНАВІРУС!!!
Іранець:
- А-а-аааа, САЛО!!!
и тут врачи:
"Мынуточку! А ну-ка хады паразыт суда!"