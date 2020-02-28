 Десятки сирійських біженців прямують до кордону Туреччини та Євросоюзу. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Anadolu.
Раніше Туреччина вирішила не заважати сирійським біженцям потрапити до Європи і відкрила кордони.
Раніше 28 лютого стало відомо про те, що сирійські війська завдали авіаудару в Ідлібі, унаслідок якого загинули турецькі військові. За останніми даними, в результаті атаки загинули 33 турецькі військовослужбовці. Про це повідомляла журналістам влада провінції Хатай, що межує із Сирією.
На тлі повідомлень про втрати турецької армії президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів екстрену нараду з питань безпеки.
Туреччина скликала екстрене засідання НАТО у відповідь на загибель турецьких військових в Ідлібі.
Чому, пля так мало?
Хочется верить
"Обострение в Идлибе. Турция открыла границы в ЕС для беженцев из Сирии - Reuters"
https://news.liga.net/world/news/obostrenie-v-idlibe-turtsiya-otkroet-granitsy-v-es-dlya-bejentsev-iz-sirii-reuters
После атаки правительственных сил Сирии и их союзников из России, которая унесла жизни 33 турецких солдат, Анкара решила больше не останавливать сирийских беженцев на пути в Европу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.
Сейчас в Турции находятся 3,7 миллионов беженцев из Сирии. Их количество может увеличиться в связи с обострением конфликта в сирийской провинции Идлиб. У границ Турции размещены еще около миллиона жителей Сирии.
В начале войны мона было все уладить, а не углубл*ть свою озажопленность и оподаченность.... хотя я думаю шо "все под кон.троллем".
гг
Ждем развитие событий! Попкорн и колу взял!
Надеюсь, что пару сотен кацапов сдохнут в Сирии под ударами Турецких Войск.
Демонстранти засудили підтримку, яку Кремль надає режиму президента Сирії Башара Асада. Учасники акції закликали притягти до відповідальності всіх причетних до загибелі турецьких військовослужбовців в Ідлібі.
Протестувальники вигукували: "Полеглі безсмертні, Батьківщина єдина", "Росія - вбивця, Путін - вбивця", "Вбивця Путін понесе покарання", "Сирія стане для Росії могилою".
Місцева поліція вжила заходів безпеки під час акції.https://zik.ua/news/world/u_stambuli_proishla_aktsiia_protestu_proty_dii_rosii_v_syrii_960619
1 ч. ·
Підсумую сказане сьогодні вранці різним агенціям: так, це небачена до сьогодні ескалація конфлікту, де сторони застосовують весь арсенал, в тому числі військово-повітряні сили. Це ще не війна Туреччини та Росії, але шанс на пряме бойове зіткнення стрімко збільшується.
У Альянсу шансів пропетляти не так вже й багато. На першому етапі Ердогану буде достатньо чітко артикульованої солідарності і обміну розвідувальними даними в режимі реального часу. Паралельно буде розгортатися ешолонований тиск на Москву з боку ЄС, якому явно непереливки від можливої чергової кризи з біженцями в умовах епідемії короновірусу.
Дуже важливою буде реакція Штатів. Від Трампа можна очікувати що завгодно.
Які цілі: змінити розклад сил в регіоні і змусити Росію сісти за стіл переговорів на умовах Анкари. Тобто те, що намагається зробити масква з нами.
Чи скористаємося ми цим загостренням? Ні, поки Зеленський буде дивитися в очі ***** і бачити там мир.
Не забудемо, не простимо Синоп!-