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Все про:біженці (195) Сирія (1469) Туреччина (1024)

 Десятки сирійських біженців прямують до кордону Туреччини та Євросоюзу. ВIДЕО

З минулої ночі десятки нелегальних іммігрантів стікаються в турецьке місто Едірне на кордоні з Туреччиною, прямуючи пішки до Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Anadolu.

Раніше Туреччина вирішила не заважати сирійським біженцям потрапити до Європи і відкрила кордони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Існує ризик скотитися до відкритої міжнародної військової конфронтації, - Боррель про ситуацію в Ідлібі

Раніше 28 лютого стало відомо про те, що сирійські війська завдали авіаудару в Ідлібі, унаслідок якого загинули турецькі військові. За останніми даними, в результаті атаки загинули 33 турецькі військовослужбовці. Про це повідомляла журналістам влада провінції Хатай, що межує із Сирією.

На тлі повідомлень про втрати турецької армії президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів екстрену нараду з питань безпеки.

Туреччина скликала екстрене засідання НАТО у відповідь на загибель турецьких військових в Ідлібі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3178448
 
   
 Топ коментарі
 
ЕС, встречай последствия озабочености
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Женщины толерастической Европы, готовьтесь... Вас будут любить... Десятки сирийских беженцев стекаются к границе Турции и Евросоюза - Цензор.НЕТ 5612
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Україна висловлює озабочення...
Чому, пля так мало?
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Заздрю туркам - хорошого президента мають. Не ідеального, але з яйцями. Насипав кацапам, тепер шугане біженцями зажирілу Європу. До неділі напевне буде мати і політичну підтримку, і військову (матеріалами і озброєнням), і моральну. Кацапам деякий час буде не до Донбасу. Але, якщо їх у Сирії принижать, то на Донбасі їм потрібна буде сатисфакція. А у нашого орган є, а причандали або ватяні, вюабо відсутні.
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Сейчас постоянный комментатор сети A-Haber News, которая принадлежит семейству Эрдогана, заявил, что Россия будет расчленена изнутри, что в России 25 миллионов мусульман, и что в прошлом Турция сражалась с Россией 16 раз, и готова сделать это снова, наша месть будет довольно ужасной,

Хочется верить
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Я це знаю. Просто хочу побачити ці події власними очима. Мої дідусь і бабуся були свідками розвалу Австро-Угорщини і Російської імперії. Мої батьки, бабуся і я сам був свідком розвалу сирисири. Хотілося б побачити розвал параші. Людське життя - надто мікроскопічних строк у історії.
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Раз дают зелёный коридор беженцам, значит, что-то будет.
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Баба Таня, добрый день! Как там, пенсию дали? ЗЕ коммуналку снизил?
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Петин выкормлеш нарисовался. Гавкаешь все дальше? Как там будка, построенная торбой, комфортна, не холодно?
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зебобик, ВОДКИ НЕТ! Иди пацалуй портрет своего Клоуна, может тебе нальют.
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Я русский бы выучил только за то, что надо допрашивать пленных!
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Зедебильный опарыш ты уже приполз высыраться в коментах??
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чего-то хотят. козьірь есть можно что=то вьіторговать.
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Женщины толерастической Европы, готовьтесь... Вас будут любить...
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Тем временем - то, чего как огня боится Европа и что традиционно на руку *****:

"Обострение в Идлибе. Турция открыла границы в ЕС для беженцев из Сирии - Reuters"
https://news.liga.net/world/news/obostrenie-v-idlibe-turtsiya-otkroet-granitsy-v-es-dlya-bejentsev-iz-sirii-reuters
После атаки правительственных сил Сирии и их союзников из России, которая унесла жизни 33 турецких солдат, Анкара решила больше не останавливать сирийских беженцев на пути в Европу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.
Сейчас в Турции находятся 3,7 миллионов беженцев из Сирии. Их количество может увеличиться в связи с обострением конфликта в сирийской провинции Идлиб. У границ Турции размещены еще около миллиона жителей Сирии.
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Вот так вот, когда кричишь о демократии, правах человека и женщины, а такжа шо "всеравны" - все равно придется за крики отвечать(иногда сидя на бутылке перед теми кто "равен тебе") Десятки сирийских беженцев стекаются к границе Турции и Евросоюза - Цензор.НЕТ 1455
В начале войны мона было все уладить, а не углубл*ть свою озажопленность и оподаченность.... хотя я думаю шо "все под кон.троллем".
гг
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Пункт выдачи Шенгенских виз переместился в Анкару
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за лобызания с путеным надо платить, как за дорогую проститутку))
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Ну де усі ті хитро.опі мадяри, італьяшки? Буде вам зараз в додаток до коронавірусу, ще й ***********...
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А в тебе особий імунітет? Іди з Ради вірус ізганяй.
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Ну то вони в Раді сидять і вертять тебе...а італяшкі тобі нічім не обязані.
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Браво!!!пора розшевелити глубоко-озабоченную старушку Європу...
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Якщо в найближчий час в ЄС переберуться всі сирійські біженці з Туреччини,то старушку Европу будут не шевелить,а трахать.
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Молодец Эрдоган!

Ждем развитие событий! Попкорн и колу взял!
Надеюсь, что пару сотен кацапов сдохнут в Сирии под ударами Турецких Войск.
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еще не известно, кому из них повезло.
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Ну так ЕС подзаработала на северном потоке а сейчас еще и вторая ветка на подходе, так что есть на что этих беженцев содержать. Конечно платит Эрдогану , за их содержание дешевле, но раз пуйло - ближе к сердцу .... Можно за любимого и пострадать чуток.
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пфдец европе!! саранча сожрет европейцев...
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Якщо ЄС не виконав свої обіцянки, то зрозуміло чому вони отримають у себе біженців.
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Красиво коридор на Германию делают. Скоро будет еще одна муслимская страна Десятки сирійських біженців прямують до кордону Туреччини та Євросоюзу - Цензор.НЕТ 5970
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У ніч на 28 лютого біля стін генконсульства Росії в Стамбулі пройшла акція протесту з засудженням обстрілів та авіаударів в Ідлібской зоні деескалації. Про це повідомляє "Анадолу".
Демонстранти засудили підтримку, яку Кремль надає режиму президента Сирії Башара Асада. Учасники акції закликали притягти до відповідальності всіх причетних до загибелі турецьких військовослужбовців в Ідлібі.
Протестувальники вигукували: "Полеглі безсмертні, Батьківщина єдина", "Росія - вбивця, Путін - вбивця", "Вбивця Путін понесе покарання", "Сирія стане для Росії могилою".
Місцева поліція вжила заходів безпеки під час акції.https://zik.ua/news/world/u_stambuli_proishla_aktsiia_protestu_proty_dii_rosii_v_syrii_960619
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Igor Semyvolos
1 ч. ·

Підсумую сказане сьогодні вранці різним агенціям: так, це небачена до сьогодні ескалація конфлікту, де сторони застосовують весь арсенал, в тому числі військово-повітряні сили. Це ще не війна Туреччини та Росії, але шанс на пряме бойове зіткнення стрімко збільшується.
У Альянсу шансів пропетляти не так вже й багато. На першому етапі Ердогану буде достатньо чітко артикульованої солідарності і обміну розвідувальними даними в режимі реального часу. Паралельно буде розгортатися ешолонований тиск на Москву з боку ЄС, якому явно непереливки від можливої чергової кризи з біженцями в умовах епідемії короновірусу.
Дуже важливою буде реакція Штатів. Від Трампа можна очікувати що завгодно.
Які цілі: змінити розклад сил в регіоні і змусити Росію сісти за стіл переговорів на умовах Анкари. Тобто те, що намагається зробити масква з нами.
Чи скористаємося ми цим загостренням? Ні, поки Зеленський буде дивитися в очі ***** і бачити там мир.
Не забудемо, не простимо Синоп!-
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