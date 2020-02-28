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 Політика України
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Все про:Данілов (87) ліки (336) COVID-19 (396)

 Найкращі ліки від коронавірусу - цибуля, сало і часник, - Данілов. ВIДЕО

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов не рекомендує вживати алкоголь як ліки.

"Я вам хочу сказати: найкращі ліки від коронавірусу - цибуля, сало і часник", - сказав Данілов в ефірі "1+1", передає Цензор.НЕТ.

Секретар РНБО сказав про це, розповідаючи про продаж ліків в Україні безвідносно до коронавірусу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Було два варіанти: або об'єкт Нацгвардії в Нових Санжарах, або полігон із казармами, - Аваков про розміщення евакуйованих з Уханя

"Потрібно, щоб держава встановила контроль за проходженням всіх ліків, починаючи від виробника і закінчуючи останнім аптечним складом. Саме цим питанням ми зараз займаємося, але зрозумійте: опір дуже-дуже шалений, бо люди на цьому заробляють великі гроші ... У нас сьогодні в країні вже розробляється система тотального контролю за лікарськими засобами", - заявив Данілов.

Пізніше секретар РНБО наголосив, що алкоголь як ліки він вживати не радить.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3178425
 
   
 Топ коментарі
 
Фу, совком завоняло.. А лучшая вода - заряженная от телевизора.
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Супрун в тій країні як біла людина серед папуасів.
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- Что у тебя в руке?
- Колбаса.
- А почему она зелёная?
- «Президентская».
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Фу, совком завоняло.. А лучшая вода - заряженная от телевизора.
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- Что у тебя в руке?
- Колбаса.
- А почему она зелёная?
- «Президентская».
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- Чем ты играешь на рояле?
- конечностью
- но ведь одной рукой неудобно?
- почему рукой? Лучшие лекарства от коронавируса - лук, сало и чеснок, - Данилов - Цензор.НЕТ 2570
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Вот такую ерунду и в Иране говорят. А что скажешь... система здравоохранения разрушена, даже тестов нет поставить диагноз. Так что жрите свой чеснок и уповайте на Бога.
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Та я не мусульманин же шоб на Аллаха Аль-хамдюбеля, уповать. Он же просто не поможет немусульманам, вот и терпеть приходится, Слово Мухоеду и резникам Его(падает башкой на Юг)
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в иране сало низзя...потому у них и вспышка Найкращі ліки від коронавірусу - цибуля, сало і часник, - Данілов - Цензор.НЕТ 6277
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Супрун в тій країні як біла людина серед папуасів.
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Маладец то какой! А ну заразите этого орла короновирусом. а мы посмотрим как он луком вылечится! Нобелевскую премию ему!
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Ему надо для прочистки мозгов поставить клизьму трехведровую.
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этот идиот пускает пыль в глаза, жри сам лук с салом, маски где? лекарства? тесты? или вы через неделю на лыжи? на шеншилы остров к багдаше? Найкращі ліки від коронавірусу - цибуля, сало і часник, - Данілов - Цензор.НЕТ 6001
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Брешуть паразити. Віскарь не заважає. До речі, або віскарь, або антибіотики (хочаб бактерій повбивають, що не спровокує інші хвороби).
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Брагой, ещё скажи
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Оно и так постоянно прикладывается, куда уже больше? Сгорит.
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Лучшее средство от масштабной эпидемии -- убрать вас и призвать вменяемых.
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лучше позвать батюшку с коптящим кодилом Найкращі ліки від коронавірусу - цибуля, сало і часник, - Данілов - Цензор.НЕТ 3370
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И если этим кадилом трижды звиздануть ЗЕлю, то это может хоть немного прочистит ему мозги. Найкращі ліки від коронавірусу - цибуля, сало і часник, - Данілов - Цензор.НЕТ 9977
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А чого тричі?
Тю, шмарклю та його команду кадилом ...дити за цей попівській засіб на пилорамі! Найкращі ліки від коронавірусу - цибуля, сало і часник, - Данілов - Цензор.НЕТ 3727
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Не-е-е-е-е!!! Без хорошей самогонки терапевтического эффекта не будет!!!
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и в )))) Азии )))) мусульмане особенно )))
(мусульмане, пардон...ничего личного! )
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К сожалению, знания Данилова в области вирусологии равны его знаниям в сфере обороны.
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И ЭТО секретарь СНБО...….Господи, спаси Украину от ЗЕленых обезьян!
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Лучшие лекарства от коронавируса - лук, сало и чеснок, - Данилов.

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Китайцы об этом знают?
Может ученые Китая, Японии, США и др. стран отстают от познаний Данилова?
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Главное что бы репа от такого лечения не треснула. Поэтому нужно запивать "лекарства" самогоном ( как то он об этом компоненте лечения скромно умолчал)
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зато Сивохо все верно понял и опять нажрался.
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Ну этот умрет точно не от китайского вируса.. у него на судьбе другое написано. ( помните мудрость " кому суждено быть повешенным, тот не утонет")
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Сивуху не повесишь, нет дерева которое выдержит. Разве что секвойя, но это надо тушку в США везти.
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кстати, мудрость эта - более чем мудрость.... ибо доказывает то шо есть судьба и никак не уйти.(я просто интересуюсь этим). даже греки, та и может лет 50000 до греков это знали.
Цезарь - и тот обосрался, подняв на смех астролога(хотя астрология - фейк)
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Про брагу ще забув сказати, малорос довбаний. Лучшие лекарства от коронавируса - лук, сало и чеснок, - Данилов - Цензор.НЕТ 7295
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Рекомендует специалист/ Данилов Алексей Мячеславович работал ветеринаром в «Зооуголке» в парке 1 Мая города Ворошиловграда./Обогатит репертуар четырежды уклониста от армии солдатской строевой про русского медведя/ Мы е… медведя! Мы е…. медведя! Обому…..! Обому….! Мишка плакал и стонал! Мишка плакал и стонал! Ж.. сильно напрягал! Ж… сильно напрягал! Поделом ему теперь! Поделом ему теперь! Волосатый п….! Волосатый п…..! Раз, раз, раз, два, три! На месте стой раз, два!
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Горчичники с банками забыл. И чай с малиной.
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Найдено эффективное средство от коронавируса --

...это регулярное смазывание ануса маслом фиалки душистой перед сном. Ватный шарик необходимо смочить в масле фиалки и обильно смазать им место, из которого исходят злые духи.

Такие рекомендации обнародовал Аятолла Табризян из священного иранского города Кум.
Найкращі ліки від коронавірусу - цибуля, сало і часник, - Данілов - Цензор.НЕТ 3179
Оздоровительный эффект фиалкового масла можно усилить, если есть больше коричневого сахара, окуривать помещения дымом адраспана (могильника обыкновенного) и вдыхать нюхательный табак. Кроме того, масло фиалки душистой помогает от синдрома Дауна, ринита, скопления слизи в горле и увеличивает объём мозга.

Западную медицину аятолла Табризян публично осудил как «неисламскую».
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тещин первачок спрятанный для компресса ?
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В котре переконуюсь - все і всі , що прийшли з зе тупі до неможливості . Треба закон , щоб всі зе заткнулися .
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идиоты. Идиоты на экране, идиоты перед экраном. Все хорошо!
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Я це сказав ще місяць тому. Нарешті дійшло.
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Другий місяць лікуюсь по цьому рецепту, вірусу поки нема.
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Данилов, посмотри видео с 3-ей минуты.Китайская леди кушает утиный кишечник со специями. Невероятное количество перца, имбиря , чеснока и лука - это соус. Кстати, эта дама уже четвертую неделю не выпускает видео. Надеюсь, что жива еще.(((.
https://www.youtube.com/watch?v=q1Qmliuocv4
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"Нужно, чтобы государство установило контроль за прохождением всех лекарств, начиная от производителя, заканчивая последним аптечным складом." Источник: https://censor.net.ua/v3178425

Сала, часника та цибулі це теж стосується? Це ж за твоїми словами вони "лучшие лекарства от коронавируса" Источник: https://censor.net.ua/v3178425
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Панове порохоботы, чего заскулили? Что плохого в сале, чесноке, луке? Народное средство от всех болячек. Или вам хочется рошенку?
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Багато хто з зебілів вилікувався цими засобами від запалення легенів, простатиту чи раку?
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хто тобі дурню вклав в довбешку, що народне дорівнює - корисне, розумне, якісне?
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дно пробито и аптеки пустые, этому идиоту сказать больше нечего, жрите сало с луком и будет у вас всё хорошо.
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Запам'ятайте! Ніколи не довіряєте чоловіку, який фарбує волосся. Данілов - адійот з фарбованим волоссям.
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самоизоляция и самолечение. гениальное решение властей, ведь денег на это выделять не нужно.
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лук, сало и чеснок без алкоголя? в пятницу? Данилов - ты не украинец.
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Перед обвалом доллара людей тоже успокаивали, мол все нормально, ничего не будет, только без паники.

Это у них такая тактика, врать, если что-то серьезное, делать вид, что ничего опасного не происходит, что все нормально.

После подобных разговоров достаточно посмотреть на врачей в скафандрах, что происходит в мире, чтобы понять всю серьезность ситуации.
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Обвал доллара? Не припомню. Обвал гривни, рубля - это сколько угодно.
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Короче берем болячьку,- корону влево,вирус вправо и спиртягой - спиртягой его.С вырученных корон делаем нательный крестик.
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спирт бери только люкс, вчера проверено, на крайний случай самогон градусов 50, водку не покупай она как моча глицерином разбавленная.
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ну оце все, що українці (ті, до яких ще не дійшло) мають знати про фаховість та й взагалі про рівень "зеленського та ко".
в той час, коли чи не весь світ шукає вакцину, сприймає даний короновірус як реальну небезпеку та розробляє алгорітми захисту секретар РНБО України радить жерти цибулю, часник та сало - ну *******. ***-ну-ті.
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Кажись у нас уже готові до короновіруса ( не дай Бог) птху птху....і ліки вже є...он про, що заявляли що повністю готові - до сала з часником.
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писец может Данилова на Нобеля он лекарство изобрел от коронавируса ура ...надо петицию презу отправить а петиции еще работают ?
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китайцам расскажи,а то они наивные вакцины изобретают
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А чи є ліки від дурнів ? І це секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України .
Кому ми свою державу довірили !!!!
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от взял и попалил тайное оружие лекарство ауру украинцев! ))))
почему думаете коронавируса нет в Украине (единственной в Европе повезло?) (тьху! тьху!!!)
идиёт! это профилактика ))) а не лекарство! )))))) не хер давать советы, раз не разбираешься)))
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Расскажу анекдот про сало, и горилку. Надеюсь, не забанят.
Жили рядом 2 чувака с семьями, дружили со школы. У 1-го 5 детей, у 2-го нет. Как с женой не стараются, нет детей и все.
И вот как-то накрыл 2-й у хаты под вишнями стол, горилка, сало, позвал 1-го, выпили, закусили, и начал его уговаривать "Мы с жинкой стараемся, купу грошей на всякие обследования выкинули - и никак. Помоги нам, ты ж нам как родственник, и у тебя вон как хорошо дети выходят". 1-й отнекивается. Выпили еще, потом еще. После 2-го бутля 1-й согласился, типа ну ладно, как другу помогу. 2-й - проходи в спальню, там жена ждет уже, а я тут пид вишнями тебя буду ждать. Тот пошел, нет его долго, потом выходит, молча сел, молча выпили, закусили еше пару раз, потом 2-й не выдерживает "Ну шо, друже, як воно там, все зробив"? 1-й: "та який з мене, п'яного, їбака. Так, до рота надавав..."
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нет лекарств от вирусов...ни от спида,ни от гриппа,ни от коронавирусов.и не будет.потому что вирус-не бацилла.
потому лучшая мера предосторожности-высокий иммунитет.алкоголь на похмелье ослабляет иммунитет.лук и чеснок-кладезь витаминов,усиливают.
но только не секретарю совбеза бы об этом.он должен о принятых мерах докладывать...
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Давно вже є і від грипу, і від СНІДу. Доречи, на новий вірус помагають власне існуючі ліки проти СНІДу та гепатиту С.
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Дурак, ой дурак... И это - секретарь СНБО! Капець...
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министра здравоохранения изолировали в самом начале процесса...вот и слышим такие непрофессиональные советы...а ведь ему есть чем заниматься - сирийские беженцы хлынули в европу...а там не только грипп
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Какая ж польза от закуси ежели выпивку низя? Рекомендации хорошие...в целом! Многим помогут..... В 50 е годы нас готовили к ядерной войне и был популярным диалог : - Шош делать если вдруг? - Накройтесь белой простыней и медленно ползите на кладбище!
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а мити руки і перевітрювати приміщення, як кажуть у всіх цивілізованих країнах?
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Это из разряда боярышник от болезней и собака за коммуналку. Кацапское лицемерие українською мовою.
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предлагаю проверить лично на данилове. let´s get a clinical trial strarted
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Совершенно верно! А от спида лучшее лекарство - гейоргиевская лента.
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Кожний дурень знає цю профілактику, а лікування грипу це гроші на вітер бо при лікуванні хворієш тиждень, а без лікування аж 7 днів.
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