 Найкращі ліки від коронавірусу - цибуля, сало і часник, - Данілов. ВIДЕО

"Я вам хочу сказати: найкращі ліки від коронавірусу - цибуля, сало і часник", - сказав Данілов в ефірі "1+1", передає Цензор.НЕТ.
Секретар РНБО сказав про це, розповідаючи про продаж ліків в Україні безвідносно до коронавірусу.
"Потрібно, щоб держава встановила контроль за проходженням всіх ліків, починаючи від виробника і закінчуючи останнім аптечним складом. Саме цим питанням ми зараз займаємося, але зрозумійте: опір дуже-дуже шалений, бо люди на цьому заробляють великі гроші ... У нас сьогодні в країні вже розробляється система тотального контролю за лікарськими засобами", - заявив Данілов.
Пізніше секретар РНБО наголосив, що алкоголь як ліки він вживати не радить.
- Колбаса.
- А почему она зелёная?
- «Президентская».
- конечностью
- но ведь одной рукой неудобно?
- почему рукой?
Тю, шмарклю та його команду кадилом ...дити за цей попівській засіб на пилорамі!
(мусульмане, пардон...ничего личного! )
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Китайцы об этом знают?
Может ученые Китая, Японии, США и др. стран отстают от познаний Данилова?
Цезарь - и тот обосрался, подняв на смех астролога(хотя астрология - фейк)
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...это регулярное смазывание ануса маслом фиалки душистой перед сном. Ватный шарик необходимо смочить в масле фиалки и обильно смазать им место, из которого исходят злые духи.
Такие рекомендации обнародовал Аятолла Табризян из священного иранского города Кум.
Оздоровительный эффект фиалкового масла можно усилить, если есть больше коричневого сахара, окуривать помещения дымом адраспана (могильника обыкновенного) и вдыхать нюхательный табак. Кроме того, масло фиалки душистой помогает от синдрома Дауна, ринита, скопления слизи в горле и увеличивает объём мозга.
Западную медицину аятолла Табризян публично осудил как «неисламскую».
https://www.youtube.com/watch?v=q1Qmliuocv4
Сала, часника та цибулі це теж стосується? Це ж за твоїми словами вони "лучшие лекарства от коронавируса" Источник: https://censor.net.ua/v3178425
Это у них такая тактика, врать, если что-то серьезное, делать вид, что ничего опасного не происходит, что все нормально.
После подобных разговоров достаточно посмотреть на врачей в скафандрах, что происходит в мире, чтобы понять всю серьезность ситуации.
в той час, коли чи не весь світ шукає вакцину, сприймає даний короновірус як реальну небезпеку та розробляє алгорітми захисту секретар РНБО України радить жерти цибулю, часник та сало - ну *******. ***-ну-ті.
Кому ми свою державу довірили !!!!
оружие лекарствоауру украинцев! ))))
почему думаете коронавируса нет в Украине (единственной в Европе повезло?) (тьху! тьху!!!)
идиёт! это профилактика ))) а не лекарство! )))))) не хер давать советы, раз не разбираешься)))
Жили рядом 2 чувака с семьями, дружили со школы. У 1-го 5 детей, у 2-го нет. Как с женой не стараются, нет детей и все.
И вот как-то накрыл 2-й у хаты под вишнями стол, горилка, сало, позвал 1-го, выпили, закусили, и начал его уговаривать "Мы с жинкой стараемся, купу грошей на всякие обследования выкинули - и никак. Помоги нам, ты ж нам как родственник, и у тебя вон как хорошо дети выходят". 1-й отнекивается. Выпили еще, потом еще. После 2-го бутля 1-й согласился, типа ну ладно, как другу помогу. 2-й - проходи в спальню, там жена ждет уже, а я тут пид вишнями тебя буду ждать. Тот пошел, нет его долго, потом выходит, молча сел, молча выпили, закусили еше пару раз, потом 2-й не выдерживает "Ну шо, друже, як воно там, все зробив"? 1-й: "та який з мене, п'яного, їбака. Так, до рота надавав..."
потому лучшая мера предосторожности-высокий иммунитет.алкоголь на похмелье ослабляет иммунитет.лук и чеснок-кладезь витаминов,усиливают.
но только не секретарю совбеза бы об этом.он должен о принятых мерах докладывать...
зебіли, дякую!